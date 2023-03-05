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THIS THAT & THE OTHER RADIO SHOW WITH TROY PATRICK FARRELL

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THIS THAT & THE OTHER RADIO SHOW WITH TROY PATRICK FARRELL

THIS THAT &amp; THE OTHER RADIO SHOW WITH TROY PATRICK FARRELL
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THIS THAT & THE OTHER RADIO SHOW w- Troy Patrick Farrell is a weekly LIVE Radio Show on www.DirtyRadio.fm - Channel 2- #DirtyRadioClassics. We stream live onli... More

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5 of 26
  • 05032023 TTTO BOBBY BLOTZER OF RATT TALKS BOXSET RELEASE (THE ATLANTIC YEARS)
    THIS THAT AND THE OTHER RADIO SHOW W/ TROY PATRICK FARRELL www.DirtyRadio.FM Channel (2) #DirtyRadioClassics Wednesdays LIVE 2-5pm PDT | Saturday Replays 5pm-8pm PDT Airdate: 05/03/2023 Guest: Bobby Blotzer (RATT DRUMMER) 00:00  STATION ID/SHOW INTRO 01:22  TTTO SHOW + GUEST PREVIEW 02:46  RATT “THE ATLANTIC YEARS” INFO 03:38  SPECULATION ON A POSSIBLE RATT TOUR, PEARCY QUOTES FROM RECENT INTERVIEWS, ETC 07:17  “THE ATLANTIC YEARS” DETAILS RECAPPED IN FURTHER DETAIL 09:30  BOBBY BLOTZER OF RATT ON THE PHONE 10:30  WILL THIS RELEASE PUT RATT BACK ON STAGE IN THE NEAR FUTURE?  BLOTZER STATES THAT LITIGATION IS OVER AND “EVERYBODY SHOULD JUST BRUSH IT OFF”  RATT SHOULD “SHAKE THEIR BUTTS, MAKE SOME MONEY, MAKE THE PEOPLE HAPPY” 12:00  BLOTZER AND STEVE (STEPHEN PEARCY) “TALK ABOUT IT (A REUNION) ALL OF THE TIME, TRYING TO GET AHOLD OF WARREN (DEMARTINI)”.  HE MENTIONS A POTENTIAL MANAGER/ADVERSARY THAT HAS REACHED WARREN BY PHONE.  BLOTZER STATES THAT PEACY AND JUAN (CROUCIER) “HAVE SOME SLOPPY ENDS TO TIE UP” BEFORE MORE HAPPENS “IT HAS TO HAPPEN THOUGH” 13:00  IF IT DOESN’T HAPPEN WITH THIS RELEASE, IT COULD HAPPEN IN 2024 AS IT’S TOO LATE IN THE YEAR TO MOUNT A TOUR.  “NEXT YEAR IS 40 YEARS SINCE (OUT OF THE) CELLAR CAME OUT” “I FEEL LIKE IT’S INEVITABLE, THE FANS WANT TO SEE THIS OUTFIT ONE MORE TIME OUT THERE” 13:50  ON MOTLEY CRUE: “RATT’S ALWAYS CRUSHED MOTLEY MUSICALLY” “THEY GOT MORE PRESS, MOVIE STARS, EXPLICIT SEX, MURDERS AND SHIT, ALWAYS IN THE MAGAZINES”.  “I DON’T THINK THEY WANT TO GO TOE TO TOE WITH US” 14:20  WE DISCUSS HOW MOTLEY CRUE USED “DRAMA” TO THEIR ADVANTAGE, HOW JOURNEY IS TOURING WHILE 2 MEMBERS ARE IN THE MIDDLE OF DUELING LAWSUITS, THE SINGER “IS WAITING TO GET FIRED” YET RATT CAN’T “GET IT TOGETHER”.  I ASK: IS IT LACK OF PROPER MANAGEMENT THAT ALLOWED THIS STATE OF “RATT” TO EXIST? BLOTZER COMMENTS ON REGRETS OF “AIRING DIRTY LAUNDRY” ON THE INTERNET WHILE STILL FEELING THE NEED TO EXPRESS THAT IT ISN’T REASONABLE TO THE OTHER MEMBERS OF THE BAND (IE; WHEN PEARCY QUIT THE BAND).  “IN HINDSIGHT, I WISHED I’D NOT SPOKEN UP”. HE ALSO TALKS ABOUT NOTABLE LAWSUITS WITH BANDS LIKE THE RASCALS, MARK FARNER/GRAND FUNK RAILROAD AND JOURNEY. “IT’S A JOKE” SOME OF THESE GUYS (THE RASCALS) ARE ON THEIR DEATH BED (IN THEIR 80’S WITH PENDING LITIGATION)” 17:00  THE ISSUES/LAWSUITS/DRAMA HAS “TAKEN THE LIFE OUT OF ME AS FAR AS THE LOVE OF THE GAME” ON IF HE COULD PUT TOGETHER AN ALTERNATE PROJECT WITH OTHER PLAYERS. WHAT IT (THE LAWSUITS) COSTS IN YOUR SPIRIT, IN YOUR HEART, AND IN YOUR SOUL. 17:38  “RIGHT NOW, I’M KIND OF RETIRED, I KNOW I CAN GO OUT AND ROCK AND TOUR AND IT WOULD HAVE TO BE WITH RATT”. WE HAD A 1.25 MILLION DOLLAR OFFER TO OPEN A NEW ARENA, EVERYBODY TURNED IT DOWN.  THESE ARE THE DECISIONS THAT CHIP AWAY AT THE INFRASTUCTURE OF DOING BUSINESS. “I DON’T HAVE ANY MORE GRUDGES, IT’S NOT HEALTHY, I DO LOVE RATT, I DO LOVE THE GUYS”. 18:45  “I DON’T KNOW WHY WE CAN’T DO IT (REUNITE) WHEN OTHER BANDS MORE DISFUCTIONAL LIKE A MOTLEY CRUE”, (CAN REUNITE AND CONTINUE) 19:04  “YOU CAN’T BE A DEMOCRACY IN A BAND, YOU NEED A LEADER” (AND REFERS TO NIKKI SIXX LEADING THE CHARGE W/ ALAN KOVAC.  “THOSE TWO LEAD THE CHARGE”. 