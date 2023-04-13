「展开讲讲」是一档借助好内容观察当代生活的播客。每期我们试图以一个主题串联起多部作品，包括电影、电视剧、综艺和书籍等多种形式，但都有共同的特点：有深度，有关联，能让我们有触动，有想法，值得我们努力“展开讲讲”。
「广播电视报」是一档每月更新的影视综书合集栏目。在严肃讨论之外速评每月内容领域的热点事件，或推荐或吐槽，也... More
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51.心声特辑：运动又不是男人，说不爱就不爱了
第一部分 我们是怎么爱上运动的当我们决定去运动——3:05 小康运动的目标7:48 洞姐开始决定运动的契机13:58 排除阻碍运动因素的方法：健身房离家近、找好教练14:25 找好教练的tips19:40 “找到一个适合自己的心理咨询师介于找到适合自己的恋人和理发师之间，健身教练差不多也在这之间”运动带给我们的——26:15 运动最直接的影响就是带来了正反馈和满足感31:36 运动器械上的数字将隐形压力和成就感具象化35:45 走进健身房像进入平行时空40:07 和食物的关系发生了变化46:47 运动创造了爱自己的具体方式48:00 更乐于或者不惧于展示自己的身体了51:53 不把鸡蛋放在一个篮子里：对工作的价值索求有所改变展开讲讲广告时间：除了健身，我们最近也在系统学习心理学55:58 所有“心理症状”都是一封信，我们要做的是读懂这封信01:01:15 我们了解自己的内心，是为给自己搭建一个安全的、有秩序的内在世界，目的是为了更好地，更自由地，更勇敢地向外探索第二部分 我们如何建立生活的确定性01:11:44 沉迷某项爱好获得确定感背后的遗憾：被压抑的回缩01:18:42 运动是一种人生清理术01:22:20 运动又不是男人？！怎么可能说不爱就不爱了01:24:36 选择运动或者别的，我们都需要生活的喘息出口本期节目由我们的好朋友简单心理赞助支持关于「简单心理」：「简单心理」成立于2014年，是国内领先的心理健康服务平台，在全球117个城市，拥有1000+位优秀的华语心理咨询师，目前已为超过100万人次提供专业的心理健康服务。关注心理健康，陪你一起更好地成为自己。简单心理Uni 成立于2016年，作为专业心理咨询师成长平台，致力于提供心理咨询师终身成长教育服务。为想要成为专业心理咨询师的你，提供系统化的专业学习路径、执业通路和执业支持。更多心理服务： 「简单心理APP」。关于Seed课程：Seed是一套让你系统专业地学习心理咨询的入门课程。Seed，寓意为“种子”，Seed课程邀请了8位心理咨询专业课程和实战经验双一流的老师，以视频课程的形式，用6个月的时间，为你种下一颗无限可能的种子。「展开讲讲」专属优惠券：Seed课程原价5620元，关注公众号「简单心理 Uni」 ，回复「展开讲讲」，可享专属特惠价3120。最新一期6月29日开课。点我领取优惠券：https://www.jiandanxinli.com/activity/landingTemplate/13?vid=68&utm_source=podcast&utm_medium=kol&utm_campaign=zkjj本期音乐This Year by The Mountain Goats《滑板少年》OSTAll The Time by Bahamas組曲無頼鮨第一楽章「カッパ」by 大友良英On The Line by Michael Jackson本期创作
6/18/2023
1:27:32
解放广播电视报：寻找生活的出口
展开头条6:13 小默的文章和史航性骚扰事件：对文化人的祛魅；女性的阐释性劳动和用心撰写的guide book23:39 《漫长的季节》爹味争议：共和国长子的譬喻和我们的伤痛叙事44:36 《乘风2023》：舞台变得越来越无聊的同时，姐姐们依然有趣展开内容52:53 电影《银河护卫队》：美式大傻子能治愈东亚人的精神内耗吗？57:33 电视剧《医生车智淑》：用职场的壳讲家伦的狗血，韩式《我的前半生》竟然超越预期1:01:48 电视剧《足球教练》：披着足球外衣的英式温情故事1:04:29 综艺《出差十五夜seventeen》：认识一个13人团体的最好机会，老罗的认真让网综变得格外“精致”1:09:08 综艺《地球游戏厅2》：好的部分还跟第一季一样，仅仅看她们四个人存在就很开心1:13:36 书籍《我在北京送快递 》：当我们对体力劳动生活更了解，就不会再认为它很简单1:18:08 书籍《她厌男，她是我女友》：女性写作用凝视打败凝视，用魔法打败魔法1:23:33 音乐-窦靖童新专辑《春游》：一个很chill的小孩做音乐是什么样1:25:45 游戏《塞尔达·王国之泪》：好好活着就是为了得到任天堂奖励你一款这样的游戏1:28:11 文章-第一导演孔大山采访：他说的不仅是“不想拍电影”，也说出了我们“不知道为何而活”1:36:12 文章-正面连接《一部性别为女的电影，和女性出走的决心》：女性的新故事应该如何写展开生活1:41:08 我们下定决心生活，并试图为生活找到“丰容”的具体方式1:50:33 气味的独特在于它让我们置身于具体场景，并调动了我们的五官和记忆1:52:59 夏天到来，我们借由观夏新香水“闲”进入了一所能躲避外界纷扰的花园我的解放日志2:04:10 当我把“我做不到”说出口的那一刻2:06:19 当我做了非常多深呼吸的那一刻2:07:50 当游泳完重新回到陆地上时感受到失重感的一刻【本期音乐】Surprise (album version)Keep Me Warm by Sam OckTake Me to Shanghai by Shigeru Umebayashi,Íse Downes,John Hughes The Legend of Zelda：Tears Of The Kingdom Main Theme
