三五环

刘飞Lufy

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我是刘飞，产品经理生涯完整经历了 Web2.0，半截经历在中小公司和创业，半截经历在滴滴和阿里，写过两本勉强还凑合的书，有个不温不火的公众号「刘言飞语」。住在离西湖 11 km 的西湖区，室友是一只苏格兰折耳银渐层。三五环是我的独立播客，邀请身边在城市里生活的局内人朋友聊天。话题和对谈的内容都只围绕一个原则，就是我个人... More