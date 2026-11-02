Listen to this podcast in the app for free:Download for free in the App Store
26 episodes
- 【節目簡介】
孩子總是太敏感、容易想太多嗎？或是對網路上的誇張影片照單全收？
在本集《哲理，這裡》中，柯柯阿姨用最貼近生活的例子（等訊息、失蹤的蛋糕、老師的嚴肅表情），帶大朋友與小朋友一起認識經典哲學思考法則——「奧卡姆的剃刀（Occam's Razor）」。
【本集精彩看點】
・為什麼大腦總喜歡自己編故事、演連續劇？
・「若無必要，勿增假設」到底是什麼意思？
・遇到網路「神奇功效」影片，如何用剃刀一秒辨真偽？
・區分「看到的真相」與「自己的推測」，生活更輕鬆！
用哲學帶孩子釐清事實與猜想，培養獨立思考的超能力！
- [精彩看點]
#「笨牛」翻身記： 安靜不愛說話就是反應慢？阿奎那的老師預言：「這頭牛的聲音，未來會響遍全世界！」
# 紫色獨角獸測試： 同學說他家門口有獨角獸，你會直接相信還是先要照片？這就是「理性」的表現！
# 宇宙第一推動者： 冰塊融化、小石子移動，宇宙萬物所有的「力量」，原來都是借來的？
# 阿奎那遇上 AI： 當 AI 瞬間產生大量答案，阿奎那會不會追問到電腦沒電？柯柯阿姨親身實測 AI 亂掰的故事。
[本集簡介]
你聽過「笨牛」翻身的故事嗎？中世紀有一位個性安靜、甚至曾被同學嘲笑是「笨牛」的哲學家——阿奎那（Thomas Aquinas）。他老師卻預言：「這頭牛的聲音，未來會響遍全世界！」
本集節目中，柯柯阿姨要帶大家從「推小石子」的力量源頭，聊到阿奎那如何傾聽反駁意見，再一路聊到現代我們該如何面對新聞報導、成藥廣告，甚至是會「認真亂掰」的 AI 訊息。阿奎那教我們的一套思考方法，竟然能完美應用在今天的資訊爆炸時代！
敢說「我不知道」，有時候反而是一種智慧。不要只因為一件事情聽起來很厲害、很符合自己的想法，就立刻全盤接受。快來聽這一集，一起學習哲學家的理性思維吧！
- 「明明才坐了一下，怎麼一小時就過去了？」
「明天要考試，我怎麼今天就開始胃痛緊張？」
我們繼續來聊聊奧古斯丁--
你有沒有想過，時間到底是什麼？如果過去已經結束，未來還沒發生，那我們到底活在哪裡？
一千六百多年前，羅馬帝國晚期的哲學家奧古斯丁（Augustine）在他的著作《告白錄》中，提出了一個超級有趣的「心靈時光機」理論！他發現，我們的心靈竟然可以透過「記憶」回到過去，透過「期待」飛向未來，而真正擁有的只有「現在」。
在本集中，柯柯阿姨要帶大家從奧古斯丁的時間哲學，聊到現代人最常遇到的「時間消失術」——為什麼滑短影音會讓時間飛逝？我們的「注意力」被帶去哪裡了？當我們總是被幾十秒的刺激吸引時，又會對我們想像未來的能力帶來什麼影響？
時鐘上的六十分鐘每個人都一樣，但你，想把這六十分鐘變成什麼呢？
【本集精彩看點】
@心靈時光機的祕密： 為什麼昨天的事今天還能讓你手心冒汗？未來還沒到，大腦怎麼就開始演戲？
@三種神奇的心靈力量： 記憶（過去）、注意（現在）與期待（未來）。
@時間去哪裡了？ 最新研究發現：短影音與「未來時間觀」的驚人關聯！
@靈魂三發問： 當你覺得時間過太快時，問問自己這三個奧古斯丁風格的問題。
- 「看到考卷上密密麻麻的數字，馬上覺得完蛋了，頭痛胃痛頭髮痛...」
今天柯柯阿姨要帶大家換個完全不一樣的角度看數學！
上一集我們認識了古代亞歷山大城的女性哲學家希帕提亞（Hypatia），她不只會追問「為什麼？真的嗎？」，更是一位超厲害的數學與天文學專家。
對希帕提亞來說，數學不是無聊的刷題考卷，而是一把「解讀宇宙的魔法鑰匙」！
你想過嗎？只要拿一個「冰淇淋甜筒」，用不同角度切開，就能一口氣認識圓形、橢圓和拋物線？
你在體育課把球投出去的弧線、天空中行星繞著太陽轉動的軌道，竟然通通都有數學規律在裡面！
如果你常常覺得自己「沒有數學腦」，這集一定要聽！柯柯阿姨會用「神經可塑性」告訴你，大腦就像是一座森林，只要多試一次、找找線索，你就能開闢出一條通往解答的秘密小徑。
這集節目你可以聽到：
* 甜筒變身術： 如何用吃冰淇淋的方式輕鬆理解「圓錐曲線」？
* 身邊的數學： 丟球的弧線、天空的星星，數學家看到的其實是宇宙密碼！
* 神奇大腦森林： 遇到不會的題目怎麼辦？用「神經可塑性」訓練大腦越來越強壯。
* 偵探解謎精神： 遇到難題不放棄！像希帕提亞一樣帶著好奇心尋找線索。
More Education podcasts
Trending Education podcasts
About 哲理 這裡
哲學不在深奧的書本裡, 就在我們生活的"這裡". 想和大朋友小朋友一起用淺顯易懂 的文字, 聊一聊哲學家, 與那些看似日常, 卻值得深思的生命話題. 我們嘗試轉化哲學理論, 融入現代成長的腳本中, 引導建立獨立思考的能力, 並且在多變世界裡 , 找到屬於自己的內在秩序.Podcast website
Listen to 哲理 這裡, Becoming UnDone® with Dr. Toby Brooks and many other podcasts from around the world with the radio.net app
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
哲理 這裡
Scan code,
download the app,
start listening.
download the app,
start listening.