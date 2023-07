04X42 Niños asesinos: el caso de Nevada-Tan, la menor que acabó con su mejor amiga

Os contamos la historia de cómo una niña de tan solo 11 años asesinó con un cutter el cuello y las muñecas de la que había sido su mejor amiga. "Nevada Tan", así es como se denominó en los medios de japón; que en español sería algo así como la "joven Nevada".