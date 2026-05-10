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Cities Farmington

Listen to 3 radio stations in Farmington online

undefined KFAY - NewsTalk 1030 KFAY-AM

KFAY - NewsTalk 1030 KFAY-AM

Farmington, Talk
undefined KTGW The Word 91.7 FM

KTGW The Word 91.7 FM

Farmington, Christian Music
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KDRS

Farmington, Top 40 & Charts, Pop

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