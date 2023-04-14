طاقة حب بودكاست توعوي يهدف إلى نشر المزيد من النور والحب في كافة أنحاء العالم العربي وذلك من خلال معالجة كافة المواضيع الحياتية اليومية المرتكزة على مبدأ الطاقة... More
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أصابتني نوبات هلع وقلق متُتالية. فكيف تصرّفتُ؟
في هذه الحلقة، حب نتحدث عن كيفية فهم واحتضان نوبات الهلع ونوبات القلق الشديدة من خلال مشاركتكم ما حدث معي خلال نوبات الهلع والقلق المتتالية التي أصابتني منذ فترة وجيزة.
كيف ساعدتني هذه النوبات قبل، خلال وبعد حدوثها في فهم ما كان يجري داخلي من مشاعر ومن عوارض جسدية كان جسمي يحاول أن يتحدث معي من خلالها من أجل لفت إنتباهي إلى بعض الرواسب القديمة المؤلمة التي كانت مطمورة في مكان ما في داخلي وقد أصبحت جاهزة لكي أفهمها، أتصالح معها، أسامح وأتحرر منها.
لكل من سيختار الإستماع لهذه الحلقة، اختاروا أن تقوموا بتمرين التجذّر وأن تقفلوا طاقتكم قبل بداية الحلقة. في حال ساوركم أي شعور غير مريح، اختاروا أن تنظّفوا طاقتكم. من الجيد أن نشعر برأفة تجاه بعضنا البعض ومن الهام جداً أن ندرك بأن لا ضرورة بسحب ألم أو وجع الآخرين لداخلنا. أما إذا كان موضوع الحلقة يذكّركم بأي مشاعر أو بأي حالة مشابهة مررتم بها، فاختاروا أن تنظروا إليها برأفة وحب.
حفاظاً على صحتنا النفسية، فلنقبل النظر إلى ما يؤلمنا، احتضان هذا الألم أو الجرح، والتحدث عنه من دون الشعور بالخجل، بالذنب أو بالخوف.
طاقة حب لكل من مرّ أو يمرّ بنوبات هلع وقلق.
أنتم لستم هنا بمفردكم.
يحق لك طلب المساعدة والتحدث عن ذلك.
5/5/2023
هل أنتم سعداء في مهنتكم وتُحِبُّون فعلاً ما تقومون به؟
في هذه الحلقة، نتحدث عن الأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص غير سعداء في عملهم أو في خيارهم للمهنة التي يقومون بها. لماذا يفقد العديد من الناس شغفهم لعملهم ويعيدون النظر في تغيير مجال عملهم فيتّجهون نحو حلم جديد أو نحو ابتكار عملهم الخاص الذي يلاقي روحهم والذي كانوا يرغبون بتحقيقه طوال حياتهم؟
كيف نحتضن التغيير في حياتنا ونقبل بأن لكل مرحلة من حياتنا حكمتها ووعيها الخاص وهي التي تحفّزنا وتمهّد لنا في الكثير من الأحيان تغيير مجال عملنا والمضي نحو ما هو مقدّر لنا ولرحلتنا ولتحقيق أحلامنا وأهدافنا العديدة والملائمة لكل مرحلة .
أهمية أن يكون اختيارنا لتخصصنا الجامعي ولمهنتنا نابعاً عن قرار حر ومن طاقة حب وإمتنان ليكون ما نقوم به صادقاً وحقيقياً وليزيد من طاقات الحب والخير والوفرة في الحياة.
طاقة حب لكل الأمهات اللواتي اخترن الإبتعاد عن عملهن من أجل الإهتمام بأطفالهن. هذا الخيار بالإبتعاد عن العمل لفترة موقتة أو دائمة لا يجعل من أي أم امرأة أقل شأناً لأن ما تقوم به كل أم اتخذت هذا القرار هام جداً ومقدّر جداً. سيبقى دوماً مكاناً وزماناً لأحلامكن!
