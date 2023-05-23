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玄而未决

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玄而未决

韋自章
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玄而未决，量子力学！ 这是一档以大韦和夏一小师姐情侣围炉夜谈为主的泛玄学文化节目。我们粗通八字、奇门、阴阳风水，浅谈民俗文化、故事传说。风格大概是：命理锅的缸、风水娱乐师。 添加「微信」咨询交流：weizizhangok 订阅「公众号」获取更多内容：玄而未决 商务合作：[email protected]
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玄而未决，量子力学！ 这是一档以大韦和夏一小师姐情侣围炉夜谈为主的泛玄学文化节目。我们粗通八字、奇门、阴阳风水，浅谈民俗文化、故事传说。风格大概是：命理锅的缸、风水娱乐师。 添加「微信」咨询交流：weizizhangok 订阅「公众号」获取更多内容：玄而未决 商务合作：[email protected]
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Available Episodes

5 of 47
  • EP42丨聊聊「冥想与睡梦」：遇到压力试试躺倒睡大觉
    这里是「玄而未决」的第42期节目！本期节目，我们就来聊聊冥想与睡梦！其实本期主题，主要是从夏一小师姐神奇的睡觉技能引申出来的一些思考，并且作为FLOW冥想的领操员，我们也会在节目最后和大家一起分享体验一段FLOW冥想精心开发的「全国第一套心保健操」！BGM：版权歌曲「本期内容提要」：00:25 夏一小师姐的「遇到困难睡大觉扫除负能量法2.0」05:20 睡觉修炼的好处，既能休息还能进步09:50 啥是梦瑜伽呢？13:10 这一切的基础前提是有一个好的睡眠：拥有好睡眠五部曲19:00 睡觉放松休息和道家讲的抗衰老的方式是一样21:50 两个判断自己是否体质衰老的技巧29:05 冥想和打坐状态下的梦境38:05 一起来做套心保健操45:08 别忘了互动留言得奖品FLOW冥想是一个以冥想为核心、科学专业、多元整合的身心健康服务平台，倡导「向内看」的正念生活方式。通过冥想APP、线上社群、线下空间、企业服务、FLOW学院五大服务板块，帮助更多中国人健康快乐地工作和生活。福利1：FLOW冥想定制遮光眼罩，价值68元，小宇宙评论区点赞最高的前五位可获得（截止6月30日23:59:59）福利2：FLOW冥想APP月度会员会员权益：免费畅听海量冥想音频、白噪音，帮助你缓解焦虑、提升专注、改善睡眠。会员有效期：1个月兑换期：节目播出日后的一个月内都可兑换（前500名）播客节目专属兑换码：BREATHXEWJ兑换方法：1.下载FLOW冥想APP2.点击右下角“我的” ，下拉找到“绑定码”3. 输入兑换码，即可获得会员身份使用说明：1.本兑换码一旦绑定成功，不可退换，到期后可自行选择是否续购会员2.兑换码激活前可以换赠，绑定激活后即失效，无法二次转赠注意事项：App福利由上海福流健康科技有限公司提供，若绑定过程中有任何问题，可联系客服微信：FLOW_mindfulness，工作时间9:00-18:00附：《睡梦瑜伽》《睡眠革命》《我说参同契》《参同契》
    6/27/2023
    45:37
  • EP41丨聊聊端午节「民俗宜忌」与古老「龙祭文化」
    这里是「玄而未决」的第41期节目！本期节目，我们就来聊聊端午节的一些传统民俗，以及端午与龙之间的密切关系！为啥说端午节也是祭祀龙的日子呢？本期节目参考了闻一多先生的端午考，可以关注公众号「玄而未决」回复关键词：555，获取连接阅读文章~BGM：BoyWithUke - Falling for You「本期内容提要」：00:25 端午节说说端午民俗和古老的龙忌日04:50 恶月恶日“祛病防疫”，切忌五月盖屋，不然令人头秃06:55 东汉猛男王充：五月五日生子不举09:10 西游记和水浒传里的端午恶日忌讳，记忆反例金特秀13:02 端午节“铸阳燧”：给家养镜子冲冲正能量，不要去照社会上不三不四的野生镜子14:20 端午的很多民俗活动都和水有关：不自觉的用五行调候，挽救火炎土燥之象16:35 水生的菖蒲、端午水、午时水、破火眼的水21:50 两个实用端午驱邪民俗小技巧！法力无边！25:15 端午与龙的关系：请龙、鱼化龙、吴越先民断发文身模仿蛟龙29:37 巽卦（地盘：辰巳）与东南吴越龙族图腾的关联33:15 端午带五彩绳是龙文身的替代品36:40 龙为啥能飞？有气囊38:40 雷击木不只是让树木渡劫，可能里面还藏有一条龙41:36 上价值：“古来不幸之事，无月无之，从此将无月不禁忌矣。”附：书籍-《神话与诗》《闻一多中国神话十五讲》
    6/20/2023
    45:49
