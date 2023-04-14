知行小酒馆｜关注投资理财，更关注怎样更好地生活
有知有行
《知行小酒馆》是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在微博@知行小酒馆 或 @有知有行 给我们留言。【联系我们】微博：@知行小酒馆 或 @有知有... More
《知行小酒馆》是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在微博@知行小酒馆 或 @有知有行 给我们留言。【联系我们】微博：@知行小酒馆 或 @有知有... More
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E86 听完这一期，读不读《投资第 1 课》都没关系
欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好地生活。今天我们再次请来了小酒馆的高人气嘉宾，「起朱楼宴宾客」播客和公众号的主理人大卫翁。翁老师曾经在小酒馆分享过他对「提前还贷」的思考，也总结过 2022 年的市场，并对今年的市场行情进行了展望。这一次，他热情地向我们提议，想来小酒馆分享他一口气读完《投资第 1 课》之后不得不说的感受。为此，在本期节目中，他把书里的精华提炼成了 10 个要点，结合自己十余年的投资和从业经历，逐个展开、娓娓道来。相信对于每一个在认真理财的你都会颇有助益。祝你收听愉快。最后，如果你有长期投资的需求，非常欢迎你进一步在「有知有行」App 了解「长钱账户」，这是「知行小酒馆」全员持有的基金投顾产品。【官网地址】https://youzhiyouxing.cn/materials/1445*官网详情页所载信息最为全面，尤其推荐苹果播客用户访问。【收听地图】引子02:21 大卫的投资理念和《投资第 1 课》高度重合，但有句吐槽一定要说：这本书太深了！第 1 部分 在投资时，你不可不知的「资产配置」知识08:04 为什么「稳稳当当」的理财产品也会亏钱？了解你投资的底层资产，也许比你想象的更重要15:27 不理解「资产配置决定了绝大部分的收益」？那来听听这个房子的例子，一听就懂了23:33 有些「分散」只是分散了精力！分散的思路如果错了，结果可能比集中更可怕第 2 部分 硬核但必要的进阶知识：周期与资产定价28:00 为普通投资者划重点：三类周期里，我们最能把握的是「企业盈利周期」34:48 为什么市场里总是各种「新高」？从小区房价聊聊什么是金融市场的边际定价特性37:50 安全边际很重要，但这个概念到底对普通人有什么用？第 3 部分 敲黑板，好懂的实操理念来啦47:39 复盘自己的投资经历，大卫翁现身说法何为「当闪电劈下来的时候，你最好保证自己在场」53:02 投资本身就是反人性的，我们在不断对抗「短视损失厌恶」54:33 每个管钱的人都应该创建心理账户，长线账户和实验账户的记账方式大不同（嘿，大卫翁特色 CFA 宣讲会再度上线）57:46 选择的指数基金应当尽量代表一个国家的 GDP，也就是一段时间内这个国家创造的总财富60:08 与其挠破头皮分配资产的比例，不如反过来想，想想某一笔钱对应了怎样的需求有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。 欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。有任何问题，也可以给我们发邮件，来信请寄： [email protected]
不管是在有知有行，还是小宇宙、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、苹果播客、三联中读、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户，我保证你都能找到我们的两档节目，《无人知晓》和《知行小酒馆》。嘉宾 大卫翁｜主持 雨白｜后期 柯霖@顺带一提｜制作 有知有行本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如需转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。
E85 花样亏钱交流会：巴菲特领进门，亏钱靠个人！｜周奇墨x东东枪x张潇雨x孟岩
欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好地生活。众所周知，我们的第一本书《投资第 1 课》已经由读库出版了。有一天，有知有行和读库的一帮朋友坐在一起，碰撞出了一个主意——何不攒个坦白局，邀请读者朋友一块儿聊聊投资理财路上踩过的坑、负过的伤？这样一来，既能让受过伤的朋友抱团取暖，我们又能增进对广大同路人的了解。于是，孟岩邀请了周奇墨、东东枪、张潇雨和一些《投资第 1 课》的读者朋友们，齐聚读库大客厅，开怀畅聊！如果你对大家的踩坑故事有共鸣的话，或者希望多学习了解一些投资知识，欢迎你也来读读《投资第 1 课》。你可以在有知有行 App 上随时读、免费读，纸质书则可以在我们的小程序「有知有行的店铺」买到。如果你有长期投资的需求，非常欢迎你进一步了解「长钱账户」，这是「知行小酒馆」全员持有的基金投顾产品。最后，祝认真生活、努力工作的你五一劳动节快乐！【官网地址】https://youzhiyouxing.cn/materials/1444*官网详情页所载信息最为全面，尤其推荐苹果播客用户访问。【梦幻组合】周奇墨：职业单口喜剧演员东东枪：职业创意工作者，播客《宇宙牌电饭锅》主播，《文案的基本修养》《六里庄遗事》作者张潇雨：职业投资人，播客《得意忘形》主播，《投资第 1 课》的作者孟岩：有知有行 App 创始人，播客《无人知晓》主播，《投资第 1 课》作者【收听指南】02:16 孟岩咋认识周奇墨的？什么......