【本期成员】润发、疯狂的伊万、尼古拉【本期介绍】聊聊小时候的童年阴影电影。注：片单太长就不放海报了，但是设置了豆瓣的超链接，大家自行点击。【相关作品及演员】（按照提及顺序排序）《铁西区》《鸦片战争》《侏罗纪公园》《小兵张嘎》《闪闪的红星》《地道战》《地雷战》《黑侠 黑侠》《力王》《林则徐》《星河战队》《苍蝇/变蝇人》《鬼娃回魂1（鬼娃娃查克）》《山村老尸》《红樱桃》《血色童心》《红色恋人》《午夜凶铃》《南京大屠杀（纪录片）》《黑太阳 731》《黑太阳-南京大屠杀》搜索后发现【黑太阳系列】还有《黑太阳731之杀人工厂》《黑太阳731之死亡列车》《屠城血证》《雾宅》《刀的哲学》《背起爸爸上学》《一个都不能少》《美丽的大脚》《暖春》《暖》《一号通缉令》《垂直极限》《端盘子的女孩》《海滩（打工妹的故事）》《激情燃烧的岁月》《蓝风筝》《黑冰》《血色浪漫》《与青春有关的日子》《阳光灿烂的日子》《离开雷锋的日子》《霹雳娇娃》《大决战之辽沈战役》《冲出亚马逊》《紫日》《大气层消失》《战争子午线》《红河谷》《逆行人生》《狗镇》《老枪》《刀》《硬汉》《莫斯科不相信眼泪》《兄弟》《兄弟的誓言》常蓝天谢园冯小宁孙淳【其他】开场音乐：薬師丸ひろ子-《あなたを・もっと・知りたくて》闭场音乐：Shakatak-《Without You》bgm：Macroblank-《ずっといて》Macroblank-《クリフハンガー》Macroblank-《許すには遅すぎる》Macroblank-《必死の償還》后期：加七审核：小侯运营：小侯更多内容请关注 YouTube｜公众号 I 微博 I bilibili商务联系：[email protected]内容联系：[email protected]
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Vol.83 国产客机为啥卖不过波音747？
【本期成员】疯狂的伊万、阿灿、小侯【本期介绍】大家好，欢迎来到最新一期的X博士。本期的特邀嘉宾是阿灿，一位曾在中航卖了3年飞机、卖出0架的客机销售。接下来您将收听到的内容有：如何从新疆伊犁一跃而起，跳入佛罗里达州的酒店游泳池？到岗一个月意识到工作任务基本无法完成，阿灿是怎么抉择的？手眼通天的埃及中介是怎么抢时间“强闯”大使馆办理签证的？时间轴：00:49 水草丰沃的伊犁26:23 北京、美国都转转51:03 客机销售预备役01:08:27 全世界最厉害的飞行员在不丹01:23:40 实用主义伊朗甲方01:55:10 长期主义中介【相关照片】自由纪念塔巴列维国王卧室之一角末代皇帝全家福两伊战争飞机遗骸波斯风格的清真寺飞机维修厂实习带中东客户看设备国产无人机系列长者时代研发出来的战斗机珠海航展上首次亮相的运-20飞机模拟舱阿巴斯王朝时代建筑风格的清真寺埃及出差结束那天去的金字塔狮身人面像——纪念最后一次海外出访《从海底出击》《海滩救护队》《火线》《大西洋帝国》【其他】开场音乐：彭飞-《西虹市》闭场音乐：YĪN YĪN-《Takahashi Timing》bgm：Macroblank-《ずっといて》Macroblank-《クリフハンガー》Macroblank-《許すには遅すぎる》Macroblank-《必死の償還》后期：加七审核：小侯运营：小侯更多内容请关注 YouTube｜公众号 I 微博 I bilibili商务联系：[email protected]内容联系：[email protected]
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Vol.82 到底啥是消费主义？
【本期成员】疯狂的伊万、小松悠@路人抓马、小乐_HH@出逃在即【本期介绍】由@大内密谈 举办，原定于11月2日在宁波余姚玉兔岛举办的“2024声量OUT”因台风的到来取消了，但三位主播很珍惜本次的串台机会，将线下录制改为线上，聊了一会儿消费主义。本期节目于线上录制，请大家对音质多多包涵！【其他】开、闭场音乐：斉藤由貴-《AXIA～かなしいことり～》bgm：Macroblank-《ずっといて》Macroblank-《クリフハンガー》Macroblank-《許すには遅すぎる》Macroblank-《必死の償還》审核：小侯运营：小侯更多内容请关注 YouTube｜公众号 I 微博 I bilibili商务联系：[email protected]内容联系：[email protected]
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Vol.81 与 峰 同 聊
【本期成员】润发、@峰哥亡命天涯、尼古拉【本期介绍】大家好，本期润发和尼古拉邀请到了著名视频博主、国家一级登山运动员@峰哥亡命天涯，一起聊聊峰哥这几年和他拍视频过程中发生的一些趣事。时间轴：01:26 润发和峰哥的第一次见面07:30 玩网络的峰哥和留几手14:57 乌克兰的张晓强到底是谁？54:25 没事就喜欢整点狠活1:05:13 峰哥的神级选角1:30:35 峰哥自己最满意的作品是？【相关图片】润发、峰哥、尼古拉峰哥最新动态：在俄罗斯吃大公鸡峰哥和Emily峰哥和留几手【其他】开、闭场音乐：Eleni Karaindrou-《Eternity And A Day:3. Eternity Theme》bgm：Macroblank-《ずっといて》Macroblank-《クリフハンガー》Macroblank-《許すには遅すぎる》Macroblank-《必死の償還》后期：加七审核：小侯运营：小侯更多内容请关注 YouTube｜公众号 I 微博 I bilibili商务联系：[email protected]内容联系：[email protected]
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Vol.80 爆论河北（不过了）
【本期成员】润发（来自河北秦皇岛）、疯狂的伊万（来自黑龙江大庆）、小侯（来自河北承德）【本期介绍】录制完《人生七年2022》的后一天，润发看完某高中整齐的跑步方阵视频有感而发，拉着疯狂的伊万和同为河北人的小侯一起录制了本期节目。时间轴：01:02 干巴沉默、容错率低的河北人43:10 经典的河北三杰1:18:36 狂野的河北悍匪【相关资料】·万能青年旅店-《杀死那个石家庄人》·万能青年旅店-《秦皇岛》·GALA-《北戴河之歌》·狠毒男孩-《没车没房你会嫁给我嘛》·跑操方阵·高中生小侯·《士兵突击》·2015年衡水二中教学楼·《全金属外壳》·润发&小侯同款河北世家【其他】开场音乐：群星-《大课间跑步音乐》闭场音乐：刘欢-《千万次地问》bgm：Vangelis-《Blade Runner - Music From The Original Soundtrack》后期：加七审核：小侯运营：小侯更多内容请关注 YouTube｜公众号 I 微博 I bilibili商务联系：[email protected]内容联系：[email protected]