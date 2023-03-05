THIS THAT & THE OTHER RADIO SHOW WITH TROY PATRICK FARRELL

04122023 TTTO GUEST ÅGE STEN NILSON-VOCALIST OF WIG WAM
On this episode of THIS THAT AND THE OTHER with TROY PATRICK FARRELL, vocalist of WIG WAM, Åge Sten Nilson joins me to discuss Wig Wam's longevity, thoughts on our hero bands fighting and what they should do to resolve their differences and thoughts on bands like KISS and Motley Crue among others and the use of Tracks during Live Performances.www.WigWamOfficial.com #OutOfTheDark US Tour April/May 2023Transcript and Time Stamps:THIS THAT AND THE OTHER RADIO SHOW W/
TROY PATRICK FARRELL
www.DirtyRadio.FM
– Channel 2 #DirtyRadioClassics
LIVE Weds 2-5pm PDT (Saturday Replays 5pm PDT)
www.Drummertroy.com
(Show Page)
www.tinyurl.com/DirtyRadioClassics
(Direct Player Page)
Show Date: 04-12-2023
Guest: Åge Sten Nilsen Vocalist of Wig
Wam (Norway)
00:50 SHOW
START-GUEST INFO
02:45 WEBSITE AND
TOUR INFO
04:00 FOREIGN VISA
TAX THOUGHTS
06:40 INTERVIEW
INTRODUCTION
08:00 ÅGE STEN NILSEN
ANSWERS FROM OSLO INTERNATIONAL AIRPORT
08:30 DISCUSSING
THOUGHTS ON COMING TO THE USA “WE’RE EXCITED, WE’VE NEVER PLAYED IN THE US BEFORE-THIS IS (OUR) FIRST
TIME, WE’RE READY FOR A KILLER SHOW”!
09:20 WE DISCUSS WIG
WAM’S LONGEVITY OF THE SAME MEMBERS FOR OVER 20 YEARS (MINUS A 5 YEAR
HIATUS), WHILE OUR HERO BANDS ARE FIGHTING (MOTLEY CRUE, KISS AND ACE
FREHLEY, JOURNEY) WE DISCUSS THEORIES ON WHY BANDS SPLIT (EGO ETC) &
HOW WIG WAM HAVE MANAGED TO GET BEYOND THEIR ISSUES. “WE BURIED OUR HATCHETS AND CAME
TO OUR SENSES-IT’S ALL ABOUT GROWING UP”
10:30 STATES DURING
THEIR SPLIT OF 5 YEARS, THEY WERE TRAPPED INSIDE “OUR CHARACTERS” (*WIG
WAM HAS TAKEN ON A SUPER HERO PERSONA WITH EACH GUY HAVING A NICKNAME)
11:00 TALKS ROOTS OF
“WIG WAM” - “WE STARTED
OFF LIKE STEEL PANTHER”
11:30 THOUGHTS ON MOTLEY
CRUE/PAUL STANLEY VS ACE FREHLEY FIGHTING:
“DIRTY LAUNDRY IN PUBLIC,
NOT TOO KEEN ON THAT, CAN’T THEY JUST GET TOGETHER AND HAVE A FIGHT BETWEEN THEMSELVES”?
12:00 DISCUSSING
SPARKS IN THE WIG WAM CAREER- WITH COME-BACKS
Eurovision Song Contest (2005), COME BACK ALBUM AFTER REFORMING IN
2020 BUT
HAMPERED DUE TO CORONAVIRUS, JAN 2022- “DO YOU WANNA TASTE IT” ADDED AS OPENING THEME TO
HBOMAX’S “PEACEMAKER”
13:30 HOW WIG WAM
GOT A SONG ON THE HBO MAX SHOW “PEACEMAKER”
(CREATOR) “JAMES GUNN HAD US ON HIS RADAR AND WAS A FAN OF THE BAND”.
