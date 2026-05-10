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Listen to 3 radio stations in Logan online

undefined KUSK / KUSL / KUSR / KUST / KUSU Utah Public Radio 96.7 / 89.3 / 89.5 / 88.7 / 91.5 FM

KUSK / KUSL / KUSR / KUST / KUSU Utah Public Radio 96.7 / 89.3 / 89.5 / 88.7 / 91.5 FM

Logan, Talk
undefined 4CBL - Logan FM 101 FM

4CBL - Logan FM 101 FM

Logan, Hits
undefined 4RBL Rebel FM 99.4

4RBL Rebel FM 99.4

Logan, Rock

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