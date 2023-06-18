我们就那么一说
老佳、老萌、老麦
欢迎收听《我们就那么一说》！我们一家三口居住在美国佛州奥兰多。我们是全职YouTuber，对于我们5岁的女儿，我们是全职父母。在这个播客里，我们会和你们分享我们的日常生活、育儿经验、旅行见闻，以及我们对美食的热爱和发现。希望我们轻松的聊天内容能给你带来乐趣，也让你在忙碌的生活中找到一丝放松。 More
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004 优点和缺点：聊聊我们在美国住过的地方，罗德岛州、洛杉矶、波特兰，奥兰多
本期播客我们聊一聊我们在美国住过的4个地方，我们会按居住的时间顺序分别聊一聊罗德岛州、加州的洛杉矶、俄勒冈州的波特兰和我们现在居住的佛州的奥兰多。每一个地方都有自己的优点和缺点，我们会聊一下我们心中它们的优缺点，我们搬去的理由，以及搬走的原因。希望本期播客的内容可以给你一些参考。感谢你的收听，我们下期再见~Support the show📣我们的YouTube频道 https://www.youtube.com/@jmk12321📱【佳萌小厨房】个人主页🔗https://linktr.ee/jmk12321☕请我们喝杯咖啡，由衷感谢💗 https://www.buymeacoffee.com/jmk12321📷我们的IG https://www.instagram.com/jmk12321/
003 为什么让女儿跟妈妈的姓，接下来发生的事让我们意想不到
这期播客我们来聊一聊为什么我们当初让女儿老麦跟了妈妈（老佳）的姓，这么做了之后发生哪些让我们意想不到的事情，以及我们是如何面对和解决的。需要说明的是，每个家庭的情况不同，我们只是做出了适合我们自己的决定，这并不一定适合你。下一期我们会聊聊我们在美国居住过的四个地方，以及它们的优点和缺点。感谢你的收听，这是我们更新的动力💗😊Support the show📣我们的YouTube频道 https://www.youtube.com/@jmk12321📱【佳萌小厨房】个人主页🔗https://linktr.ee/jmk12321☕请我们喝杯咖啡，由衷感谢💗 https://www.buymeacoffee.com/jmk12321📷我们的IG https://www.instagram.com/jmk12321/
002 原来你是这种父亲！父亲节聊聊我们的育儿观
父亲节聊聊我们的育儿观。作为5岁的老麦的父亲，老萌一直深度参与养育，甚至很多时候比妈妈更有参与感，但老萌觉得自己的所谓付出，其实根本不是付出，因为和他得到的相比，这点付出不值一提……我们认为，不要为了“父亲”或“母亲”的标签来影响自己的作为，父亲除了无法进行母乳喂养之外，和母亲没有任何区别，二者都是养育者，应该共同担起责任。孩子也不是父母的复制品，更不是附属品，而是独立的人，而且很有机会成为更好的人。以这些观念为基础，做到家庭和睦，这样养育出的孩子一定是乐观，积极，有爱，有创造力的。有一个观念是我们一直以来都秉持的，在节目中没有机会讲到，那就是育儿不是驭儿，不要总是寻找管教方法，有些时候，你的焦虑可能只是来自你对孩子控制的失败，但你再想想，很多时候这种控制是没有必要的。孩子是一面镜子，你做好自己，孩子就会映出你的样子。生孩子这件事很简单，养孩子也不算难，可是教孩子就是另一回事了。请三思。Support the show📣我们的YouTube频道 https://www.youtube.com/@jmk12321📱【佳萌小厨房】个人主页🔗https://linktr.ee/jmk12321☕请我们喝杯咖啡，由衷感谢💗 https://www.buymeacoffee.com/jmk12321📷我们的IG https://www.instagram.com/jmk12321/
001 Vision Pro 未来已来！我们打算全家人手一台
我们聊了为什么我们在家里没有矿的情况下打算全家三口人都要配一台Vision Pro。通过它，我们聊了一下心中的未来样子。以及我们打算用它实现什么样的功能。我们的YouTube频道（主要是美食，旅行，好物分享）https://www.youtube.com/@jmk12321我们的amazon好物推荐https://www.amazon.com/shop/jmkitchenSupport the show📣我们的YouTube频道 https://www.youtube.com/@jmk12321📱【佳萌小厨房】个人主页🔗https://linktr.ee/jmk12321☕请我们喝杯咖啡，由衷感谢💗 https://www.buymeacoffee.com/jmk12321📷我们的IG https://www.instagram.com/jmk12321/
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