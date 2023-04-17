Vol.16《周期》：每个人都应该了解的风险意识和世界运作
巴菲特的「给投资人的信」广受追捧。但你们知道巴菲特本人最喜欢读谁写的「给投资人的信」吗？橡树资本的创始人：Howard Marks。作为一个已经脱离金融圈很久的人，我也喜欢读Howard Marks的书。因为他写的不仅仅是投资，也是人性，是通用于所有领域的规律。尤其是本期读的这本《周期》，不但清晰有力又简洁地一口气解释了多种周期，呈现了各种周期之间剪不断理还乱的关系，更是直入人心地讨论了在周期中人的作用。总结起来就是一句话：周期的存在，是因为人类的参与。为什么这么说呢？因为人类的情绪和心理，是每一种周期中的放大器。它将由几个稳定因素影响的长期经济趋势，放大成永无休止的一波波短经济周期，再经由企业的两种杠杆，放大为盈利周期，然后通过投资人的两极化情绪，放大到股市，再从股市震荡到信贷市场，从信贷传递回企业和整体经济。一波又一波，从无中断，也无法掌控和预测。了解周期，就是了解人性，了解我们在这个世界生存的规律，更重要的是，真正理解风险，树立防范意识，才能安然渡过每个人都必然会经历的人生起伏。本期内容：2:22 为什么我们要了解周期？14:51 大多数人真的毫无风险意识，这很糟糕35:21 周期的四个特征45:18 为什么人口出生率对经济影响那么大？58:20 为什么经济会有短周期，而不是符合长期趋势呢？1:04:36 政府调控经济的四个工具1:10:36 企业盈利周期：两个杠杆放大器1:19:24 投资人情绪钟摆：群体只有两极化的情绪1:25:32 风险态度周期：贪婪和恐惧之间的切换1:46:46 信贷周期：最重要的一个周期1:57:11 不良债权周期：为什么这些资产很优质？2:00:22 房地产周期：房子要转三手才赚钱2:06:01 股市为什么注定疯狂？牛市的三阶段是啥？2:28:08 原来这才是价值投资！2:35:11 成功本身也有周期本期片头曲：Cruel Summer - Taylor Swift公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）