試錄集 002 打不死的蟑螂 Airbnb 創業歷程

最近，很喜歡 Bloomberg 《The Circuit》這系列的科技人物訪談。其中一集訪了 Airbnb 共同創辦人暨執行長 Brian Chesky。接著，演算法推了前陣子剛落幕的 Figma Config 2023 一場執行長 Dylan Field 與 Chesky 的對談。 這些訪談都蠻好看的，也引起我對 Airbnb 這間公司成立背景的興趣。在這些訪談中都只有稍微點到為止，想知道他們為了度過疫情，重新設計工作流程、不做 A/B 測試等調整，這背後是出自什麼樣的理由？為什麼他會、也想這樣做？