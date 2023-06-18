002 原来你是这种父亲！父亲节聊聊我们的育儿观

父亲节聊聊我们的育儿观。作为5岁的老麦的父亲，老萌一直深度参与养育，甚至很多时候比妈妈更有参与感，但老萌觉得自己的所谓付出，其实根本不是付出，因为和他得到的相比，这点付出不值一提……我们认为，不要为了“父亲”或“母亲”的标签来影响自己的作为，父亲除了无法进行母乳喂养之外，和母亲没有任何区别，二者都是养育者，应该共同担起责任。孩子也不是父母的复制品，更不是附属品，而是独立的人，而且很有机会成为更好的人。以这些观念为基础，做到家庭和睦，这样养育出的孩子一定是乐观，积极，有爱，有创造力的。有一个观念是我们一直以来都秉持的，在节目中没有机会讲到，那就是育儿不是驭儿，不要总是寻找管教方法，有些时候，你的焦虑可能只是来自你对孩子控制的失败，但你再想想，很多时候这种控制是没有必要的。孩子是一面镜子，你做好自己，孩子就会映出你的样子。生孩子这件事很简单，养孩子也不算难，可是教孩子就是另一回事了。请三思。Support the show📣我们的YouTube频道 https://www.youtube.com/@jmk12321📱【佳萌小厨房】个人主页🔗https://linktr.ee/jmk12321☕请我们喝杯咖啡，由衷感谢💗 https://www.buymeacoffee.com/jmk12321📷我们的IG https://www.instagram.com/jmk12321/