20:12  I FOLLOW UP ON THE 1.25 MILLION DOLLAR OFFER AND ASK THAT IF THAT ISN’T MOTIVATION, WHAT COULD BE GETTING IN THE WAY OF REUNITING IN SOME WAY SHAPE OR FORM (WHETHER A ONE OFF, FESTIVAL OR TOUR)? BLOTZER STATES THAT WARREN HAS RECENTLY BEEN “WILLING TO GET IN AND LISTEN” BUT HE HEARS FROM OTHER’S THAT “HE’S DONE” 22:11  “WE MAKE GOOD MONEY SITTING ON OUR ASSES AT HOME” “IT MIGHT BE THE FEAR FACTOR” (THE PREVENTS A REUNION) 23:40  I ASK IF BOBBY HAS ANY REGRETS GOING OUT AS “RATT” IN 2016/2017 WHICH FOLLOWED WITH VARIOUS LAWSUITS. HE ACKNOWLEDGES IT WAS A FACTOR AND ALSO NOTES A “CHANGE IN POWER” WHEN WARREN DEMARTINI WAS ALSO VOTED OUT.  REGARDING REUNION POSSIBILITIES: “IT’S GONNA HAPPEN I THINK, NEXT WOULD BE THE YEAR” 26:00  ON DOING OTHER PROJECTS OR GIGS.  “NO, I HAVEN’T WANTED TO, I’VE BEEN COMING OUT OF PTSD WORLD” 27:05  BOBBY STATES HE WOULD PARTNER WITH PEARCY IF WARREN WOULDN’T EVER COME BACK AND THEY WOULD PARTNER UP TO DELIVER “RATT” 28:15  BLOTZER COMMENDS PEARCY’S WIFE FOR BRINGING HIM INTO A DIFFERENT REALM, “HE’S CLEANED UP, EVERYTHING”! 28:45  WE DISCUSS IF THERE IS SOMEONE (IN A MANAGERIAL POSITION) THAT COULD “GET THIS TOGETHER”.  BLOTZER STATES HE THINKS SO, HOWEVER “THERE’S NEVER BEEN ANYONE OUT THERE BEFORE” BLOTZER STATES THERE IS A BEHIND THE SCENES MANAGER RIGHT NOW THAT IS PULLING HARD (FOR A REUNION). 32:00  DID THE BAND PUT FORTH A COLLECTIVE EFFORT IN DESIGNING THE BOX SET RELEASE? BOBBY STATES THAT WHILE HE HAD THE CONCEPT OF THE COVER AND PACKAGE, THE INDIVIDUAL MEMBERS ALSO CONTRIBUTED NEVER BEFORE SEEN PHOTOS. “I SPENT A LOT OF TIME ON THIS AND I APPRECIATE THAT EVERYBODY ELSE GOT THEIR HEAD IN THE GAME ON THIS TOO”. 33:25  BLOTZER DISCUSSES THE POSSIBILITY OF NEW MUSIC AND I ASK HIS THOUGHTS ON PEARCY’S OPINION THAT ESSENTIALLY ANYTHING POST ROBBIN’S PASSING “ISN’T REALLY RATT” (LOOSELY QUOTED) I DON’T AGREE WITH STEPHEN’S POSITION ON THAT IN ANY WAY SHAPE OR FORM”  HE GOES ON TO SAY “LET ME REPHRASE THAT, IT CHANGED WHEN ROBBIN WAS OUT, THE CHEMISTRY CHANGED FOR SURE, IT WASN’T FOR THE BETTER, BUT WE STILL HAD GREAT SONGS”. 37:00  IF YOU COULD CALL ROBBIN CROSBY RIGHT NOW, WHAT DO YOU THINK HE’D SAY ABOUT NOT REUNITING? ROBBIN WOULD SAY, “WHY CAN’T WE JUST DO IT, WHY DO WE GOTTA FIGHT AND TALK”? HE GOES ON TO SAY THAT HE AND ROBBIN WERE THE ONES THAT ALWAYS STRIVED TO KEEP THINGS MOVING (FORWARD). HE FEELS ULTIMATELY WHAT ROBBIN WOULD SAY: “I MEAN DUDE, YOU’RE SITTING ON YOUR ASS, YOU WANNA MAKE SOME MONEY AND MAKE THE FANS HAPPY? WE OWE IT TO THE FANS, WE OWE IT TO OURSELVES”                           “I LOVE ROBBIN, I MISS HIM” 38:38  WE TALK REMASTERING OF “THE ATLANTIC YEARS” AND WE ADDRESS BEAU HILL (PRODUCER) AND HIS RECENT COMMENTS ABOUT HOW BLOTZER WAS BEAU HILL’S LEAST FAVORITE GUY. “IT’S REAL EASY, ‘BLOW HILL’ IS DISLIKED BY EVERYBODY IN RATT, EVERYBODY IN ALL OF THE BIG BANDS, ALL OF THESE BANDS, THEY COULDN’T STAND HIM, HE’S A DICTATOR” BLOTZER FEELS THAT AN EXCERPT IN HIS BOOK (BOBBY BLOTZER; TAILS OF A RATT) CRITICIZING BEAU’S USE OF THE “RATT” STUDIO FOR HIS OWN USES (ARTIST/GIRLFRIEND FIONA) PROMPTED THAT COMMENT.   “I APPRECIATE HIS INPUT; I REGRET SOME OF THE THINGS WE HAD TO PUT UP WITH HIM”. “HE WAS GOOD WITH STEPHEN AND DRIVING THE MELODIES AND LYRICS INTO A BETTER POSITION FOR THE SONG, MUSICALLY HE DIDN’T DO ANYTHING, HE RESTRICTED ME, RESTRICTED JUAN” 43:00  HAD RATT EVER PLAYED TO TRACKS?  HE DISCUSSES THE HORNS IN “WAY COOL JUNIOR” BEING THE ONLY ATTEMPT AND DIVES INTO MORE ABOUT IT. “ONE NIGHT, I WENT TO THE THING (TAPE MACHINE) IN SUCH DISGUST, I BROKE IT, WE WILL NEVER USE THIS THING AGAIN” 45:15  HE WEIGHS IN ON HIS THOUGHTS OF WHAT MOTLEY CRUE IS GOING THROUGH WITH THE LAWSUIT AND MICK MARS AND HOW HIS RELATIONSHIPS HAVE CHANGED WITH THEM OVER THE YEARS.  “THEY’RE NOT THE SAME GUYS I WAS SO TIGHT WITH, THEY’RE DIFFERENT CATS NOW, WE ALL ARE” “I KNOW HOW NIKKI IS, HE’S A LITTLE TOO COCKY, HE’S GOT A RIGHT TO BE TO SOME DEGREE, BUT NOT AGAINST SOME PEOPLE HE’S KNOWN FOREVER”. I’M NOT A FAN OF MOTLEY, IF I HEAR A RIFF START OF MOTLEY, MY HAND IS SO FAST ON THE KNOB (OF THE RADIO)”. 47:22  I START OFF BY SAYING THAT THE GUYS IN RATT HAVE MORE IN COMMON THAN NOT AND LEAD INTO THAT IF THEY CAN COME TOGETHER SOMEWAY; WHO FILLS THE SHOES OF ROBBIN CROSBY SHOULD RATT GET BACK TOGETHER IN A LIVE SETTING? HE STARTS OFF BY DISCUSSING HOW THE NEGATIVITY HAS FILLED TOO MUCH OF THE AIR IN THE ROOM.  “WE HAD WAY MORE FUN THAN DISFUNCTION” “WE GET OBSCURED EVEN IN OUR OWN MOUTHS, MIND, HEARTS”.                    “ONCE WE GET TOGETHER, IT’S SO FUN” 49:00  ON WHO MIGHT REPLACE ROBBIN: “I WOULD THINK CARLOS WOULD BE INVITED BACK, I WOULD RATHER HAVE MICHAEL SCHENKER ON THAT SIDE OF THE STAGE, THAT WAS FIERY WITH HIM AND WARREN UP THERE, THEY WERE BATTLING EVERY NIGHT”. 52:25  “FOR RATT NOT TO BE ON THAT TOP SHELF, TO BE ON THAT STADIUM TOUR, IT’S RIDICULOUS” “OUR ARGUING AND OUR WOES HAVE CLICKED US DOWN (A FEW NOTCHES).  I WANT RATT, THE ENTITY, TO GET IT’S DUE, A BIG SHOW LIKE WE USED TO AND TO KILL AND CONQUER”. 54:45  WE BRIEFLY DISCUSS THE ROCK N ROLL HALL OF FAME. “I DON’T GIVE A SHIT”, MISSY ELLIOT, WILLIE NELSON, THEY’RE NOT ROCK N ROLL” 57:15  END OF SHOW CREDITS AND INFORMATION
    5/4/2023
    58:03
  • TTTO INVESTIGATES A RESTAURANT'S "HEALTH AND WELLNESS" CHARGE ON A FOOD BILL & OTHER EXCESSIVE CHARGES LIKE AUTO-GRATUITY
    I recently saw a post about a customer who went to a restaurant in Minnesota noting the questionable "Health and Wellness" charge.  I called the restaurant to find out why there were charging this rate and I'm certain you can guess how they justified it.  We also find out what a "Frickle" is and discuss my recent experience at Rock N Brews at LAX where Gene and Paul are tossing in a 20% tip on overpriced beers!On This That and the Other, we dive deep into this massive scandal! :)And BTW: MinnesotaMinnesota law makes it legal to record an oral or telephone conversation with the consent of one or more parties, provided there was no criminal or tortious intent. Unauthorized recording in violation of this law can lead to jail time, fines, and/or civil liability.MN Stat § 626A.02 (definition & penalty), § 626A.13 (civil damages)
    4/27/2023
    17:40
  • 04122023 TTTO GUEST ÅGE STEN NILSON-VOCALIST OF WIG WAM
    On this episode of THIS THAT AND THE OTHER with TROY PATRICK FARRELL, vocalist of WIG WAM, Åge Sten Nilson joins me to discuss Wig Wam's longevity, thoughts on our hero bands fighting and what they should do to resolve their differences and thoughts on bands like KISS and Motley Crue among others and the use of Tracks during Live Performances.www.WigWamOfficial.com #OutOfTheDark US Tour April/May 2023Transcript and Time Stamps:THIS THAT AND THE OTHER RADIO SHOW W/ TROY PATRICK FARRELL www.DirtyRadio.FM – Channel 2 #DirtyRadioClassics LIVE Weds 2-5pm PDT (Saturday Replays 5pm PDT) www.Drummertroy.com (Show Page) www.tinyurl.com/DirtyRadioClassics (Direct Player Page) Show Date:  04-12-2023 Guest:  Åge Sten Nilsen Vocalist of Wig Wam (Norway) 00:50               SHOW START-GUEST INFO 02:45               WEBSITE AND TOUR INFO 04:00               FOREIGN VISA TAX THOUGHTS 06:40               INTERVIEW INTRODUCTION 08:00               ÅGE STEN NILSEN ANSWERS FROM OSLO INTERNATIONAL AIRPORT 08:30               DISCUSSING THOUGHTS ON COMING TO THE USA “WE’RE EXCITED, WE’VE NEVER PLAYED IN THE US BEFORE-THIS IS (OUR) FIRST TIME, WE’RE READY FOR A KILLER SHOW”! 09:20               WE DISCUSS WIG WAM’S LONGEVITY OF THE SAME MEMBERS FOR OVER 20 YEARS (MINUS A 5 YEAR HIATUS), WHILE OUR HERO BANDS ARE FIGHTING (MOTLEY CRUE, KISS AND ACE FREHLEY, JOURNEY) WE DISCUSS THEORIES ON WHY BANDS SPLIT (EGO ETC) & HOW WIG WAM HAVE MANAGED TO GET BEYOND THEIR ISSUES. “WE BURIED OUR HATCHETS AND CAME TO OUR SENSES-IT’S ALL ABOUT GROWING UP” 10:30               STATES DURING THEIR SPLIT OF 5 YEARS, THEY WERE TRAPPED INSIDE “OUR CHARACTERS” (*WIG WAM HAS TAKEN ON A SUPER HERO PERSONA WITH EACH GUY HAVING A NICKNAME) 11:00               TALKS ROOTS OF “WIG WAM” - “WE STARTED OFF LIKE STEEL PANTHER” 11:30               THOUGHTS ON MOTLEY CRUE/PAUL STANLEY VS ACE FREHLEY FIGHTING: “DIRTY LAUNDRY IN PUBLIC, NOT TOO KEEN ON THAT, CAN’T THEY JUST GET TOGETHER AND   HAVE A FIGHT BETWEEN THEMSELVES”? 