هذا البودكاست مخصص للأشخاص الي يقدرون التغيير الإيجابي ، و الوعي العالي ، و هو للأشخاص الذين لا يخافون من رؤية النور والعيش به .النور الإلهي.
أنوي مشاركة رحلتي ...
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5 of 31
مصاعب الحياة : delulu
في هالحلقة اشارككم بعض الصعوبات اللي امر فيها فالحياة و كيف نظرتي "perspective” و مفهوم كلمة "delulu" يساعدني في هالاوقات الصعبة
8/5/2023
31:40
Uni -- الجامعة
..من التسجيل فالجامعة، لتقديم على منح، للدراسة، لتكوين علاقات ،للتخرج
في هالحلقة اتكلم عن تجربتي في الجامعة و اهمية تكوين علاقات و صداقات بدل التركيز التام على الدراسة فقط.
و كالعادة، التوازن في جميع نواحي الحياة مهم..
كل اللي يخص الجامعة و المواقع اللي ساعدتني
https://docs.google.com/document/d/1zrh_lGxiOqSt96FGhnKQXYfjL_Hof1h-Wssmrmc7cXE/edit?usp=sharing
7/14/2023
53:17
Purpose -- الغاية
في هالحلقة، أتكلم عن الغاية فالحياة و عن تعريف العبادة.
احاول اوضح في هالحلقة انه كل شخص على قيد الحياة لديه رسالة و غاية تختلف تماماً عن اي شخص آخر. كل شخص لديه شيئ يميزه عن بقية البشر و في رحلة العثور على الغاية.. يجب علينا ان نعثر اولاً على انفسنا.
لأتقرب من رسالتي/غايتي فالحياة
-ثقة بالنفس/الإله
-قوة حدس
-اتصال بالاله
-التوكل و الإنفصال
6/26/2023
44:36
Money -- المال
ماهي معتقداتك عن المال؟
الوظيفة؟ المشاريع؟ الإسثمار؟
في هالحلفة اشارككم تجربتي الخاصة مع المال و معتقداتي حوله.. و اجاوب على ليش ما اخترت وظيفة رسميه مع راتب ثابت بالرغم من حصولي على عروض عمل الى اليوم....
6/8/2023
35:06
سلسة "كيف..؟"
وقته نبدئ سلسة يديدة! سلسة "كيف..؟"
دايماً أسألة المستمعين تبدأ ب "كيف.." ... كيف أبدأ، كيف أحب، كيف اوقف، كيف اجرب، كيف كيف كيف؟؟؟
ارسلولي ال كيف اللي ف بالكم ف عنوان الإيميل و الجواب بينزل ف حلقة للمشتركين Think With Hessa +
ِEmail: [email protected]
Disclaimer:
الأجوبة بتكون من تجارب شخصية/علم/بحث.. مستحيل انزل حلقة ف موضوع لا علم لي فيه :)
هذا البودكاست مخصص للأشخاص الي يقدرون التغيير الإيجابي ، و الوعي العالي ، و هو للأشخاص الذين لا يخافون من رؤية النور والعيش به .النور الإلهي.
أنوي مشاركة رحلتي الروحية ، و محفزاتها ، وامتناني الأبدي (للكون / الله) ومعرفتي التي تأتي معها.
My podcast serves those who embrace positive change, higher awareness, and for people who aren't frightened to see the light and live by it. The divine light. I intend to share my my spiritual journey, its catalysts and my eternal gratefulness (to the universe/god) and knowledge that comes with it.