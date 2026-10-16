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53 episodes
- Hello大家好，欢迎来到这一期的嘻嘻哈哈叮叮当当！
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前两天办公室去团建爬野山，强度非常大，回来以后刚好用上了妙界肩颈按摩仪，大家都说好！按肩按背还能按摩小腿！安利给大家！
现在办公室的人群长时间伏案工作，要么就是低头玩手机，要么我们这些做妈妈的抱娃、陪写作业，很容易弯腰、或者头颈前伸，体态就会越来越差，然后就引起肩颈酸痛。用妙界R9揉捶一体肩颈按摩仪来按摩一下，揉捏和捶打的双重按摩体验可以很快地舒缓酸痛。我自己最喜欢它的仿艾灸碳热敷，不是烫皮，是像艾灸一样慢慢渗进去，后颈一暖，整个人都松了。重阳节快到了，也是一个不错地给帮忙带娃的爷爷奶奶/外公外婆的礼物。
√按摩体验新突破：可同时进行揉捏+捶打双重按摩，还原人手按摩质感
√升级热敷功能：仿艾灸碳热敷，加速肩颈血液循环，大大增强按摩效果
√多种模式自由调节：五种模式+三档力度，按摩需求全覆盖
√全身可用，哪里酸痛捏哪里：使用方式灵活，手臂、腰部、腿部都能按
√小巧轻便，续航持久：按摩仪可穿戴在身上，按摩干活两不误
今天我们想聊一个日常的崩溃场景：早上明明快迟到了，孩子还在磨蹭；好不容易出门，又因为一点小事崩溃大哭。你忍不住发了火，转头却开始想：我是不是伤到他了？有时孩子的一句‘你骂我，是不是就不爱我了’，比那场争执还让人难受。
这期我们从自己和孩子都经历过的几次失控聊起。大人着急时，究竟是孩子做错了，还是自己的时间表被打乱了？孩子在路边尖叫时，要先让他安静下来，还是先弄清他已经累积了什么？我们也聊到，发脾气不意味着做了一个‘坏妈妈’，但觉察情绪、保护彼此，以及事后把关系接回来，都是可以慢慢练习的事。
如果你也常在生气和内疚之间来回，这一期想陪你先停一停：不用急着把每一种情绪都解决掉，先听听自己，也听听孩子。
时间戳：
00:05:37 当了爸妈以后，为什么这么容易生气？
00:08:17 早晨催出门：孩子慢，还是我的时间表太紧？
00:12:10 发脾气时多一点觉察，后续或许就不那么容易失控
00:16:26 ‘好妈妈’是不是不能发脾气？
00:21:55 孩子崩溃时，先别急着阻止或解决
00:26:54 路边的尖叫：看见一次情绪爆发之前累积的事
00:33:00 先观察自己的感受，才更可能看见孩子
00:37:40 允许自己有情绪，也先照顾好自己的情绪
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不知不觉，我们已经聊到第52期了。一开始连“谁会愿意听我们俩闲聊天”都没把握，如今竟然坚持了一年。这次想暂时从具体的育儿问题里走出来，说说为什么还想继续录：有些话，面对面短短几分钟讲不完；每周聊一点、前后连起来，也许才能慢慢变成你看待孩子的另一种方式。
也想认真聊聊和大家相处的分寸。群里为什么不鼓励晒娃，为什么限制外链？真心为孩子高兴，和让别人感到被比较，有时差在哪里？你可以来分享焦虑，也可以直接告诉我们哪句话让你不舒服；没有及时回复，不一定是故意忽略，更不代表我们对每件事都有现成答案。
这一年有被听见的开心，也有很实际的时间和开销。我们会聊到线下见面、一起遛娃的想象，以及未来可能尝试的商业化——都还在考虑，不是已经定好的计划。
如果下一年能和你一起去草坪坐坐，让孩子玩、大人随便聊，你会想来吗？也欢迎在评论区告诉我们，你希望这个节目保留什么、又改进什么。
时间戳：
00:00:12 第52期啦：一周年，以及那个10000订阅的赌约
00:01:38 从犹豫半年到开录：谁会愿意听我们聊天？
00:04:33 为什么听一集拿走一个育儿小妙招，未必管用
00:09:05 找到愿意同行的人：我们想要什么样的社群