12:00               DISCUSSING SPARKS IN THE WIG WAM CAREER- WITH COME-BACKS Eurovision Song Contest (2005), COME BACK ALBUM AFTER REFORMING IN 2020 BUT HAMPERED DUE TO CORONAVIRUS, JAN 2022- “DO YOU WANNA TASTE IT” ADDED AS OPENING THEME TO HBOMAX’S “PEACEMAKER” 13:30               HOW WIG WAM GOT A SONG ON THE HBO MAX SHOW “PEACEMAKER” (CREATOR) “JAMES GUNN HAD US ON HIS RADAR AND WAS A FAN OF THE BAND”.  “HE         FOUND IT TO BE THE PERFECT SONG OF THE DANCE ROUTINE.”  “WE THOUGHT IT WAS A REQUEST FOR A COMMERCIAL OR SOMETHING” 15:40               DISCUSSING THE POSTPONEMENT OF THE FIRST TOUR IN 2022 (COVID/VISA DELAYS) 16:10               ON TOURING IN THE USA:  “WE DON’T KNOW WHAT TO EXPECT, WE HOPE THERE ARE PLENTY OF ROCK N ROLL FANS THAT WANT TO CHECK OUT THIS KIND OF NEW BAND FROM NORWAY, THAT ARE KINDA CRAZY ON STAGE”, “WE PROMISE WE GONNA PUT ON ONE HELL OF A SHOW”,  “WE’RE IN OUR PRIME, WE’VE NEVER SOUNDED BETTER, WE ARE DRUG FREE, SAFE AND SOUND AND WE’RE GOOD TO GO, AND WE REALLY LOVE PLAYING” WE’RE HAPPY TO COME DOWN AND PLAY AND I THINK THAT’S GONNA SHOW 18:30               VISA DISCUSSIONS AND HOW EUROPE MAY ANSWER BACK WITH TAXING AMERICAN BAND WHO GO OVERSEAS: “THE EXPENSES FOR US TO COME OVER AND PLAY THESE GIGS, IT’S CRAZY MAN” “YOU’LL SEE A CHANGE IN THE COMING YEARS” (WHEN IT COMES TO AMERICAN BANDS GOING ABROAD AND TAXES) “WE’RE NOT COMING OVER TO THE US TO STEAL AMERICAN MUSICIAN’S JOBS, WE’RE COMING TO CREATE JOBS”, “WE’RE COMING TO GIVE PEOPLE SOMETHING NEW” “AMERICAN BANDS HAVE COME TO EUROPE AND TAKE THAT FOR GRANTED, IT’S TIME FOR AMERICA TO BE EASIER ON LETTING EUROPEAN ACTS COME TO (USA), IT’S CULTURE MAN, WE NEED TO GROW TOGETHER, WE MIGHT SEE THINGS WITH DIFFERENT GLASSES THAN THE AMERICANS, WE CAN LEARN FROM EACH OTHER, EVEN BY MUSIC”. 21:30   THOUGHTS ON BAND’S USING TRACKS:  “I THINK THE ROCK N ROLL SHOWS PRODUCTION HAS BECOME SO BIG (SYNCING PYRO LIGHTS ETC WITH THE MUSIC) “WHEN YOU HAVE EVERYTHING ON TRACK AND IN SYNC, SHOULD WE (JUST) ADD SOME BACKGROUND CHOIRS, EXTRA GUITARS AND VOCALS?”  IT’S ALL IN THE NAME OF THE BIG PRODUCTION” “WE TRIED IT BEFORE IN 2003, WE HAD SOME SONGS WITH SOMETHING ON TRACK”, IT DIDN’T FEEL,…WE LOST OUR SOULS.  IN THE MIDDLE OF A SONG THESE DAYS, WE CAN DO SPECIAL THINGS, THE MAGIC OF THE MOMENT” (HE GOES ON TO SPEAK ABOUT SINGING FOR TONEY CAREY (RAINBOW-KEYBOARDS)) “I WAS HIS SINGER FOR MANY YEARS, THE RAINBOW-DIO ERA; “WE NEVER BROUGHT A SETLIST” ,“WE KNEW WHAT SONG TO START WITH AND WHAT SONG TO END THE SHOW WITH.”  “THAT MEANT SOMETIMES WE WOULD IMPROVISE AND MAKE NEW TUNES, NEW MELODIES AND JAM”, “ONE NIGHT WAS NEVER THE SAME AS THE NEXT NIGHT” WE ALWAYS TRIED TO FIND SOMETHING NEW (A NEW MAGIC EACH NIGHT). “ROCK N ROLL NEEDS TO LEARN SOMETHING FROM JAZZ, WHERE PEOPLE CAN COME TO A SHOW AND THE NEXT DAY, THE SHOW WILL BE TOTALLY DIFFERENT, “IT’S THE MAGIC OF THE MOMENT, I THINK ROCK N ROLL IS SUPPOSED TO BE THAT WAY”   24:30   REGARDING KISS (END OF THE ROAD TOUR): “I’M A HUGE KISS FAN, I’VE BEEN TO LIKE 5 OR 6 OF THOSE SHOWS, (END OF THE ROAD TOUR) AND IT’S EXACTLY THE SAME, YOU KNOW WHAT HE’S GONNA SAY BETWEEN THE SONGS, EVERYTHING IS THE SAME, SO YOU MIGHT AS WELL JUST PUT ON A DVD OR SOMETHING, YOU KNOW WHAT TO EXPECT. “WE’RE TRYING TO MAKE THAT NIGHT COUNT AND THE NEXT DAY IT WILL BE SOMETHING DIFFERENT.  YOU’RE MAKING IT AS IT GO, AND THAT’S THE COOL THING ABOUT NOT USING TRACKS. “YOU HAVE TO TAKE CHANCES SOMETIMES” 26:00   “IF I HAVE A BAD DAY AT WORK, IM A HUMAN BEING, IF MY VOICE IS TIRED FROM 4 DAYS IN A ROW, OK, THAT’S THE SOUND OF MY VOICE THAT DAY, AND THAT’S THE BEAUTY OF BEING A HUMAN BEING. THE THING IS, THESE DAYS, THERE’S SO MUCH MONEY BUILT INTO THESE PRODUCTIONS, THEY CAN’T RISK THE SINGER TO HAVE A BAD DAY BECAUSE THEY HAVE YOU TUBE AND ALL THAT SHIT”. “LIKE I SAW IAN GILLIAN, GREAT SINGER; A CONCERT SHOWN FROM PARIS, HE HAD A REALLY BAD DAY, HE TO CATCH THE FLU, THAT WAS THE BEAUTY OF THAT CONCERT, HE HAD TO COME UP WITH NEW MELODIES, HE HAD TO WORK AROUND THE MELODIES, HE WAS STRUGGLING, BUT HE WAS HUMAN. WHEN I SEE SOMETHING MODERN WITH AUTOTUNE AND ALL THAT SHIT, IT’S “AH”. “EVERYBODY CAN MAKE A MISTAKE, IT’S BETTER TO SHOW PEOPLE THAT WE ARE HUMAN BEINGS AND WE CAN MAKE MISTAKES AND THERE’S NOTHING ABOUT IT”. 