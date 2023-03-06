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Talk三联是由《三联生活周刊》数字刊出品的一档“软硬皆有”的泛文化类播客栏目。立足杂志的封面故事和重大报道，邀请当期撰稿记者和相关话题嘉宾，用声音的形式记录和分享报道背后的故事，延展和重现封面现场，为“三联”读者提供丰富的新知与思辨的可能。欢迎下载“三联中读”APP第一时间收听节目，阅读延伸内容、参与福利活动，并与主... More
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Talk三联是由《三联生活周刊》数字刊出品的一档“软硬皆有”的泛文化类播客栏目。立足杂志的封面故事和重大报道，邀请当期撰稿记者和相关话题嘉宾，用声音的形式记录和分享报道背后的故事，延展和重现封面现场，为“三联”读者提供丰富的新知与思辨的可能。欢迎下载“三联中读”APP第一时间收听节目，阅读延伸内容、参与福利活动，并与主... More

Available Episodes

5 of 84
  • EP84 一本历史书，应该更严肃还是更好玩？
    ※本期节目为连线录制多样化的历史写作，似乎又在成为当下的一种趋势。读者对与历史中具体的人越来越感兴趣，而历史写作者、研究者也在选择不一样的叙事方式，为公众呈现更微观、更立体的内容。关于历史书应该怎么写的讨论，一直存在于研究者和读者之中。有观点认为，历史写作本不应该有明确的界限，一本历史书可以在扎实严谨的研究基础上，用生动有趣的方式讲故事；但也有人会认为，面向公众的写作与学术研究中间，还是要有所区隔。依照严格的学术范式，才能更好的呈现严谨的学术成果，同时对于感兴趣的读者，叙述方式和体例也不会成为阅读的门槛。本期Talk三联，我们邀请了芝加哥大学历史系博士、清华大学人文与社会科学高等研究所教授宋念申，以及北京大学历史学博士、三联书店编辑张龙，从研究者和编辑的不同视角，一起来聊聊这些话题。【本期嘉宾】主播 | 肖楚舟，《三联生活周刊》记者嘉宾 | 宋念申，芝加哥大学历史系博士，清华大学人文与社会科学高等研究所教授，三联中读音频专栏《宋念申·东亚巨变500年》主讲人嘉宾 | 张龙，北京大学历史学博士，三联书店编辑【时间轴】02:10怎么想到和历史学者聊写作？10:25历史叙事训练的中美之别20:08历史叙事如何影响历史研究？22:29“原来历史可以这么写”的时刻23:23预设的读者改变了，叙事方式也就变了27:56为什么要做到“打通文史哲，回到司马迁”？32:01受到偏好的“微观叙事”魅力何在？37:23拓展材料的必要性43:45写好历史叙事并不容易49:05去现场，如何改变固有的历史认知？50:47学术话语和公共表达，如何找平衡？【新刊速递】如果你对本话题感兴趣，可扫码阅读/收听本期《三联生活周刊》封面故事：【延伸阅读】【收听方式】你可以通过三联中读、小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、荔枝FM等平台关注收听。
    6/10/2023
    58:01
  • EP83 经济现在到底是冷是热？
    目前我国的经济发展处于怎样的阶段？实现下一轮的经济增长，需要靠哪些领域的驱动？该如何看待当前的机遇与挑战？短期内的经济变动，对于普通人的生活会带来怎样的影响？本期Talk三联，我们邀请北大博雅特聘教授、北大国发院院长、教育部长江学者特聘教授姚洋，和《三联生活周刊》主笔黄子懿一起，分享对于我国经济形势、发展前景、潜力领域等问题的思考，帮助大家对目前我国的经济形势有更深入的了解，以及如何通过经济学的视角，更加理性地看待我们的生活与世界。【本期嘉宾】主播：黄子懿，《三联生活周刊》主笔嘉宾：姚洋，北大博雅特聘教授、北大国发院院长、教育部长江学者特聘教授【时间轴】00:02:18 中国经济的短期与长期形势00:10:22 当前的低位运行，背后有哪些影响因素？00:13:39 提振需求，可以从这些方面入手00:27:24 住和行，两大行业还有多少潜力？00:31:53 “疤痕效应”如何影响普通人的生活？00:34:53 学好经济学的知识，对生活有什么帮助？【新刊速递】如果你对本期话题感兴趣，请扫码阅读/收听本期《三联生活周刊》封面故事：【收听方式】你可以通过三联中读、小宇宙APP、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、荔枝FM关注收听。
