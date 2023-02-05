市场透视 Beyond Markets
Julius Baer
“市场透视”是一档专家访谈系列节目。来自全球各地的专家将在节目中分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
本播客节目所含信息属营销资料。所述观点不构成独立的金融/投资研究结果，亦不构成投资建议或... More
“市场透视”是一档专家访谈系列节目。来自全球各地的专家将在节目中分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
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中国 | 政策宽松预期加码
中国股市在五月下行，主要原因还是经济恢复数据差强人意。工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额都显著低于预期，经济的内生动力不足。 2023年一季度中国央行已经大手笔祭出流动性，运用降准、再贷款、中期借贷便利、公开市场操作多种工具组合投放流动性，然而M2增速走高，社会融资规模增速下行，这些流动性的有效转化还有待观察。 虽然现在仍处于观察期，但根据目前的情况看来，中国经济的下游消费复苏不强，上游制造业放缓，之后二季度的经济数据很可能依然羸弱。这么看来，中国CPI和PPI何时能见底？经济上下游负反馈的螺旋的突破口在哪里？中国的财政和货币政策会进一步大幅发力吗？ 过去房地产一直是中国经济发展的引擎，但现在的房地产市场积重难返。国内消费虽然被寄予拉动经济的期望，可消费占GDP比重只有三分之一，根基尚浅，何况居民消费与房地产在财富效应上羁绊颇深，房地产和消费两者此消彼长的局面很难出现。既然现阶段没有比房地产更大的经济引擎，那么地产流动性困境何时解除？二手房，新房的供需平衡点在哪？地产行业的去库存什么时候能结束？ 本期播客瑞士宝盛香港研究部主管、中国策略分析师邓启志先生和思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生为大家分析上半年中国经济的运行逻辑。 换个角度看，中国的通胀率现在接近零，实行货币和财政刺激政策有很大空间，在将来中国是否会采纳财政货币化？抵押补充贷款PSL（再贷款，再贴现，专项债）是中国央行的结构性政策工具，若PSL投放，这些资金会进入经济的哪些部门哪些产业？ 经济数据的解读毕竟千人千面，我们如何理解居民存款增加，人民币贬值和中国特色估值体系？ 瑞士宝盛将于6月15日在上海举办2023年中市场展望午餐会，邓启志先生与洪灏先生将出席主讲市场和宏观经济，若您有兴趣参加我们的午餐会，请与我们的客户经理联络。
结构化性产品 | 投资组合的多功能解决方案
本期播客节目，我们将探索结构性产品的世界，以及它们如何在不同的市场环境中提供独特的投资解决方案。如何定制结构性产品来满足投资目标和需求呢？本期播客，本行新加坡结构性产品销售和解决方案部主管Goh Wai Meng和新加坡结构性产品专家Amos Wong将为大家解答。
中国 | 薛定谔的复苏
五一黄金周，旅游业复苏强劲，但同时商品零售复苏较慢。如果进一步拆开消费的成分数据，本轮复苏还是缺乏全局性和一致性，奢侈品销售反弹很快，但一般非刚性支出依然疲软，本轮消费复苏的后续是否具有持续性，能否演变成全面性的消费复苏？ 同样有待验证的是中国房地产行业的修复，这是中国经济复苏的关键，但四月房企销售走弱，民企地产商的开发投资意愿依然不强，同时房价已经微涨，房地产行业的拐点何时才会到来? 另外，中国全面实现不动产统一登记，是否在为房地产税的落地做铺垫？ 如何看待今年以来的经济形式和展望？市场又将如何反应？央行还有宽松的空间吗？大国博弈很可能在五月G7期间进一步升级，投资者应该如何应对新一轮的技术禁运？ 前些天，彭博关于中国当局可能将重点从刺激转向改革的报道发布后，市场的反应如惊弓之鸟，但目前来说这种转变可能性有多大，再者刺激和改革矛盾性也值得商榷。洪灏先生写过“在中国，市场参与者的博弈情绪非常浓重，往往采取逆向思维对经济数据进行解读……市场的参与者并不那么关心基本面的好坏，而会关心基本面变化对央行实施宽松货币政策概率的影响，进而影响到市场其他参与者股票的定价。” 欢迎收听瑞士宝盛香港研究部主管、中国策略分析师邓启志先生和思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生的月度对话。
中国 | 盘整后，中国股市会继续上涨吗？
在重新开放的情绪退潮后，中国经济复苏的节奏并没有跟上预期，市场就必须回到基本面羸弱的事实上盘整。震荡之后，中国股市能否继续上涨，关键在于经济的复苏轨迹。如何解读中国重新开放后的初期数据？餐饮、航空、地产销售、土地成交、新开工，这些数据之间是否契合？低基数上是否失真？脱离数据解读，中国内地的真实情况是怎么样的？当地的人们又是抱着什么样的心情回到原本的生活和工作？马云回国，阿里重组对中国市场的影响是什么？环球市场风险和地缘政治不确定性又将如何作用中国市场？本期播客，我们邀请到了瑞士宝盛香港研究部主管、中国策略分析师邓启志先生和思睿集团合伙人、首席经济学家洪灏先生来为大家分析中国和环球市场。中国经济的复苏当然不会是一马平川，横亘在复苏道路上的是亟待修复的民营企业家信心。尽管李强总理已经多次表达对民营企业的支持，但真正的痛点是中国国内政策稳定性和中国运动型治理机制之间的矛盾。要重建民营企业家的投资信心，还需要更多的政策和时间。至少在经济周期的复苏拐点，无论是想获利了结还是担心踏空，都是相对甜蜜的烦恼，接下来我们将持续每月为您带来邓启志先生和洪灏先生的分析。
股市 | 中国新能源汽车鏖战
中国的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》有阐述发展愿景“新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高”。 2022年，中国售出680万辆新能源汽车，这个数字代表着在中国出售的四辆汽车中就有一辆是新能源汽车，也就是说新能源汽车销量占比达到了25%，已经超过了2025年的目标，何况这样的成绩还是在2022年的极端压力环境下取得。 显然在新能源汽车与燃油车之间，中国的消费者选择了前者。从全球来看，中国销售的新能源汽车占了2022年全球新能源汽车总销售的三分之二左右，是什么让中国的消费者率先选择新能源车？ 但在头部新能源车企抢占中国市场的同时，我们也需要思考一些问题。新能源汽车近两年的爆发式增长会不会透支未来的增长潜力？目前新能源汽车的渗透率是否接近饱和点，如果不是，饱和点又在什么位置？要回答这些问题，我们会去了解中国消费者购买新能源汽车的一些主要顾虑。 今年上半年的环境对整个汽车行业不太友好，一方面是价格战让利润率承压，另一方面是众多新车型的推出，让竞争白热化。事实上即便降了价，汽车的销售量依然不振，整个行业寒意袭人。我们认为判断汽车行业的转折点需要跟踪中国家庭的自由可支配消费意愿的变化，这个时间点会在出现在何时呢？ 另外，新能源汽车行业内部有没有一些积极的进展，能够继续吸引投资者呢？ 本期播客，瑞士宝盛新加坡大中华区投资咨询部主管Tom Chen与新加坡股票研究分析师 Louis Lee一起分析中国的新能源汽车市场。
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“市场透视”是一档专家访谈系列节目。来自全球各地的专家将在节目中分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
本播客节目所含信息属营销资料。所述观点不构成独立的金融/投资研究结果，亦不构成投资建议或瑞士宝盛购买或出售证券的要约。Podcast website
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