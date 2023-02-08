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EP002. 成立七年、美國科技類 Podcast 《Acquired》，長期霸榜的秘訣是什麼？｜VK 科技閱讀時間
身為《Acquired》粉，這期來聊聊美國科技類 Podcast 《Acquired》它的成立故事與背景、他們如何思考節目和商業策略，以及長期霸榜的秘訣是什麼？
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EP001. 串流音樂王者 Spotify 的成立故事、營收瓶頸
這期來聊聊音樂產業的幾個重要轉折：CD 黃金年代、盜版音樂出現，串流音樂服務的興起。這又是如何改變背後的商業模式、消費習慣。
當然，也會談到串流音樂 Spotify 的成立背景，他們與 Apple 之間的糾葛。以及，為什麼 Spotify 不賺錢的原因。
試錄集 003 泰勒絲的音樂商業版圖：Taylor's Version 開啟新頁
最近很常看到泰勒絲（Taylor Swift）《The Eras Tour》巡迴演出的片段。有人在泰勒絲唱〈Love Story〉時求婚、有一群粉絲沒買到票在場館外一起大合唱。
這陣子又回去重聽了她的歌，點開好幾支 MV 後面都有〈Taylor’s Version〉，只有注意到，但沒特別深入研究。
直到看到 Axios 的電子報有期在討論泰勒絲音樂版權相關議題，也讓我蠻好奇研究這背後的來龍去脈。
這集來聊聊：泰勒絲的音樂事業起點、為什麼要推出 Taylor’s Version，以及橫跨 CD 、串流時代的泰勒絲音樂商業版圖。
試錄集 002 打不死的蟑螂 Airbnb 創業歷程
最近，很喜歡 Bloomberg 《The Circuit》這系列的科技人物訪談。其中一集訪了 Airbnb 共同創辦人暨執行長 Brian Chesky。接著，演算法推了前陣子剛落幕的 Figma Config 2023 一場執行長 Dylan Field 與 Chesky 的對談。
這些訪談都蠻好看的，也引起我對 Airbnb 這間公司成立背景的興趣。在這些訪談中都只有稍微點到為止，想知道他們為了度過疫情，重新設計工作流程、不做 A/B 測試等調整，這背後是出自什麼樣的理由？為什麼他會、也想這樣做？
試錄集 001 Readwise 成立故事：為個人知識管理而生的軟體
體感上，覺得這半年來與科技相關的資訊／內容，多到快要被資訊洪流沖走。於是，開始用了稍後閱讀應用程式 Readwise Reader，覺得閱讀體驗太讚了吧。
再加上，趁著連假讀了《打造第二大腦》，也讓我對於個人知識管理（Personal Knowledge Management，簡稱PKM）有更多了解。
這集內容想聊聊，為什麼我會想要用 Readwise？他們的成立故事、產品願景，以及 PKM 為核心的軟體想要解決哪些問題等。
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