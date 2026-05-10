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Listen to 16 radio stations in Marietta online

undefined The Greatest R&B Hits - Urbanradio.com

The Greatest R&B Hits - Urbanradio.com

Marietta, Oldies, Soul, Motown
undefined Old School RnB - Urbanradio.com

Old School RnB - Urbanradio.com

Marietta, 70s, 80s, R'n'B, 90s
undefined WMOA 1490 AM / 101.3 FM

WMOA 1490 AM / 101.3 FM

Marietta, Pop
undefined WIEH-LP MSBN 99.1 FM

WIEH-LP MSBN 99.1 FM

Marietta
undefined Greatest Hits of Hip Hop - Urbanradio.com

Greatest Hits of Hip Hop - Urbanradio.com

Marietta, Hip Hop
undefined Smooth R&B - Urbanradio.com

Smooth R&B - Urbanradio.com

Marietta, R'n'B
undefined Soul Hits - Urbanradio.com

Soul Hits - Urbanradio.com

Marietta, Soul
undefined Channel 44000

Channel 44000

Marietta, Techno, Electro, House
undefined Forever Motown & More

Forever Motown & More

Marietta, Gospel, Hip Hop, R'n'B, Indie
undefined Hip Hop & R&B - Urbanradio.com

Hip Hop & R&B - Urbanradio.com

Marietta, Hip Hop, R'n'B
undefined R&B Hits - Urbanradio.com

R&B Hits - Urbanradio.com

Marietta, Hip Hop, R'n'B, Pop
undefined Today's R&B - Urbanradio.com

Today's R&B - Urbanradio.com

Marietta, Soul, R'n'B
undefined Gospel Hits - Urbanradio.com

Gospel Hits - Urbanradio.com

Marietta, Gospel, Christian Music
undefined Hip Hop Hits - Urbanradio.com

Hip Hop Hits - Urbanradio.com

Marietta, Dance
undefined Slow Jams - Urbanradio.com

Slow Jams - Urbanradio.com

Marietta, 80s, R'n'B, Pop, 90s
undefined WFOM - Sports Radio 1230 AM The Fan 2

WFOM - Sports Radio 1230 AM The Fan 2

Marietta, Talk

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