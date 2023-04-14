أصابتني نوبات هلع وقلق متُتالية. فكيف تصرّفتُ؟

في هذه الحلقة، حب نتحدث عن كيفية فهم واحتضان نوبات الهلع ونوبات القلق الشديدة من خلال مشاركتكم ما حدث معي خلال نوبات الهلع والقلق المتتالية التي أصابتني منذ فترة وجيزة. كيف ساعدتني هذه النوبات قبل، خلال وبعد حدوثها في فهم ما كان يجري داخلي من مشاعر ومن عوارض جسدية كان جسمي يحاول أن يتحدث معي من خلالها من أجل لفت إنتباهي إلى بعض الرواسب القديمة المؤلمة التي كانت مطمورة في مكان ما في داخلي وقد أصبحت جاهزة لكي أفهمها، أتصالح معها، أسامح وأتحرر منها. لكل من سيختار الإستماع لهذه الحلقة، اختاروا أن تقوموا بتمرين التجذّر وأن تقفلوا طاقتكم قبل بداية الحلقة. في حال ساوركم أي شعور غير مريح، اختاروا أن تنظّفوا طاقتكم. من الجيد أن نشعر برأفة تجاه بعضنا البعض ومن الهام جداً أن ندرك بأن لا ضرورة بسحب ألم أو وجع الآخرين لداخلنا. أما إذا كان موضوع الحلقة يذكّركم بأي مشاعر أو بأي حالة مشابهة مررتم بها، فاختاروا أن تنظروا إليها برأفة وحب. حفاظاً على صحتنا النفسية، فلنقبل النظر إلى ما يؤلمنا، احتضان هذا الألم أو الجرح، والتحدث عنه من دون الشعور بالخجل، بالذنب أو بالخوف. طاقة حب لكل من مرّ أو يمرّ بنوبات هلع وقلق. أنتم لستم هنا بمفردكم. يحق لك طلب المساعدة والتحدث عن ذلك.