下班瀚你聊

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主持人：黃暐瀚 以站在為台灣人民發聲，尋求事實真相的角度，去探究公共政策、民生議題、國防安全等議題。與來賓討論如何讓台灣能夠在中美博弈下，能夠得到最大利益為出發點。站在中立、公平、對等的立場，讓閱聽眾能夠從中獲取最正確的政治觀點，而不再只是單純站在非藍即綠的角度去討論。 -- Hosting provided by... More