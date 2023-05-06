硬地骇客
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来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。
我们正在努力探索一条能够同时实现财务、时间和身体自由的道路，希望能够通过 Podcast 将我们的故事分享给大家。
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来自三位拥有10年+互联网创业者的深度思考和对话，我们关注前沿科技，分享创业故事，打造 “超级个体”，寻找利基市场，构建小而美的生意，同时也希望和广大 Hacker 一起探讨技术、产品和商业之美。
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EP14 硬地访谈：对话logseq联合创始人，看硅谷大佬的传奇投资
我们邀请到 logseq 的 co-founder 陈志远同学，和我们三个人一起闲聊了一期包含创业，开源，远程协同，小团队的自由工作，side project 以及硅谷大佬Shopify CEO、Stripe CEO 、Github 前 CEO 的投资等话题的节目，整个节目涉及的话题点多，内容丰富。通过本期节目，希望能够让大家学习到如何去开启一个自己的 side project，如何经营自己的 side project，也许某天自己的 side project 就发展成为了主业，就像 logseq 一样。另外，我们需要让大家明白，不是所有的创业团队都一个样子，也有很佛系的，自由自在的，全球化的。本期节目的概要信息参考下文的硬地笔记。欢迎关注我们： 我们的官网： https://hardhacker.com/ 我们的微信公众号：硬地骇客 我们的开源小项目： https://github.com/hardhackerlabs 我们的 Discord 社区：https://discord.com/invite/MGmp9QjfkK嘉宾介绍陈志远，logseq 联合创始人，一个纯粹的技术爱好者，喜欢研究和使用一些小众技术，比如：lisp，emacs 等。硬地笔记01:11 目前 logseq 团队的规模和员工分布情况02:59 创业后的生活和工作的状态和体验11:07 从上班摸鱼到意外开启创业之路20:38 关于 side project 的一些讨论，logseq 也是从 side project 发展而来27:35 logeq 的开源经历和开源协同方式36:51 远程工作更加自由，但协同的工作量确实变大了，同时对个人能力有更高的要求43:49 logseq 目前的用户分布大部分还是海外为主，国内占比估计 1/3。还是开源+免费为主，但也在认真实施商业化47:17 硅谷大佬们不光是 logseq 的资深用户，更是积极的成为了其投资人硬地新知 Notion: 一种多功能工作台和协作工具，结合了笔记、任务管理、项目计划和数据库等功能 Obsidian: 一款支持链接笔记的跨平台软件 Shopify: 一家电子商务平台公司，提供在线商店搭建、商品管理、支付处理和物流配送等服务 Stripe: 一家全球性的在线支付解决方案提供商，为企业和开发者提供了简化支付流程和接入各种支付方式的工具和API。 Clojure: 一种功能强大且具有表达力的编程语言，它结合了函数式编程和并发编程的特性
EP13 作为曾经的老板，我们眼中的裁员和那些建议
前几天阿里裁员消息也是闹得沸沸扬扬的，当然最后官方澄清为假消息，但事实上是今天整个大环境的裁员确实比较严重。我们也做过老板，决策过企业的招聘和裁员，基于当下这个环境情况，我们三个人决定一起闲聊了一期关于裁员的话题，希望能够给同行朋友带去一点的不同的视角，如果能够产生一点帮助就更好啦。本期节目的概要信息参考下文的硬地笔记。欢迎关注我们： 我们的官网：hardhacker.com 我们的微信公众号：硬地骇客 我们的开源小项目：github.com 我们的 Discord 社区：discord.com硬地笔记01:01 我们当 “坏人” 的时候那些感受03:30 执行裁员决策的时候，是否有别的更好的选择07:02 从老板的角度来看，裁员的时候的那些顾虑11:41 从 “打工人” 角度来看，裁员消息一般来源小道消息，但也有一些现象值得关注14:56 企业裁员最糟糕的是摊大饼式的砍人头，而不是砍业务，这个时候对个人来说可能不那么公平19:58 什么样的 “打工人” 被裁的概率最高？19:58 原来还可以 “这样操作” 来避免被裁员。32:38 合法裁员是企业的正常经营手段，不想总是焦虑裁员，需要让自己避免成为长期打工人40:46 如果万一被裁员了，找工作的时候我们可以避免的一些坑
