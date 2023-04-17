Vol.19《清单革命》：如何用小改变实现大成功？

给大家讲了那么多道理和知识，本期来讲故事。在一个普通的医院，普通的一天晚上，有一个打架受伤的病人被送进急救室。因为伤口很小，急救操作很简单，但他却差点没命，为什么？在手术室，一台普普通通的手术正在进行，病人除了手术部位，无任何其他病史和健康问题，且正值壮年，身体强健，手术中也没有大出血，没有呼吸阻塞，没有做任何可能引起心跳骤停的操作，这又是发生了什么？在重症监护室，医生费劲千辛万苦，从鬼门关救回来的一个病人，本来已经各项体征平稳，都准备拆管了，却突然连发高烧，差点又去到鬼门关，这又是什么引起的呢？人类已知疾病有13000多种。也就是说，我们的身体，可以以13000多种方式出错，而人类要在6000多种药物，4000多种治疗方式中，寻找那一个最正确的组合方案。这个方案还必须根据情况，不断调整变动。以重症监护室为例，每人每天平均要接受178项医疗处理。在这么复杂的情况下，出错率只有1%，已经是很了不起的事了，然而仅仅1%也意味着每人平均每天都会面临将近两次的错误。任何一次错误，都可能回天乏术。我们已经进入了长达十几年的高强度培训和练习，专业分工比几十年前细化了十几倍的年代，仍然经常在这庞大的复杂性面前，感到束手无策。有没有什么办法，能以四两拨千斤的方式，用很小的投入，解决这个庞大的问题呢？本期讲的就是这么一个，大卫战胜了歌利亚的故事。本期内容：3:32 一个普通医院，普通一天的故事7:04 手术室的故事11:28 人类的两种错误19:48 重症监护室的故事26:22 飞行堡垒的故事30:46 静脉置管清单，它能救命吗？45:43 多年来第一个被救回来的溺水病人56:50 简单问题，复杂问题，和极端复杂问题1:02:20 严重事故率只有0.002%的行业1:13:15 分权的重要性和飓风卡特莉娜1:18:38 小总结：清单的三个要点1:28:43 全球大挑战！1:42:09 清单的6条制订原则1:54:09 清单革命在行动2:11:09 个人层面我们可以得到的三个启发本题书籍：《清单革命：如何持续、正确、安全地把事情做好》原名：The Checklist Manifesto: How to Get Things Right作者：Atul GawandeISBN: 9787213049064本期推荐：《打开一颗心：一位心外科医生手术台前的生死故事》美剧《紧急救援》和衍生剧《紧急救援：孤星》本期歌单：That's What I Like - Bruno Mars公众号：携隐Melody微博：携隐如果有想听的内容，欢迎给我们留言添加vx加入读者群：xymelodyxy（回复播客）