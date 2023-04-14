知行小酒馆｜关注投资理财，更关注怎样更好地生活

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《知行小酒馆》是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在微博@知行小酒馆 或 @有知有行 给我们留言。【联系我们】微博：@知行小酒馆 或 @有知有... More