4/28/2023
بيوم الأرض، فلنتذكر أن طاقة الأرض بحاجة لصدقنا ولمصداقيتنا
٢٢ أبريل، يوم الأرض وهذه الحلقة من طاقة حب هي تحية حب وإمتنان للأرض، لغنى مواردها العديدة والمتنوّعة التي تمنحنا الصحة والوفرة وللحيوانات التي نتشارك هذا الكوكب معها.
هي حلقة تذكير بأن الأرض لا تحتاج حلقات تأمّل وبخّور وأعشاب وأحجار كريمة نبتاعها ونضعها في كل مكان لترتفع طاقتها ولتُكمِل ارتقاءها بل هي تحتاج أن نستخدم وعينا وبصيرتنا وأن نتحمّل مسؤولية نوايانا، أفكارنا، كلماتنا، أعمالنا وتصرّفاتنا مع أنفسنا، مع بعضنا ومع كافة مواردها.
مع كل نبتة وزهرة وشجرة نزرعها ونهتم بها نحن نزيد من طاقة الحب على هذه الأرض، نحن نمنح فرصة للنحل بالحفاظ على فرصتنا بالعيش على هذه الأرض ونحن نمنح الأجيال القادمة ظلالًا جيدة يجلسون تحتها.
4/21/2023
هل صحيح أن الوقت هو الذي يشفي آلامنا وجراحنا؟
في هذا الحلقة، نطرح الموضوع التالي: هل صحيح أن الوقت هو الذي يشفي آلامنا وجراحنا؟
هل بمقدورنا فعلاً أن نشفى من آلامنا وأن نتحرر بالكامل من جراحنا؟ لماذا نخشى احتضان الآلام والجراح التي مررنا أو نمرّ بها جسديةً كانت أم نفسية ونعمد غالباً إلى نكرانها، تجاهلها أو إلى طمرها عميقاً؟
طاقة حب ونور لكل ألم نفسي أو جسدي مررّتم به أو تمرّون به حالياً. اختاروا احتضان ألمكم برأفة وبلسمة جراحكم بحب.
4/14/2023
كيف نختار تربية أطفال أحرار خارج برمجات النظام الذي نعيش فيه؟
في هذه الحلقة، وبمناسبة بلوغ ابنتنا ياسمينا عامها السابع في هذا اليوم تحديداً السابع من أبريل، أشارككم أكثر عن خيار تربية طفلتنا بعيداً عن كافة القواعد والبرمجات التي يفرضها علينا النظام الذي نعيش فيه.
كيف يمكن لنا كأهل أن نخلق تغييراً في هذا العالم الذي نعيش فيه من خلال قبول اتخاذ خيار خلق مساحة آمنة وحقيقية لأطفالنا تسمح لهم بأن يتذكروا دوماً حقيقتهم ومعرفتهم الثمينة، بأن يعيشوا أحراراً، محبوبين، مسموعين، محافظين على روعتهم وعلى تميّزهم الفريد، مقبولين من دون شروط، قادرين على التعبير عن أنفسهم وعن مشاعرهم وعلى النمو بشكل طبيعي ومتناغم وفقاً لجهوزيتهم الخاصة للإنتقال من مرحلة إلى أخرى وليس وفقاً لما يمليه علينا وعليهم النظام الذي يبعدهم عن جوهرهم الحقيقي.
بكل حب، فلنمنح أطفالنا والطفل الداخلي فينا طاقة حب كبيرة.
طاقة حب بودكاست توعوي يهدف إلى نشر المزيد من النور والحب في كافة أنحاء العالم العربي وذلك من خلال معالجة كافة المواضيع الحياتية اليومية المرتكزة على مبدأ الطاقة.
تقدم لنا ميراي حمال الاختصاصية في العلاج بالريكي مواضيع عديدة ومختلفة من صلب حياتنا اليومية تشرح فيها كيف يمكن للإنسان أن يطور ويحسن حياته على كافة الأصعدة من خلال فهم مبدأ الطاقة وكيفية انعكاسها على مسار حياتنا.
للتواصل مع ميراي: https://www.instagram.com/mireille_hammal