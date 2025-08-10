WHY TRUMP NEEDS TO BE REMOVED FROM OFFICE AND SO MUCH MORE
A SPY FOR RUSSIA, A PEDOPHILE, A CONVICTED FELON, A RAPIST, A SEX TRAFFICKER, AN ABUSER OF WOMEN AND GIRLS, A NARCISSIST AND SO MUCH MORE.........MUST I GO ON?LISTEN AND LET ME KNOW WHAT YOU BELIEVE.
ALL ABOUT BUYING NEWLY CONSTRUCTED HOMES IN THE NEW AREA OF THE VILLAGES
EXACTLY WHAT THE TITLE SAYS. LISTEN AND LEARN SOMETHING YOU DID NOT KNOW.
WHY THE VILLAGES HEALTHCARE SYSTEM BRANKRUPTCY MAY IMPACT YOU
THE VILLAGES HEALTHCARE NETWORK (VILLAGES HEALTHCARE SYSTEM LLC) FILED FOR BANKRUPTCY QUICKLY WHEN THE REALIZED WHAT THEIR ADMINISTRATORS HAD DONE (BREAKING FEDERAL LAW) AND VIOLATING THE FEDERAL FALSE CLAIMS ACT. IF YOU DON'T KNOW ABOUT THE FCA (FEDERAL FALSE CLAIMS ACT (CRIMIINAL &CIVIL) YOU SHOULD AND THEY SHOULD BECAUSE IT CAN RESULT IN UP TO THREE TIMES THE DAMAGES FOR WHAT IS STOLEN, OVERSTATED OR OVERBILLED TO THE FEDERAL GOVT.DOCTORS FUCK UP AND DO IT ALL THE TIME BECAUSE THEY ARE GREEDY. YOU KNOW WHO ALSO IS GREEDY? THE VILLAGES HEALTHCARE SYSTEM FOR OVERCHARGING, OVERBILLING FALSELY AND RESULTING IN A $360 MILLION DOLLAR BILL THEY OWN (AT MIN.) TO THE DEPARTMENT OF JUSTICE.
WHY DOES TRUMP HATE AMERICA SO MUCH? DEMENTIA?
ALL ONE NORMAL PERSON MUST DO IS LOO, LISTEN AND QUESTION THE CRAZY, VILE THINGS TRUMP DOES TO HARM AMERICA AND AMERICANS EACH AND EVERY DAY AND THEN YOU WILL COME TO UNDERSTAND THAT TRUMP IS NOT ONLY NOT NORMAL, BUT PROBABLY HAS DEMENTIA AND NEEDS TO BE OUSTED UNDER THE 25TH AMENDMENT, BUT IF NOT, HE NEEDS TO BE IMPEACHED, TRIED AND CONVICTED BEFORE HE DESTROYS OUR COUNTRY.
TRUMP & THE EPSTEIN FILES AND WHY THEY ARE HIDING IT FROM THE PUBLIC
THERE ARE MORE THAN 150 PICTURES OF THEM TOGETHER, WITH UNDERAGE GIRLS, THERE ARE FLIGHT LOGS AND OTHER DAMNING EVIDENCE EPSTEIN KEPT ABOUT TRUMP AND OTHERS....AND SO LONG AS HE AND PAM BONDI (HIS SAVIOR) KEEPS THE EPSTEIN FILES FROM INVESTIGATION, PUBLIC HEARINGS THERE IS NOTHING WE CAN DO TO TRUMP.BUT HOLD ON: ALL OF HIS CRIMES AND THE ALLEGATIONS IN THE FILES LEAD TO TRUMP COMMITTING MORE SEXUAL CRIMES PRIOR TO HIS ASSUMING OFFICE.............THUS, HE CAN BE PROSECUTED AND PUT IN PRISON.CALL YOUR CONGRESSMAN AND SENATORS TODAY AT 202-225-3`121 AND DEMAND IMPEACHMENT AND A TRIAL.
Podcaster, Robert Knauer, CPCM CPPO, is a former naval officer, professor of contracts and ethics, senior contracting officer for the federal government (retired), advisor to federal agencies (FAA, DOD, DOL, DOT, Etc). He was CEO of a DC Consulting (The Acquisition Institute Inc.), consulted to large engineering firms like Parsons Corporation and others. Today he writes novels and tells real life stories, and shares his advice to enable listeners to make better life decisions about careers, friends, family, and politics, and talks about all things "THE VILLAGES" and all the crazy things going on in Florida that impact all Floridians. GOOGLE "ROBERT KNAUER UNFILTERED" and find all of my podcast episodes YouTube, Twitter, Instagram, Spotify, Apple Postcasts, Google Podcasts, RSS and much more.