温柔一刀
刀姐doris
《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。
记录一场对话，收获一些新知，愿我们给你带来看待品牌、消费、创业的新视角。
想要了解更多关于我们的事情？你可以在公众号/即刻/微博@刀姐doris 找到我们。 More
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Vol.57 Aesop、小米为什么是品牌表达大师？| 聊聊品牌资产的一致性
|本期嘉宾|姜国政（念相品牌咨询创始人）|本期内容|品牌有了概念之后，怎么变成具体的形象和包装呢？这期节目我邀请了念相创意的创始人——姜国政。他毕业于清华大学美术学院工业设计系，后于法国艺术设计学院完成硕士学位。在巴黎工作期间曾先后参与纪梵希香水、Jean Galliano 香水、日本精工手表、KRUPS 咖啡机、马爹利洋酒等全案型设计项目。回国后创立上海念相创意团队，接手过珀莱雅、相宜本草的品牌升级，也是我很喜欢的养肤品牌东边野兽品牌创意背后的操刀手。我们聊到了： 品牌的无形资产都有哪些？ 怎么样才能尽可能地通过视觉传递出品牌意志？ 为什么说Aesop、小米的品牌资产系统化做得很好？ 没有表达欲的背后，实际上是对生活没有烦恼、感到麻木；|时间戳|03:18 国内外品牌设计流程对比：高端大气是个什么风格？？18:41 品牌价值其实是一个远期交割的账户；21:22 Aesop：极简的视觉背后，映射的是完整的品牌思想与内容；31:46 品牌内容拧巴，其实是没有愤怒，所以没有表达欲；37:21 小米：表达欲与商业融合的好例子；44:41 怎么样才能尽可能通过视觉传递出品牌意志？50:00 东边野兽：不用雕龙画凤东方图腾的东方品牌；01:02:05 个人的taste，源于对生活的好奇、对世界的感知与了解；01:09:48 对生活没有愤怒，可能是因为变得麻木和低求知欲；|联系我们|欢迎扫码加入【温柔一刀】听友群：也可以扫码获得更多学习资料：|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒
Vol.56 教科书外的生意秘籍：男人都喝酒、女人都做脸、经销商最赚钱
|本期嘉宾|树杨（前“怪兽充电”创新业务&战略投资负责人，《中国好生意》主播）|本期内容|这期节目，我请到了即刻“头部红人”，最懂生意，却因为“不够胆大”而完美错过所有风口的男人——树杨。他 7 岁开始学看 K 线，初中开始就在上海沪西工人文化宫摆摊卖打口碟，在国企呆了 2 年裸辞，经历过怪兽充电的初创与上市，去过中国东西南北 3/4/5 线城市考察生意。所以在本期节目中你会获得很多不那么正统的、营销教科书外的武林秘籍： 怪兽充电的核心竞争力，在于全国的1000个县城代理商； 中国3/4/5线城市的生意密码是什么？ 拿不到五万月薪后，回家做生意是条好出路吗？|时间戳|01:49 7岁看K线，初中卖打口碟赚第一桶金；06:55 体制内不能满足想象力和冲劲，资源都是单位的，跟自己无关；10:36 3/4/5线城市男人与女人的消费需求；16:21 B站与小红书的商业化差异有多大？23:04 怪兽的核心竞争力在全国的1000个县城代理商；28:54 县城里的mall，是流量的中心；31:47 现在去加盟喜茶一定赚钱，只要你通得过喜茶的面试；32:14 白酒的价值共识，在于“圆桌文化”；33:50 低度酒其实是伪需求？40:22 回家做生意，你比土老板强在“会做excel表”；44:36 回县城做经销商，人/货/场/种子流量，一个都不能少；|节目中提到的生意|1、49坊 ⚠️仅科普，绝不代表本节目提倡⚠️2015年，张传宗从原来的IT领域跳出来，联合49位商界朋友创立肆拾玖坊。创始人张传宗。张传宗曾经担任过联想集团的一些业务，先后在联想的品牌推广部、商用市场部、渠道部、手机业务部等从事相关工作。目前，肆拾玖坊的产品有两条线，肆拾玖坊的第一坊“酱酒坊”，是来自贵州茅台镇的53度酱香白酒；第二坊“鲜米坊”，是来自黑龙江五常市的鲜米。一开始的起步阶段依靠人脉拓展圈层，以“总舵——分舵——堂口——社群”的形式层层划分，至于赚钱的方式，主要有股权分红，还有股东年终奖励。cr.「观点」公众号2、T97 ⚠️仅科普，绝不代表本节目提倡⚠️2022年9月，“T97咖啡旗舰店”抖音号，试水Rap带货30天内涨粉113.7万，单场最高观看人次达到了4000万。T97创始人李潇在直播间里也是雷语频频：“T97上线第一年就卖出10个亿，要在35个月内，在店铺数量、单店业绩、市值上全面超越瑞幸。”“未来中国咖啡的格局是，T97咖啡第一，瑞幸第二，星巴克第三。”“挖走喜茶聂云宸团队高管。”但事实上，在去年10月份的时候，线下门店只有48家。到了今年2月份，门店数量只有87家，然后到了4月份，只剩下85家（官方数据）。3、郑远元专业修脚店看这篇叭👇贫困县崛起的“宇宙第一修脚帝国”|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒
Vol.55 人会越来越孤独吗？那爱与勇气从何而来，又将放置何处？