    6/5/2023
    40:55
  • EP82 从海里来的我们，真的了解大海吗？
    ※本期节目为连线录制尽管我们从小学就已经知道，我们生活的地球有70%的表面积为海洋覆盖，海洋是地球生命的最初来源，海岛、沙滩也是许多人假期休闲的首选。但是，我们所能触及到的海洋范围，只是非常有限的一部分，面对如此浩渺的水下世界，我们依旧有太多的未知。同时，这片充满未知的海域又与我们的生活和未来息息相关。如何保护海洋，维护生态系统的平衡与多样性？是愈发迫切的问题。对于海洋的保护工作在基于怎样的规律开展？当前又有哪些正在施行的举措？这些信息同样值得我们关注。从《海鲜诱惑》《深海诱惑》到《海洋诱惑》，土摩托袁越为我们提供了广阔且深入的视野，去了解与海洋有关的故事。本期Talk三联，我们邀请到袁越和长期关注海洋保护的研究员陈冀俍，聊聊关于海洋生态保护的历史、现状，以及充满不确定的未来。【本期嘉宾】主播 | 高一丁，三联中读内容编辑嘉宾 | 袁越，《三联生活周刊》资深主笔嘉宾 | 陈冀俍，北京绿研公益发展中心高级研究员，澳大利亚麦考瑞大学国际环境法在读博士【时间轴】00:03:01 “海洋三部曲”所从何来？00:06:26 人类亲近海洋的历史，比想象中近很多00:12:40 在环球生态中，海洋在发挥怎样的作用？00:15:36 此次采访的最大收获：叠层石00:26:33 三大近海生态系统00:29:23 被视频宠坏的游客，与潜水技术00:32:39 生态系统是保护生物多样性的核心00:37:02 什么是海洋保护区？以大堡礁为例00:43:15 公海保护难在何处？00:50:38 南极海保护的经济账00:55:58 全球环境治理的两套复杂系统【图集】▲澳大利亚鲨鱼湾的叠层石（袁越/摄）【新刊速递】如果你对本话题感兴趣，可扫码阅读/收听本期《三联生活周刊》封面故事：【收听方式】你可以通过三联中读、小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、荔枝FM关注收听。
    6/3/2023
    1:05:23
  • EP81 与马保国相处一天，依旧看不透流量的秘诀
    “为什么这个火了？”在面对一拨又一拨陌生但被流量裹挟的名字时，很多人都有类似的疑问。可能只是一个无心之举、一个表情，一段有些无厘头的视频，便因为“大意了，没有闪”，与流量撞个满怀。网红真的是一张彩票吗？这些“网红”身上又有哪些会红的特质？为什么说“网红是平台的消耗品”？流量分配背后的逻辑是怎样的？本期Talk三联，我们邀请了三位参与此次报道的记者，分享他们的观察与理解。只是，近距离接触身处流量中心的人们，就能找到流量密码么？似乎并不可能，即便是被流量砸中的他们，也很难说清这其中的奥秘。而如何面对流量对生活的改变，是我们都需要面对的问题。【本期嘉宾】主播 | 张星云，《三联生活周刊》主笔嘉宾 | 苗千，《三联生活周刊》主笔嘉宾 | 肖楚舟，《三联生活周刊》记者【时间轴】00:03:04 马保国是短视频江湖中的金毛狮王谢逊00:06:05 与马老师相处一天，都发生了甚么事？00:11:15 火了之后，如何面对媒体？00:13:47 天生的表演者与网红体质00:19:27 流量这件事就像中彩票00:24:15 “挖呀挖”会火的基本原理00:26:52 一个素人被流量砸中后，会发生什么？00:30:36 MCN公司、平台与网红的关系00:41:55 如果有机会，你愿意成为网红吗？00:44:56 网红的盈利模式00:47:20 Web2.0时代的幻境00:51:33 在网络或者现实中成名，都需要天赋【新刊速递】如果你对本话题感兴趣，请扫码阅读/收听本期《三联生活周刊》封面故事：【收听方式】你可以通过三联中读、小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、荔枝FM关注收听。【福利】点击链接加读书小助手，领三联自制【女性主义流派知识图谱】https://t.yiwise.com/qoI8u
