音乐记事本|每一首歌里都有一个故事
柠檬香香Catherine
漫漫长路，总有音乐相伴 ，曾经听过的歌曲 ，或许在偶然的一天都会变成一段似曾相识的故事。 而你，就是故事里的那个人 。欢迎收听《音乐记事本》，每一首歌里，都有一个故事，关于你，关于我，或者关于Ta......点歌的朋友，可以节目下方留言区，留下歌曲名和你想说的祝福语哦。合作微信：lemonxiang1106 More
漫漫长路，总有音乐相伴 ，曾经听过的歌曲 ，或许在偶然的一天都会变成一段似曾相识的故事。 而你，就是故事里的那个人 。欢迎收听《音乐记事本》，每一首歌里，都有一个故事，关于你，关于我，或者关于Ta......点歌的朋友，可以节目下方留言区，留下歌曲名和你想说的祝福语哦。合作微信：lemonxiang1106 More
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