EP12 独立开发赚钱难？你需要正确的build策略
独立开发者看上去很美好，也是很多程序员一直梦寐以求的工作方式，他们不用在大厂打工，不用 996，能够按照自己的意愿和方式去选择工作内容。但往往是看似很美好，一路前行却很艰难，首先大多数程序员朋友都只擅长编码、开发，不具备丰富的市场推广和营销能力，build 产品的时候大概率会根据自己的喜好去选择产品，不能有效的获取市场的真实需求，最后做出来的东西要么是没人用，要么根本不为人所知。在本期节目中，我们深入探讨了在海外独立开发者市场中最常用的 build in public 策略，希望能够给国内的开发者们提供一点新的思路，同时也以此鼓励广大的程序员朋友们，我们除了做一个好的 coder，更要做一个好的 builder。节目的概要信息参考下文的硬地笔记。欢迎关注我们： 我们的微信公众号：硬地骇客 我们的开源小项目：github.com 我们的 Discord 社区：discord.com硬地笔记01:18 🌈 什么是 Build in public？为什么 build in public 在海外如此流行？01:48 一个独立开发者失败后的故事和感叹。03:42 那些闷声发大财的行当，似乎和我们的关系不太大。06:20 build in public 更加明确的定义08:46 🌈 Build in public 的案例解析，包括：gumroad、raildevs和tailwindcss，他们都成功了，但又各不同。08:52 gumroad 直接公开财务报表的案例10:32 RailsDevs 公开源代码的案例12:54 在 build in public 的时候，tailwindcss 被误打误撞的创造了出来。15:42 等我们打磨好产品，再去公布推广的时候，大概率就已经晚了。16:23 🌈 大厂一般都采用保密研发产品，为什么很少采用 build in public？是怕什么吗？17:09 今天点子根本不值钱了，单纯靠一个点子是不能赢得比赛。18:54 build in public 一定要面对的抄袭问题20:54 build in public 并不是万能解药，有的客户类型就很难实施，比如 B 端类客户，大厂很多时候和独立开发者面对的客户类型非常不同22:08 大厂保密研发，大多时候也只是为了追求领先市场一步的产品，其实并没什么用26:40 🌈 在 build in public 的时候，我们究竟应该公开哪些东西或数据？ 并不是说要公开一切，根据build in public 的目的，分享了很多的纬度去参考。33:23 🌈 我们自己也采用 build in public 去走播客，我们又在这里面收获了什么好处？33:43 我们采用了不同于传统的反向策略去 build，我走了一条从营销到社区，再到产品的路径。35:50 虽然还没赚到钱，但钱肯定不是唯一的目标37:25 🌈 build in public 对个人建立品牌和影响力有什么帮助和好处？40:15 🌈 build in public 过程中，遇到负面的评价怎么办？负面的评价基本是不可避免的，积极的面对。45:23 🌈 如果你现在想要开始 build in public，可以这样一步一步的实验。硬地新知 build in public gumroad：一个虚拟商品交易平台 RailsDevs：一个垂直 Ruby on Rails 开发者求职平台 Ruby on rails：ruby 语言生态的 web 开发框架 tailwindcss：前端 css 框架 一组侧面数据：2010 年全球互联网数据产生量是 2ZB ，2022 年是 97ZB，接近 50 倍。Z 是 G 、T 、P 、E 、Z ，也就是 GB 的 1024 * 1024 * 1024 * 1024 倍
EP11 程序员现身说法：焦虑才是最难解决的bug