    5/27/2023
    54:00
  • EP80 丘濂·自然自在 | 环境史视角下的城市与自然，有什么不一样？
    漫步在城市内的公园，稍加留意，我们会发现干旱的土地会被悉心灌溉，栽种的植物种类会刻意选择，分叉的树木需要定期进行修剪。尽管作为一种自然环境，这里却处处遍布着人工的痕迹。公园是人工和天然的美好结合，它是窥见城市和自然相互依存关系的一扇窗口。我们渴望接触野生自然，但不得不承认的是，城市仍然是我们主要的生活之地。但日益肮脏的空气、拥挤的环境、喧嚣的噪音，让我们逐步认识到城市演化过程中的生态悖论，只有自然环境的美好才能使得城市成为更宜居之地。那么，城市和自然之间究竟存在什么样的关系？而当有了自然的视角去打量城市之后，我们对城市的理解会有何不同？在前几期节目里，我们探索了城市里的动物、植物、动物园和在城市内田园生活的可能性，而作为“自然自在”系列播客的收尾，本期我们将视野放在更“硬核”的学术层面。我们邀请了北京大学历史学系教授侯深老师，从环境史、城市史的角度探讨城市和自然的关系、城市公园的演变过程以及如何使我们的城市成为一个更美好的地方。【本期嘉宾】主播 | 丘濂，《三联生活周刊》主笔嘉宾 | 侯深，北京大学历史学系教授，专注于城市环境史研究，著有《无墙之城：美国历史上的城市与自然》【时间轴】00:01:37 什么是“环境史”？00:06:55 “城市环境史”究竟在研究什么？00:16:25 为什么美国文化里，非常强调对“荒野”的保留？00:30:08 纽约中央公园营建史00:39:22 在城市公园中，有哪些值得关注的内容？00:44:12 “无墙之城”，何以成为美国城市的特色？00:52:27 现代城市与传统城市的区别在哪里？00:59:37 灾难、气味、下水道……城市环境史领域，还有哪些值得探究的话题？01:10:37 从中国的传统文化里，可以生发出自然探索与环境保护的意识吗？01:19:10 经过疫情的洗礼，城市居民对自然的渴望是否变得更强烈了？【节目中提到的一些名词】唐纳德·沃斯特（Donald Worster）：美国环境史学家，环境史学的创始人与领军先锋，美国堪萨斯大学霍尔荣誉教授（荣休），美国人文与科学学院院士。主要著作有《自然的经济体系》《尘暴》《帝国之河》等。曾获美国历史学奖班克罗夫特奖、苏格兰文学奖、英语语言联盟传记奖，并多次获普利策奖提名。《尘暴：20世纪30年代美国南部大平原》：该书以环境史的视角，描绘了上世纪三十年代美国大平原地区持续发生的大尘暴。书中不但宏观性地描述了尘暴发生的气候、土壤、政治、经济等诸多原因，还细致讲述了尘暴发生时所有的细节，包括对人们生活、生产、交通以及对人精神状态的影响。贯穿全书的一个观点是，大尘暴的发生与资本主义文化有关。1979年该书正式出版，次年便获得美国历史学界最高奖——班克罗夫特奖。《自然的大都市》(Nature's Metropolis: Chicago and the Great West)：该书是美国历史学家威廉·克罗农（William Cronon）的著作，最早出版于1991年。在该书中，作者提供了一个关于19世纪美国历史的环境视角，主要分析了芝加哥成为美国最具有活力的城市的生态和经济原因，从生态系统的角度阐述了大都市芝加哥与其乡村腹地之间的联系。《园与森林》（Garden and Forest）杂志：出版于1888~1897 年，是美国第一本致力于园艺、植物学、景观设计和保护、国家和城市公园发展的杂志。该杂志由哈佛大学阿诺德植物园的创始董事查尔斯·斯普拉格·萨金特（Charles Sprague Sargent）创办。总共发行了十卷，包含大约8400页，包括1000多幅插图和2000页的广告。每期的文章既有文学性，也有学术性和科学性。《山峦晦暗，山峦辉煌》（Mountain Gloomy， Mountain Glory）：美国文学学者玛乔丽·霍普·尼克森（Marjorie Hope Nicolson）的著作，出版于1959年。该书追踪了17~19世纪不同作家对于“山”概念理解的变化过程：从17世纪将山看作是影响自然美的丑陋“凸起”到19世纪转而赞美山的辉煌和神圣。