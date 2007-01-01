从打工小妹到创业大佬：折腾但精彩的搞钱人生

「拼命搞钱」是许多人常常挂在嘴边的玩笑口号，但本期节目的嘉宾馒头却从学生时代就将之视为人生目标。她曾经在工厂拧过螺丝，当过微商，开过淘宝，搞过代购，做过小红书博主，虽然历经各种折腾，但每一步都恰好踩在时代的风口上，也赚到了自己的第一二三四五桶金。 如今的她再度更换赛道，与合作伙伴共同建立了国内规模最大之一的 AI 算力池，她的工作模式也从单打独斗变成了团队协作。本期节目中，我们就来听馒头讲讲她的折腾人生。 节目章节 00:01:24 六年级就开始「造手机」了 00:05:11 从校园服装批发商到美妆微商 00:13:23 淘宝的风口和不靠谱的前男友 00:18:48 转行成了超级大代购 00:23:37 从美妆行业一下子跳到了不良资产 00:26:19 现在进入了 AI 算力行业 00:42:27 不怕失败的「折腾女孩」如何看待失败 00:44:23 如何快速进入或者了解一个新领域 00:48:39 还抽空做了个女性论坛 00:53:56 总结时间 订阅《少数派播客》 节目 RSS 链接 Apple Podcasts 小宇宙 Spotify 其它平台 登场人物 馒头：爱折腾的创业女孩 张奕源 Nick：少数派编辑部成员 欢迎写信至 [email protected]