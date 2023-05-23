EP40丨聊聊「纹身」禁忌与「相法、符咒」的关系
这里是「玄而未决」的第40期节目！本期节目,我们来聊聊纹身,它会和面相有关系吗?甚至还能联系到符咒的作用?究竟纹身有没有什么所谓的禁忌呢?本期节目我们来一一解答!BGM：FINNEAS - Happy Now_「本期内容提要」：00:25 我俩和纹身的不解之缘,小师姐无视窦靖童05:30 纹身的民俗禁忌经典咏流传:主要集中在爱情和神佛关二爷上08:49 纹身贯口:纹身不纹嗜血狼，独狼带血家必亡。纹身不纹下山虎，猛虎下山反噬主，纹身不纹睁眼关，睁眼关公杀人间。纹身不纹唐三藏，九九八一难相抗。纹身不纹小娜吒，龙遇哪吒命丧涯。纹身不纹老钟馗，避鬼不成反招贼。人生在世苦难短，纹啥不纹开天眼！纹身就纹喜羊羊，眼睛越大越漂亮！11:23 一个值得提倡的纹身道德规范,和命理同理:未成年人不看14:22 能够影响到人的纹身禁忌,根本上讲是要分两个层次来说:一个是，命理相法类层面;另一个是，民俗文化层面30:00 脑洞:本土的本命护身符,是否有机会召唤本命神将和星君32:50 纹身/画符/书法,都受到过玄学的影响37:26 纹身的禁忌关键在于,它是勾引欲望和还是让你守道心39:00 上价值,送给大家一句话:人，必须选择一种生活并且有勇气坚持下去附：书籍-凡俗心愿-野崎诚近/电影-像鸡毛一样飞