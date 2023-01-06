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暐瀚觀點明人不說暗話，一切實事求是 政治人物若有混水摸魚想欺瞞民眾，暐瀚觀點絕對讓歷史還原真相！ 想看更多【 暐瀚觀點】影音，請至品觀點Youtube頻道：https://bit.ly/3mUbfsr Powered by Firstory Hosting
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暐瀚觀點明人不說暗話，一切實事求是 政治人物若有混水摸魚想欺瞞民眾，暐瀚觀點絕對讓歷史還原真相！ 想看更多【 暐瀚觀點】影音，請至品觀點Youtube頻道：https://bit.ly/3mUbfsr Powered by Firstory Hosting
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  • 百萬連署，挺阿銘！｜黃暐瀚-暐瀚觀點193｜品觀點
    小額贊助支持本節目： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc/comments 2024總統大選中 大家都很想問的兩個題目 1.阿銘會獨立參選嗎？ 2.國民黨會換侯嗎 不知道各位網友怎麼看呢？ #黃暐瀚 #暐瀚觀點  #郭台銘 #侯友宜 #金溥聰 #柯文哲 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 - 🔍按下訂閱 #品觀點 開啟小鈴鐺通知，帶你品味生活新觀點 👀 ・官網 👉 https://www.pinview.com.tw ・Facebook 👉 https://www.facebook.com/pinview.com.tw 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 Powered by Firstory Hosting
    7/6/2023
    15:20
  • 一刀捅出三個窟窿！｜黃暐瀚-暐瀚觀點192｜品觀點
    小額贊助支持本節目： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc/comments 小刀既出 誰與爭鋒 侯友宜請出金溥聰能夠搶救低迷的民調嗎？ 2024大選局勢真的是既緊張又刺激啊 #黃暐瀚 #暐瀚觀點  #金溥聰 #侯友宜 #郭台銘 #朱立倫 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 - 🔍按下訂閱 #品觀點 開啟小鈴鐺通知，帶你品味生活新觀點 👀 ・官網 👉 https://www.pinview.com.tw ・Facebook 👉 https://www.facebook.com/pinview.com.tw 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 Powered by Firstory Hosting
    6/29/2023
    15:41
  • 侯老三，怎麼辦？ ft.沈富雄｜黃暐瀚-暐瀚觀點190｜品觀點
    小額贊助支持本節目： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc/comments 這該怎麼辦啊啊啊啊 侯友宜的民調... 又再一次的進入老三的境界了 所以我們請來沈富雄沈大老 來為侯友宜開處方啦~~~ #黃暐瀚 #暐瀚觀點 #沈富雄 #侯友宜 #趙少康 #張亞中 #郝龍斌 #洪秀柱 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 - 🔍按下訂閱 #品觀點 開啟小鈴鐺通知，帶你品味生活新觀點 👀 ・官網 👉 https://www.pinview.com.tw ・Facebook 👉 https://www.facebook.com/pinview.com.tw 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 Powered by Firstory Hosting
    6/16/2023
    20:10
  • 柯文哲的七傷拳｜黃暐瀚-暐瀚觀點189｜品觀點
    小額贊助支持本節目： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc/comments 球來就打 有問必答 正面對決 不說廢話 大家心中的柯阿北是這樣嗎？ #黃暐瀚 #暐瀚觀點 #柯文哲 #民眾黨 #釣魚台 #福食 #小笠原欣幸 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 - 🔍按下訂閱 #品觀點 開啟小鈴鐺通知，帶你品味生活新觀點 👀 ・官網 👉 https://www.pinview.com.tw ・Facebook 👉 https://www.facebook.com/pinview.com.tw 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 Powered by Firstory Hosting
    6/8/2023
    9:01
  • 柯文哲，怎麼贏？｜黃暐瀚-暐瀚觀點188｜品觀點
    小額贊助支持本節目： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/ckj89ozlu0aa80868bfnqlhpc/comments 當美麗島電子報民調侯友宜只剩18% 柯文哲的勝率會提升嗎？ 柯阿北要贏得2024的方程式有哪幾種呢？ 聽了就知道~~~ #黃暐瀚 #暐瀚觀點 #柯文哲 #侯友宜 #賴清德 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 - 🔍按下訂閱 #品觀點 開啟小鈴鐺通知，帶你品味生活新觀點 👀 ・官網 👉 https://www.pinview.com.tw ・Facebook 👉 https://www.facebook.com/pinview.com.tw 📣暐瀚觀點 #podcast 👉https://bit.ly/3bozVH4 ※留言如有不雅或攻擊性文字、重複灌水、廣告、外站連結等內容，品觀點將保有刪除留言之權利。 Powered by Firstory Hosting
    6/1/2023
    10:09

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