Hello大家好，欢迎来到这一期的嘻嘻哈哈叮叮当当！

你有没有过这样的瞬间：刚刚冲孩子发完火，忽然听见了自己爸妈的语气。小时候明明发过誓，以后绝不这样对自己的孩子，怎么当了父母，还是会走回熟悉的那条路？

这期聊天，我们请到了xixi的好朋友呆若木一。木一是全网粉丝600万的知名乐评人，担任过《歌手》《浪姐》《乐夏》等等综艺的嘉宾，也是是 入木一分 的主播。他读过广告、读过哲学，最后通过自媒体成为了乐评人、词曲作者、唱片企划。他和xixi从一个被打翻的椰子开始，聊作为孩子和父母相处的回忆，也谈现在如何处理和父母的关系。木一是一位还没有孩子的朋友，但也许对音乐的敏感赋予了木一理解父母的心，他拥有令人羡慕的母子关系。但回头看，童年并不是一个“幸福原生家庭”的标准范本。他也经历过寄住、委屈和不敢表达需求，甚至会说：我不希望小时候的自己那么乖。成为父母的人，和暂时只站在子女这一边的人，谈起同一段关系，看到的东西真的很不一样。

我们也聊了不少具体的小事：妈妈退休后，到底想休息，还是想继续工作、觉得自己有用？接受父母帮忙，是否就意味着要接受他们干涉生活？催婚背后，他们究竟在担心什么？从吃什么、去哪里旅行，到要不要结婚，我们一边希望父母听见自己，一边也可能忘了，他们同样有自己的需要。

这不是一期教你三步修复亲子关系的节目，也不想替任何一段受伤的童年下结论。两个人聊着聊着，也会有不同意见：父母可以不完美，但不等于伤害不重要；我们想支持孩子，也不必提前替他铺好所有的路。或许可以先放下“理想父母”的考卷，不把每一次小小的失误都放大成孩子一生的答案，给彼此留一点表达需求、做出选择的空间。

时间戳：

00:03:42 椰子洒了两次：为什么轮到孩子，我就生气了？

00:07:03 如今亲近的母子，也并非拥有一个完美的童年

00:11:57 “我不希望小时候那么乖”：听话背后，被藏起来的需要

00:16:52 回头看，父母给我的一份礼物是选择的自由

00:25:15 接受父母帮忙，就得接受他们干涉生活吗？

00:26:49 妈妈想要的退休生活，可能和我替她安排的不一样

00:33:44 吃什么、去哪里：自己的需要，能不能被彼此听见？

00:36:45 面对催婚，先听听父母到底在担心什么

00:45:47 真的存在理想的亲子关系吗？亲近之外，也有责任和负担

00:54:13 别给每个育儿细节压上太多意义，让自己松一口气

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