29:15 ABOUT THE BAND NAME “WIG WAM” AND THE HISTORY OF THE BAND.  ORIGINALLY CALLED THE “ABSOLUTE FRIDAY BAND”, A JAM BAND, WEEKLY JAM SESSIONS ON FRIDAY NIGHTS. THEY GOT BOOKED FOR AN 80’S THEMED PRIVATE PARTY SHOULDN’T BE CALLED THE “ABSOLUTE FRIDAY BAND”. THEY ALL APPRECIATE (THE BAND) “THE SWEET” WHO HAS A SONG CALLED “WIGWAM BAM” AND THE DRUMMER “SPORTY” HAD PLAYED DRUMS IN SWEET WHICH ULTIMATELY INSPIRED THE BAND NAME. 31:20   ABOUT THE STAGE NAMES: (TEENY, SPORTY, GLAM, FLASH)  WE WANTED TO CREATE CHARACTERS, MAKING A STORY ABOUT THE BAND FROM THE BRONX AND IMMIGRATED TO NORWAY. THEY STARTED TO ADD IN ORIGINALS IN THE COVER BAND BUT PRETENDED THEY WERE KISS AND BON JOVI COVERS AND PEOPLE REALLY LOVED THEM, MAYBE WE SHOULD MAKE AN ALBUM, AND SO WE DID. 32:30   ABOUT THE DISCOGRAPHY OF THE EARLY ALBUMS AND “667, THE NEIGHBOR OF THE BEAST” 33:30   ABOUT THE BAND SLOGAN "Rock is the new schläger". WHICH SIMPLY MEANS “ROCK IS THE NEW “HIT” (SONG) 35:30   FINAL THOUGHTS ABOUT THE TOUR, BAND MEET AND GREETS ETC “WE ARE EAGER TO PUT ON A GREAT SHOW, AND KICK SOME ASS, EVERY NIGHT” “AFTER EVERY SHOW, WE WILL SIGN AND TAKE PHOTOS” (AT THE MERCH BOOTH FREE OF CHARGE) “WE’RE COMING OVER TO MAKE NEW FRIENDS” 37:00 FINAL TOUR DETAILS AND INTERVIEW WRAP UP   WIG WAM “Out of the Dark” USA Tour Spring 2023 www.WigWamOfficial.com Apr 15             Fresno, CA, US                    Tower Theatre Apr 16            Roseville, CA, US                Goldfield Trading Post Roseville Apr 17            West Hollywood, CA, US   Whisky a Go Go Apr 22            St Charles, IL, US                Arcada Theatre *with WINGER Apr 24            Warrendale, PA, US             Jergels Apr 27            Leesburg, VA, US                Tally Ho Theater Apr 29-May 4 Cape Canaveral, FL, US    Monsters of Rock Cruise
    4/13/2023
    38:55
  • 08312022 TTTO- SALIVA'S WAYNE SWINNY (RIP 03/22/2023) & BOBBY AMARU LAST IN-PERSON INTERVIEW FOR RADIO AUG 2022 LAS VEGAS, NV
    In Light of Founding Guitarist WAYNE SWINNY of Saliva, who passed away today 03/22/2023, I wanted to upload and share his final in person interview for radio; along w/ singer of 12 Years, Bobby Amaru whom invited me out to chat and see their show with their new drummer on Fremont Street in Las Vegas.We will all miss Wayne whom I had the pleasure to tour with in 2018 quite extensively when I was in Tantric.  I send love and light to their fans, bandmates and of course his family.He was 59.SALIVA Guitarist WAYNE SWINNY Dies After Suffering Brain Hemorrhage - BLABBERMOUTH.NET
    3/23/2023
    18:57
  • TTTO WITH GUEST ANDREW FREEMAN (LAST IN LINE) FORMER GREAT WHITE, LYNCH MOB, THE OFFSPRING AND MORE
    THIS THAT AND THE OTHER RADIO SHOW W/ TROY PATRICK FARRELL www.DirtyRadio.FM / www.drummertroy.com / Channel 2- Dirty Radio Classics Live WEDS 2-5pm PST (Saturday Replay 5-8pm PST) OnDemand/Podcast Site for Interviews:  www.tinyurl.com/TTTOTPFARCHIVE 03/08/2023 GUEST:  ANDREW FREEMAN (LAST IN LINE) 3:30 ANDREW FREEMAN JOINS THE SHOW 5:00 DISCUSSES THE PROCESS OF THE 3RD ALBUM AND THE DYNAMICS OF WRITING AND RECORDING DURING A PANDEMIC NOT LIVING IN THE SAME CITIES.  THE BAND PRIMARILY LIKES TO “WRITE AS A UNIT” VS. OVER EMAILING TRACKS. Half of the album “JERICHO” was done in 2020 and the rest in June of 2022. 6:00 ANDREW DISCUSSES CHANGING FROM FRONTIERS TO earMUSIC STATING THAT “VIVIAN MADE THE DECISION TO CHANGE AND WOULD NOT ALLOW CHANGES TO THE ORIGINAL CONTRACT”. ALL NEW TEAM, LABEL, MANAGEMENT AND WILL “HOPEFULLY WILL BE BETTER”. 6:45 RECORD RELEASE PARTY DETAILS HARD ROCK CAFÉ LAS VEGAS STRIP, LAS VEGAS, NV APRIL 1ST, 2023 CALLING IT A “DESTINATION SHOW” 8:00 FINDING THE BALANCE OF LAST IN LINE AND THE CONFLICTS OF DEF LEPPARD’S (VIVIAN CAMPBELL) TOUR SCHEDULE. ANDREW GIGS A LOT DOING LOCAL SHOWS IN VEGAS.  “YOU GOTTA FIND A WAY” AS (LAST IN LINE) “IS A SIDE BAND TO DEF LEPPARD.  WAITING AROUND FOR (SCHEDULES TO OPEN UP) CAN BE FRUSTRATING”. 10:00 WHAT ANGST COMES FROM HAVING LAST IN LINE BEING HAVING TO PAUSE MOMENTUM DUE TO THE DEF LEPPARD SCHEDULE “YOU’RE KIND OF A PAWN IN THEIR MASTER PLAN”. “IT’S FRUSTRATING”.  “IT’S THE NATURE OF THE BEAST, WHEN YOU ATTACH YOURSELF TO THEIR FAME, YOU’RE JUST A PAWN IN THEIR MASTER PLAN” VIVIAN WON’T STOP WHAT HES DOING FOR THIS, YOU’RE EITHER GONNA DO IT OR NOT (IT’S BLACK OR WHITE) “VIVIAN IS COMMITTED IN A SENSE; MANY GIGS HAVE BEEN CANCELLED. HE *(VIV) DOESN’T EVEN KNOW THE SCHEDULE”. 12:00 “IT IS A SIDE PROJECT, IT IS A SERIOUS PROJECT, IT’LL EXIST UNTIL VIV DOESN’T WANT TO DO IT ANYMORE” 13:00 ANDREW CLARIFIES “THIS WAS NEVER A TRIBUTE TO THE MEMORY TO ANYBODY” THOSE GUYS “NEVER REALLY GOT ALONG (WITH RONNIE JAMES DIO)”, THEY “WANTED TO PLAY THE MUSIC THEY WROTE”, “EVERYTHING IS DUBBED A TRIBUTE NOW”. 14:30 REGARDING THE ALBUMS VIVIAN/VINNY/JIMMY BAIN- “THEY WANTED TO PLAY SOME OF THEIR OWN (DIO) SONGS, BUT WE WON’T PLAY ANYTHING OFF OF THE 3RD ALBUM” OR ANY SONGS WRITTEN PRIMARILY BY RONNIE”. 16:30  WE TALK ABOUT ANDREW’S APPROACH FOR FILLING IN OR REPLACING AN ORIGINAL SINGER OF OTHER BANDS “I DON’T THINK OF IT AS A “SHOE FILLING” THING, I’M A GOOD IMITATOR” “I WANT TO AUDIENCE TO FEEL THAT THEY’RE GETTING SOMETHING ELSE THAT’S JUST AS GOOD, OR BETTER OR COMPARIBLE”.  “I DON’T WANT TO WEAR FRILLY OUTFITS THAT RONNIE WORE, THAT COMES OFF FAKE” 18:30 “WHEN I FILLED IN FOR CJ (SNARE OF FIREHOUSE), HE WAS NOT SUPER HAPPY ABOUT IT, I SANG THE SONGS AS ME, THE BEST I COULD, MORE AGGRESSIVELY THAN CJ DID, NOT SAYING IT’S BETTER, BUT I JUST DID IT MY WAY” “I FIND A CERTAIN ELEMENT (TO THE SINGER) AND EXPLOIT THAT” 19:00     REGARDING GREAT WHITE:        “THEY’RE LIKE A BLUES BAND, I WAS NEVER A BIG FAN OF GREAT WHITE”. “I LOVED THEIR FIRST ALBUM BUT I WASN’T A FAN OF CERTAIN ELEMENTS”, “I WANTED TO BRING OUT THE BLUES ELEMENT OUT BY WHAT INSPIRED THAT MUSIC (NAMES HUMBLE PIE). “RONNIE JAMES DIO WAS A BLUES SINGER” EVEN THOUGH HE’S “THE METAL GOD, THE GOD OF METAL”. 21:30 FOLLOWING UP ON FIREHOUSE (CJ SNARE NOT BEING HAPPY) AND HOW ANDREW HANDLES SEEING THE ORIGINAL SINGERS OUT ON THE ROAD.  “IF I SEE SOMEBODY GETTING WEIRD, I CONFRONT IT IMMEDIATELY-I DON’T TAKE SHIT FROM PEOPLE”.  “IF SOMEBODY HAS A PROBLEM WITH ME (FOR FILLING IN/REPLACING), I CONFRONT IT FIRST”. HE RECALLED A MEETING W/ MARQ TORIEN (BULLETBOYS) WHERE HE WENT UP TO MARQ AND STATED, “HEY MAN, YOU AND I SHOULD BE FRIENDS”, “THIS IS ALL NONSENSE”, “EVERYBODY IS TRYING TO MAKE MONEY AND STAY OFF THE CONSTRUCTION SITE; OR GET A REAL JOB”. 24:00  “I GET IT THOUGH”, BUT “WE’RE NOT SAVING PEOPLES LIVES” “WHEN YOU TAKE YOURSELF TOO SERIOUSLY, YOU’RE GONNA LOSE YOUR MARBLES” 25:00  NAME BANDS YOU TURNED DOWN AND WHAT WOULD BE ONE OF YOUR DREAM BANDS TO JOIN?  HE DISCUSSES ONE TIME WHEN HE HAD A CHANCE TO AUDITION FOR ANTHRAX.  HE MENTIONS BANDS IN THE PAST HAVE OFFERED HIM OPPORTUNITIES TO “SCARE THEIR SINGERS BACK INTO THE BAND” 26:30 WE GO BACK TO GREAT WHITE AND HIS DEPARTURE FROM THE BAND; WAS IT REALLY JUST SCHEDULING CONFLICTS SINCE YOU KNEW EARLY ON THERE WOULD BE SOME OVERLAPPING, OR WAS IT SOMETHING ELSE THAT FOUND YOU OUT OF GREAT WHITE? “I DON’T WANT TO GET THESE BANDS MORE PRESS FOR WHAT I’M DOING” (IN WHY HE DOESN’T LIKE TALKING ABOUT IT) “WHEN I START TALKING ABOUT THESE HUGE BANDS FROM BACK IN THE DAY ABOUT WHAT HAPPENED BETWEEN ME AND THEM, IT JUST BRINGS MORE PRESS TO THEM”  “I DON’T WANT TO GET THEM ANY MORE PRESS” LIKE BETWEEN “JACK RUSSELL AND THE OTHER GUY”, “I’VE GOT NO SKIN IN THAT GAME”. “I WAS IN THE BAND FOR 4-5 MONTHS, WHY THE FUCK DOES IT MATTER”. “(GREAT WHITE) WERE NOT HAPPY WITH THEIR OLD SINGER (MITCH MALLOY), WHAT IT CAME DOWN TO, MY MANAGER AND THEIR AGENT DIDN’T TALK TO EACH OTHER BUT THEY DIDN’T TALK, NOBODY WANTED TO BUDGE” BECAUSE OF THAT, THEY HAD BOOKING ISSUES. 31:00 I WOULD LEAVE LAST IN LINE IN A HEARTBEAT IF ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK NEEDED A SINGER. “AT THE LEVEL THAT GREAT WHITE, LAST IN LINE, FIREHOUSE- 2, 3 FLY DATES PER MONTH, IT’S NOT SUSTAINING”. “A LOT OF GUYS DO IT” (PLAY IN MULTIPLE BANDS WITH PROPER MANAGEMENT/AGENTS THAT MAKE IT WORK). 