تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات، وفي سقراط ننقل أسئلتكم ونضعها على طاولة قادة التحول More
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سقراط مع أمين منطقة المدينة المنورة
نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست «سقراط» فهد بن محمد البليهشي، أمين منطقة المدينة المنورة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة.
نلاحظ التطور في كل مكان، لكن هذا التطور لم يصل إلى المدن التي نعيش فيها. فاليوم لدى مدن السعودية العديد من المشكلات التي تحتاج إلى التغيير والتحسين؛ إذ إنها متأخرة جدًّا وبعيدة عن المأمول. فكانت المدينة المنورة أكثر النماذج إيجابية من أغلب المدن، من حيث سرعة التطوير وتتابع التغييرات، ووضوح هذه التحسينات لسكان المدينة.
فسألته بدايةً عن مشكلات المدن السعودية، ولماذا حتى الآن لم تصلح. كما سألته عن كيفية معالجة هذه المشكلات، ويصير لدينا مدن صالحة للمشي، وتمثل هوية أهل المنطقة وثقافتها، وصديقة للإنسان.
امتد حديثنا إلى جودة الطرق ورداءة الشوارع في السعودية، وأسبابها والتحديات لحلها. وتحدثنا أيضًا عن تجارب المدينة المنورة في التعامل مع كل هذه التحديات، وأبرز التطورات التي حدثت. كما لم يفتنا طرح أسئلتكم القيمة على ضيفنا.
الحلقة 122 من بودكاست «سقراط» مع فهد البليهشي. بوسعك الاستماع إليها من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
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3/21/2023
1:46:09
سقراط مع رئيس الهيئة العامة للموانئ
نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست «سقراط» عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ.
سألنا ضيفنا بدايةً عن ماهية الموانئ، ودور الهيئة العامة للموانئ إذا كانت منظمًا أو مشغلًا. وقصة رحلتها التي بدأت قبل عام 1976، وحتى اليوم.
كما حدثنا عمر حريري عن الموانئ اليوم في السعودية، وأكبر الموانئ وعددها، والجهات المسؤولة عنها. فيقول إن السعودية لديها العديد من المزايا من حيث المساحة ووجودها على واجهتين بحريتين وحتى عدد الموانئ؛ لكن رغم ذلك لم نستغلها الاستغلال المطلوب، فلماذا؟
انتقلنا بعدها إلى الحديث عن استراتيجية القطاع البحري وتنفيذها، ومدى سهولة الموانئ في السعودية وجاذبيتها. كما تحدثنا عن أهم التغيرات في الموانئ، ولم يفتنا طرح أسئلتكم القيمة على ضيفنا.
الحلقة 121 من بودكاست «سقراط» مع عمر حريري. بوسعك الاستماع إليها من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). بوسعك أيضًا اقتراح ضيفٍ لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات، أو بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية https://bit.ly/3n8cHJK
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حساب عمر الجريسي على سناب شات
حساب عمر حريري على تويتر
سقراط مع الرئيس التنفيذي لبرنامج ندلب
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3/14/2023
1:01:39
سقراط مع الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»
نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست «سقراط» عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك».
سألنا ضيفنا بدايةً عن فكرة برنامج «شريك» الذي أطلق في مارس 2021. فكيف كانت بداياته، وما الفرق بين البرنامج وبين لجنة تيسير وبرنامج ريادة الشركات الوطنية.
امتد حديثنا لعلاقتهم مع الشركات ونوعية الحوافز المقدمة لها. وبماذا يختلف دعم برنامج «شريك» عن دعم الصناديق التنموية، وما حقيقة اشتراطهم على الشركات المدعومة بمنعها من توزيع الأرباح، وحتى هل البرنامج يدعم الشركات الحكومية فقط؟!
ثم ختمنا حديثنا بعلاقتهم بترويج المنتجات المحلية، ولماذا لا يجذب البرنامج الاستثمار الأجنبي. وما تحديات البرنامج، وأهدافه.
