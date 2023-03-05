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刘飞Lufy
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我是刘飞，产品经理生涯完整经历了 Web2.0，半截经历在中小公司和创业，半截经历在滴滴和阿里，写过两本勉强还凑合的书，有个不温不火的公众号「刘言飞语」。住在离西湖 11 km 的西湖区，室友是一只苏格兰折耳银渐层。三五环是我的独立播客，邀请身边在城市里生活的局内人朋友聊天。话题和对谈的内容都只围绕一个原则，就是我个人... More
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我是刘飞，产品经理生涯完整经历了 Web2.0，半截经历在中小公司和创业，半截经历在滴滴和阿里，写过两本勉强还凑合的书，有个不温不火的公众号「刘言飞语」。住在离西湖 11 km 的西湖区，室友是一只苏格兰折耳银渐层。三五环是我的独立播客，邀请身边在城市里生活的局内人朋友聊天。话题和对谈的内容都只围绕一个原则，就是我个人... More

Available Episodes

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  • No.113 对谈吴晨：从马斯克聊起，最好玩的故事是成长
    嘉宾｜吴晨，《经济学人·商论》总编辑主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，三五杯联合创始人吴晨是《经济学人·商论》的总编辑，她对企业家和创业者有着很多专业的观察和思考。这次我们从埃隆·马斯克切入聊一聊硅谷企业家的典型画像。聊到马斯克的第一性原理和雨林思维。以及常见的科技万能主义思潮。希望能给你带来启发。内容索引01:38 Part1 怎样评价马斯克？有很多的想法、思维跳跃、很好玩的一个人跨界高手：PayPal、特斯拉、Space X、Twitter耐得住寂寞的“疯子”亲历亲为的管理者：第一性原则，雨林思维19:14 Part2 马斯克与推特之间“不幸福的婚姻”一开始就是个不太好的“婚姻”一旦失焦就会出现问题带着大 V 的视角来做老板问题也许只是被放大了33:15 Part3 新型企业家的“科技万能主义”不再满足于成为成功的商人很短的时间在一个领域获得巨大的成功，再用覆盖到各个不同的领域赚到钱做什么？无他，实现梦想尔制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾：无状态-张悬相关APP：经济学人·商论欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei封面图片由 Midjourney 生成，版权所有©️三五环
    5/17/2023
    1:00:10
  • No.112 对谈罗璇&刘潇：大模型注定是属于巨头的吗？
    嘉宾｜罗璇，[email protected]元智能OS，炬星科技联创，前阿里产品总监嘉宾｜刘潇，[email protected]元智能OS主播 | 刘飞，三五杯联合创始人，产品经理，内容创作者近期在 AI—Transforme 主办的中国第一场AIGC编程马拉松（Hackathon）中，“元智能”团队问鼎冠军。本期邀请了元智能的 CPO 罗璇和 CTO 刘潇，一起聊一聊他们在做什么、什么是 RWKV，以及他们作为“民间团队”的竞争力在哪。大模型真的有想象中那么高的门槛吗？接下来大模型会是开源的还是闭源的，还是共存的？未来的 AI 能力是少数大厂独享的，还是会快速平民化？罗璇的上一期：No.106 跟 罗璇和小丸子 聊聊为什么产品经理对 AI 很兴奋？内容索引01:04 Part1 「元智能」的竞争力全球范围内非常有特点的一个开源大模型与 GPT 的差异点：空间和时间复杂度，开源方式，调优成本低，长文本领域数据安全: C 端手机私有化部署， B 端的服务器私有化部署刘潇：transformer 是一个偶然，RWKV 这个方向是必然RWKV 更像是人的思考逻辑16:32 Part2 开源大模型是未来？数据安全问题，当 GPT 不受限将不可控罗璇：当全球 50% 以上的人的数据集中在一两家大公司，这是一件很非常恐怖的事情罗璇：未来我的大模型的能力是平民化的，是能够掌握在每个人手上的刘潇：RWKV 想做中国自己的价值观体系的东西24:27 Part3 RWKV模型的使用场景机器人、XR、 LT长文本处理，写作小说领域“艾拉的寿命只有8192token，RWKV要给她完整的一生” -RWKV社区制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾：Pale Blue - The fin相关欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei封面图片由 Midjourney 生成，版权所有©️三五环
    5/10/2023
    46:24
  • No.111 对谈老蒋&起小点：内容商业化的困境到底在哪？