00:12:30 可以分享焦虑，但不要把它和“解决孩子”混在一起
00:14:14 外链与晒娃：群规背后的顾虑和分寸
00:19:11 如果我们说话让你不舒服，可以直接告诉我们
00:21:28 想和听友线下见面：一起遛娃，会不会更轻松？
00:23:57 认真谈谈钱：怎样才能把这件事持续做下去
00:30:41 搭档的默契与抢话：谢谢你们的包容，让我们两聊得很爽
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“妈妈以后会不会死？”“日本人坏吗？我们为什么要去日本玩？”孩子的问题来得突然，大人却很容易卡住：讲道理吧，怕他听不懂；绕过去吧，又觉得没有认真回答。甚至爸爸骑车闯了个红灯，回家就被孩子评价成了“机会主义者”——他到底想说什么，我们真的听明白了吗？
从爱国、身份，到不同形态的家庭，我们想先把那些很大的词放回孩子的生活里。为什么我们吃米饭、用筷子？不同民族的人怎样过日子？眼前这个同学，和他所属国家的历史，是不是同一回事？比起急着给孩子一个结论，这些具体的经历，也许才是他慢慢认识自己、认识别人的起点。
谈到规则，我们俩也没能达成一个整齐的答案。怎样考虑孩子的年龄和性格，怎样解释大人自己的选择，又有哪些边界不能轻易越过？一场关于红灯的讨论，让我们发现：传递价值观不只发生在郑重其事的谈话里，也发生在孩子每天看着我们做的那些小事里。
后半期，我们认真聊了死亡。死亡几乎是每一个孩子都会自发问出的大问题。把离开的人说成“去了很远的地方”或“变成了星星”，真的回应了孩子失去亲人的感受吗？除了陪他难过，还有哪些事情可以用清楚、具体的话讲明白？从亲人的告别，到路边一只虫子的死亡，我们聊了四个关于死亡的关键概念，也聊了一个小小的告别仪式为什么有意义。
这不是一份让家长背下来的标准答案。我们更想一起准备的是：孩子追问时，先听懂他的问题，允许他的悲伤，也诚实地告诉他，我们为什么这样想。你家孩子抛出过什么让你接不住的问题？欢迎在评论区和我们聊聊。
时间戳：
00:01:26 爱国与身份：孩子的问题，从生活里的矛盾开始
00:07:01 米饭、筷子和民族生活：从具体经验谈归属
00:09:56 别把群体标签，贴在眼前这个人身上
00:12:14 遇到不同形态的家庭，父母怎样回应
00:15:17 爸爸闯红灯后，被孩子叫作“机会主义者”
00:20:15 孩子面对死亡：年龄和亲近程度带来的不同感受
00:27:27 “变成星星”之外，允许孩子为失去而悲伤
00:30:25 关于死亡，四个可以讲清楚的关键概念
00:34:33 从一只虫子的死亡开始，练习告别
00:37:18 三打白骨精与日常小事：允许彼此想得不一样
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孩子站在小区那群娃旁边，想玩又融不进去，你要不要推他一把？好不容易约到了玩伴，又开始担心：对方大了好几岁，会不会欺负他？孩子倒是玩得挺开心，可人家吃糖、你家控糖，最后最别扭的怎么成了大人？
小时候楼下那群大带小的玩伴，现在越来越难找了。我们从蒙氏教室里的混龄相处聊起，也聊到自己的孩子：同龄群体里总当跟班的小孩，换个环境也有机会组织游戏、照顾别人；跟着哥哥姐姐玩的小孩，为了加入一个游戏，会自己想学数数、唱歌，而不只是等着妈妈催。
但我们并不是想再给家长加一项“混龄社交任务”。找不到合适的玩伴、I人爸妈约出去就尴尬、两家大人很熟而孩子偏偏玩不来，这些难处我们自己也有。比起硬把孩子凑在一起，我们更想聊怎么观察他们是否真的合拍，以及加入游戏时，除了问“我可以跟你们一起玩吗”，还能做些什么。
这一期还有一些很真实的两难：给孩子挑一个整齐划一的同伴环境，真的更好吗？跟大孩子玩，既可能让快四岁的娃走一天都不用妈妈抱，也可能迅速学会几句让大人皱眉的顺口溜。孩子需要见过不同的人，大人也需要想清楚自己的边界，哪些可以偶尔通融，哪些最好在约出门之前就说好。
时间戳：
00:00:29 小时候楼下那群大带小的玩伴，为什么越来越难找
00:03:26 不总当跟班：混龄给孩子轮换角色的机会