الحلقة 120 من بودكاست «سقراط» مع عبدالعزيز العريفي. بوسعك الاستماع إليها من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). بوسعك أيضًا اقتراح ضيفٍ لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات، أو بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية https://bit.ly/3n8cHJK
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3/7/2023
59:59
سقراط مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»
نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست «سقراط» خالد بن عبدالله الحقيل، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو».
استهل ضيفنا حديثه عن فكرة الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، والغرض من تأسيسها. كما أشار إلى المراحل التي مرت بها منذ تأسيسها قبل 42 عامًا، حتى وضعها اليوم والتحديات أمامها، وأهم الشركات التابعة إلى الشركة وعملها.
انتقلنا بعدها إلى الحديث عن مشروع النقل بالحافلات في الرياض، فتحدث الحقيل عن المستويات الأربع للمشروع، وهل سيُقبل الناس فعلًا على استخدام الحافلات وترك وسائل التنقل الخاصة. وسألناه عن سبب سير الحافلات في الرياض من دون ركاب لأكثر من 15 شهرًا.
ثم تحدثنا عن تصميم محطات الحافلات، ولماذا صممت بهذا الشكل، والفرق بين النقل العام والنقل الترددي. كما لم يفتنا طرح أسئلتكم القيّمة عن التوطين، ولماذا لا توجد مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعن فشل لموزين المطار، وغيرها.
الحلقة 119 من بودكاست «سقراط» مع خالد الحقيل. بوسعك الاستماع إليها من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). بوسعك أيضًا اقتراح ضيفٍ لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات، أو بمراسلتنا على: [email protected]
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2/28/2023
1:14:02
واقع قطاع المطاعم وتجربة ماكدونالدز
نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست «سقراط» سمو الأمير مشعل بن خالد بن فرحان آل سعود، الرئيس العام لشركة الرياض العالمية، الوكيل الحصري لمطاعم ماكدونالدز في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية.
سألنا ضيفنا بدايةً عن بدايات ماكدونالدز وقصة دخولها السوق السعودي عبر تأسيس شركة الرياض العالمية الوكيل لمطاعم ماكدونالدز في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية. كما سألناه عن نموذج العمل وماذا كانت شروطهم، وحتى عن دورهم بصفتهم شركاء.
ثم توسعنا في الحديث عن الثلاث مراحل للشركة، التي كانت بدايتها بين فتح الفروع الأولى وبناء صورة صحيحة لدى المستهلك عن ماكدونالدز بعيدًا عن الشائعات وحملات المقاطعة التي تواجه الشركة باستمرار. مما قادنا إلى سؤاله عن كيفية مواجهتهم هذه الحملات، وأيضًا عن نوع المواد المستخدمة في وجبات ماكدونالدز.
انتقلنا بعدها للحديث عن توسع ماكدونالدز، وكيف تغيرت الأعمال فيها بعد الرؤية. وأبرز التغيرات التي حدثت وأثرت في قطاع المطاعم. كما سألناه عن سبب النزول في أنشطة قطاع المطاعم.
ملاحظة: وضّح الضيف إلى فريق البودكاست لاحقًا، بعد التأكد من المعلومة المذكورة في الدقيقة 09:28 بأن شركة ماكدونالدز الأم تؤجر فروع مطاعمها ولا تبيعها.
الحلقة 118 من بودكاست «سقراط» مع سمو الأمير مشعل بن خالد. بوسعك الاستماع إليها من خلال منصات البودكاست على الهاتف المحمول. نرشّح الاستماع إلى البودكاست عبر تطبيق (Apple Podcasts) على الآيفون، وتطبيق (Google Podcasts) على الأندرويد.
يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات، وتقييمك للبودكاست على (Apple Podcast). بوسعك أيضًا اقتراح ضيفٍ لبودكاست سقراط في صفحة الاقتراحات، أو بمراسلتنا على: [email protected]
ليصلك جديد ثمانية، اشترك في نشراتنا البريدية https://bit.ly/3n8cHJK
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الروابط:
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https://www.snapchat.com/add/ojeraisySee omnystudio.com/listener for privacy information.