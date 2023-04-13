50.只有看纪录片的时候，我们可以不吵架

「真实」or「悬浮」，这是个我们常用的评判尺度，用来评价我们看到的许多国产影视作品。我们总是试图在虚构故事里找到最贴合我们当下状况和心境的描述，那些故事也总是想要挑起我们的情绪，我们曾经讨论过，为什么许多“爆款”最后都会成为一场闹剧？但纪录片不在这样的评判和争吵范围内，它把镜头对准了正在流动的现实生活，对准了一个个具体的鲜活的人，创作者在摄影机后面观看着，也参与，观众很少质疑它的“真实”。在观看它的时候，弹幕都变得丰富和安静了：争吵是无意义的，因为剧情随时可能改变；下判断是危险的，因为真实的人总有复杂的侧面。最近B站专门为纪录片举办了发布会，引起了我们的关注。在公布的片单里，有许多熟悉的纪录片的续作，也有很多新鲜、当下的选题。项飚老师曾说：「普通人不去做研究、不去拍纪录片，可能没有那样的条件去切实感受。但我们在理解陌生人的时候，至少可以去想象。」这一期我们展开聊聊那些影响了我们的纪录片，聊聊它们是如何同时构建了远方也发现了附近，如何让我们与陌生人拉近距离，消弭了部分争吵和喧闹。在充满不确定的时代里，它给我们提供了一点真实的希望和信心。第一部分：我们与纪录片的故事04:36 那些让我们印象深刻的纪录片：《算命》《大同》《辛普森：美国制造》《杀马特我爱你》《寻找小糖人》《矿民、马夫、尘肺病》14:17 纪录片的特点：缓慢、真实、复杂，“高光时刻”之后的故事17:35 “当我觉得很累很苦的时候，我就会看《张艺谋的2008》”第二部分：让我们意外的《人生第二次》25:23 「人生第二次」如何理解？或许这是属于中国人的「重启人生」31:44 主题的特别：《圆》里生动的妈妈和复杂的儿子；《纳》里何华杰的非典型叙事40:35 纪录片与弹幕观众的互动：不是一边倒的刷屏，而是不断拓宽自己的认知49:26 细节和台词的特别：“我是你妈妈，你过得好吗？”“我喜欢我的想象力，不喜欢我的命运”58:40 人物的特别：出狱的毛徽、像郭柯宇一样冷静的周东晓、努力的李婷，“至少我们不能解构这种努力”1:15:13 文化亲近的特别：观众不会指责纪录片里的细节“陈旧”和“悬浮，因为那也是我们的日常生活第三部分：不同类型的纪录片们1:24:14 《人生一串》为代表的美食纪录片们和美食up主们：“无数的远方和无数的人们都与我有关”1:33:08 《守护解放西》类的“综艺”纪录片：大量真实素材建构的“附近”1:34:44 《但是还有书籍》类的职业、知识类纪录片： 冷僻的知识和行业被注意到的方式1:39:31 《小小少年》类的议题纪录片：“空气凤梨男孩”抵抗“内卷”1:41:30 徐云或许是集大成者：美食、风光、知识……应有尽有1:45:32 我们通过纪录片，对陌生人和远方有了了解和想象1:48:09 在不确定的时代里，纪录片给我们提供的希望和信心本期音乐：Crucify Your Mind by Rodriguez本期提及的其他纪录片：《某某与我》《罗马：幕后纪实》《盛会》《权力的游戏：最后的守夜人》《抽象：设计的艺术》《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》《制作<社交网络>》《幻程故事》