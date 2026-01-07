Open app
Tulare County District Attorney
Government
4 episodes

    Episodio 4: La Integridad Publica

    1/07/2026 | 17 mins.

    ¡Bienvenidos al podcast Voces de la Justicia!Nuestro gobierno trabaja para nosotros, pero que pasa cuandolos oficiales públicos no siguen las reglas? En este episodio, lasinvestigadoras Martha y Beatriz les hablaran de la integridad publica y como la ley mantiene los actos de los oficiales honestos y transparentes.El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona unavisión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevaleciente en nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.Síganos a través de las redes sociales!Facebook: @tularecountydaInstagram: @tularedaWebsite: www.tulareda.org¿Tienes ideas para el programa? Ponte en contacto con losanfitriones en [email protected]:  Los comentarios emitidos en el transcurso de esta transmisión no constituyen consejos legales. Las opiniones expresadas en este programa son propias de las anfitrionas y no reflejan la opinión de la oficina que representan.

    Episodio 3: El Robo de Infantes

    12/17/2025 | 31 mins.

    ¡Bienvenidos al podcast Voces de la Justicia!En este capítulo, las investigadoras de la Oficina delFiscal de Distrito Martha y Beatriz conversaran acerca del robo de infantes, pero no en la forma en que ocurre en las películas o televisión. El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona unavisión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevaleciente en nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.Síganos a través de las redes sociales!Facebook: @tularecountydaInstagram: @tularedaWebsite: www.tulareda.org¿Tienes ideas para el programa? Ponte en contacto con losanfitriones en [email protected]:  Los comentarios emitidos en el transcurso de esta transmisión no constituyen consejos legales. Las opiniones expresadas en este programa son propias de las anfitrionas y no reflejan la opinión de la oficina que representan.

    Episodio 2: Los Citatorios y Su Proceso

    12/03/2025 | 28 mins.

    ¡Bienvenidos al podcast Voces de la Justicia!En este episodio, las investigadoras de la Oficina delFiscal de Distrito Martha y Beatriz hablaran de los citatorios. Qué son, qué hacer cuando reciba uno, así como interesantes historias relacionadas con agentes de la ley. El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona unavisión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevaleciente en nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.Síganos a través de las redes sociales!Facebook: @tularecountydaInstagram: @tularedaWebsite: www.tulareda.org¿Tienes ideas para el programa? Ponte en contacto con losanfitriones en [email protected]:  Los comentarios emitidos en el transcurso de esta transmisión no constituyen consejos legales. Las opiniones expresadas en este programa son propias de las anfitrionas y no reflejan la opinión de la oficina que representan.

    Episodio 1: Cual es la función del fiscal de distrito?

    11/19/2025 | 22 mins.

    ¡Bienvenidos al podcast Voces de la Justicia!En nuestro primer capítulo, las investigadoras de la Oficinadel Fiscal de Distrito Martha y Beatriz cubrirán lo que hace la oficina en la que trabajan y su papel en la administración de justicia penal.  Se hablará del trabajo desde lasinvestigaciones, la abogacía por las víctimas, los juicios, y la labor del fiscal en su lucha por la justicia.El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona unavisión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevalecienteen nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.Síganos a través de las redes sociales!Facebook: @tularecountydaInstagram: @tularedaWebsite: www.tulareda.org¿Tienes ideas para el programa? Ponte en contacto con losanfitriones en [email protected]:  Los comentarios emitidos en el transcurso de esta transmisión no constituyen consejos legales. Las opiniones expresadas en este programa son propias de las anfitrionas y no reflejan la opinión de la oficina que representan.

About Voces de Justicia

El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona una visión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevaleciente en nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.
Government

