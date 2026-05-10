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Listen to 10 radio stations in Girona online

undefined Cadena SER Girona

Cadena SER Girona

Girona, Hits
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COPE GIRONA

Girona
undefined Ràdio Capital 93.7 FM

Ràdio Capital 93.7 FM

Girona, Electro, Top 40 & Charts, Pop

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