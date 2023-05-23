EP39丨从「漫长的季节」人物命运，看传统「算命民俗」中的人性内核

这里是「玄而未决」的第39期节目！本期节目临时起意，我们来聊聊漫长的季节中人物命运走向和命理学之间的关系，可能是过度解读了，也可能是纯属巧合了，我们能在剧终找到很多命理相关的东西，其实，传统的算命民俗中多多少少都包含着很深刻又很浪漫的人性内核，可以把人的欲望剖析的细致入微，其实挺适合文艺战线上的朋友们都来学一学的，哈哈哈！至少没有坏处~BGM：KALEO - Break My Baby - Stripped Back「本期内容提要」：00:25 本期的题目注定了它毕业论文一样的播放量命运03:22 命理学把人性讲的很透彻，这一点和漫长的命运很像06:39 王阳和王北：名字是人的一部分，也是人生命运的一部分12:10 沈墨和王阳的命运是一幅画：壬丙交辉，日照江湖17:55 虽然八字名字和口诀土土的，但它本质是极其浪漫的艺术品23:30 五行四时用事：王阳的火被囚禁在了那个漫长的秋天25:22 龚彪的命运：财旺身弱，富屋贫人，有命无运累及爹娘37:10 别困在四柱能量之中，向前看别回头39:37 王阳妈妈和东北的出马仙情节46:45 上价值：电影《一九四二》的结尾让人有了生活继续的勇气附：you talking to me？跟谁俩呢？致敬电影《出租车司机》