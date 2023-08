About Think With Hessa

هذا البودكاست مخصص للأشخاص الي يقدرون التغيير الإيجابي ، و الوعي العالي ، و هو للأشخاص الذين لا يخافون من رؤية النور والعيش به .النور الإلهي. أنوي مشاركة رحلتي الروحية ، و محفزاتها ، وامتناني الأبدي (للكون / الله) ومعرفتي التي تأتي معها. My podcast serves those who embrace positive change, higher awareness, and for people who aren't frightened to see the light and live by it. The divine light. I intend to share my my spiritual journey, its catalysts and my eternal gratefulness (to the universe/god) and knowledge that comes with it.