6/6/2023
2:12:20
50.只有看纪录片的时候，我们可以不吵架
「真实」or「悬浮」，这是个我们常用的评判尺度，用来评价我们看到的许多国产影视作品。我们总是试图在虚构故事里找到最贴合我们当下状况和心境的描述，那些故事也总是想要挑起我们的情绪，我们曾经讨论过，为什么许多“爆款”最后都会成为一场闹剧？但纪录片不在这样的评判和争吵范围内，它把镜头对准了正在流动的现实生活，对准了一个个具体的鲜活的人，创作者在摄影机后面观看着，也参与，观众很少质疑它的“真实”。在观看它的时候，弹幕都变得丰富和安静了：争吵是无意义的，因为剧情随时可能改变；下判断是危险的，因为真实的人总有复杂的侧面。最近B站专门为纪录片举办了发布会，引起了我们的关注。在公布的片单里，有许多熟悉的纪录片的续作，也有很多新鲜、当下的选题。项飚老师曾说：「普通人不去做研究、不去拍纪录片，可能没有那样的条件去切实感受。但我们在理解陌生人的时候，至少可以去想象。」这一期我们展开聊聊那些影响了我们的纪录片，聊聊它们是如何同时构建了远方也发现了附近，如何让我们与陌生人拉近距离，消弭了部分争吵和喧闹。在充满不确定的时代里，它给我们提供了一点真实的希望和信心。第一部分：我们与纪录片的故事04:36 那些让我们印象深刻的纪录片：《算命》《大同》《辛普森：美国制造》《杀马特我爱你》《寻找小糖人》《矿民、马夫、尘肺病》14:17 纪录片的特点：缓慢、真实、复杂，“高光时刻”之后的故事17:35 “当我觉得很累很苦的时候，我就会看《张艺谋的2008》”第二部分：让我们意外的《人生第二次》25:23 「人生第二次」如何理解？或许这是属于中国人的「重启人生」31:44 主题的特别：《圆》里生动的妈妈和复杂的儿子；《纳》里何华杰的非典型叙事40:35 纪录片与弹幕观众的互动：不是一边倒的刷屏，而是不断拓宽自己的认知49:26 细节和台词的特别：“我是你妈妈，你过得好吗？”“我喜欢我的想象力，不喜欢我的命运”58:40 人物的特别：出狱的毛徽、像郭柯宇一样冷静的周东晓、努力的李婷，“至少我们不能解构这种努力”1:15:13 文化亲近的特别：观众不会指责纪录片里的细节“陈旧”和“悬浮，因为那也是我们的日常生活第三部分：不同类型的纪录片们1:24:14 《人生一串》为代表的美食纪录片们和美食up主们：“无数的远方和无数的人们都与我有关”1:33:08 《守护解放西》类的“综艺”纪录片：大量真实素材建构的“附近”1:34:44 《但是还有书籍》类的职业、知识类纪录片： 冷僻的知识和行业被注意到的方式1:39:31 《小小少年》类的议题纪录片：“空气凤梨男孩”抵抗“内卷”1:41:30 徐云或许是集大成者：美食、风光、知识……应有尽有1:45:32 我们通过纪录片，对陌生人和远方有了了解和想象1:48:09 在不确定的时代里，纪录片给我们提供的希望和信心本期音乐：Crucify Your Mind by Rodriguez本期提及的其他纪录片：《某某与我》《罗马：幕后纪实》《盛会》《权力的游戏：最后的守夜人》《抽象：设计的艺术》《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》《制作<社交网络>》《幻程故事》
5/19/2023
1:49:03
四月广播电视报：留给东亚人发疯的时间不多了
Part 1 本月热点2:52 电视剧《怒呛人生》：东亚观剧人的心态，以及我们为什么都在“发疯”？Part 2 本月内容电影23:25 《宇宙探索编辑部》：浪漫在“我一直都看明白了，你一直都看不明白”37:22 《灌篮高手》：你不会爆哭，但会一连串地抽泣48:49 《惠子，凝视》：不需要阐述，需要宁静地感受。Small, Slow but Steady57:35 《正义回廊》和“偶遇”香港金像奖的见闻，甚至聊了顶流姜涛电视剧1:19:10+1:39:09《漫长的季节》：辛爽的《马大帅》圆梦之作1:35:29 《模仿犯》：我们要怎么做一个让全世界观众都能看得懂的故事？1:44:24 《爱情而已》：平等健康的男女关系，以及蒋杰典型男性人物塑造线下演出1:55:05《坐在角落里的人》：从那个视角看过去，能发现很多事情不对Part 3 个人分享1:58:40 三年以来我们第一次“出门”的感受和正在出门的你分享【本期音乐】The Reason by HoobastankBlue Moon by The Molds
4/30/2023
2:11:47
49.心声特辑：30岁，无法成为大人，也无法成为野兽
30岁没有想象中那样豁然开朗，但对比20岁也有好的成长。30岁是一个“不假装幸福，也不假装不幸”的年纪。Shownotes：2:01 电视剧里的30岁5:16 30岁面临的第一个问题是要处理和身体的关系 11:22 我的诉求就是爱上运动20:38 过的是主流还是非主流的生活我也不知道23:28 主流危机和社会面幸福32:53 想当“快乐个体户”折射出时代变化39:58 婚姻焦虑是压力之一46:17 30岁想回到原来逃离的家庭59:04 人生最大的问题是没有停下来的经验1:15:03 我的30岁获得了很多支持：有女性主义理论也有个体1:21:29 30岁女性与男性焦虑的不同1:30:44 我还以为这是一期30岁豁然开朗的节目【本期音乐】Be Chillin by Alexander NakaradaParhelion by Alexander Nakarada