嘉宾｜池建强，墨问西东创始人，公众号 MacTalk 主理人，极客时间创始人主播 | 刘飞，内容创作者，产品经理，三五杯联合创始人最近关注 AI 比较多，正巧发现池建强老师也在关注，顺着这两天的钉钉「智能协同之春」钉峰会之后，闲聊了下 AI技术在协同、创作和开发中的应用。打工人能否使用 AI 作为效率工具？AI 带来的交互方式的变化真的只是门槛降低吗？内容索引03:37 AI + 协同 = ？日常工作的具象化场景下，AI 解决更实际的问题AI 会议摘要：不用安排专人记AI 聊天摘要：不用爬楼看消息10:02 AI + 创作 = ？AI内容创作：如 Notion AI、钉钉用“/”调起 AI确定性的任务 vs 发散性的创意AI 成为标配，但不代表稳赢14:25 AI + 开发 = ？AI开发应用：拍照或自然语言生成应用，降低编程门槛AI省略了低代码的拖拉拽，人人都是程序员开发复杂业务逻辑的系统，不会被取代23:51 AI 与生产力AI 建立在确定性的场景上除特殊明确岗位外，不必过度失业焦虑打工人用 AI 提升工作效率中小企业用 AI 为用户创造价值数据网络效应：原有价值+AI=指数级增长各个大厂搞AI的优劣势酷应用+AI的想象力，软件的尽头是聊天35:44 AI 的当下与未来AI 作为效率工具：写作辅助、创意策划、内容摘要、联想与梳理逻辑AI 发展下的软硬件交互优化对未来的期待：颠覆级的体验差 + 存量势力难模仿制作人：严格片头：Where Are You Going (Live) - 海龟先生片尾（Claude推荐）：On Melancholy Hill - GorillazClaude 的推荐理由：这首歌表达了对一个超现实想象空间的向往，与人工智能、科技发展带来的生存状况与思考变化具有较高的匹配性。相关半拿铁：人工智能风云录池老师播客：MacTalk·夜航西飞欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》，也恳请能在苹果 Podcast 、Spotify 或喜马拉雅留下你的宝贵好评。感谢！商务合作&嘉宾自荐，请加微信： wocaishiliufei