“HE FOUND IT TO BE THE PERFECT SONG OF THE
DANCE ROUTINE.” “WE THOUGHT IT WAS A
REQUEST FOR A COMMERCIAL OR SOMETHING”
15:40 DISCUSSING THE
POSTPONEMENT OF THE FIRST TOUR IN 2022 (COVID/VISA DELAYS)
16:10 ON TOURING
IN THE USA: “WE DON’T KNOW WHAT TO EXPECT, WE HOPE THERE ARE
PLENTY OF ROCK N ROLL FANS THAT WANT TO CHECK OUT THIS KIND OF NEW BAND FROM
NORWAY, THAT ARE KINDA CRAZY ON STAGE”, “WE PROMISE WE GONNA PUT ON ONE HELL OF
A SHOW”, “WE’RE IN OUR PRIME, WE’VE
NEVER SOUNDED BETTER, WE ARE DRUG FREE, SAFE AND SOUND AND WE’RE GOOD TO GO,
AND WE REALLY LOVE PLAYING”
WE’RE
HAPPY TO COME DOWN AND PLAY AND I THINK THAT’S GONNA SHOW
18:30 VISA DISCUSSIONS AND HOW
EUROPE MAY ANSWER BACK WITH TAXING AMERICAN BAND WHO GO OVERSEAS: “THE EXPENSES FOR US TO COME
OVER AND PLAY THESE GIGS, IT’S CRAZY MAN”
“YOU’LL SEE A CHANGE IN THE COMING
YEARS” (WHEN IT COMES TO AMERICAN BANDS GOING ABROAD AND TAXES)
“WE’RE NOT COMING OVER TO THE US TO STEAL AMERICAN MUSICIAN’S JOBS, WE’RE
COMING TO CREATE JOBS”, “WE’RE COMING TO GIVE PEOPLE SOMETHING NEW”
“AMERICAN BANDS HAVE COME TO EUROPE AND TAKE THAT FOR GRANTED, IT’S TIME FOR
AMERICA TO BE EASIER ON LETTING EUROPEAN ACTS COME TO (USA), IT’S CULTURE MAN,
WE NEED TO GROW TOGETHER, WE MIGHT SEE THINGS WITH DIFFERENT GLASSES THAN THE
AMERICANS, WE CAN LEARN FROM EACH OTHER, EVEN BY MUSIC”.
21:30 THOUGHTS ON BAND’S USING
TRACKS: “I THINK THE ROCK N ROLL SHOWS PRODUCTION HAS
BECOME SO BIG (SYNCING
PYRO LIGHTS ETC WITH THE MUSIC) “WHEN YOU HAVE EVERYTHING ON TRACK AND IN
SYNC, SHOULD WE (JUST) ADD SOME BACKGROUND CHOIRS, EXTRA GUITARS AND
VOCALS?” IT’S ALL IN THE NAME OF THE BIG
PRODUCTION”
“WE TRIED IT BEFORE IN 2003, WE HAD SOME SONGS WITH SOMETHING ON TRACK”, IT DIDN’T FEEL,…WE LOST OUR
SOULS. IN THE MIDDLE OF A SONG THESE
DAYS, WE CAN DO SPECIAL THINGS, THE MAGIC OF THE MOMENT”
(HE GOES ON TO SPEAK ABOUT SINGING FOR TONEY CAREY (RAINBOW-KEYBOARDS))
“I WAS HIS SINGER FOR MANY YEARS, THE RAINBOW-DIO ERA; “WE NEVER BROUGHT A
SETLIST” ,“WE KNEW WHAT SONG TO START WITH AND WHAT SONG TO END THE SHOW
WITH.”
“THAT MEANT
SOMETIMES WE WOULD IMPROVISE AND MAKE NEW TUNES, NEW MELODIES AND JAM”, “ONE
NIGHT WAS NEVER THE SAME AS THE NEXT NIGHT”
WE ALWAYS
TRIED TO FIND SOMETHING NEW (A NEW MAGIC EACH NIGHT).
“ROCK N ROLL NEEDS TO LEARN SOMETHING
FROM JAZZ, WHERE PEOPLE CAN COME TO A SHOW AND THE NEXT DAY, THE SHOW WILL BE
TOTALLY DIFFERENT,
“IT’S THE MAGIC OF THE
MOMENT, I THINK ROCK N ROLL IS SUPPOSED TO BE THAT WAY”
24:30 REGARDING KISS (END OF THE ROAD TOUR):
“I’M A HUGE KISS
FAN, I’VE BEEN TO LIKE 5 OR 6 OF THOSE SHOWS, (END OF THE ROAD TOUR) AND IT’S
EXACTLY THE SAME, YOU KNOW WHAT HE’S GONNA SAY BETWEEN THE SONGS, EVERYTHING IS
THE SAME, SO YOU MIGHT AS WELL JUST PUT ON A DVD OR SOMETHING, YOU KNOW WHAT TO
EXPECT.
“WE’RE TRYING TO MAKE THAT NIGHT COUNT
AND THE NEXT DAY IT WILL BE SOMETHING DIFFERENT. YOU’RE MAKING IT AS IT GO, AND THAT’S THE COOL THING ABOUT NOT
USING TRACKS.
