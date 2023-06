解放广播电视报:寻找生活的出口

展开头条6:13 小默的文章和史航性骚扰事件:对文化人的祛魅;女性的阐释性劳动和用心撰写的guide book23:39 《漫长的季节》爹味争议:共和国长子的譬喻和我们的伤痛叙事44:36 《乘风2023》:舞台变得越来越无聊的同时,姐姐们依然有趣展开内容52:53 电影《银河护卫队》:美式大傻子能治愈东亚人的精神内耗吗?57:33 电视剧《医生车智淑》:用职场的壳讲家伦的狗血,韩式《我的前半生》竟然超越预期1:01:48 电视剧《足球教练》:披着足球外衣的英式温情故事1:04:29 综艺《出差十五夜seventeen》:认识一个13人团体的最好机会,老罗的认真让网综变得格外“精致”1:09:08 综艺《地球游戏厅2》:好的部分还跟第一季一样,仅仅看她们四个人存在就很开心1:13:36 书籍《我在北京送快递 》:当我们对体力劳动生活更了解,就不会再认为它很简单1:18:08 书籍《她厌男,她是我女友》:女性写作用凝视打败凝视,用魔法打败魔法1:23:33 音乐-窦靖童新专辑《春游》:一个很chill的小孩做音乐是什么样1:25:45 游戏《塞尔达·王国之泪》:好好活着就是为了得到任天堂奖励你一款这样的游戏1:28:11 文章-第一导演孔大山采访:他说的不仅是“不想拍电影”,也说出了我们“不知道为何而活”1:36:12 文章-正面连接《一部性别为女的电影,和女性出走的决心》:女性的新故事应该如何写展开生活1:41:08 我们下定决心生活,并试图为生活找到“丰容”的具体方式1:50:33 气味的独特在于它让我们置身于具体场景,并调动了我们的五官和记忆1:52:59 夏天到来,我们借由观夏新香水“闲”进入了一所能躲避外界纷扰的花园我的解放日志2:04:10 当我把“我做不到”说出口的那一刻2:06:19 当我做了非常多深呼吸的那一刻2:07:50 当游泳完重新回到陆地上时感受到失重感的一刻【本期音乐】Surprise (album version)Keep Me Warm by Sam OckTake Me to Shanghai by Shigeru Umebayashi,Íse Downes,John Hughes The Legend of Zelda:Tears Of The Kingdom Main Theme