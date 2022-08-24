本期主播：佳佳 宁家宇毛冬东东枪吕东六兽（“兼任”无聊斋主播）教主（无聊斋）小伙子（日谈公园）杨一（去现场）大壹、超哥、星光（文化有限）徐涛（声东击西）爱哲（故事FM）今天是一期是愚人节特别节目，七家播客坐在一起唠唠嗑。大家趁这个机会对彼此提出了一些客气的问题，但也有一些略带刻薄的问题……但！ 这不过节么，谁都别往心里去，就是个玩儿~如果你对“开个玩笑”系列感兴趣，欢迎到以下播客收听其他段落，完整录制顺序为：无聊斋 ⏩ 声东击西 ⏩ 文化有限 ⏩ 去现场 ⏩ 谐星聊天会 ⏩ 故事FM ⏩ 日谈公园欢迎收听！背景音乐-来自平台musicbedGimme Some More (instrumental)- JoybirdBounce- Steven Gutheinz制作：吕东 大壹剪辑：张赫楠平台：寿司社群：毛肚
3/31/2023
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关于谐聊还不更新的情况说明
各位谐聊的听众你们好，今天跟大家简单说说谐聊近期的情况。看到各位的催促了，但碍于种种原因，谐聊可能无法在4月上线，至于大概是啥原因，吕东在这3分多钟里也唠叨了一些。第四季的内容我们正在紧锣密鼓地筹备中，一旦具备录制条件，我们马上就操作起来。也非常感谢各位的持续关注，我们录制了一些“闲聊会”，主要是主播们唠嗑，今天就会在《谐星聊天会番外篇》更新一期，欢迎收听。 最后打个小广告，谐聊正在商业上做积极的探索，欢迎有意向的品牌求来合作。（联系方式详见“谐星聊天会”同名公众号）再次感谢！背景音乐-来自平台musicbedIt'll be alright — Handsome and Gretyl
本期主播：@宁家宇 夸夸你@周奇墨 拍拍你@单口喜剧石老板 抱抱你欢迎收听由博世冠名播出，有知有行和暂停实验室联合赞助播出的谐星聊天会第三季。【博世，科技成就生活之美】抽奖、番外，欢迎关注微博@谐星聊天会周边、幕后，欢迎关注公号：谐星聊天会加听友群，点击公号下方按钮【我要进群】欢迎大家到B站收看谐聊精彩小场面：�https://space.bilibili.com/503301378?spm_id_from=333.337.0.0本期节目是我们第三季的最后一期啦，聊聊赞美与批评！你是一个擅长赞美别人的人吗？上一次夸别人是啥时候？有没有听到过什么夸奖让你觉得不如不夸呢？你遇到过什么委婉的批评吗？有什么评价影响了你的生活？欢迎收听！00:04:10 你是一个擅长赞美的人吗？00:10:45 上一次夸夸00:24:40 不擅长夸奖选手们的体验01:07:04 聊聊对自己的批评01:29:30 父亲们的来信背景音乐-来自平台musicbedGimme Some More (instrumental)- JoybirdWhere I Wanna Be (instrumental)- Dazy ChainBounce- Steven Gutheinz制作：吕东剪辑：赫楠设计：奕然平台：寿司社群：毛肚