32:30  WHEN PUSHED FURTHER ABOUT IT ANDREW ANSWERS MORE ABOUT LEAVING GREAT WHITE:  “I HAD A GIG BOOKED IN JUNE AND I GAVE EVERYBODY ALL OF THE INFORMATION AND SOMEBODY DIDN’T WRITE IT DOWN” (GREAT WHITE) “THEY DON’T HAVE GREAT COMMUNICATION”, “A (GREAT WHITE) SHOW GOT MOVED TO A DATE THAT I HAD BOOKED ALREADY, THEY KNEW AND WE TRIED TO FIGURE THAT OUT”.  “I CALLED 12 SINGERS TO GET THE DATE COVERED”.  “BASICALLY, THEY SCREWED UP, THEIR AGENT SCREWED UP”. “I HAD 3 WEEKS BOOKED IN NOVEMBER (LAST IN LINE), THEY BOOKED (YET) A SECOND SHOW (HOWEVER) THE LAST WEEK OF LAST IN LINE GOT CANCELLED SO IT WAS A NON-ISSUE”. “I KIND OF FIGURE OUT THEY WERE GOING TO GET RID OF ME BEFORE THEY KNEW” (THAT LAST IN LINE HAD CANCELED THEIR LAST WEEK AND THERE WOULD NOT HAVE BEEN A CONFLICT). “I HAD QUIT IN SEPTEMBER BECAUSE OF THE FIRST CONFLICT AND SOMEBODY GOT MOUTHY WITH ME OVER EMAIL AND I SAID “I DON’T REALLY NEED THIS GIG”, GET SOMEBODY ELSE” AND THE PHONE RANG RIGHT AWAY. “BUT LISTEN, I’M JUST AS REPLACABLE AS THE NEXT GUY”, “I’M SURE THEY’LL BE FINE WITH THE NEW GUY, I THOUGHT MITCH WAS GREAT” 36:30 “MICHAEL LARDIE AND I HAD A HANDSHAKE AGREEMENT, IF THIS DOESN’T WORK FOR YOU LET ME KNOW, NO HARM NO FOUL, THE PROBLEM IS, THEY GOT SNEAKY ABOUT IT” “ALL COMMUNICATION STOPPED” AND AS THEY FOUND THEIR NEW SINGER (Brett Carlisle). “I TOLD THEM I WAS AVAILABLE FOR DATES” (THERE WAS ORIGINALLY A CONFLICT FOR) “AND THEY HAD ALL OF THEIR PLANE TICKETS AND HOTELS FOR THE OTHER GUY” AND THEY DON’T NORMALLY DO THAT. 37:30 “THEY WANTED ME TO FLY OUT TO A GIG IN NEW YORK WITH MY SON AND THEY WANTED TO LET ME GO AFTER THE SHOW IN NEW YORK”.  “I’M NOT GONNA FLY ACROSS THE COUNTRY TO GET FIRED IN FRONT OF MY KID” “THEY ONLY LISTEN TO ME WHEN I SAY THE GUYS IN THIS BAND ARE DICKS, THEN IT MAKES A BLABBERMOUTH HEADLINE” (WHEN STATING HE WAS ORIGINALLY GOING TO GIVE A PREPARED STATEMENT BUT INSTEAD TOLD MORE OF THE STORY). “THAT WHOLE THING WAS JUST A LITTLE SNEAKY AND IT DIDN’T NEED TO BE”. 40:00  WE TALK ABOUT ANDREW PLAYING GUITAR WITH GUYS LIKE COREY GLOVER (LIVING COLOUR), THE OFFSPRING ETC AND HOW THAT MATERIAL IS HEAVIER.  “I WAS REALLY INFLUENCED BY GRUNGE MUSIC”, “I’D LOVE TO BE IN A BAND LIKE ALICE IN CHAINS, GRUNGY, ALTERNATIVE ROCK” 42:00 WE TALK ABOUT ANDREW DOING SOME VOICEOVER WORK BACK IN THE LATE 90’S FOR NICKELODEON (KA-BLAM).  “NOTHING THAT MADE ME A TON OF MONEY”.  “THE ONE THAT WAS OF NOTE, I WAS ZAC HANSON OF THE BAND HANSON” 43:30 WE DISCUSS HIS TIME IN “RAIDING THE ROCK VAULT” (A 10+ YEAR SHOW IN LAS VEGAS).  “I LEFT BECAUSE OF MONEY, I WASN’T GETTING PAID, I ASKED FOR IT AND I GOT FIRED”. 45:30 WE DISCUSS OTHER PROJECTS IN TOWN- HE IS DOING “LONG LIVE ROCK” AND SOME SESSION WORK.  PRIMARILY WORKING ON LAST IN LINE FOR GRAPHICS, VIDEOS AND THE MARKETING. 46:30 DOES VIVIAN EVER OFFER TO PAY FOR VIDEOS AND OTHER THINGS DUE TO HIS FINANCIAL STATUS WITH DEF LEPPARD?  “I DON’T THINK HE’S INVESTED FINANCIALLY IN THIS, WE GET BUDGETS FROM RECORD LABELS, IT’S AN EQUAL PARTNERSHIP, BUT HE DEFINETLY GETS THE MOST ATTENTION”. “WE’VE BEEN ADDED TO BIG FESTIVALS AND OTHER DEF LEPPARD SHOWS, THE DEF LEPPARD CRUISE, ETC”. 48:30 WE DISCUSS WHEN ANDREW FILLED IN FOR JOE ELLIOT ON THE DEF LEPPARD CRUISE IN 2016. “I KNOW A LOT OF THEIR STUFF”, “IT WAS EASY FOR ME” “PHIL ASKED WHAT I KNEW, I ASKED PHIL “WHAT DO YOU KNOW”! (PHIL) “HE’S STILL THE NEW GUY TO ME” (LAUGHS) “USUALLY WHEN I DO THIS (FILL IN), THE (ORIGINAL) GUY ISN’T THERE”. 50:30  BACK IN 2016, VINNY APPICE WAS ASKED IF WENDY DIO APPROVED OF LAST IN LINE AND WHAT HER REACTION WAS.  HAS IT CHANGED SINCE? “DEFINETLY NOT, DEFINETLY NOT APPROVED”, “I’M GOING TO HESITATE FROM ELABORATING BECAUSE I’VE LOST WORK BECAUSE OF THIS BAND AND THEIR FUED, I’VE LOST WORK” 52:00  WE WRAP UP THE SHOW BY ASKING “ARE THERE ANY OTHER BRIDGES WE CAN BURN BEFORE WE LET YOU GO”? WE TALK THE LAST IN LINE RELEASE OF JERICHO AND THE APRIL 1ST SHOW IN LAS VEGAS AT THE HARD ROCK CAFÉ. PARTING WORDS: “I JUST DON’T CARE ANYMORE, IT’S NOT THAT I DON’T CARE ABOUT DOING THE RIGHT THING,  I DON’T CARE IF THESE GUYS LIKE ME OR IF THEY DON’T LIKE ME ANYMORE”, “IF THEY DON’T LIKE ME, THAT’S FINE, I DON’T CARE, STRAIGHT UP”!
