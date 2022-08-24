博世10. 我是赞美小青蛙，每天咕咕又呱呱！

本期主播：@宁家宇 夸夸你@周奇墨 拍拍你@单口喜剧石老板 抱抱你欢迎收听由博世冠名播出，有知有行和暂停实验室联合赞助播出的谐星聊天会第三季。【博世，科技成就生活之美】抽奖、番外，欢迎关注微博@谐星聊天会周边、幕后，欢迎关注公号：谐星聊天会加听友群，点击公号下方按钮【我要进群】欢迎大家到B站收看谐聊精彩小场面：�https://space.bilibili.com/503301378?spm_id_from=333.337.0.0本期节目是我们第三季的最后一期啦，聊聊赞美与批评！你是一个擅长赞美别人的人吗？上一次夸别人是啥时候？有没有听到过什么夸奖让你觉得不如不夸呢？你遇到过什么委婉的批评吗？有什么评价影响了你的生活？欢迎收听！00:04:10 你是一个擅长赞美的人吗？00:10:45 上一次夸夸00:24:40 不擅长夸奖选手们的体验01:07:04 聊聊对自己的批评01:29:30 父亲们的来信背景音乐-来自平台musicbedGimme Some More (instrumental)- JoybirdWhere I Wanna Be (instrumental)- Dazy ChainBounce- Steven Gutheinz制作：吕东剪辑：赫楠设计：奕然平台：寿司社群：毛肚