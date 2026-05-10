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Listen to 7 radio stations in Madison online

undefined WORT 89.9 FM

WORT 89.9 FM

Madison, Hits
undefined Musky 101

Musky 101

Madison, Country
undefined WMUU-LP 102.9 FM

WMUU-LP 102.9 FM

Madison, Hits
undefined WIXL-LP 97X FM

WIXL-LP 97X FM

Madison, Christian Music
undefined Candid Radio Wis

Candid Radio Wis

Madison, Alternative, J-Pop, Classic Rock
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WSUM

Madison, Rock, Pop

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