专访李援军 ：如果民运不能远离性骚扰，那和我们反对的势力有什么区别？｜性骚扰｜王丹｜李援军｜海外民运｜米兔运动｜王局播客20230708

6月2日，台湾一位叫李援军的人，指控六四学运领袖，民运人士王丹，曾于9年前在纽约一饭店内，对其强吻，且强暴未遂。对于李援军的指控，王丹则回应，性骚扰“完全不存在”，并欢迎提告。李援军是谁？他为什么会和王丹一起出现在纽约？他的这些指控是真的吗？他为什么在六四前夕，公开这些指控？这起事件，对海外民运，以及米兔运动又会产生什么影响？请听这一期《王局播客》对李援军的访问。