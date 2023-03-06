Vol.56 教科书外的生意秘籍：男人都喝酒、女人都做脸、经销商最赚钱

|本期嘉宾|树杨（前“怪兽充电”创新业务&战略投资负责人，《中国好生意》主播）|本期内容|这期节目，我请到了即刻“头部红人”，最懂生意，却因为“不够胆大”而完美错过所有风口的男人——树杨。他 7 岁开始学看 K 线，初中开始就在上海沪西工人文化宫摆摊卖打口碟，在国企呆了 2 年裸辞，经历过怪兽充电的初创与上市，去过中国东西南北 3/4/5 线城市考察生意。所以在本期节目中你会获得很多不那么正统的、营销教科书外的武林秘籍： 怪兽充电的核心竞争力，在于全国的1000个县城代理商； 中国3/4/5线城市的生意密码是什么？ 拿不到五万月薪后，回家做生意是条好出路吗？|时间戳|01:49 7岁看K线，初中卖打口碟赚第一桶金；06:55 体制内不能满足想象力和冲劲，资源都是单位的，跟自己无关；10:36 3/4/5线城市男人与女人的消费需求；16:21 B站与小红书的商业化差异有多大？23:04 怪兽的核心竞争力在全国的1000个县城代理商；28:54 县城里的mall，是流量的中心；31:47 现在去加盟喜茶一定赚钱，只要你通得过喜茶的面试；32:14 白酒的价值共识，在于“圆桌文化”；33:50 低度酒其实是伪需求？40:22 回家做生意，你比土老板强在“会做excel表”；44:36 回县城做经销商，人/货/场/种子流量，一个都不能少；|节目中提到的生意|1、49坊 ⚠️仅科普，绝不代表本节目提倡⚠️2015年，张传宗从原来的IT领域跳出来，联合49位商界朋友创立肆拾玖坊。创始人张传宗。张传宗曾经担任过联想集团的一些业务，先后在联想的品牌推广部、商用市场部、渠道部、手机业务部等从事相关工作。目前，肆拾玖坊的产品有两条线，肆拾玖坊的第一坊“酱酒坊”，是来自贵州茅台镇的53度酱香白酒；第二坊“鲜米坊”，是来自黑龙江五常市的鲜米。一开始的起步阶段依靠人脉拓展圈层，以“总舵——分舵——堂口——社群”的形式层层划分，至于赚钱的方式，主要有股权分红，还有股东年终奖励。cr.「观点」公众号2、T97 ⚠️仅科普，绝不代表本节目提倡⚠️2022年9月，“T97咖啡旗舰店”抖音号，试水Rap带货30天内涨粉113.7万，单场最高观看人次达到了4000万。T97创始人李潇在直播间里也是雷语频频：“T97上线第一年就卖出10个亿，要在35个月内，在店铺数量、单店业绩、市值上全面超越瑞幸。”“未来中国咖啡的格局是，T97咖啡第一，瑞幸第二，星巴克第三。”“挖走喜茶聂云宸团队高管。”但事实上，在去年10月份的时候，线下门店只有48家。到了今年2月份，门店数量只有87家，然后到了4月份，只剩下85家（官方数据）。3、郑远元专业修脚店看这篇叭👇贫困县崛起的“宇宙第一修脚帝国”|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