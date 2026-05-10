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Listen to 12 radio stations in Colombo online

undefined SabaraGamuwa සබරගමුව RADIO

SabaraGamuwa සබරගමුව RADIO

Colombo, Rock, Classical
undefined Fmadawiya

Fmadawiya

Colombo, 80s, Classic Rock, 90s
undefined Athavan Radio

Athavan Radio

Colombo, Tamil Music

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