🎙️ 最近，我们程序员圈子有一些不好的消息，其实也不只是最近了，一直以来我们这个圈子都有不少天忌英才的悲伤故事。有的是因为疾病，有的是熬夜加班，有的是心理问题等等，总之我们这个群体对自己身体的重视程度远远不如对 代码、对 bug 的重视。到头来，伴随我们的却是无尽的压力和焦虑。我们是时候应该明白仰望天空的时候，更应该脚踏实地，看清海市蜃楼；同时，我们也应该明白 —— 能让你逃离焦虑的是你拥有赚钱的能力，而不是赚钱本身。另外，我们发现了纳瓦尔的幸福公式，一种重新定义幸福的理念。这个公式告诉我们，幸福不仅仅是追逐物质的堆砌，或许可以给我们带来新的启发。希望我们程序员、开发者以及各行业的 hacker 们都能够用健康的身心创业出自己的幸福。最后呼吁大家重视自己的身体，坚定认为 “身体自由大于财务自由”。同时老板们也应该明白 “在焦虑和内卷氛围下是无法创造出让人尊敬的企业和产品”。本期节目概要参考下文的硬地笔记，感谢收听。欢迎听友们到 Discord 社区分享、讨论。（👨🏻💻 访问链接加入硬地骇客 Discord 社区：discord.com ）硬地笔记01:01 作为程序员，我们自身的那些职业病11:07 身体大不如从前的我们，究竟是不是体内化学物质的失衡？还是情绪压力带来的结果？15:55 “保健药” 究竟有没有用，我们可以用更加科学的眼光去看待25:56 除了身体机能方面，心理情绪方面的问题也是挡在程序员面前的另外一座大山27:43 压力，焦虑，内卷等是我们国内程序员必须面对的课题33:42 追逐当下、充实自我是最有效的释放焦虑的方法，“仰望天空的时候，我们更要脚踏实地”。40:08 彻底解决焦虑的最好办法就是拥有赚钱能力，而不是赚钱本身44:42 纳瓦尔的幸福公式硬地新知纳瓦尔的生命公式：幸福 > 健康 > 财富 幸福 = 健康 + 财富 + 良好的人际关系 健康 = 锻炼 + 饮食 + 睡眠 锻炼 = 高强度耐力训练 + 体育运动 + 休息 饮食 = 天然食物 + 间歇性禁食 + 植物 睡眠 = 不要闹钟 + 8～9小时睡眠 + 昼夜节律 财富 = 收入 + 财富 × 投资回报率
EP10 键盘才是吃饭家伙，电脑不过是键盘的配件
👨🏻💻 听播客前可以先加 Discord 社群，一起聊播客，聊技术、产品和商业。访问链接加入： https://discord.com/invite/MGmp9QjfkK🎙️🎙️🎙️和田英一教授的一个观点：“牛仔在旅途中，如果马不小心死去，马只会被原地留下，但他们会带上马鞍，哪怕深陷沙漠。对于他们来说，马是消耗品，而马鞍才是最重要的伙伴。这样看来，电脑也不过是消耗品，键盘才最重要”。每隔一段时间，我们希望能够一起聊点轻松的话题，“Work-life Balance"，生活不能只有“搞钱”，或许也是为了更好的“搞钱”。键盘可能是我们今天最熟悉的工具/商品，以至于已经忽略了它，希望本期节目能够让听众朋友们都重新重视起键盘，了解键盘，毕竟键盘才是我们的“马鞍”。节目概要参考下文的硬地笔记，感谢收听。欢迎听友们到 Discord 社群分享你的键盘故事。硬地笔记00:04 传授普通人区分三大键盘类型小技巧04:39 全员 Vim/Emacs 的团队，很自然的选择了 HHKB06:17 HHKB 历史以及产品介绍11:56 以 Unix 为中心而设计的 HHKB16:27 喜欢 HHKB 更多的是一种习惯养成19:38 我们也可以学习 HHKB，在一个小众领域做一个出众的产品20:08 大神程序员前辈带货 HHKB 的故事22:49 为什么 Ruby 和 MacOS 会如此的密切？23:58 一个框架带火一堆产品，包括一门语言，一个编辑器，一台电脑26:40 一系列的 Mac 配套产品助力打造更好用的工作台35:21 从毕业开始就混迹客制化键盘圈的一些故事48:00 玩客制化键盘，开保时捷91152:08 花掉 10万+ rmb 买键盘玩55:10 客制化键盘到底贵在哪里？就 "离谱"1:00:34 键盘专业玩家推荐最合适的机械键盘1:02:08 女朋友究竟应该送什么键盘？硬地新知 Cherry 、Filco：都是老牌机械键盘品牌 Xikii：一个客制化键盘作者 CNC：数控机床，这里指通过数控机床切削加工 PC：指聚碳酸酯塑料，在客制化键盘中有时用作壳体材料，通过 CNC 切削加工 Gasket：一种键盘结构，通过在键盘内胆周围加上软垫或其它减震结构来改善键盘手感和声音表现 SA：指一种键帽的高度和形状 GMK：一个键帽品牌 QMK、VIA：开源键盘固件方案 上个世纪 80 年代的键盘样子 HHKB，全称 Happy Hacking Keyboard 硬地骇客 Mac 迷的工作台 硬地骇客键盘玩家的装备 Show
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硬地骇客应该是一群拥有全新生活方式的人：他们追求自由充实的生活，不断成长，迎接挑战并实现产品梦想，塑造自己的未来。如果你也喜欢这些信条，那请关注并加入我们。
"每一位 Hacker，每一位开发者，每一位程序员，你们都值得拥有属于自己的小而美的生意”
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