    嘉宾｜起小点，B 站游戏区百大 up 主，代表作《主播真会玩》嘉宾｜老蒋，B 站知识区知名 up 主主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，三五杯联合创始人近期的「B 站 up 主停更潮」，引起了很多朋友对内容创作与商业化困境的讨论。本期邀请了两位 B 站的头部 up 主，知识区的老蒋，和游戏区的起小点。我们一起聊了聊，对创作者而言，应该怎样看待和思考商业化的问题。商业化到底难不难？内容创作与商业化的关系是什么？什么是健康的商业化？起小点之前上过的一期三五环： No.2 跟起小点聊聊游戏人生内容索引00:27 Part1 对创作者而言，商业化是大问题吗？创作者“停更”其实很正常：人来，人又往“B站停更潮”其实是乌龙周期性问题因素：创作者群体、商业化预期、社区平台、内容重度、品牌投放收缩为爱发电 or 商业化起小点：做生意是做内容的一个前提，看前市场和看后市场老蒋：不太损害内容的商业化29:41 Part2 内容创作与商业化的关系不同品类内容的商业化区别ToB 和 ToC 的不同商业模式创作者赛道也有周期内容天赋和商业化两种能力不一定能兼得流量市场变化太快，很难提前设计对于年轻内容创作者的建议49:33 Part3 “肯定不后悔做内容啊”看得到的以及那些默默无闻的失败“如果你是一个理想主义，那么你应该比现实主义更现实 100 倍”起小点：英雄联盟的成功改变了我整个人生轨迹老蒋：做自己喜欢、擅长和能够利益最大化的事情做内容后印象深刻的趣事制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾：明天 - 火星电台相关起小点是大腿的哔哩哔哩主页起小点的即刻主页老蒋老蒋巨靠谱的哔哩哔哩主页老蒋的即刻主页欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei封面图片由 Midjourney 生成，版权所有©️三五环
    5/3/2023
    1:05:57
  • No.110 对谈 Arry ：不知道怎么过人生，那不如“随大流”
    嘉宾｜Arry，GQ 实验室编辑主播 | 刘飞，内容创作者，三五杯联合创始人、产品经理Arry，现 GQ 实验室编辑，他身上有很多标签：年轻的内容创作者、没有上过大学、3 个月就当上了店长、长得像李诞等等。他比我小一轮，但在丰富的人生体验里，有许多我也获得学习和启发的地方。这次我们在咖啡馆里，从他的个人故事聊到了如何做内容创作、如何思考和感受生活。本期音频含有轻微背景噪音，如有介意的朋友，推荐公放收听。内容索引00:45 “于是决定不上大学了”考试是一件非常「简单和无趣」的事情03:52 “推开711的门，进入新的篇章”那杯咖啡是我人生认知的转折07:41 “无论如何，也得做文艺相关的事”内容创作的开始：自由摄影拍餐厅菜单内容创作的尝试：剧组助理、剪辑调色、商业化编导、传统出版媒体与 GQ 实验室的缘分：策展而起20:29 关于内容关于创作信息输入与母题切入“诚实”是做内容的基本：你必须真的关心，你必须真的有话要说读书是一种被高估的美德好内容的标准：大部分是感性改变世界前先把自己的房间打扫干净内容本身与不同的内容载体制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾（Arry推荐）：Things Are Changin' - Gary Clark Jr.相关Arry 在做的播客：GQ茶水间欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei封面由 Midjourney 生成，版权所有©️三五环
    4/26/2023
    45:47
  • No.109 对谈池建强：AI 已经进入工作，梦想已经进入现实
    嘉宾｜池建强，墨问西东创始人，公众号 MacTalk 主理人，极客时间创始人主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，三五杯联合创始人最近关注 AI 比较多，正巧发现池建强老师也在关注，顺着这两天的钉钉「智能协同之春」钉峰会之后，闲聊了下 AI技术在协同、创作和开发中的应用。打工人能否使用 AI 作为效率工具？AI 带来的交互方式的变化真的只是门槛降低吗？内容索引03:37 AI + 协同 = ？日常工作的具象化场景下，AI 解决更实际的问题AI 会议摘要：不用安排专人记AI 聊天摘要：不用爬楼看消息10:02 AI + 创作 = ？AI内容创作：如 Notion AI、钉钉用“/”调起 AI确定性的任务 vs 发散性的创意AI 成为标配，但不代表稳赢14:25 AI + 开发 = ？AI开发应用：拍照或自然语言生成应用，降低编程门槛AI省略了低代码的拖拉拽，人人都是程序员开发复杂业务逻辑的系统，不会被取代23:51 AI 与生产力AI 建立在确定性的场景上除特殊明确岗位外，不必过度失业焦虑打工人用 AI 提升工作效率中小企业用 AI 为用户创造价值数据网络效应：原有价值+AI=指数级增长各个大厂搞AI的优劣势酷应用+AI的想象力，软件的尽头是聊天35:44 AI 的当下与未来AI 作为效率工具：写作辅助、创意策划、内容摘要、联想与梳理逻辑AI 发展下的软硬件交互优化对未来的期待：颠覆级的体验差 + 存量势力难模仿制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾（Claude推荐）：On Melancholy Hill - GorillazClaude 的推荐理由：这首歌表达了对一个超现实想象空间的向往，与人工智能、科技发展带来的生存状况与思考变化具有较高的匹配性。相关半拿铁：人工智能风云录池老师播客：MacTalk·夜航西飞欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei
    4/19/2023
    48:19

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我是刘飞，产品经理生涯完整经历了 Web2.0，半截经历在中小公司和创业，半截经历在滴滴和阿里，写过两本勉强还凑合的书，有个不温不火的公众号「刘言飞语」。住在离西湖 11 km 的西湖区，室友是一只苏格兰折耳银渐层。


三五环是我的独立播客，邀请身边在城市里生活的局内人朋友聊天。话题和对谈的内容都只围绕一个原则，就是我个人的好奇心。通过他们不同的表述里，我试图发现不同的认知视角、不同的思维模式乃至不同的生活态度。至少会重塑我对世界的感知和判断，也期待能对你有启发。

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