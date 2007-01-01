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2024 年终盘点：产品、品牌、好内容一锅烩
首先恭祝大家大家蛇年大吉，万事如意。春节前夕，我们和少数派的老朋友《皮蛋漫游记》一起照例来盘点一下在过去的一年里，让我们印象深刻的产品、品牌和内容。 节目中提到的，由 Nick 制作的关于白板工作法的影片《深入〈无边记〉：一种革命性的知识管理体系》已经上线，你可以点击以下链接观看： YouTube Bilibili 微博 节目章节 00:00:00 开场闲聊 00:02:20 年度产品 00:12:33 年度遗憾 00:22:26 年度进步 00:34:02 年度影像旗舰 00:41:14 年度品牌 00:44:58 年度新能源汽车品牌或单品 00:53:42 年度游戏（不许说黑神话） 00:58:34 年度好内容 01:28:27 年度期待 01:34:10 新年快乐 拓展阅读 本次评选涉及的产品、品牌和内容的参考链接如下： 小米 14 Ultra HarmonyOS Next 生态 ColorOS 15 Find X8 标准版 科沃斯 T50 Pro vivo X200 Pro OPPO Find X7 Ultra 小鹏 蔚来 ET9 小米 SU7 小丑牌 宇宙机器人 《好东西》 《辐射》 《百年孤独》 《鱼不存在》 《黑神话：3DM 首发评测》 《食贫道》 《平账大圣》 电影广角镜 《面基：中年系列》 《孟岩：投资是怎么赚钱的》 《罗肖尼：如何永远记住一个单词》 Frank 贾.枫下杂谈 Endel 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 两颗皮蛋：少数派的老朋友，科技男团 | B 站 | 小红书 张奕源 Nick：少数派成员 | 小红书 欢迎写信至
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1:36:11
从打工小妹到创业大佬：折腾但精彩的搞钱人生
「拼命搞钱」是许多人常常挂在嘴边的玩笑口号，但本期节目的嘉宾馒头却从学生时代就将之视为人生目标。她曾经在工厂拧过螺丝，当过微商，开过淘宝，搞过代购，做过小红书博主，虽然历经各种折腾，但每一步都恰好踩在时代的风口上，也赚到了自己的第一二三四五桶金。 如今的她再度更换赛道，与合作伙伴共同建立了国内规模最大之一的 AI 算力池，她的工作模式也从单打独斗变成了团队协作。本期节目中，我们就来听馒头讲讲她的折腾人生。 节目章节 00:01:24 六年级就开始「造手机」了 00:05:11 从校园服装批发商到美妆微商 00:13:23 淘宝的风口和不靠谱的前男友 00:18:48 转行成了超级大代购 00:23:37 从美妆行业一下子跳到了不良资产 00:26:19 现在进入了 AI 算力行业 00:42:27 不怕失败的「折腾女孩」如何看待失败 00:44:23 如何快速进入或者了解一个新领域 00:48:39 还抽空做了个女性论坛 00:53:56 总结时间 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 馒头：爱折腾的创业女孩 张奕源 Nick：少数派编辑部成员 欢迎写信至
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59:31
少数派办公室断电的那段日子，供电全部都靠它
本期节目，我们邀请到了唯电团队。他们注意到特斯拉不像一些国产电动车一样，能支持对外放电，供车主在户外场景用电，于是做出了唯电宝这款产品。在 2024 年少数派办公室遭遇断电的那段时期，我们意外了解到了他们的团队，也依靠着他们的产品度过了「能源危机」。 但在创业的过程中，唯电团队也经历诸多考验，从一开始产品被部分消费者不理解，到解决产品的量产，最后收获了用户和电动车厂商的双重认可。 本期播客邀请到唯电团队的晓峰和径辉辉，为我们分享产品创业的「九九八一难」，以及解决这些难题过程中的宝贵「真经」。 节目章节 00:22 唯电宝让我司两只猫没饿着肚子 03:47 为什么特斯拉不能直接想比亚迪等国产车一样，支持对外放电？ 06:27 唯电宝从车里对外取电，安全吗？会对车的电池有损害吗？ 12:17 硬件创业的第一道坎：学会和工厂沟通 19:34 唯电宝为什么能获得理想、零跑等车企的认证？ 26:32 唯电宝后续产品进行了哪些改进？ 34:44 产品研发永远都充满不确定性，没人能确定下一款产品是否能大卖 41:43 从内容创业到硬件创业，一切都是冒险 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 晓峰 & 径辉辉：唯电团队创始成员 sainho：少数派成员，市场部负责人 欢迎写信至
