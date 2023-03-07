30.【职场人性】情商含量越高，公司越平庸？

在日常工作中你有没有一些感知——随着组织扩大，人的画像不仅变了，而且对于人的情商和在组织里生存能力的要求也大幅提升。那么，情商是晋级的通行证吗？职业经理人真的是情商越高越好吗？本集我邀请龙湖前首席战略官王亚军，来聊聊情商这个矛盾又有意思的话题。他分享了非常精彩的观点。很有意思的一点是，他尤其讨厌「职场」这个词，特别是当高管也开始谈职场，这可是危险信号。【主持】张小珺，商业作者（微博@张小珺-Benita）【嘉宾】王亚军，境门管理创始人，曾经是龙湖集团首席战略官、宝龙地产执行副总裁、麦肯锡大中华区战略与组织转型业务创始团队成员。出版有《企业即算法》一书，对如何建设大规模敏捷组织有长期实践和研究本集首发于腾讯新闻【你会听到】02:07 了解嘉宾：清华-麦肯锡-龙湖-宝龙-咨询和投资03:17 「高管都是人精」、「管理都是管人性」，这些是偏见还是事实04:05 当我们谈论情商的时候，在谈什么07:23 极端来说，情绪价值最高的是太监08:40 搭建敏捷组织，要容忍低情商的人12:36 为什么公司越大富有情商的人越多？13:55 情商对个人是低成本解决问题的方法，对组织却是高昂的14:18 情商之于不同职业阶梯上的人：基层、中层、高层17:19 当高管都是玩情商的人 vs 当高管都是低情商的人（提到的人物：苹果乔布斯、中华人民共和国开国大将粟裕）22:06 情商含量与公司发展阶段、市场竞争格局有巨大关系22:36 当有外部危险时，低情商的人更有生存空间25:20 我不喜欢「职场」这个词，意味有边界的游戏27:34 作为顶层设计者，如何塑造更好的「场」31:06 高管不能把情商当作解决问题的主要工具31:59 人类行为的四种动机：性、恐惧、爱、信念34:26 中层难干，应该怎么干？35:22 情商低的人，业务能力强？37:37 情商含量越高，公司越平庸？39:07 当「看破不说破」是生存必要手段，很危险39:47 一些潜台词和隐晦的语言信号42:17 满满现实感的基层 vs 缺乏现实感的高层45:10 内行不看组织架构，坦率说架构怎么拼都行54:14 我们做的不是战略、不是组织，做的是企业——组织难道能单独上市？56:07 从麦肯锡到地产公司开始喝酒了57:34 在企业里，不要告诉我你著作等身59:33 擅长在大公司生存的人来了，瓶颈也来了01:00:15 智商、情商双高的第三类人，就做CEO了01:04:40 双向ChatGPT是情绪滤镜，让我们生活在自我的bubble里【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：苹果Podcast｜小宇宙｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