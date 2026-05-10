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Discofox radio – Listen to 232 Discofox radio stations online

undefined PARTYRADIO 24

PARTYRADIO 24

Kleinblittersdorf, Schlager, Partyschlager, Discofox
undefined Schlagergarage

Schlagergarage

Flensburg, Schlager, Discofox
undefined Fox Party Radio

Fox Party Radio

Duisburg, Schlager, Discofox
undefined Krümel Käfer Radio

Krümel Käfer Radio

Frankfurt/Oder, Hits, Neue Deutsche Welle, Top 40 & Charts, Discofox
undefined Radio Extasy

Radio Extasy

Wolfenbüttel, Charts, 2000s, 80s, Discofox, 90s
undefined Fantasy of Dance

Fantasy of Dance

Halle, Country, Oldies, Discofox
undefined Radio-PartyStar

Radio-PartyStar

Gifhorn, Charts, 80s, Dance, Discofox
undefined Fox-Party-Rausch-Radio

Fox-Party-Rausch-Radio

Karlsruhe, 70s, 80s, Disco, Top 40 & Charts, Discofox, 90s
undefined Hitradio Mathildenhof

Hitradio Mathildenhof

Leverkusen, Oldies, Schlager, Pop, Discofox
undefined Heimatradio

Heimatradio

Nordhorn, 70s, 80s, Schlager, Discofox
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