Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland
Radio Logo
The station's stream will start in null sec.
Listen to 王志安的播客Wang’s Podcast in the App
Listen to 王志安的播客Wang’s Podcast in the App
(13,284)(171,489)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play StoreDownload for free in the App StoreDownload for free in the Play Store
HomePodcastsNews
王志安的播客Wang’s Podcast

王志安的播客Wang’s Podcast

Podcast 王志安的播客Wang’s Podcast
Podcast 王志安的播客Wang’s Podcast

王志安的播客Wang’s Podcast

王志安
add
这里是中国知名调查记者王志安的新闻脱口秀《王局拍案》。每天王局和你一起观察中国，用冰冷的理性温暖世界。
More
News
这里是中国知名调查记者王志安的新闻脱口秀《王局拍案》。每天王局和你一起观察中国，用冰冷的理性温暖世界。
More

Available Episodes

5 of 100
  • 修桥被判寻衅滋事罪，公理何在，正义何在？｜黄德义｜修桥｜收费｜寻衅滋事｜扫黑除恶｜运动式执法｜王局拍案20230710
    黄德义是吉林省洮南市的一名乡村教师，他住的村庄附近有一条洮河，从他爷爷开始，他们家就从事摆渡业务，2004年，他把几条浮船绑在一起，在河上做了一个浮桥，向过往车辆手一点点钱。2018年，当地水利部分强制将其浮桥拆除。2019年2月，他和三名亲属被当地公安逮捕，不久，其家族十八名成员，全部被判寻衅滋事罪。为什么修桥会被判寻衅滋事？这背后有什么背景么？
    7/10/2023
    22:50
  • 法国华人近距离观察：一个穆斯林少年的死，为什么会引发全国的骚乱？｜法国骚乱｜巴黎｜马赛｜里昂｜穆斯林｜移民法｜马克龙｜
    6月27日，法国一名17岁的年轻人被警察拦截，随后在逃逸过程中被警察射杀。他的死，引发了波及法国众多城市的骚乱。为什么法国警察会开枪？为什么穆斯林青年会聚众骚乱？为什么这场骚乱波及面如此之广？今天，我们采访到一位长期生活在法国的华人，请他来谈谈，他亲眼看到的骚乱，以及骚乱背后的成因。
    7/10/2023
    39:59
  • 专访李援军 ：如果民运不能远离性骚扰，那和我们反对的势力有什么区别？｜性骚扰｜王丹｜李援军｜海外民运｜米兔运动｜王局播客20230708
    6月2日，台湾一位叫李援军的人，指控六四学运领袖，民运人士王丹，曾于9年前在纽约一饭店内，对其强吻，且强暴未遂。对于李援军的指控，王丹则回应，性骚扰“完全不存在”，并欢迎提告。李援军是谁？他为什么会和王丹一起出现在纽约？他的这些指控是真的吗？他为什么在六四前夕，公开这些指控？这起事件，对海外民运，以及米兔运动又会产生什么影响？请听这一期《王局播客》对李援军的访问。
    7/9/2023
    1:11:18
  • 歌手李玟弃世，我们该如何面对抑郁症？｜李玟｜抑郁症｜崔永元｜王局拍案20230707
    7月5日，歌手李玟因抑郁症离世，世人一片唏嘘。最近一些年，因为抑郁症离世的名人很多，从张国荣，到陈百强，从贾宏声到孙亚莉，这些看起来光鲜亮丽的成功的艺人，为什么会被抑郁症折磨？为什么外表看起来乐观幽默的崔永元，也会身患抑郁症？我们究竟该如何面对抑郁症？
    7/7/2023
    22:10
  • 第一代农民工：被国家抛弃的人｜农民工｜进城务工｜社保｜医保｜老无所依｜抛弃｜贫困的遗传｜王局拍案20230706
    近日，一片名为《如此打工三十年》的文章，火爆中国互联网，很快，它被屏蔽了。这篇文章是根据安徽高校老师仇凤仙的研究课题文章写成的，仇凤仙自己就出自农民工家庭，从小目睹了亲人进城务工的不易，2017年，她申请了一个课题，专门研究第一代农民工彷徨于城市和乡村之间的现状。第一代农民工为什么如此贫穷？他们在漫长的打工生涯中，遭受到怎样不公正的待遇，他们老了怎么办？这个国家，为什么如此对待他们？
    7/7/2023
    26:48

More News podcasts

About 王志安的播客Wang’s Podcast

这里是中国知名调查记者王志安的新闻脱口秀《王局拍案》。每天王局和你一起观察中国，用冰冷的理性温暖世界。
Podcast website

Listen to 王志安的播客Wang’s Podcast, Rachel Maddow Presents: Déjà News and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App

王志安的播客Wang’s Podcast

王志安的播客Wang’s Podcast

Download now for free and listen to the radio easily.

Google Play StoreApp Store