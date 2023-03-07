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张小珺Jùn｜商业访谈录

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张小珺Jùn｜商业访谈录

张小珺
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这是一档商业深度访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。 主持人张小珺，曾供职《财经》杂志、现在在腾讯新闻，一直写作关于中国商业的深度报道，范围包括科技、风险投资和一些知名人物报道。她的报道曾获新闻奖12次，其中2019年获金字节年度报道；2022年、2023年连续两届获亚洲出版业协会主办的亚洲卓越报道奖（SOPA...
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这是一档商业深度访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。 主持人张小珺，曾供职《财经》杂志、现在在腾讯新闻，一直写作关于中国商业的深度报道，范围包括科技、风险投资和一些知名人物报道。她的报道曾获新闻奖12次，其中2019年获金字节年度报道；2022年、2023年连续两届获亚洲出版业协会主办的亚洲卓越报道奖（SOPA...
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5 of 35
  • 32. 第一个把芒格引入中国的人
    你肯定听过这些耳熟能详的书名：《达·芬奇密码》《追风筝的人》《大秦帝国》《穷查理宝典》和李录的《文明、现代化、价值投资与中国》——本集嘉宾施宏俊正是这些风靡一时书籍背后的出版人。施宏俊是把芒格最早引入中国的人。2009年他第一次见到芒格先生，把这本美国的咖啡书《穷查理宝典》带到中国。那时中国听过芒格这个名字者寥寥。往后的数十年芒格在华持续走红，其知名度甚至高于他在美国的名望。再之后，施宏俊陆续出版了芒格中国学生李录的图书以及这本刚问世、集纳芒格所有股东会讲话的《芒格之道》。而作为芒格的中国出版人，施宏俊本人也受到这位老先生思想的强烈启发，彻底改变了生活轨迹。总之，这是一个人与书互为交错、相互影响的故事。【主持】张小珺，商业作者（微博@张小珺-Benita）【嘉宾】施宏俊，资深出版人、芒格书院创始人，曾任上海世纪出版集团副总裁、中信出版集团董事总经理，世纪文景、中信大方出版公司创办人，曾策划出版数百种图书，包括《达·芬奇密码》《追风筝的人》《大秦帝国》等现象级图书。他也是《穷查理宝典》《芒格之道》《文明、现代化、价值投资与中国》的出版人。本集首发于腾讯新闻【你会听到】04:01 出版人生涯和中国出版风云二十年16:44 「那真是一个嘈杂的时代啊」23:04 黄金十年就这样消逝了，人类缺乏一个抽象的书房33:11 咖啡书《穷查理宝典》入华始末登场人物：李录、六六、译者李继宏36:42 他在美国不算名人38:17 第一次见面，芒格是不理人的39:05 今年见芒格，问了他两小时问题40:50 芒格让我有勇气离开中信，重启人生42:50 芒格「富可敌国」的起点48:38 《文明、现代化、价值投资与中国》背后的故事51:23 谈《芒格之道》和芒格的家庭、秘诀和思维模型01:06:54 向芒格学习交朋友【听众福利】评论点赞数最高者赠送一套礼盒装《芒格之道》另，本书优惠的购买链接见评论区本集无商业赞助【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：苹果Podcast｜小宇宙｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺
    7/10/2023
    1:13:06
  • 31.【趋势2023】和老范从退潮的内容投资谈起
    这集是和播客《老范聊创业》的串台，我和高樟资本创始合伙人范卫锋重新聊了聊内容产业。范卫锋曾也是一名媒体人，2001年起在《证券时报》社工作。而后，他转型投资人并于2015年创立高樟资本，投资了许多内容、流量和消费项目，其中不乏饭统戴老板、星球研究所等知名项目，到今天他投资的流量矩阵统计3亿。但是，这位凭借着投内容建立起声名的投资人，如今几乎不投纯内容了，取而代之的是自己做起了内容。他说，内容是马鞍、是鞭子，而他要找的是千里马。我很好奇是为什么？以及，2023年了，内容还会是好项目、好生意吗？它会适合哪些人呢？