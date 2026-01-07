¡Bienvenidos al podcast Voces de la Justicia!En nuestro primer capítulo, las investigadoras de la Oficinadel Fiscal de Distrito Martha y Beatriz cubrirán lo que hace la oficina en la que trabajan y su papel en la administración de justicia penal. Se hablará del trabajo desde lasinvestigaciones, la abogacía por las víctimas, los juicios, y la labor del fiscal en su lucha por la justicia.El podcast de “Las Voces de la Justicia”, proporciona unavisión interna de la Oficina del Fiscal de Distrito relacionada con casos criminales no resueltos, la prevención del crimen, y la cultura prevalecienteen nuestra comunidad. El programa “Las Voces de la Justicia” es grabado y producido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare, en California Central.Síganos a través de las redes sociales!Facebook: @tularecountydaInstagram: @tularedaWebsite: www.tulareda.org¿Tienes ideas para el programa? Ponte en contacto con losanfitriones en [email protected]: Los comentarios emitidos en el transcurso de esta transmisión no constituyen consejos legales. Las opiniones expresadas en este programa son propias de las anfitrionas y no reflejan la opinión de la oficina que representan.