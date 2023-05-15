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主持人：黃暐瀚
以站在為台灣人民發聲，尋求事實真相的角度，去探究公共政策、民生議題、國防安全等議題。與來賓討論如何讓台灣能夠在中美博弈下，能夠得到最大利益為出發點。站在中立、公平、對等的立場，讓閱聽眾能夠從中獲取最正確的政治觀點，而不再只是單純站在非藍即綠的角度去討論。
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以站在為台灣人民發聲，尋求事實真相的角度，去探究公共政策、民生議題、國防安全等議題。與來賓討論如何讓台灣能夠在中美博弈下，能夠得到最大利益為出發點。站在中立、公平、對等的立場，讓閱聽眾能夠從中獲取最正確的政治觀點，而不再只是單純站在非藍即綠的角度去討論。
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【下班瀚你聊】2023-05-28 Ep.64 沈富雄斷言侯友宜2024終會勝選!苦勸柯粉...美夢該醒了!
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侯友宜正式被徵召參選總統後，民調反而下跌?對此前立委沈富雄表示，剛提名的民調無法一飛衝天很正常，國民黨千萬不要認為「藍白合」才能選上，目前不喜歡侯友宜的人有2種類型，一為年輕人，這群人都支持柯文哲；二是國民黨深藍族群，侯友宜不要自亂陣腳，先把年輕支持者找回來，局勢就穩了。
如果以動物比喻柯文哲、侯友宜的話，最受年輕人歡迎的柯文哲是台灣獼猴，侯友宜則是台灣水牛。獼猴雖然現在很吸睛，但到了大選時，選民還是會投給任勞任怨的台灣水牛，至於賴清德，則是身陷矛盾的兩岸論述中，2024大選，沈富雄還是認為侯友宜最有總統相。
【下班瀚你聊】2023-05-24 Ep.63 郭正亮退黨!直指DPP做了三件錯事?!韓粉轉挺柯P?友宜恐失大軍?!
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侯友宜正式被國民黨徵召參選2024總統後，根據最新民調，不但衝不過30%的關卡，還被賴清德超車，其中不表態增加5%，會讓人覺得這5%是郭台銘的支持者，而郭粉裡也有一些是韓粉，如果深藍票不回歸，侯友宜的選情就會越來越艱辛。
民調緊咬侯友宜的柯文哲，深獲年輕選票青睞，可以說在反綠的力量中，年輕人都被柯文哲吸走了，侯友宜沒有吸收到討厭民進黨的年輕支持者，就是2024的最大警訊。如果柯文哲的民調超車侯友宜，就會奪下「非賴共主」的稱謂，這可能會是打破藍綠輪流執政的新政治版圖。
【下班瀚你聊】2023-05-21 Ep.62 阿銘真遭KMT詐騙?龍介獨爆真相!友宜參戰..柯文哲反成了最大受益者?
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國民黨正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，最懂賴清德的政治、前台南市議員謝龍介喊話，國民黨千萬不能再上演內鬥戲碼，相信國民黨一定盡最大努力去留住郭台銘、進而整合柯文哲，藍白組聯合政府也是可以討論的選項，只有非綠勢力大團結，才有可能下架民進黨。
而去年參選台南市長以小輸落敗的龍介，正式宣布爭取2024年國民黨不分區立委提名，一來可以幫助國民黨2024重返執政，二來也可以更有底氣替台南市民服務，替國民黨在立法院爭取更多席次，翻轉長年台南市沒有國民黨籍立委的狀況，終極目標是讓綠油油的台南再度成為國民黨的鐵票區。
【下班瀚你聊】2023-05-17 Ep.61 郭正亮示警!民調衝不過30%..友宜提早下課!柯文哲的強弱成了賴侯出線關鍵?
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國民黨中常會確定徵召新北市長侯友宜參加總統大選，對此鴻海創辦人郭台銘在臉書發文恭喜侯友宜，並表示會信守諾言全力支持侯友宜，戰勝2024的大選。只是郭台銘這麼認真準備，朱立倫主席繞了一圈還是徵召侯友宜，未來又該怎麼擺平郭台銘?只是，郭台銘臉書留言中的最後一段，「台銘仍會繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休｣，似乎暗示未來還有新動作？
柯文哲今天也被民眾黨提名參選2024總統大選，4年前與郭台銘緊密合作，今年柯文哲和郭台銘會搭檔參選嗎?藍綠白三方主將正式就位，郭正亮直言，如果侯友宜在未來一個月民調衝不過30%，選票恐怕會向柯文哲陣營移動，一旦趨勢形成，賴清德恐將是三腳督選情的最後勝利者！
【下班瀚你聊】2023-05-14 Ep.60 高嘉瑜砲轟李彥秀貪得無厭!直言即使腹背受敵..我還是會贏
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北市內湖南港立委選戰開跑，李彥秀、高嘉瑜重演2020藍綠雙姝火拚戲碼，高嘉瑜批李彥秀是「政三代」，去年先選議員，議長沒選上後，現在又跳去選立委，眼中只想著官位，心態投機而且貪得無厭，嘉瑜細數從議員到立委的各項政績，要說服選民自己才是內湖南港的最好選擇。
而高嘉瑜雖然確認代表民進黨爭取連任立委，卻因基進黨吳欣岱有意角逐，恐怕也將上演綠營內戰，高嘉瑜坦言沒找賴清德訴苦，也不想麻煩賴神當中間人喬事，高嘉瑜是不夠想贏，還是注定要當民進黨的孤勇者?放眼2024選情，雖然藍白有整合空間，但高嘉瑜堅信賴清德會勝選，自己也會努力贏下港湖立委，延續總統、國會雙贏的態勢。
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