|本期嘉宾|关雅荻（《开放对话》主播、资深电影人）王卜山（播客爱好者、表达者）阿黄（播客爱好者、表达者）|本期内容|这是一期来自前不久在阿那亚举行的「声量The Power of Voice」的声音。报名声量活动后，我在一众对话主题中挑中了这个，就因为“爱”与“勇气”这两个词。我最近一直在思考，人一生中最重要的几个特质是什么？我最新的答案是：爱、勇气、真诚。但不得不提的是，当我们回到属于自己的角落，脱下重重地壳时，我们剩下的却只有孤独。如果孤独才是内核，那爱与勇气是否只是一场徒劳呢？|时间戳|12:44 孤独才是区别你我差异的所在；14:48 如何区别”独处“和”孤独“？19:14 "我在三四线城市感受到了勇气与孤独22:18 很多人都坐在金矿上，却不停的向人乞讨；26:49 爱情没有三步法；35:03 寻找爱，需要降低标准吗？41:11 陪伴比培养重要，父母的活别推给社会；45:13 婚姻与家庭的本质；|联系我们|欢迎扫码加入【温柔一刀】听友群：也可以扫码获得更多学习资料：|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒
Vol.54 不要被他人的焦虑所吸引，从容才是我们最大的优势 | 对谈美吉
|本期嘉宾|美吉（九十里私董会创始人）|本期内容|每天奔波忙碌、被外界焦虑所吸引的我们，有多少时间和机会向内探索自己呢？五一节我去了趟泰国普吉岛，见到了我最好的朋友、我的组织顾问、《温柔一刀》第一期嘉宾——张美吉女士，于是我们在海边即兴录制了这期播客（美吉哭了一整集播客，我不停给她递纸）。去年3月，美吉意外地生了一场病，当我们所有人为她担心时，她却很坚强地走了过来，甚至会反过来安慰身边的朋友。也是这场意外的“生命的礼物”，她开始向内探索，重新开始思考工作、创业、生命。如今，她因为治疗剪掉了一头红发，却依然热情洋溢，眼里充满了理想与情怀。希望这期节目能对你有所启发，也欢迎阅读美吉的公众号：《时隔7年，是时候让我们重新认识一下：我是张美吉，为创始人找到真高管》|时间戳|05:36 泰国“彭于晏”的悲情创业；15:02 疫情后重启事业，却意外查出癌症；26:43 身体健康是1，失去健康其他都是0；29:28 学会选择与拒绝，是对自己的时间负责；37:21 老板和企业家的区别：射门进球与创造运动；42:15 不能用长期主义掩盖自己缺乏赚钱能力的事实；49:37 创业所有遇到的“人”的问题，都是因为一开始招错了人；01:02:32 从容是我们最大的优势，但我们偏被他人的焦虑所吸引；01:08:54 创业是为了创造我喜欢的工作方式、工作氛围、工作伙伴；|联系我们|欢迎扫码加入【温柔一刀】听友群：也可以扫码获得更多学习资料：|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：刀姐、Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒
Vol.53 57岁的Olga对话33岁的doris：我失败过，屁事没有
|本期嘉宾|Olga吴美君（自媒体“我是美君姐姐”职场博主、前肯德基台湾 & Timberland中国总经理）|本期内容|刚了解 Olga 时，我以为她是职场爽文大女主，她的职场经历有多跌宕起伏呢，我来简单介绍一下她：29 岁就成为芭比娃娃背后公司的台湾区总经理；36 岁加入肯德基，仅 1 年之后就成为董事总经理，也成为该企业自成立以来首位女性董事总经理；在职场上一路所向披靡的她却在 41 岁被 fire ；42 岁绝地反击重回职场，帮助 Timberland 逆风翻盘；2016 年她被派来到大陆市场，历时 10 个月，拍摄了一条轰动的广告片《真是踢不烂》并仅仅用 800 万媒体预算让「踢不烂大黄靴」风靡全国。和她聊完之后，我发现她是心态永远年轻的可爱女人。既拥有专业营销人的职场思维，又怀揣一颗向往冒险与新鲜事物的年轻心态。（大家听这期节目时，请原谅我爽朗的笑声，因为美君姐姐实在太幽默可爱了！）|olga推荐的书单📚|1、《正路-我在百盛餐饮26年的感悟》，作者：苏敬轼（原百胜集团中国事业部主席兼首席执行官）2、《品牌的技术与艺术》，作者：叶明桂（台湾奥美广告副董事长兼策略长）3、《仆人领导》，作者：罗伯特·K.·格林里夫4、《高效能人士的七个习惯》，作者：史蒂芬·柯维5、《像我一样勇敢》，作者：吴美君6、《亲爱的别怕，勇敢说yes》，作者：邹开莲|时间戳|03:10 29 岁当总经理，其实是少年得志大不幸？09:57 阴差阳错进肯德基：不要等着猎头来找你，你自己就是自己最好的猎头；12:02 DTC vs 批发，在 marketing 上最大的不同是什么？20:58 Olga 在肯德基拍过的那些爆笑广告片；26:55 越红越没有自信，被 fire 前做了很多错误决定；38:28 《真是踢不烂》广告片如何让 Timberland 拥有灵魂？41:19 品牌故事不可能去中心化，这个时代仍然需要品牌大片；43:34 好的洞察来自 trigger(扳机) 与 barrier(屏障)；|联系我们|欢迎扫码加入【温柔一刀】听友群：也可以扫码获得更多学习资料：|关于我们|主播：刀姐doris刀法 Digipont 创始人兼CEO前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。你还可以关注以下这些渠道：公众号：刀姐doris / 刀法研究所视频号：刀姐doris / 刀法研究所收听音频：苹果podcast、小宇宙、喜马拉雅观看视频：视频号、小红书、抖音、哔哩哔哩搜索「刀姐doris」|本期团队|制作人：昊月、Even剪辑：芷昕|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：fly me to the moon-慕寒
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