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51:23
对话 Toby：给一加 13 做手机壳，要露出哈苏标吗？
本月初，我派上线了一加 13 手机壳共创项目，收到了热烈的反响，1000 份众筹纪念套装也在五天内售罄。 作为手机壳最重要的卖点，外观设计的重要性不言而喻。在这次共创合作中，邀请到 BrainON 团队的主理人 Toby 操刀，提供了四种方案供参与众筹的用户选择。 在这次合作过程中，我们也和 Toby 一直在探讨手机壳设计，讨论用户对设计方案的反应。因此特意邀请到 Toby 做客少数派，来一起深入聊聊共创这件事。 节目章节 00:00:50 快问快答，十个问题了解 Toby 00:04:16 一加 13 的哈苏标到底该不该露出来 00:09:18 最终票选的方案似乎和一加 13 本身的设计风格不一致，但或者这就是手机壳的意义 00:12:22 如何从设计的角度，解决一加 13 摄像头不居中的问题 00:15:27 形式追随功能，还是功能服务于形式 00:19:41 通过材质区分产品价位，是一次消费主义的陷阱吗 00:23:56 设计师的第一阶段：专注于产品与细节 00:28:57 设计师的第二阶段：将商业考量纳入设计过程 00:32:12 设计师的第三阶段：再次专注于产品，但是以 BrainON 的方式 00:36:53 国内 3C 行业为什么没有出现设计品牌？ 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 Toby：设计师，小红书：BrainON，
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sainho：少数派成员，市场部负责人 欢迎写信至
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44:53
对话《心光》王禹效：从独立开发者到超级斜杠青年
本期内容是少数派和两颗皮蛋对 AI 笔记应用「心光」开发者王禹效的远程采访，也是我们围绕「移动应用创新赛」和「Apple 开发者生态」准备的第二期播客内容。在本期内容中，你将会听到「超级斜杠青年」王禹效作为 Apple 生态开发者一路走来的心路历程，从独立开发者转为团队开发的感想，以及对于目前 Apple 开发生态的建议和批评。 节目章节 00:00:00 和老朋友少数派一起远程采访「心光」开发者王禹效 00:01:37 超级斜杠青年 00:06:35 首次开发尝试：给线下英文俚语学习的无纸化尝试 00:11:43 在少数派写的课程《100 小时后请叫我苹果开发者》 00:16:44「心光」的发展历程 00:23:46 「心光」选择怎么营销自己 00:34:46 Apple 是否有对「心光」的运营提供支持和帮助 00:42:13 如何看待大模型时代 AI 的能力引入 00:47:52 Apple 提供了一个很好的基础环境，但...... 00:52:24 怎么看待「苹果税」 00:55:38 AI 写的代码已经占据「心光」的 1/3 00:56:51 海外有什么类似「移动应用创新赛」的比赛吗？ 01:02:34 如何看待远程办公 01:06:31 有这种规模的赛事绝对是有意义的 01:08:49 欢迎大家给「心光」投递简历 关联收听 《Apple 移动应用创新赛：把想法变现，让创意启航》 拓展阅读 《Apple 应用生态的原点是什么？专访苹果大中华区董事总经理葛越｜两颗皮蛋 x 少数派》 少数派的移动应用创新赛回顾 《少数派 x 两颗皮蛋 | 一面 Apple 开发者生态的明镜：回望移动应用创新赛》 《移动应用创新赛开赛，今年都有哪些新看点》 《人人可编程，人人能创造：第八届移动应用创新赛圆满落幕》 两颗皮蛋的移动应用创新赛回顾 《为什么教育是苹果的 DNA ？ 》 《参赛者，筹备方和指导老师怎么看待移动应用创新赛？》 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 两颗皮蛋：少数派的老朋友，科技男团 waychane：少数派编辑部成员，专注于 Apple 相关领域的内容创作 欢迎写信至
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