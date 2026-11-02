「明明才坐了一下，怎麼一小時就過去了？」

「明天要考試，我怎麼今天就開始胃痛緊張？」

我們繼續來聊聊奧古斯丁--

你有沒有想過，時間到底是什麼？如果過去已經結束，未來還沒發生，那我們到底活在哪裡？

一千六百多年前，羅馬帝國晚期的哲學家奧古斯丁（Augustine）在他的著作《告白錄》中，提出了一個超級有趣的「心靈時光機」理論！他發現，我們的心靈竟然可以透過「記憶」回到過去，透過「期待」飛向未來，而真正擁有的只有「現在」。

在本集中，柯柯阿姨要帶大家從奧古斯丁的時間哲學，聊到現代人最常遇到的「時間消失術」——為什麼滑短影音會讓時間飛逝？我們的「注意力」被帶去哪裡了？當我們總是被幾十秒的刺激吸引時，又會對我們想像未來的能力帶來什麼影響？

時鐘上的六十分鐘每個人都一樣，但你，想把這六十分鐘變成什麼呢？

【本集精彩看點】

@心靈時光機的祕密： 為什麼昨天的事今天還能讓你手心冒汗？未來還沒到，大腦怎麼就開始演戲？

@三種神奇的心靈力量： 記憶（過去）、注意（現在）與期待（未來）。

@時間去哪裡了？ 最新研究發現：短影音與「未來時間觀」的驚人關聯！

@靈魂三發問： 當你覺得時間過太快時，問問自己這三個奧古斯丁風格的問題。