枪总竟然是读金融专业的？！07:02 第 1 位「坑」友：嗐，在机构做投资的我，踩过的坑都跟机构有关09:59 为什么我们那么容易靠「听消息」的方式做投资？14:55 第 2 位「坑」友：满仓满融单吊一支股票，200 万浮盈一度全部亏损（看到术语别心慌，孟岩在节目里把它们翻译成大白话啦～）23:18 第 3 位「坑」友：在 P2P 上亏过钱之后，我开启了「价值投资」之路！然后......31:56（我们以为的）很懂一家公司，并不等于买它的股票能赚到钱！孟岩：投资是一个连续的博弈，你赚的钱迟早会「亏」回去33:20第 4 位「坑」友：我曾因为无条件的信任亏了四五十万35:38 在投资上，我们该怎么「信」人？41:05第 5 位「坑」友：我是物理博士，逢跌补仓，把自己「补」成了「中丐」的四代长老（也就是，中概互联亏了 40% 以上）46:58每个时代都有自己的「漂亮 50」52:37第 6 位「坑」友：有金融背景、投资多年的我，在股票账户盈利多到能在北京买房的时候，遭遇了千股跌停59:51第 7 位「坑」友：我是物理老师，当年第一次投基金，投了 3 万就赚了 3 万！然后......65:45第 8 位「坑」友：我是财务工作者，每年过手上百亿的资金，我想吐槽基金经理（这个真的太好笑了！一定要听！）71:40第 9 位「坑」友：我就说一句，我在 2021 年的春节买了一位明星基金经理的基金有知有行成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。 欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。有任何问题，也可以给我们发邮件，来信请寄： [email protected]
不管是在有知有行，还是小宇宙、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、苹果播客、三联中读、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户，我保证你都能找到我们的两档节目，《无人知晓》和《知行小酒馆》。嘉宾 周奇墨、东东枪、张潇雨、孟岩｜后期 wanying｜筹备 读库｜制作 有知有行本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如需转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。
E84 对话杨天楠：人到中年，如何防止生活被击穿？
欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好地生活。今天，我们很开心地邀请到了高人气嘉宾杨天楠返场，并且有幸邀请到他正式来小酒馆开启了一个围绕都市中青年生活展开、旨在研究如何帮助这个人群更好地面对未来的新系列。接下来，你将收听到的是这个系列的开篇节目。天楠把「生活在中心城市、处于中等收入水平、年纪在 25 至 40 岁」这样的人群概括为「三中人群」。他们有可能是正在收听这期节目的你，也可能是我们关心的亲友。一方面，他们已经在职业上取得了不错的成绩，而另外一方面，势必需要面对未来 10 年、 20 年的经济转型，承担越来越多的家庭责任。因此，天楠试图从自身的困惑出发，帮助大家理解「三中人群」面临了哪些困境？这些困境是如何形成的？又应该如何调整心态？中年生活的种种难题，不像买卖一套房那么具体。因此，这一期的风格也和房产那一期不太一样，你将听到天楠平时在生活中积累的大量观察。它更像是一次朋友间的聊天会，所以，我也想要邀请你在评论区加入我们，分享你觉察到的那些微妙的「中年时刻」，可能是共鸣，也可能是那些与大家都不一样的体验。祝你收听愉快。最后，如果你有长期投资的需求，非常欢迎你在「有知有行」App 进一步了解「长钱账户」，这是「知行小酒馆」全员持有的基金投顾产品。【官网地址】https://youzhiyouxing.cn/materials/1440*官网详情页所载信息最为全面，尤其推荐苹果播客用户访问。「有知有行」成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。下载我们的 App：https://youzhiyouxing.cn/s/f4C2nY7P「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目，每周五晚 8 点更新。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。也可以给我们写信，来信请寄： [email protected]
不管是在有知有行，还是小宇宙、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、苹果播客、三联中读、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts，以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户，我保证你都能找到我们的两档节目，《无人知晓》和《知行小酒馆》。
E83 我们对公积金的态度：应用尽用，能取就取
欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好地生活。接下来，你将收听到的是「五险一金」的第二期，和以往的专家访谈不同的是，今天是由雨白、一知羊和我们的老朋友老钱组成的公积金学习小组向大家作汇报。这一期节目我们所聚焦的是「五险一金」中最特别、最受大家关注的一项——公积金。它之所以关注度高，是因为它和我们普通人人生中最大的一笔消费，也就是买房，是息息相关的；而说它特别，是因为我们对它的困惑应该是「五险一金」里最多的，比如，公积金到底该不该提取、按最低额缴纳公积金的公司是不是就是坏公司，甚至，为什么时不时还会听到专家学者呼吁取消这个制度。于是，我们想借这一期节目帮大家以更综合的视角看待「公积金」。不管你处于怎样的生活状态，还没步入社会、正在求职或者处于自由职业状态、马上要考虑买房，都能边听边弄明白对自己更好的选择是什么。所以，也请你一定要记得分享给你关心的人，保准他们能学到不少！祝你们收听愉快。最后，如果你有长期投资的需求，非常欢迎你进一步了解「长钱账户」，这是「知行小酒馆」全员持有的基金投顾产品。【官网地址】https://youzhiyouxing.cn/materials/1434*官网详情页所载信息最为全面，尤其推荐苹果播客用户在客户端显示不全时访问。此外，这期节目涉及大量数据、法条、实证研究，如果你对劳动者权益这类话题感兴趣，请大家善加利用播客官网里的信息和渠道。【收听指南】01:01 公积金主题节目过于难产！我们干脆成立了学习小组一起攻克02:06 我们学完之后对于公积金的很多认识都被颠覆了，比如，我们一致认为公积金制度有许多值得商榷的地方03:39 什么是公积金？08:05 我国公积金的榜样——新加坡的中央公积金（Central Provision Fund）——是什么样的？11:16 公积金制度的过去：它曾经帮我们解决了一大波大难题！以及，我们很容易忘记一个事实：在公积金刚刚出现的时候，房子还不是商品，也不被人看作投资15:00 公积金制度的现在：它对我们有什么好处？它惠及了哪些人？23:12 为什么有的企业能够「逃脱」，不给员工缴公积金？24:58 怎么用好公积金？结合我们自己的情况，谈谈租房的你、还贷的你、考虑买房、要换城市的你可能会面临怎样的选择？30:29 浅谈近期各地更新的「公积金政策」34:17 对于一线城市的朋友们来说，覆盖月供应该是公积金能起到的最大功用36:08 从早期的公积金受益群体谈我们每个人不得不面对的「时代性」40:42 学习小组畅想公积金制度的未来：这笔钱直接发我们手上会更好吗？给企业减负对我们打工人有什么意义？已经在运行替代方案是什么样？45:36 归根结底，公积金制度想要实现的是：通过「低存低贷」这样的互助共济模式实现「居者有其屋」46:14 公积金制度最令人烦心的困扰：对于不买房的人来说，你的钱在贬值50:26 一句话总结为什么学习小组三人一致认为这个制度亟需改变53:18 彩蛋——雨白冷吐槽，一语道破「天机」「有知有行」成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。下载我们的 App：https://youzhiyouxing.cn/s/f4C2nY7P「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目，每周五晚 8 点更新。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。也可以给我们写信，来信请寄： [email protected]
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E82 回到二线，我们生活得更好了吗？
欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好地生活。我是仝仝。最近几年，我发现越来越多的朋友选择离开生活成本高的一线，到小城市生活。为什么越来越多的朋友向往小城生活，又是什么阻碍着大家回去？这期播客我们的老朋友也谈钱，和新朋友 Kris 一起从他们的实际经历中，探讨这种新的生活方式。希望这期轻松的闲聊能够陪伴你度过一个愉快的周末。【官网地址】https://youzhiyouxing.cn/n/materials/1431*官网详情页所载信息最为全面，尤其推荐苹果播客用户在客户端显示不全时访问。【本期嘉宾】从德国一线城市搬到不知名小城市的老朋友也谈钱：财务自由践行者，公众号「也谈钱」主理人，著有《工薪族财务自由说明书》。从北京搬到成都的新朋友Kris：「认真谈谈」和「日拱一卒吧」的主播【收听提示】01:48 来自小城镇的三个人，最初为什么会来到大城市？05:02 在一线城市生活的这几年，有想过安家吗？08:31 那些下定决心离开的时刻12:47 唔！选择宜居城市还能抄作业14:20 哦！带着土著的视角在城市里生活20:02 嗯？回二线有落差，是因为我们的预期出了问题21:51 哈！回到小城市，不代表对接不到优质的医疗资源22:58 哇！如果你能获得时间自由、地点自由，你的财富会放大 10 倍26:59 身体健康是最重要的，医疗只是我们最后的抓手29:59 选择一线还是二线，和投资是一样的，是由你的风险承受能力决定的36:02 对于「漂」着的普通人，回到二线是更好的生活方式吗？39:12 回到二线之后的我们，现在的生活节奏如何？42:43 时不时地主动创造一些不适感44:41 远程办公的利与弊48:34 给想要离开一线的朋友一些建议吧一个小游戏请你在想法区留言说说你希望在哪个城市生活？看到的朋友如果恰好就生活在 Ta 的理想城市，请告诉他这里的生活怎么样。「有知有行」成立于 2020 年，目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资，下场实操。凭借在投资领域的良好口碑，有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司，不仅帮助投资者学习投资，也能让大家在有知有行安心交易，踏实赚钱。下载我们的 App：https://youzhiyouxing.cn/s/f4C2nY7P「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目，每周五晚 8 点更新。我们关注投资理财，更关注怎样更好地生活。在我们看来，投资成功，是我们变成一个更好的人之后，自然的结果。如果你对节目有任何建议，或者有推荐的嘉宾，或者想来小酒馆做客，欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。也可以给我们写信，来信请寄： [email protected]
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