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携隐Melody
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Available Episodes

5 of 20
  • Vol.20《刻意练习》：提高3000倍之学习奥义
    �纵横四海破纪录，时长已经来到了4小时（讲到后面声音都哑了，大家见谅）。这是一期重磅节目，它不但融合了四本书（《异类》、《哪来的天才》、《一万小时天才理论》、《刻意练习》），也融合了我多年来的读书、输出、分享，和个人快速成长的心得。是我对这个主题，最全面，最深入，最系统的一个总结。光准备内容，就花了近一个月，熬掉了多少头发。我可以把它做成两期，但我还是想把所有的东西，尽量放在一个框里。大家可以慢慢听，可能听得很累，信息量很大，但我保证，听完一定会有巨大的收获。如果说到目前为止，有哪期节目的内容，能彻底改变一个人，我觉得就是这一期。它是我们一生的功课，一切改造的根源，底层规律。欢迎听完来讨论，我在读者群等你。�本期导航：00:41 四本书的叠加来由和各自的特点14:24 「天才」到底是谁？28:05 髓鞘是一个改天换地的魔法师57:13 刻意练习1.0 之 秘技三式1:14:01 学习最常见的三大错误1:28:01 如何保持激情1:53:02 提高要找什么样的导师？2:08:53 天才公式2:21:19 你能记住随机报出的82个数吗？2:36:19 第四本书的重要补充：心理表征2:56:24 心理表征五大优势3:13:01 刻意练习2.0 之 三大特点3:24:38 没有导师怎么办？遇到瓶颈怎么办？3:29:17 动力不足，半途而废怎么办？3:40:14 所有学习的问题，都是这四类问题�相关阅读：读书笔记｜天才是如何形成的？《天才密码》+《哪来的天才》= 天才形成公式书单推荐｜《刻意练习》：高手vs.普通人差别竟在这里？�本期片头曲：We Ride - Rihanna公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）
    4/27/2023
    3:54:24
  • Vol.19《清单革命》：如何用小改变实现大成功？
    给大家讲了那么多道理和知识，本期来讲故事。在一个普通的医院，普通的一天晚上，有一个打架受伤的病人被送进急救室。因为伤口很小，急救操作很简单，但他却差点没命，为什么？在手术室，一台普普通通的手术正在进行，病人除了手术部位，无任何其他病史和健康问题，且正值壮年，身体强健，手术中也没有大出血，没有呼吸阻塞，没有做任何可能引起心跳骤停的操作，这又是发生了什么？在重症监护室，医生费劲千辛万苦，从鬼门关救回来的一个病人，本来已经各项体征平稳，都准备拆管了，却突然连发高烧，差点又去到鬼门关，这又是什么引起的呢？人类已知疾病有13000多种。也就是说，我们的身体，可以以13000多种方式出错，而人类要在6000多种药物，4000多种治疗方式中，寻找那一个最正确的组合方案。这个方案还必须根据情况，不断调整变动。以重症监护室为例，每人每天平均要接受178项医疗处理。在这么复杂的情况下，出错率只有1%，已经是很了不起的事了，然而仅仅1%也意味着每人平均每天都会面临将近两次的错误。任何一次错误，都可能回天乏术。我们已经进入了长达十几年的高强度培训和练习，专业分工比几十年前细化了十几倍的年代，仍然经常在这庞大的复杂性面前，感到束手无策。有没有什么办法，能以四两拨千斤的方式，用很小的投入，解决这个庞大的问题呢？本期讲的就是这么一个，大卫战胜了歌利亚的故事。本期内容：3:32 一个普通医院，普通一天的故事7:04 手术室的故事11:28 人类的两种错误19:48 重症监护室的故事26:22 飞行堡垒的故事30:46 静脉置管清单，它能救命吗？45:43 多年来第一个被救回来的溺水病人56:50 简单问题，复杂问题，和极端复杂问题1:02:20 严重事故率只有0.002%的行业1:13:15 分权的重要性和飓风卡特莉娜1:18:38 小总结：清单的三个要点1:28:43 全球大挑战！1:42:09 清单的6条制订原则1:54:09 清单革命在行动2:11:09 个人层面我们可以得到的三个启发本题书籍：《清单革命：如何持续、正确、安全地把事情做好》原名：The Checklist Manifesto: How to Get Things Right作者：Atul GawandeISBN: 9787213049064本期推荐：《打开一颗心：一位心外科医生手术台前的生死故事》美剧《紧急救援》和衍生剧《紧急救援：孤星》本期歌单：That's What I Like - Bruno Mars公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）
    4/25/2023
    2:27:45
  • Vol.18《潜意识》：颠覆认知的人类出厂设置
