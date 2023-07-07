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王志安
这里是中国知名调查记者王志安的新闻脱口秀《王局拍案》。每天王局和你一起观察中国，用冰冷的理性温暖世界。 More
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修桥被判寻衅滋事罪，公理何在，正义何在？｜黄德义｜修桥｜收费｜寻衅滋事｜扫黑除恶｜运动式执法｜王局拍案20230710
黄德义是吉林省洮南市的一名乡村教师，他住的村庄附近有一条洮河，从他爷爷开始，他们家就从事摆渡业务，2004年，他把几条浮船绑在一起，在河上做了一个浮桥，向过往车辆手一点点钱。2018年，当地水利部分强制将其浮桥拆除。2019年2月，他和三名亲属被当地公安逮捕，不久，其家族十八名成员，全部被判寻衅滋事罪。为什么修桥会被判寻衅滋事？这背后有什么背景么？
法国华人近距离观察：一个穆斯林少年的死，为什么会引发全国的骚乱？｜法国骚乱｜巴黎｜马赛｜里昂｜穆斯林｜移民法｜马克龙｜
6月27日，法国一名17岁的年轻人被警察拦截，随后在逃逸过程中被警察射杀。他的死，引发了波及法国众多城市的骚乱。为什么法国警察会开枪？为什么穆斯林青年会聚众骚乱？为什么这场骚乱波及面如此之广？今天，我们采访到一位长期生活在法国的华人，请他来谈谈，他亲眼看到的骚乱，以及骚乱背后的成因。
专访李援军 ：如果民运不能远离性骚扰，那和我们反对的势力有什么区别？｜性骚扰｜王丹｜李援军｜海外民运｜米兔运动｜王局播客20230708
6月2日，台湾一位叫李援军的人，指控六四学运领袖，民运人士王丹，曾于9年前在纽约一饭店内，对其强吻，且强暴未遂。对于李援军的指控，王丹则回应，性骚扰“完全不存在”，并欢迎提告。李援军是谁？他为什么会和王丹一起出现在纽约？他的这些指控是真的吗？他为什么在六四前夕，公开这些指控？这起事件，对海外民运，以及米兔运动又会产生什么影响？请听这一期《王局播客》对李援军的访问。
歌手李玟弃世，我们该如何面对抑郁症？｜李玟｜抑郁症｜崔永元｜王局拍案20230707
7月5日，歌手李玟因抑郁症离世，世人一片唏嘘。最近一些年，因为抑郁症离世的名人很多，从张国荣，到陈百强，从贾宏声到孙亚莉，这些看起来光鲜亮丽的成功的艺人，为什么会被抑郁症折磨？为什么外表看起来乐观幽默的崔永元，也会身患抑郁症？我们究竟该如何面对抑郁症？
第一代农民工：被国家抛弃的人｜农民工｜进城务工｜社保｜医保｜老无所依｜抛弃｜贫困的遗传｜王局拍案20230706
近日，一片名为《如此打工三十年》的文章，火爆中国互联网，很快，它被屏蔽了。这篇文章是根据安徽高校老师仇凤仙的研究课题文章写成的，仇凤仙自己就出自农民工家庭，从小目睹了亲人进城务工的不易，2017年，她申请了一个课题，专门研究第一代农民工彷徨于城市和乡村之间的现状。第一代农民工为什么如此贫穷？他们在漫长的打工生涯中，遭受到怎样不公正的待遇，他们老了怎么办？这个国家，为什么如此对待他们？
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