司事Law室
司法院
司法院特別製作的《司事Law室》
希望透過這檔節目，把日常常見的話題帶進更深更廣的討論，就像進入一個聚焦、沒有雜音的空間裡，聽我們與來賓們討論各式議題。
將艱深難懂的司法知識，透過每集不同單元的小主題，讓大家更能淺顯易懂的運用在生活當中。
司法院粉絲專頁：https://www.facebook.com/judi... More
司法院特別製作的《司事Law室》
希望透過這檔節目，把日常常見的話題帶進更深更廣的討論，就像進入一個聚焦、沒有雜音的空間裡，聽我們與來賓們討論各式議題。
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S3E4｜我不當律師啦，我要去拍電影！ ft.《八尺門的辯護人》唐福睿編導、張景翔法官
【司事Law室】 當法律人成為影視人，真實案件該如何在作品中呈現？
每當有影視作品改編自真實法律案件，或是靈感來自重大社會案件，都可能激起各界討論。而當創作作品的編劇或導演本身就是法律背景時，兩種專業會碰撞出什麼樣的火花，總讓人期待！
本集節目，阿司邀請到兩位來賓，分別是具有律師身分的唐福睿導演，以及法律影劇資深觀眾張景翔法官，一起暢談由唐福睿執筆、編導的《八尺門的辯護人》催生過程。
擁有法律專業，對他們創作或欣賞作品帶來哪些影響？影劇創作、法官審理該如何「說人話」，讓民眾理解意義？
今日來賓：《八尺門的辯護人》唐福睿編導、新北地方法院張景翔法官
【本集精彩重點】
✓ 邊看邊糾錯，法律人看法律劇的原罪？
✓ 《八尺門的辯護人》哪一幕印象最深刻（溫馨不爆雷）
✓ 社會關懷與使命：透過作品想說的事
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《八尺門的辯護人》這裡看👉：https://hamivideo.hinet.net/product/223545.do?cs=2
S3E3｜找了公證人，不怕房東不退押金、房客耍賴不搬離！ft. 鄭惠佳主任公證人
【司事Law室】 比口說為憑👄、白紙黑字🖊️更有效的制度：公證
無論是租屋、借款或買賣，面對生活大小事，為了避免發生爭執時各說各話，許多人已有簽約確保彼此權利義務的好習慣。
但你知道，其實有比簽約更能確保約定事項具備法律效力、更能防範日後紛爭的制度嗎？
法律專業工作：公證人，就是那個能讓法律文書更有公信力、有效減少舉證麻煩，進而確保各方權利的天選之人。
快來收聽本集節目，一起了解能夠防患於未然，賦予文書更高證據力的公證制度吧！
今日來賓：臺北地方法院公證處鄭惠佳主任公證人
【本集精彩重點】
✓熱心里長在公證人欄位簽名，結果慘了…
✓ 一次搞懂「公證」、「認證」與「見證」
✓ 事前多做公證，事後輕鬆舉證！
✓ 公證費用 💰有標準表，依法收費好安心！
✓ 法院裡最「陽光」、最「喜氣」的單位！
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S3E2 ｜ 品客洋芋片其實是蛋糕？！稅法的怪奇物語 ft. 吳承學法官
【司事Law室】 皮夾瘦了，原來是繳稅了
每年五、六月，如果約朋友聚餐，但對方有點為難，可能是他今年繳稅繳得特別有感💰✈️🏃😭
身為受薪階級的阿司也不例外，因此這集節目我們邀請到臺北地方法院吳承學法官。吳法官將從一般人不曾想過的角度，分享稅法相關的有趣知識與歷史沿革，藉此告訴大家：我們為什麼需要繳稅？怎麼合法節稅而不逃漏稅！
今日來賓：臺北地方法院吳承學法官
【本集精彩重點】
✓ 政府來查稅了，趕緊把屋頂拿下來…課稅的歷史，也是人類文明發展史！
✓ 品客不是洋芋片，而是蛋糕？！
✓ 網購關稅、免稅店到底是怎麼回事？
✓ 更加公平的「納稅者權利保護法」！
✓ 教你合法節稅不犯罪！
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S3E1 ｜詐騙幕後解密！故意匯一塊錢就能瓦解詐騙集團？ft.劉庭維法官
【司事Law室】 ＃重磅回歸
你最近常被加入一些陌生的臉書社團、Line 群組，或是接到要請你重新匯款或提供工作機會的神秘電話嗎？又或是曾經看到不熟的網友 po 出拿著大疊現金、開著跑車的貼文，號召大家一起幹大事？
如果你有遇到以上情況，請注意，詐騙可能就在你身邊！
《司事 Law 室》第 3 季的開始，阿司邀請到有豐富審判相關案件經驗的劉庭維法官，來和我們分享過去他看過的詐欺手法與工具，以及從騙錢衍生到毒品、強制罪和傷害，甚至是跨國人口販運的情況，我國司法會怎麼樣處理 。
今日來賓：臺北地方法院劉庭維法官
【本集精彩重點】
✓ 那年，阿司接到了一通詐騙電話……
✓ 什麼是詐欺罪？
✓ 詐騙集團組織分工大解密
✓ 跨越國境的詐騙怎麼處理？
✓ 我想主動出擊──傳說中的匯 1 元凍結術，可行嗎？
#司法院 #廣告 #詐騙 #投資詐騙 #跨國詐騙 #法律
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內政部警政署 165 全民防騙網：https://165.npa.gov.tw/#/
「大專校院法治教育創新行動方案競賽」報名資訊：https://lihi3.cc/I64K5
S3E0 ｜ 號外！第三季《司事Law室》即將閃亮登場！
【司事Law室】 ＃喜歡請訂閱
各位喜愛《司事Law室》的粉司，不用再等啦，
第三季節目即將於**下周二（6/6）早上 6:00 **正式上架！
上一季大受好評的實用生活法律系列當然會繼續帶給大家，
而本季又會與哪些神秘嘉賓合作呢？讓阿司暫時賣個關子，敬請期待喔~
#司法院 #廣告 #重磅回歸
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