【主持】张小珺，商业作者（微博@张小珺-Benita）【嘉宾】范卫锋（老范），高樟资本创始合伙人、播客《老范聊创业》主理人本集首发于腾讯新闻【你会听到】02:19 最近和小马宋、林少、刘飞聊了聊，一些意外启发05:08 从公众号生态发展轨迹看如今的播客生态06:40 爆款能力绝对是天赋06:59 我和咪蒙错过的故事09:03 好的内容创作者 vs 好的内容企业家12:00 播客的反流量逻辑 vs 抖音、哔哩哔哩16:31 踢场子的话：「播客生态没有真正的头部」18:10 2023年了，内容项目还是好标的吗？20:10 内容是马鞍、是鞭子，而投资人在找千里马23:16 投资人不投纯内容项目了，自己开始做内容25:45 我有2个听友群，小马宋说他个人维护93个群26:45 内容成功率远大于绝大多数生意，但它不一定是巨大的生意29:02 做得好的内容公司有两种：玩IP的人和玩流量的人30:30 内容组织：一个点加一个杠杆31:53 复盘投资饭统戴老板、Bigverse、星球研究所始末36:16 消费品公司比内容公司难度指数级提高38:01 「做难而正确的事」是毒鸡汤46:00 内容公司的三重境界51:10 流量型内容公司56:41 为什么投资人不投UP主？58:00 媒体人转型投资人那些事01:03:11 建议年轻人不要给中老年人接盘【老范的节目】《老范聊创业》【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：苹果Podcast｜小宇宙｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺
    7/3/2023
    1:05:51
  • 30.【职场人性】情商含量越高，公司越平庸？
    在日常工作中你有没有一些感知——随着组织扩大，人的画像不仅变了，而且对于人的情商和在组织里生存能力的要求也大幅提升。那么，情商是晋级的通行证吗？职业经理人真的是情商越高越好吗？本集我邀请龙湖前首席战略官王亚军，来聊聊情商这个矛盾又有意思的话题。他分享了非常精彩的观点。很有意思的一点是，他尤其讨厌「职场」这个词，特别是当高管也开始谈职场，这可是危险信号。【主持】张小珺，商业作者（微博@张小珺-Benita）【嘉宾】王亚军，境门管理创始人，曾经是龙湖集团首席战略官、宝龙地产执行副总裁、麦肯锡大中华区战略与组织转型业务创始团队成员。出版有《企业即算法》一书，对如何建设大规模敏捷组织有长期实践和研究本集首发于腾讯新闻【你会听到】02:07 了解嘉宾：清华-麦肯锡-龙湖-宝龙-咨询和投资03:17 「高管都是人精」、「管理都是管人性」，这些是偏见还是事实04:05 当我们谈论情商的时候，在谈什么07:23 极端来说，情绪价值最高的是太监08:40 搭建敏捷组织，要容忍低情商的人12:36 为什么公司越大富有情商的人越多？13:55 情商对个人是低成本解决问题的方法，对组织却是高昂的14:18 情商之于不同职业阶梯上的人：基层、中层、高层17:19 当高管都是玩情商的人 vs 当高管都是低情商的人（提到的人物：苹果乔布斯、中华人民共和国开国大将粟裕）22:06 情商含量与公司发展阶段、市场竞争格局有巨大关系22:36 当有外部危险时，低情商的人更有生存空间25:20 我不喜欢「职场」这个词，意味有边界的游戏27:34 作为顶层设计者，如何塑造更好的「场」31:06 高管不能把情商当作解决问题的主要工具31:59 人类行为的四种动机：性、恐惧、爱、信念34:26 中层难干，应该怎么干？35:22 情商低的人，业务能力强？37:37 情商含量越高，公司越平庸？39:07 当「看破不说破」是生存必要手段，很危险39:47 一些潜台词和隐晦的语言信号42:17 满满现实感的基层 vs 缺乏现实感的高层45:10 内行不看组织架构，坦率说架构怎么拼都行54:14 我们做的不是战略、不是组织，做的是企业——组织难道能单独上市？56:07 从麦肯锡到地产公司开始喝酒了57:34 在企业里，不要告诉我你著作等身59:33 擅长在大公司生存的人来了，瓶颈也来了01:00:15 智商、情商双高的第三类人，就做CEO了01:04:40 双向ChatGPT是情绪滤镜，让我们生活在自我的bubble里【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：苹果Podcast｜小宇宙｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺
    6/29/2023
    1:07:14
  • 29. 逆全球化思潮来势汹汹，外企CEO何故密集访华？
