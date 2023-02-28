برنامج تربوي يساعد الوالدان على اتخاذ القرارات الصحيحة في تربية وتعليم الأبناء مع د.سارة العبدالكريم وضيوفها المتخصصين More
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القلق لدى الأطفال المراهقين مع سارة البابطين
في الحلقة «153» من بودكاست #استشارة_مع_سارة، استضفنا الأخصائية النفسية سارة البابطين أخصائي إكلينيكي/ سريري لفئة الأطفال والمراهقين، تحدثنا معها عن أكثر الاضطرابات المنتشرة بين المراهقين والأطفال وكيفية التعامل معها، وأثر أزمة كورونا على زيادة اضطراب القلق بين هذا العمر، وكيف تتعامل العائلة مع معاناة أطفالها وعن أسباب تأخرهم في طلب المساعدة من المختص النفسي، كما تحدثنا عن دور المدرسة الكبير في التأُثير على نفسية الطالب والتنمر كأحد المشاكل المنتشرة في المدارس. بودكاست «استشارة مع سارة» مع د. سارة العبدالكريم. . بإمكانك الاستماع للحلقة من خلال منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست استشارة مع سارة بمراسلتنا على: [email protected] هذا الموسم من بودكاست استشارة مع سارة برعاية / جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة والتي تهدف لدعم واستقرار الأسرة السعودية. هاتف الإرشاد الأسري: 920002421 (من الساعة 9 صباحا الى 9مساء) موقع الجمعية الالكتروني: https://almawaddah.org.sa/#ad-image-4حساب جمعية المودة على تويتر: https://twitter.com/almawaddah_jحساب جمعية المودة على انستقرام: https://www.instagram.com/almawaddah_j/حساب جمعية المودة على سناب شات: https://almawaddah.org.sa/pages/25 حساب بودكاست استشارة مع سارة بتويتر https://twitter.com/EM3Sarahللتواصل مع سارة البابطين تويتر : @Albabtain_sarah مركز هدوء الطبي - الرياض +966 55 5459098 لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على:تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://vm.tiktok.com/@Micspodoffic
4/18/2023
51:47
أثر التطوع مع خولة الدريعي
في الحلقة «152» من بودكاست #استشارة_مع_سارة، استضفنا خولة الدريعي المسؤولة عن جمعية سند، وهي جمعية خيرية معنية بدعم أطفال مرضى السرطان، تحدثنا ضيفتنا عن هوية الجمعية وأهدافها، كما تحدثنا عن البرامج الموجودة بها من كفالة طفل وتبرعات وخدمة مرافق، كما تحدثت بشكل أساسي عن التطوع وأهميته، بالإضافة لبرامج التطوع الموجودة بجمعية سند. الحلقة 152 من بودكاست «استشارة مع سارة» مع د. سارة العبدالكريم. . بإمكانك الاستماع للحلقة من خلال منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست استشارة مع سارة بمراسلتنا على: [email protected] حساب دكتورة سارة العبدالكريم https://twitter.com/Sarah_Early_Ed لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على: تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://vm.tiktok.com/Micspodoffic
4/12/2023
30:06
كيف نتعامل مع المصاب بالسكري؟ مع أم منيرة
في الحلقة «151» من بودكاست #استشارة_مع_سارة، تحدثت ضيفتنا أم منيرة ومحمد عن مرض الإصابة بالسكري وكيف تعاملت معه عندما أصيب به طفلاها منيرة ومحمد، ناقشت معنا أهمية المعلومات الأساسية حول السكري وكيف تساعدنا تلك النقاط في السيطرة عليه، كما تحدثت معنا عن أساليب التوعية وطرق التربية، وكيف نساعد أطفالنا على مواجهة ضغوط المجتمع غير المتفهم لظروف الطفل.. بالإضافة لجهود ضيفتنا المجتمعية المبذولة كأحد المؤسسين لموقع «مساحة السكري النوع الأول» ومساهمته في احتواء ودعم الأهالي والمصابين بالسكري. مساحة السكري النوع الأول: https://t1d-space.com/ الحلقة 151 من بودكاست «استشارة مع سارة» مع د. سارة العبدالكريم. . بإمكانك الاستماع للحلقة من خلال منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست استشارة مع سارة بمراسلتنا على: [email protected] حساب دكتورة سارة العبدالكريم https://twitter.com/Sarah_Early_Ed حساب أم منيرة في تويتر: https://twitter.com/em3_2008 لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على: تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://vm.tiktok.com/Micspodoffic
4/5/2023
55:35
تحديات التربية
في حلقة جديدة من بودكاست استشارة مع سارة، برعاية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، تناقش دكتورة سارة وتُجيب على مجموعة من الاستشارات والأسئلة حول التربية ورعاية الأطفال والتحديات التي قد تواجه الأبوان أو المربون خلال هذه الرحلة؛ مثل تقليد الأطفال لوالديهم، ومتى يُمكن أن يُعتبر هذا سلوك ضار؟ وأهمية ثقافة الوالدين واطلاعهم على مجالات تنمية الطفل باعتبارها الخطوة الأولى لتهيئة البيئة المناسبة لنموّه، وكيف يمكن أن نتصرف مع الطفل المُتنمر؟ وكيف نتعامل مع غيرة الأطفال؟ الحلقة 150 من بودكاست «استشارة مع سارة» مع د. سارة العبدالكريم. . بإمكانك الاستماع للحلقة من خلال منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست استشارة مع سارة بمراسلتنا على: [email protected] هذا الموسم من بودكاست استشارة مع سارة برعاية / جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة والتي تهدف لدعم واستقرار الأسرة السعودية. هاتف الإرشاد الأسري: 920002421 (من الساعة 9 صباحا الى 9مساء) موقع الجمعية الالكتروني: https://almawaddah.org.sa/#ad-image-4 حساب جمعية المودة على تويتر: https://twitter.com/almawaddah_j حساب جمعية المودة على انستقرام: https://www.instagram.com/almawaddah_j/ حساب جمعية المودة على سناب شات: https://almawaddah.org.sa/pages/25 حساب دكتورة سارة العبدالكريم https://twitter.com/Sarah_Early_Ed لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على: تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/
3/14/2023
32:41
تقويم سلوك الأطفال
في مجموعة من الاستشارات مع د. سارة العبدالكريم، تؤكد فيها أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، وأهمية التربية فيها، وتناقش أسباب تكوّن الشخصية العنادية لدى الأطفال، طُرق علاجها الممكنة، وضرورة تفهّم مخاوف الأطفال والبحث والقضاء على مسبباتها، ومعنى أن يسمح الآباء للحياة أن تعلّم أطفالهم. الحلقة 149 من بودكاست «استشارة مع سارة» مع د. سارة العبدالكريم. . بإمكانك الاستماع للحلقة من خلال منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست استشارة مع سارة بمراسلتنا على: [email protected] هذا الموسم من بودكاست استشارة مع سارة برعاية / جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة والتي تهدف لدعم واستقرار الأسرة السعودية. هاتف الإرشاد الأسري: 920002421 (من الساعة 9 صباحا الى 9مساء) موقع الجمعية الالكتروني: https://almawaddah.org.sa/#ad-image-4 حساب جمعية المودة على تويتر: https://twitter.com/almawaddah_j حساب جمعية المودة على انستقرام: https://www.instagram.com/almawaddah_j/ حساب جمعية المودة على سناب شات: https://almawaddah.org.sa/pages/25 حساب دكتورة سارة العبدالكريم https://twitter.com/Sarah_Early_Ed لمعرفة آخر أخبار شبكة مايكس تابعنا على: تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/