    小时候听过一句话：人类只利用到了5%的大脑，剩下95%在沉睡。我们现在当然知道没有一寸大脑在沉睡，都勤勤恳恳工作着呢。但，科学家们确实也发现，整个大脑只有5%的认知功能，在我们能觉察到的意识层面，剩下的95%，过去我们并不知晓，到底在忙什么。进化原则告诉我们，大脑变成今天这样，每一个细胞都必然担负着重大职责，浪费资源的部分早被进化淘汰了。但这95%庞大的潜意识，到底都负责什么呢？为什么我们总有时候「直觉」到一些东西，却说不出来呢？我们的行为真的是自主决策的吗？环境因素是怎么控制我们的，偏见和歧视又是根植于什么本能呢？这一期读的《潜意识》，一起来探讨。作者：Leonard Mlodinow（和霍金同著《时间简史》、《大设计》）ISBN: 978751531492100:32 作者也是个神人1:30 95%的大脑认知功能，都游离在意识之外4:16 行为：你以为这些选择都是你主动做出的吗？10:41 感受：菜单越详细，菜品越好吃？18:06 看见分三步：接收信号，潜意识处理，提交报告给意识19:36 一个非常有意思的病例：TN23:49 脑子里有个洞的T少校26:39 潜意识都「看见」了什么？33:00 意识看见的就都是真的吗？论大脑多会脑补38:31 视觉部分小总结39:22 改造你的过滤系统42:10 珍妮案件：你确定罪犯是他？50:54 为什么我们的记忆这么不靠谱59:18 潜意识脚本：人类出厂设置中的社交属性1:04:51 三个潜意识脚本的启示1:18:22 声控是怎么一回事？1:27:06 身体碰触能增加小费？1:32:34 只要一分类，偏见就产生1:41:01 设计一个实验来判别一个人偏见有多深1:45:01 我们 vs 你们1:46:40 我们应该怎么做，才能尽量避免偏见呢？1:53:27 人根本不知道自己喜欢什么2:02:17 意识马后炮解释遵循一个人类社交数据库的规律2:12:16 人类是最自我膨胀的生物本期歌单：Call You Tonight - Whitney Houston公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）
    4/17/2023
    2:20:01
  • Vol.17《分手心理学》：新伤口和旧伤痛的治愈指南
    看到今天这本《分手心理学》时，我还没有分手。但书中清晰的五个阶段，具体的应对工具、步骤，都给了我很大的抚慰，让我更有勇气去面对一段痛苦关系的真相。在后来的分手时，也给了我更大的信心，一点点把自己从破碎的状态再拼回来。我觉得大多数人，而不仅限于刚分手的人，都可以从这本书中获益。在四层大脑的那一期，我们讨论过，过去的旧伤痛是如何改造了我们的警报系统，让我们变得不那么容易平静和快乐。分手，是最常见的旧伤痛，哪怕它已经过去了很久。按照这本书的五步，重新梳理之前的感情经历，重新认识亲密关系，我们才能真正放下，让未来的路更轻松。本期内容：01:42 为什么这本书适合所有人06:05 分手五部曲，以及阶段性看待伤痛的好处09:05 第1步：从崩溃中爬起来14:14 为什么分手后我们想要伤害自己25:51 如何应对分手后的愤怒30:01 如何应对感情「失败」带来的羞耻感40:08 如何应对怨恨和悔恨47:47 我们应该怎么安慰分手的朋友57:55 身心是相互影响的，让身体先走出来1:10:39 第2步：先要继续生活，如何应对低迷状态1:18:36 分手后害怕独处，有单身压力怎么办？1:33:24 总忍不住关注前任和前任的现任怎么办？1:40:03 想要复合，理智吗？应该如何判断？1:35:30 一直放不下怎么办？2:05:00 第3步：寻找真相。TA爱过我吗？为什么要离开？2:21:03 TA为什么要出轨？2:29:05 远离这几类人2:33:45 第4步：看见受伤的自己，重建自己2:39:11 如何创建自己的心理支持系统？2:43:53 第5步：重新认识亲密关系，重新出发相关阅读：读书笔记 ｜ 爱并没有消失，只是换一个角度重新出发本期片头曲：Heartbreak Anniversary - Giveon公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）
    4/11/2023
    2:46:00
  • Vol.16《周期》：每个人都应该了解的风险意识和世界运作
    巴菲特的「给投资人的信」广受追捧。但你们知道巴菲特本人最喜欢读谁写的「给投资人的信」吗？橡树资本的创始人：Howard Marks。作为一个已经脱离金融圈很久的人，我也喜欢读Howard Marks的书。因为他写的不仅仅是投资，也是人性，是通用于所有领域的规律。尤其是本期读的这本《周期》，不但清晰有力又简洁地一口气解释了多种周期，呈现了各种周期之间剪不断理还乱的关系，更是直入人心地讨论了在周期中人的作用。总结起来就是一句话：周期的存在，是因为人类的参与。为什么这么说呢？因为人类的情绪和心理，是每一种周期中的放大器。它将由几个稳定因素影响的长期经济趋势，放大成永无休止的一波波短经济周期，再经由企业的两种杠杆，放大为盈利周期，然后通过投资人的两极化情绪，放大到股市，再从股市震荡到信贷市场，从信贷传递回企业和整体经济。一波又一波，从无中断，也无法掌控和预测。了解周期，就是了解人性，了解我们在这个世界生存的规律，更重要的是，真正理解风险，树立防范意识，才能安然渡过每个人都必然会经历的人生起伏。本期内容：2:22 为什么我们要了解周期？14:51 大多数人真的毫无风险意识，这很糟糕35:21 周期的四个特征45:18 为什么人口出生率对经济影响那么大？58:20 为什么经济会有短周期，而不是符合长期趋势呢？1:04:36 政府调控经济的四个工具1:10:36 企业盈利周期：两个杠杆放大器1:19:24 投资人情绪钟摆：群体只有两极化的情绪1:25:32 风险态度周期：贪婪和恐惧之间的切换1:46:46 信贷周期：最重要的一个周期1:57:11 不良债权周期：为什么这些资产很优质？2:00:22 房地产周期：房子要转三手才赚钱2:06:01 股市为什么注定疯狂？牛市的三阶段是啥？2:28:08 原来这才是价值投资！2:35:11 成功本身也有周期本期片头曲：Cruel Summer - Taylor Swift公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）
    4/11/2023
    2:38:32

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