00:05:33 大孩子会欺负小孩子吗？把冲突和霸凌分开看
00:13:21 从挑学区、挑同伴，到重新看待“参差”的环境
00:19:40 I人爸妈约玩伴：孩子社交，大人先觉得尴尬
00:21:52 大人玩得好，不代表孩子就该被凑在一起
00:24:34 “我可以跟你们一起玩吗？”试试从递积木、一起玩车开始
00:27:00 孩子很合拍，家长控糖观念却不同，怎么办
00:33:39 小的在旁边看，大的试着教：玩耍里发生的学习
00:37:35 跟姐姐走一天不用抱，也学会了让妈妈头疼的顺口溜
如果你也在为孩子找玩伴，欢迎在评论区聊聊：你是怎么组织play date的，有哪些一起玩得舒服的去处？请投票，让我们听到大家对上海线下混龄遛娃的兴趣。
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你有没有过这样的瞬间：刚刚冲孩子发完火，忽然听见了自己爸妈的语气。小时候明明发过誓，以后绝不这样对自己的孩子，怎么当了父母，还是会走回熟悉的那条路？
这期聊天，我们请到了xixi的好朋友呆若木一。木一是全网粉丝600万的知名乐评人，担任过《歌手》《浪姐》《乐夏》等等综艺的嘉宾，也是是 入木一分 的主播。他读过广告、读过哲学，最后通过自媒体成为了乐评人、词曲作者、唱片企划。他和xixi从一个被打翻的椰子开始，聊作为孩子和父母相处的回忆，也谈现在如何处理和父母的关系。木一是一位还没有孩子的朋友，但也许对音乐的敏感赋予了木一理解父母的心，他拥有令人羡慕的母子关系。但回头看，童年并不是一个“幸福原生家庭”的标准范本。他也经历过寄住、委屈和不敢表达需求，甚至会说：我不希望小时候的自己那么乖。成为父母的人，和暂时只站在子女这一边的人，谈起同一段关系，看到的东西真的很不一样。
我们也聊了不少具体的小事：妈妈退休后，到底想休息，还是想继续工作、觉得自己有用？接受父母帮忙，是否就意味着要接受他们干涉生活？催婚背后，他们究竟在担心什么？从吃什么、去哪里旅行，到要不要结婚，我们一边希望父母听见自己，一边也可能忘了，他们同样有自己的需要。
这不是一期教你三步修复亲子关系的节目，也不想替任何一段受伤的童年下结论。两个人聊着聊着，也会有不同意见：父母可以不完美，但不等于伤害不重要；我们想支持孩子，也不必提前替他铺好所有的路。或许可以先放下“理想父母”的考卷，不把每一次小小的失误都放大成孩子一生的答案，给彼此留一点表达需求、做出选择的空间。
时间戳：
00:03:42 椰子洒了两次：为什么轮到孩子，我就生气了？
00:07:03 如今亲近的母子，也并非拥有一个完美的童年
00:11:57 “我不希望小时候那么乖”：听话背后，被藏起来的需要
00:16:52 回头看，父母给我的一份礼物是选择的自由
00:25:15 接受父母帮忙，就得接受他们干涉生活吗？
00:26:49 妈妈想要的退休生活，可能和我替她安排的不一样
00:33:44 吃什么、去哪里：自己的需要，能不能被彼此听见？
00:36:45 面对催婚，先听听父母到底在担心什么
00:45:47 真的存在理想的亲子关系吗？亲近之外，也有责任和负担
00:54:13 别给每个育儿细节压上太多意义，让自己松一口气
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我们是魔都一线双语幼儿园管理者，30+中女，也是两个男孩的妈妈。我们会作为教育者与养育者双重身份与你讨论，不回避争论和分歧，一起找到0-6岁不费妈的养育方式。 我们不希望这档播客会过于正式或者沉重，需要你腾出时间、聚精会神地去聆听。 我们希望这是你开车或者洗澡刷牙的时候的背景音节目。真诚、轻松、不带来焦虑。或者就是分享我们的焦虑于是你就不焦虑了。 每周二更新。 热烈欢迎和期待与不同的观点讨论。 我们俩的观点对于我们自己而言只是信息茧房中极小的一个切面，而你们，我们的听众，才是真正的世界一隅。Podcast website
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