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Listen to 5 Galician radio stations online

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AuroraFM

Ourense, Eurodance, 2000s, Italo Pop, 90s
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A Xente de Teo

Ames, Rock, Heavy Metal, Pop

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