  • EP40丨聊聊「纹身」禁忌与「相法、符咒」的关系
    这里是「玄而未决」的第40期节目！本期节目,我们来聊聊纹身,它会和面相有关系吗?甚至还能联系到符咒的作用?究竟纹身有没有什么所谓的禁忌呢?本期节目我们来一一解答!BGM：FINNEAS - Happy Now_「本期内容提要」：00:25 我俩和纹身的不解之缘,小师姐无视窦靖童05:30 纹身的民俗禁忌经典咏流传:主要集中在爱情和神佛关二爷上08:49 纹身贯口:纹身不纹嗜血狼，独狼带血家必亡。纹身不纹下山虎，猛虎下山反噬主，纹身不纹睁眼关，睁眼关公杀人间。纹身不纹唐三藏，九九八一难相抗。纹身不纹小娜吒，龙遇哪吒命丧涯。纹身不纹老钟馗，避鬼不成反招贼。人生在世苦难短，纹啥不纹开天眼！纹身就纹喜羊羊，眼睛越大越漂亮！11:23 一个值得提倡的纹身道德规范,和命理同理:未成年人不看14:22 能够影响到人的纹身禁忌,根本上讲是要分两个层次来说:一个是，命理相法类层面;另一个是，民俗文化层面30:00 脑洞:本土的本命护身符,是否有机会召唤本命神将和星君32:50 纹身/画符/书法,都受到过玄学的影响37:26 纹身的禁忌关键在于,它是勾引欲望和还是让你守道心39:00 上价值,送给大家一句话:人，必须选择一种生活并且有勇气坚持下去附：书籍-凡俗心愿-野崎诚近/电影-像鸡毛一样飞
    6/6/2023
    41:25
  • EP39丨从「漫长的季节」人物命运，看传统「算命民俗」中的人性内核
    这里是「玄而未决」的第39期节目！本期节目临时起意，我们来聊聊漫长的季节中人物命运走向和命理学之间的关系，可能是过度解读了，也可能是纯属巧合了，我们能在剧终找到很多命理相关的东西，其实，传统的算命民俗中多多少少都包含着很深刻又很浪漫的人性内核，可以把人的欲望剖析的细致入微，其实挺适合文艺战线上的朋友们都来学一学的，哈哈哈！至少没有坏处~BGM：KALEO - Break My Baby - Stripped Back「本期内容提要」：00:25 本期的题目注定了它毕业论文一样的播放量命运03:22 命理学把人性讲的很透彻，这一点和漫长的命运很像06:39 王阳和王北：名字是人的一部分，也是人生命运的一部分12:10 沈墨和王阳的命运是一幅画：壬丙交辉，日照江湖17:55 虽然八字名字和口诀土土的，但它本质是极其浪漫的艺术品23:30 五行四时用事：王阳的火被囚禁在了那个漫长的秋天25:22 龚彪的命运：财旺身弱，富屋贫人，有命无运累及爹娘37:10 别困在四柱能量之中，向前看别回头39:37 王阳妈妈和东北的出马仙情节46:45 上价值：电影《一九四二》的结尾让人有了生活继续的勇气附：you talking to me？跟谁俩呢？致敬电影《出租车司机》
    5/30/2023
    51:12
  • EP38丨浅聊下关于「冥想、打坐和禅定」的那些事儿
    这里是「玄而未决」的第38期节目！本期节目夏一小师姐终于开始填坑了！来和大家聊一聊冥想、打坐和禅定，其实它们就好像是一棵树干上长出的不同分支，内核相通，只是呈现出来的外在形式不同！PS这期节目我们先浅浅来聊一聊，之后有机会，把夏一的老师给抓来深入聊聊！BGM：Dana Boulé - Shiva Shambo「本期内容提要」：00:25 开场：为啥现在夏一才来填坑？02:30 敏感体质，小师姐经常有神奇灵感迸发04:55 冥想的起源和流派07:10 瑜伽的八支分法14:05 关于冥想打坐的小故事16:00 三脉七轮和奇经八脉26:10 练习进入冥想状态的步骤31:40 夏一修习的流派和九道脉轮36:00 上价值：拨开挡在心中太阳上的云雾附：八支分法＆七脉轮（midjourney制图）Yama (moral code) abstention   持戒、制戒、净戒制恶Niyama (self-purification) observance  精进、内制、预备加行Asana (postures) postures  体位、调身、体姿练习Pranayama (breath control) breath-control   呼吸、调息、呼吸锻炼Pratyahara (withdrawal of the senses) sense- withdrawl    敛识、摄心、根识止息Dharana (concentration) concentration 集中、凝神、专注一境Dhyana (meditation) meditation静虑、禅定、禅定默观Samadhi (enlightenment) contemplation入定、三摩地、殊胜三昧
    5/23/2023
    38:09

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玄而未决，量子力学！ 这是一档以大韦和夏一小师姐情侣围炉夜谈为主的泛玄学文化节目。我们粗通八字、奇门、阴阳风水，浅谈民俗文化、故事传说。风格大概是：命理锅的缸、风水娱乐师。 添加「微信」咨询交流：weizizhangok 订阅「公众号」获取更多内容：玄而未决 商务合作：[email protected]
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