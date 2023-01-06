暐瀚觀點｜黃暐瀚｜品觀點
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暐瀚觀點明人不說暗話，一切實事求是 政治人物若有混水摸魚想欺瞞民眾，暐瀚觀點絕對讓歷史還原真相！ 想看更多【 暐瀚觀點】影音，請至品觀點Youtube頻道：https://bit.ly/3mUbfsr Powered by Firstory Hosting More
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百萬連署，挺阿銘！｜黃暐瀚-暐瀚觀點193｜品觀點
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一刀捅出三個窟窿！｜黃暐瀚-暐瀚觀點192｜品觀點
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侯老三，怎麼辦？ ft.沈富雄｜黃暐瀚-暐瀚觀點190｜品觀點
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柯文哲的七傷拳｜黃暐瀚-暐瀚觀點189｜品觀點
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柯文哲，怎麼贏？｜黃暐瀚-暐瀚觀點188｜品觀點
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