    这是一集商业新闻评述，我们从马斯克44小时闪电访华谈起，聊聊今年上半年的外企CEO来华潮，我们该如何看待这股访问热潮与当今世界形势所呈现的反差？它的政商含义是什么？释放了哪些新信号？本集嘉宾是对宏观经济有长期观察的王威，目前他是某世界500强企业副总裁和董事会秘书。某种意义上，这次是逆全球化思潮下的一次重新连结。【主持】张小珺，商业作者（微博@张小珺-Benita）【嘉宾】王威，职业生涯起步于四大；2009-2017年先后在中化集团负责投资并购和资本运营，参与并主导多起大型海外投资并购案；而后出任A股上市公司梅花生物CFO；现在是某世界500强企业副总裁和董事会秘书本集首发于腾讯新闻【你会听到】00:11 嘉宾的自我介绍00:41 马斯克这次访华的行程、目的和唯一的特别之处03:00 为什么马斯克不支持民主党而高调表态支持共和党04:53 戏剧的一幕：在华44小时，身价暴涨340亿，重回世界首富的宝座06:09 和马斯克上次来华相比，整个世界已大不一样10:54 全球割裂局势下，商界代表访问意味着什么？12:21 美概股会成为现实吗？16:53 商界大佬海外访问的一系列细节（握手/合影/议题）都有脚本20:14 当马斯克和宁德时代曾毓群照片不经意地流出……21:51 会面时的心理战和信号释放23:43 上半年密集的外企CEO访华潮的长长一串不完全名单27:35 这些外企来华CEO分属全球的几股不同势力30:17 海外访问团和中国访问团有截然不同的意义32:21 访华潮对中国经济有刺激作用吗？34:58 对逆全球化思潮的一次重新连接【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：腾讯新闻｜小宇宙｜苹果Podcast｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺
    6/12/2023
    50:58
  • 28. 黑客松复兴、AI狂欢中，怎么夹杂着一丝朦胧的忧伤
    【大模型的淘金年代】今天会是AI和大模型系列中最诙谐的一集。嘉宾是真格基金合伙人刘元。我们从最近各地纷纷复兴的黑客马拉松（Hackathon）聊起。即刻前不久也组织了一场盛大的AI黑客松，刘元和数位投资人参与其中。但就在这些AI的狂欢夜里，他却时不时体会到一点人类的失落之意。【主持】张小珺，商业作者（即刻@张小珺）【嘉宾】刘元，真格基金合伙人（即刻@YuanLiu）本集首发于腾讯新闻【你会听到】01:44 真格作为这轮AI投资的激进派基金之一04:27 自我介绍和「著名的文艺投资人」由来06:13 为什么文艺青年和优秀创业者有些背道而驰07:57 当文艺青年开始投AI，很多人惊呼文科生的春天来了10:24 从近期黑客松的复兴开始聊起11:54 参加即刻以copilot为主题的黑客松那一天，几个印象深刻的项目（瓦总是指即刻创始人叶锡东）19:59 对于AI应用层创业，投资人的普遍疑虑24:36 到底什么是护城河？钱不是，人或许也不是25:39 即刻做AI孵化器幕后：一个叫小宏的即友收购另一个叫wong2的即友30:24 「确保中国下一波AI革命发生在即刻」34:29 创业者一个月给自己发几万块工资，有问题吗？40:08 那天，黑客松观光团里的投资人们离开时在聊些什么55:24 美国创投system和中国的对比（从人的角度，对比小天才/操盘手/老司机/科学家四个象限）58:59 「人类的时代成为了一个黄昏」01:03:59 今年真格投的10多个AI项目是做什么的01:08:04 投资人从看AI怎么投，到研究AI怎么用01:08:58 夹缝中的AI创业者和他们的三重境界01:15:13 现在，AI项目呈现出鲜明的两极分化01:17:29 「混沌是阶梯」，我们这代人的机会来了01:11:34 在这间IC（投委会）会议室里最近聊最多的话题01:24:04 最后的快问快答【大模型的淘金年代】1.  《商业口述史：从美国往事到Google输掉OpenAI第一局》2.  《投资人视角下的大模型和市场真实水温｜和梦秋聊ChatGPT》3.  《要做中国OpenAI？李志飞劝各位同仁冷静点》4.  《和傅盛从这场伟大的AI变革，谈到创业、恩怨和心性》5. 《OpenAI开源、亚马逊新动作，全球大模型格局走向何方》6. 《英文播客：和深度学习奠基人聊聊大脑、模型和人类的爱》7. 《黑客松复兴、AI狂欢中，怎么夹杂着一丝朦胧的忧伤》【前往腾讯新闻】音频版【这档节目】《张小珺Jùn｜商业访谈录》是一档商业访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。收听渠道：腾讯新闻｜小宇宙｜苹果Podcast｜Spotify｜喜马拉雅｜QQ音乐更多信息欢迎关注公众号：张小珺
    6/7/2023
    1:31:11

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这是一档商业深度访谈节目，描摹我们时代的商业、文化和新知。 主持人张小珺，曾供职《财经》杂志、现在在腾讯新闻，一直写作关于中国商业的深度报道，范围包括科技、风险投资和一些知名人物报道。她的报道曾获新闻奖12次，其中2019年获金字节年度报道；2022年、2023年连续两届获亚洲出版业协会主办的亚洲卓越报道奖（SOPA），该奖项被誉为「亚洲的普利策」。 代表作品有，抖音上下篇《抖音内幕：时间熔炉的诞生》《TikTok内幕：张一鸣的巨浪征途》；共享单车上下篇《ofo剧中人：我不愿谢幕》《穿越废墟：共享单车剧未终》；企业调查《百度最难捱的一夜：五名高管闪电辞职内幕》；VC与时代《风投，大转弯》《仅仅是昨天：我们亲历的萧条、繁荣和时代》；人物报道《王石：老人与海》《陆奇的大模型世界观》等。 公众号：张小珺
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