    3/14/2023
    55:52

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THIS THAT & THE OTHER RADIO SHOW w- Troy Patrick Farrell is a weekly LIVE Radio Show on www.DirtyRadio.fm - Channel 2- #DirtyRadioClassics. We stream live online and on our Free and Clean app (iOS/Google Play) www.bit.ly/DirtyRadio You can also find us on Apple Podcasts/GooglePodcasts/And Soon- Stitcher. My website www.drummertroy.com also hosts the 24/7/365 Feed of #DirtyRadioClassics I have broadcasted this show from Las Vegas for the past 5 plus years simply discussing "This That and The Other". We have guests, music, news and the occasional "bit" as host and drummer Troy Patrick Farrell continues to bring on very different guests from all walks of life. We've had Actors, Musicians, NFL Super Bowl MVP's, personalities and listeners call in and fuel this weekly show with a Saturday Replay. Past Guests Include: STU MUNDEL (FOX 11 LOS ANGELES/GOOD DAY LA-HELICOPTER PHOTO JOURNALIST) ALEX KANE (LIFE SEX DEATH, ENUFF ZNUFF, PRODUCER) JAMES KOTTAK (DRUMMER SCORPIONS, KINGDOM COME) TOUCHTONE TERRORISTS (JIMBOB, JUNKYARD WILLIE) RON KEEL (KEEL, BLACK SABBATH) JESSE VEST (DAYS OF THE NEW, TANTRIC, BLISSKRIEG) KURT FROHLICH (LA GUNS) BRETT SCALLIONS (FORMER FUEL, RIDERS ON THE STORM (THE DOORS)) JOEY MOLLAND (BADFINGER) DAMON HELLER (SMOKE N SCAN - YOUTUBE PURSUIT CHANNEL) JAMIE BROWN (ROXANNE, PERFECT WORLD ENTERTAINMENT) GREG EKLUND (EVERCLEAR DRUMMER) PJ FARLEY (TRIXTER, FOZZY) ROBERT DUNCAN (AUTHOR, CREEM MAGAZINE, LOUDMOUTH BOOK) STEVE RILEY (LA GUNS, STEPPENWOLF, WASP) MALCOM JAMAL-WARNER (THE COSBY SHOW, THE RESIDENT) RAYEN BELCHERE (EARLY RAY) RIKI RACHTMAN (HEADBANGERS BALL, CATHOUSE, LOVELINE) IZZY PRESLEY (ANOTHER F'N PODCAST) KASH LEE KELLY (STREETLIGHTS UNITY, PUBLIC SPEAKER) MICHAEL CORKY GUN (PRE-LA GUNS VOCALIST) CREED FISHER (OUTLAW COUNTRY ARTIST) STEVIE RACHELLE (TUFF, METAL SLUDGE) STEVE FERLAZZO (AVRIL LAVIGNE) DAVID THIBODEAU (WACO SURVIVOR, AUTHOR) CHRIS HAGAR (ROUGH CUTT) CART NARCS-AGENT SEBASTIAN (THE WOODY SHOW) MIKE HAMMER (LAS VEGAS ILLUSIONIST, PENN & TELLER'S "FOOL US") SCOTT WILSON (SAVING ABEL, TANTRIC) DAVID REED WATSON (VOCALIST, PODCASTER) XRISTIAN SIMON (FASTER PUSSYCAT) IRA BLACK (LIZZY BORDEN, IAMMORBID) DONNIE VIE (ENUFF ZNUFF) MATT STARR (ACE FREHLEY, MR BIG) GILBY CLARKE (GUNS N ROSES) ALEX GROSSI (QUIET RIOT) MARQ TORIEN (BULLETBOYS) HUGO FERREIRA (TANTRIC) TONY MONTANA-CARDENAS (GREAT WHITE) CHRIS BRUNO (ACTOR, THE WAY BACK (MOVIE), ABC'S "THE FOSTERS") MICHAEL GRANT (LA GUNS, MG AND THE ASSASSINS) SUSAN OLSEN (THE BRADY BUNCH) BOBBY BLOTZER (RATT) BRENT MUSCAT (FASTER PUSSYCAT) MARK RYPIEN (WASHINGTON REDSKINS NFL SUPERBOWL MVP) JEFF LABAR (CINDERELLA) CHIP Z'NUFF (ENUFF ZNUFF) BLAS ELIAS (SLAUGHTER, BLUE MAN GROUP, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) MARGOT LANE (VIOLINIST, VICTIM OF COREY FELDMAN) PRIYA PANDA (DIEMONDS) DILANA (SOLO ARTIST, ROCKSTAR SUPERNOVA (NBC)) JOHN CORABI (MOTLEY CRUE, DEAD DAISIES, UNION, THE SCREAM) TOD HOWARTH (FREHLEY'S COMET, CHEAP TRICK) MARCO MENDOZA (THIN LIZZY, WHITESNAKE) BRANDON GIBBS (SOLO, THE SPECIAL GUESTS (POISON), DEVIL CITY ANGELS) PAUL BLACK (ORIGINAL LA GUNS DRUMMER) DELLACOMA RIO (AUSTRALIAN INXS-SOLO ARTIST) "FAST" JACK BECKMAN (NHRA DRIVER) CHRISTIAN MCPHATE (ROLLING STONE MAGAZINE, DALLAS OBSERVER) CHRIS MOORE (DRUMMER-ROCK OF AGES) JEFF PILSON (DOKKEN, DIO, FOREIGNER) CRAIG BRADFORD (JOEY C JONES, TOUR MANAGER) MIKE TRAMP (WHITE LION) ERIC DOVER (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, JELLYFISH) JOE WINTERS (THE STEEPWATER BAND) GRED D'ANGELO (WHITE LION) EDDIE TRUNK (SIRIUS/XM-THAT METAL SHOW) JEFF TORTORA (BLUE MAN GROUP-BANG TANGO) LES WARNER (THE CULT) ANDY DICK (ACTOR/COMEDIAN) ANDREW FREEMAN (LAST IN LINE) RYAN SPENCER COOK (HAIR OF THE DOG / GENE SIMMONS BAND / ACE FREHLEY BAND / ROCK CITY MACHINE COMPANY) THE VANNS (AUSTRALIA)
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