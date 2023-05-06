EP12 独立开发赚钱难？你需要正确的build策略

独立开发者看上去很美好，也是很多程序员一直梦寐以求的工作方式，他们不用在大厂打工，不用 996，能够按照自己的意愿和方式去选择工作内容。但往往是看似很美好，一路前行却很艰难，首先大多数程序员朋友都只擅长编码、开发，不具备丰富的市场推广和营销能力，build 产品的时候大概率会根据自己的喜好去选择产品，不能有效的获取市场的真实需求，最后做出来的东西要么是没人用，要么根本不为人所知。在本期节目中，我们深入探讨了在海外独立开发者市场中最常用的 build in public 策略，希望能够给国内的开发者们提供一点新的思路，同时也以此鼓励广大的程序员朋友们，我们除了做一个好的 coder，更要做一个好的 builder。节目的概要信息参考下文的硬地笔记。欢迎关注我们： 我们的微信公众号：硬地骇客 我们的开源小项目：github.com 我们的 Discord 社区：discord.com硬地笔记01:18 🌈 什么是 Build in public？为什么 build in public 在海外如此流行？01:48 一个独立开发者失败后的故事和感叹。03:42 那些闷声发大财的行当，似乎和我们的关系不太大。06:20 build in public 更加明确的定义08:46 🌈 Build in public 的案例解析，包括：gumroad、raildevs和tailwindcss，他们都成功了，但又各不同。08:52 gumroad 直接公开财务报表的案例10:32 RailsDevs 公开源代码的案例12:54 在 build in public 的时候，tailwindcss 被误打误撞的创造了出来。15:42 等我们打磨好产品，再去公布推广的时候，大概率就已经晚了。16:23 🌈 大厂一般都采用保密研发产品，为什么很少采用 build in public？是怕什么吗？17:09 今天点子根本不值钱了，单纯靠一个点子是不能赢得比赛。18:54 build in public 一定要面对的抄袭问题20:54 build in public 并不是万能解药，有的客户类型就很难实施，比如 B 端类客户，大厂很多时候和独立开发者面对的客户类型非常不同22:08 大厂保密研发，大多时候也只是为了追求领先市场一步的产品，其实并没什么用26:40 🌈 在 build in public 的时候，我们究竟应该公开哪些东西或数据？ 并不是说要公开一切，根据build in public 的目的，分享了很多的纬度去参考。33:23 🌈 我们自己也采用 build in public 去走播客，我们又在这里面收获了什么好处？33:43 我们采用了不同于传统的反向策略去 build，我走了一条从营销到社区，再到产品的路径。35:50 虽然还没赚到钱，但钱肯定不是唯一的目标37:25 🌈 build in public 对个人建立品牌和影响力有什么帮助和好处？40:15 🌈 build in public 过程中，遇到负面的评价怎么办？负面的评价基本是不可避免的，积极的面对。45:23 🌈 如果你现在想要开始 build in public，可以这样一步一步的实验。硬地新知 build in public gumroad：一个虚拟商品交易平台 RailsDevs：一个垂直 Ruby on Rails 开发者求职平台 Ruby on rails：ruby 语言生态的 web 开发框架 tailwindcss：前端 css 框架 一组侧面数据：2010 年全球互联网数据产生量是 2ZB ，2022 年是 97ZB，接近 50 倍。Z 是 G 、T 、P 、E 、Z ，也就是 GB 的 1024 * 1024 * 1024 * 1024 倍