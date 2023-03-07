S3E4｜我不當律師啦，我要去拍電影！ ft.《八尺門的辯護人》唐福睿編導、張景翔法官

【司事Law室】 當法律人成為影視人，真實案件該如何在作品中呈現？ 每當有影視作品改編自真實法律案件，或是靈感來自重大社會案件，都可能激起各界討論。而當創作作品的編劇或導演本身就是法律背景時，兩種專業會碰撞出什麼樣的火花，總讓人期待！ 本集節目，阿司邀請到兩位來賓，分別是具有律師身分的唐福睿導演，以及法律影劇資深觀眾張景翔法官，一起暢談由唐福睿執筆、編導的《八尺門的辯護人》催生過程。 擁有法律專業，對他們創作或欣賞作品帶來哪些影響？影劇創作、法官審理該如何「說人話」，讓民眾理解意義？ 今日來賓：《八尺門的辯護人》唐福睿編導、新北地方法院張景翔法官 【本集精彩重點】 ✓ 邊看邊糾錯，法律人看法律劇的原罪？ ✓ 《八尺門的辯護人》哪一幕印象最深刻（溫馨不爆雷） ✓ 社會關懷與使命：透過作品想說的事 #司法院 #廣告 #八尺門的辯護人 #法律戲劇諮詢平台 #唐福睿導演 #法律 司法院：https://www.facebook.com/judicial.gov.tw 司法院法律戲劇諮詢平台：https://www.facebook.com/LawXDrama/ 《八尺門的辯護人》這裡看👉：https://hamivideo.hinet.net/product/223545.do?cs=2