Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland
Radio Logo
The station's stream will start in null sec.
Listen to 谐星聊天会 in the App
Listen to 谐星聊天会 in the App
(13,284)(171,489)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play StoreDownload for free in the App StoreDownload for free in the Play Store
HomePodcastsComedy
谐星聊天会

谐星聊天会

Podcast 谐星聊天会
Podcast 谐星聊天会

谐星聊天会

谐星聊天会
add
谐星聊天会是一档单口喜剧演员与听众一同线下录制完成的音频节目，用幽默开解生活中的沉杂琐事！ More
ComedyComedy Interviews
谐星聊天会是一档单口喜剧演员与听众一同线下录制完成的音频节目，用幽默开解生活中的沉杂琐事！ More

Available Episodes

5 of 102
  • vol.63 谐聊更新情况说明与一封信
    各位乡亲们，这期公告跟大家同步几个消息：首先，谐聊恢复录制了。这一季我们已经在沈阳完成了两场录制，还会在上海录制两场，其他大部分录制还是会在北京。想要参与现场录制的朋友，可以关注我们的公众号，通过对话题的投稿、或者交押金抢名额的方式参与现场录制。所有关于节目的细节信息都在我们的同名公众号【谐星聊天会】，还没关注的朋友可以点点关注。第二，关于那个谁能不能来，节目里有详细说明。第三，如无不可抗力，这一季会在6月1号儿童节，更新第一期，之后依然每周三更新一期。这季节目会走付费模式，具体细节还在确定。我们希望通过付费模式，让谐聊有更多空间做想做的事情。欢迎各位听众朋友在留言区、社群和我们交流，有任何想法大家都可以说说！感谢各位支持，我们6月1号见！
    5/15/2023
    6:26
  • 开个玩笑：坐一块儿聊个天咋就这么难？
    本期主播：佳佳 宁家宇毛冬东东枪吕东六兽（“兼任”无聊斋主播）教主（无聊斋）小伙子（日谈公园）杨一（去现场）大壹、超哥、星光（文化有限）徐涛（声东击西）爱哲（故事FM）今天是一期是愚人节特别节目，七家播客坐在一起唠唠嗑。大家趁这个机会对彼此提出了一些客气的问题，但也有一些略带刻薄的问题……但！ 这不过节么，谁都别往心里去，就是个玩儿~如果你对“开个玩笑”系列感兴趣，欢迎到以下播客收听其他段落，完整录制顺序为：无聊斋 ⏩ 声东击西 ⏩ 文化有限 ⏩ 去现场 ⏩ 谐星聊天会 ⏩ 故事FM ⏩ 日谈公园欢迎收听！背景音乐-来自平台musicbedGimme Some More (instrumental)-  JoybirdBounce- Steven Gutheinz制作：吕东 大壹剪辑：张赫楠平台：寿司社群：毛肚
    3/31/2023
    35:10
  • 关于谐聊还不更新的情况说明
    各位谐聊的听众你们好，今天跟大家简单说说谐聊近期的情况。看到各位的催促了，但碍于种种原因，谐聊可能无法在4月上线，至于大概是啥原因，吕东在这3分多钟里也唠叨了一些。第四季的内容我们正在紧锣密鼓地筹备中，一旦具备录制条件，我们马上就操作起来。也非常感谢各位的持续关注，我们录制了一些“闲聊会”，主要是主播们唠嗑，今天就会在《谐星聊天会番外篇》更新一期，欢迎收听。 最后打个小广告，谐聊正在商业上做积极的探索，欢迎有意向的品牌求来合作。（联系方式详见“谐星聊天会”同名公众号）再次感谢！背景音乐-来自平台musicbedIt'll be alright — Handsome and Gretyl
    2/22/2023
    4:35
  • vol.62 下一件好事儿啥时候来哇？等不及了！
    本期节目是由梅赛德斯-奔驰客户服务与看理想联合出品的「与美好重逢」系列节目的第八期，这期的关键词是「生活中的美好」。本期主播：@宁家宇 迷人嗓音@东东枪 三品战士重出江湖@六兽 道具收藏家@单口喜剧石老板 日拱一卒君抽奖、番外，欢迎关注微博@谐星聊天会周边、幕后，欢迎关注公号：谐星聊天会加听友群，点击公号下方按钮【我要进群】欢迎大家到B站收看谐聊精彩小场面：�https://space.bilibili.com/503301378?spm_id_from=333.337.0.0 这期我们来聊聊大家的美好都是啥，最近生活有什么美好时刻？和父母、爱人、朋友在一起的时候，有什么美好的经历和故事？一个人的时候又有什么不同的体验吗？你有尝试过给别人创造过什么美好吗？欢迎收听！00:02:07 对你来说，美好是啥？00:07:40 在关系中感受到的美好00:39:56 一个人的美好时刻00:54:06 给别人制造的美好制作：赫楠设计：奕然平台：寿司社群：毛肚
    12/28/2022
    1:05:09
  • 博世10. 我是赞美小青蛙，每天咕咕又呱呱！
    本期主播：@宁家宇 夸夸你@周奇墨 拍拍你@单口喜剧石老板 抱抱你欢迎收听由博世冠名播出，有知有行和暂停实验室联合赞助播出的谐星聊天会第三季。【博世，科技成就生活之美】抽奖、番外，欢迎关注微博@谐星聊天会周边、幕后，欢迎关注公号：谐星聊天会加听友群，点击公号下方按钮【我要进群】欢迎大家到B站收看谐聊精彩小场面：�https://space.bilibili.com/503301378?spm_id_from=333.337.0.0本期节目是我们第三季的最后一期啦，聊聊赞美与批评！你是一个擅长赞美别人的人吗？上一次夸别人是啥时候？有没有听到过什么夸奖让你觉得不如不夸呢？你遇到过什么委婉的批评吗？有什么评价影响了你的生活？欢迎收听！00:04:10 你是一个擅长赞美的人吗？00:10:45 上一次夸夸00:24:40 不擅长夸奖选手们的体验01:07:04 聊聊对自己的批评01:29:30 父亲们的来信背景音乐-来自平台musicbedGimme Some More (instrumental)- JoybirdWhere I Wanna Be (instrumental)- Dazy ChainBounce- Steven Gutheinz制作：吕东剪辑：赫楠设计：奕然平台：寿司社群：毛肚
    8/24/2022
    1:54:38

More Comedy podcasts

About 谐星聊天会

谐星聊天会是一档单口喜剧演员与听众一同线下录制完成的音频节目，用幽默开解生活中的沉杂琐事！
Podcast website

Listen to 谐星聊天会, Never Not Funny: The Jimmy Pardo Podcast and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App

谐星聊天会

谐星聊天会

Download now for free and listen to the radio easily.

Google Play StoreApp Store

谐星聊天会: Podcasts in Family