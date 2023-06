EP12 独立开发赚钱难?你需要正确的build策略

独立开发者看上去很美好,也是很多程序员一直梦寐以求的工作方式,他们不用在大厂打工,不用 996,能够按照自己的意愿和方式去选择工作内容。但往往是看似很美好,一路前行却很艰难,首先大多数程序员朋友都只擅长编码、开发,不具备丰富的市场推广和营销能力,build 产品的时候大概率会根据自己的喜好去选择产品,不能有效的获取市场的真实需求,最后做出来的东西要么是没人用,要么根本不为人所知。在本期节目中,我们深入探讨了在海外独立开发者市场中最常用的 build in public 策略,希望能够给国内的开发者们提供一点新的思路,同时也以此鼓励广大的程序员朋友们,我们除了做一个好的 coder,更要做一个好的 builder。节目的概要信息参考下文的硬地笔记。欢迎关注我们: 我们的微信公众号:硬地骇客 我们的开源小项目:github.com 我们的 Discord 社区:discord.com硬地笔记01:18 🌈 什么是 Build in public?为什么 build in public 在海外如此流行?01:48 一个独立开发者失败后的故事和感叹。03:42 那些闷声发大财的行当,似乎和我们的关系不太大。06:20 build in public 更加明确的定义08:46 🌈 Build in public 的案例解析,包括:gumroad、raildevs和tailwindcss,他们都成功了,但又各不同。08:52 gumroad 直接公开财务报表的案例10:32 RailsDevs 公开源代码的案例12:54 在 build in public 的时候,tailwindcss 被误打误撞的创造了出来。15:42 等我们打磨好产品,再去公布推广的时候,大概率就已经晚了。16:23 🌈 大厂一般都采用保密研发产品,为什么很少采用 build in public?是怕什么吗?17:09 今天点子根本不值钱了,单纯靠一个点子是不能赢得比赛。18:54 build in public 一定要面对的抄袭问题20:54 build in public 并不是万能解药,有的客户类型就很难实施,比如 B 端类客户,大厂很多时候和独立开发者面对的客户类型非常不同22:08 大厂保密研发,大多时候也只是为了追求领先市场一步的产品,其实并没什么用26:40 🌈 在 build in public 的时候,我们究竟应该公开哪些东西或数据? 并不是说要公开一切,根据build in public 的目的,分享了很多的纬度去参考。33:23 🌈 我们自己也采用 build in public 去走播客,我们又在这里面收获了什么好处?33:43 我们采用了不同于传统的反向策略去 build,我走了一条从营销到社区,再到产品的路径。35:50 虽然还没赚到钱,但钱肯定不是唯一的目标37:25 🌈 build in public 对个人建立品牌和影响力有什么帮助和好处?40:15 🌈 build in public 过程中,遇到负面的评价怎么办?负面的评价基本是不可避免的,积极的面对。45:23 🌈 如果你现在想要开始 build in public,可以这样一步一步的实验。硬地新知 build in public gumroad:一个虚拟商品交易平台 RailsDevs:一个垂直 Ruby on Rails 开发者求职平台 Ruby on rails:ruby 语言生态的 web 开发框架 tailwindcss:前端 css 框架 一组侧面数据:2010 年全球互联网数据产生量是 2ZB ,2022 年是 97ZB,接近 50 倍。Z 是 G 、T 、P 、E 、Z ,也就是 GB 的 1024 * 1024 * 1024 * 1024 倍