Purpose -- الغاية

في هالحلقة، أتكلم عن الغاية فالحياة و عن تعريف العبادة. احاول اوضح في هالحلقة انه كل شخص على قيد الحياة لديه رسالة و غاية تختلف تماماً عن اي شخص آخر. كل شخص لديه شيئ يميزه عن بقية البشر و في رحلة العثور على الغاية.. يجب علينا ان نعثر اولاً على انفسنا. لأتقرب من رسالتي/غايتي فالحياة -ثقة بالنفس/الإله -قوة حدس -اتصال بالاله -التوكل و الإنفصال