“YOU
HAVE TO TAKE CHANCES SOMETIMES”
26:00 “IF I HAVE A BAD DAY AT
WORK, IM A HUMAN BEING, IF MY VOICE IS TIRED FROM 4 DAYS IN A ROW, OK, THAT’S
THE SOUND OF MY VOICE THAT DAY, AND THAT’S THE BEAUTY OF BEING A HUMAN BEING. THE THING IS, THESE DAYS,
THERE’S SO MUCH MONEY BUILT INTO THESE PRODUCTIONS, THEY CAN’T RISK THE SINGER
TO HAVE A BAD DAY BECAUSE THEY HAVE YOU TUBE AND ALL THAT SHIT”.
“LIKE I SAW IAN GILLIAN, GREAT SINGER; A
CONCERT SHOWN FROM PARIS, HE HAD A REALLY BAD DAY, HE TO CATCH THE FLU,
THAT WAS THE BEAUTY OF THAT CONCERT, HE HAD TO COME UP WITH NEW MELODIES, HE
HAD TO WORK AROUND THE MELODIES, HE WAS STRUGGLING, BUT HE WAS HUMAN.
WHEN
I SEE SOMETHING MODERN WITH AUTOTUNE AND ALL THAT SHIT, IT’S “AH”.
“EVERYBODY CAN MAKE A MISTAKE, IT’S BETTER TO SHOW PEOPLE THAT WE ARE
HUMAN BEINGS AND WE CAN MAKE MISTAKES AND THERE’S NOTHING ABOUT IT”.
29:15 ABOUT THE BAND NAME “WIG WAM” AND THE
HISTORY OF THE BAND. ORIGINALLY CALLED
THE “ABSOLUTE FRIDAY BAND”, A JAM BAND, WEEKLY JAM SESSIONS ON FRIDAY
NIGHTS.
THEY GOT BOOKED FOR AN 80’S THEMED PRIVATE PARTY SHOULDN’T BE CALLED THE “ABSOLUTE
FRIDAY BAND”.
THEY ALL APPRECIATE (THE BAND) “THE SWEET” WHO HAS A SONG CALLED “WIGWAM
BAM” AND THE DRUMMER “SPORTY” HAD PLAYED DRUMS IN SWEET WHICH ULTIMATELY
INSPIRED THE BAND NAME.
31:20 ABOUT THE
STAGE NAMES: (TEENY,
SPORTY, GLAM, FLASH) WE WANTED
TO CREATE CHARACTERS, MAKING A STORY ABOUT THE BAND FROM THE BRONX AND
IMMIGRATED TO NORWAY.
THEY STARTED TO ADD IN ORIGINALS IN THE COVER BAND BUT PRETENDED THEY WERE KISS
AND BON JOVI COVERS AND PEOPLE REALLY LOVED THEM, MAYBE WE SHOULD MAKE
AN ALBUM, AND SO WE DID.
32:30 ABOUT THE DISCOGRAPHY OF THE EARLY ALBUMS AND
“667, THE NEIGHBOR OF THE BEAST”
33:30 ABOUT THE BAND SLOGAN
"Rock is the new schläger".
WHICH SIMPLY MEANS “ROCK
IS THE NEW “HIT” (SONG)
35:30 FINAL THOUGHTS ABOUT THE
TOUR, BAND MEET AND GREETS ETC
“WE ARE EAGER TO PUT
ON A GREAT SHOW, AND KICK SOME ASS, EVERY NIGHT”
“AFTER EVERY SHOW, WE WILL
SIGN AND TAKE PHOTOS” (AT THE MERCH BOOTH FREE OF CHARGE)
“WE’RE COMING OVER
TO MAKE NEW FRIENDS”
37:00 FINAL TOUR DETAILS AND INTERVIEW WRAP UP
WIG WAM “Out of the Dark” USA Tour
Spring 2023
www.WigWamOfficial.com
Apr 15 Fresno,
CA, US Tower Theatre
Apr 16 Roseville,
CA, US Goldfield
Trading Post Roseville
Apr 17 West
Hollywood, CA, US Whisky a Go Go
Apr 22 St
Charles, IL, US Arcada Theatre *with WINGER
Apr 24 Warrendale,
PA, US Jergels
Apr 27 Leesburg,
VA, US Tally Ho Theater
Apr 29-May 4 Cape Canaveral, FL, US Monsters of Rock Cruise