弗雷德里克·杰克逊·特纳( Frederick Jackson Turner）：20世纪初的美国历史学家，在威斯康星大学、哈佛大学工作。著作包括《美国历史中边疆的意义》等。他主要以“边疆理论”（frontier thesis）而闻名。《边疆在美国历史上的重要性》：特纳“边疆理论”（frontier thesis）的集大成之作，其中提出了关于美国的边疆理念如何在19世纪90年代塑造了美国的历史和民族性格。通过反思过去，特纳指出人们对边疆的迷恋以及向美国西部的扩张运动改变了美国人对文化的看法。这一系列观点对历史学界产生了重大的影响。弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)：美国景观建筑师、记者、社会评论家和公共管理者。他被认为是美国的景观建筑之父。奥姆斯特德因与他的伙伴卡尔弗特·沃克斯（Calvert Vaux）共同设计了许多著名的城市公园而闻名，其中最著名的包括纽约的中央公园。中央公园的设计树立了一个卓越的标准，影响着美国的景观建筑设计。《无墙之城：美国历史上的城市与自然》：中国人民大学历史学院教授、环境史学者侯深的著作，出版于2021年。该书梳理了城市环境史将自然与城市在历史背景下进行结合的详细过程，选取了匹兹堡、波士顿、拉斯维加斯、堪萨斯、旧金山等城市讨论美国城市演化的生态悖论，总结了“无墙之城”为核心意象的美国城市的形成与发展、困境与使命。《中国之灾：1931长江大洪水》（The Nature of Disaster in China：The 1931 Yangzi River Flood）：美国社会和环境史学家克里斯·考特尼（Chris Courtney）的首部著作，于2018年出版。该书描述了1931年洪水造成的生态与经济影响如何导致了大范围的饥荒与瘟疫。这一开创性的研究为世人提供了对1931年洪水的深入分析，并理清了困扰中国最久环境问题之一的来龙去脉。《味嗅觉侦探：19世纪现代美国嗅觉史》（Smell Detectives：An Olfactory History of Nineteenth-Century Urban America）：美国历史学家梅拉妮·基埃赫勒（Melanie Kiechle）的著作，于2017年出版。该书主要讲述了十九世纪美国快速城市化时期，空气变得恶臭，人们对气味的恐惧和焦虑已经渗透到各个方面。与此同时，城市居民用他们的嗅觉来理解城市和工业的快速发展所带来的卫生挑战。伊懋可（Hark Elvin）：英国历史学家，汉学史专家。曾在格拉斯哥大学、牛津大学、巴黎高师和海德堡大学任教，在哈佛大学做过访问研究员。主要著作有：《中国历史的模式》、《另一种历史：从一个欧洲人的视角论中国》、《华人世界变化多端的故事》等。《大象的退却：一部中国环境史》：伊懋可的代表作，被誉为西方学者撰写中国环境史的奠基之作。书中对中国农业史、社会史等多个领域进行了研究，通过大象从华北到西南的长长退却之路，讲述了中国的经济、社会、政治制度与所在自然环境之间既互利共生又竞争冲突的漫长历史故事，给出了解读环境史的一种全新方式。侯文蕙：环境史教授，长期从事美国史、美国环境史教学与研究，被誉为我国“环境史的拓荒者”。曾翻译《尘暴：1930年代美国南部大平原》、《沙乡年鉴》、《封闭的循环》等经典著作，代表作品有《征服的挽歌：美国环境意识的变迁》与论文《美国环境史观的演变》。《沙乡年鉴》：美国作家奥尔多·利奥波德创作的自然随笔和哲学论文集，首次出版于1949年。该书记录了奥尔多·利奥波德在美国威斯康星州一个农场进行生态修复的经历，从哲学、伦理学、美学及文化传统的角度深刻阐述了人与自然应该具备的关系。该书被称为美国环境保护运动的“圣经”，是当代环境保护运动的思想基石。【收听方式】你可以通过三联中读、小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、荔枝FM关注收听。【福利】点击链接加读书小助手，领三联自制【女性主义流派知识图谱】https://t.yiwise.com/qoI8u
    5/17/2023
    1:29:09

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