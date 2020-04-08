日谈物语
日谈公园
“日谈物语”是由日谈公园出品的音频播客节目，由日本罪案文化专家李淼和日谈公园联合创始人冯广健共同主持，在这里我们将把视线聚焦日本，与您分享日本罪案、旅游美食、奇幻故事、热点话题等内容。日谈物语，一生懸命营业中。 More
“日谈物语”是由日谈公园出品的音频播客节目，由日本罪案文化专家李淼和日谈公园联合创始人冯广健共同主持，在这里我们将把视线聚焦日本，与您分享日本罪案、旅游美食、奇幻故事、热点话题等内容。日谈物语，一生懸命营业中。 More
Available Episodes
5 of 32
野春菊事件
主播 ｜李淼 小伙子
|Song List|
OP：久保田早纪 - 异邦人
ED：SMAP - 世界に一つだけの花
从2020年1月1日正式上线，7个多月的时间，32期节目，每周三的相见，在今天我们将暂时分别——《日谈物语》第一季完结。
野春菊这种花在日语中有个名字叫“都忘れ“，传说承久之乱（1221年）中，日本顺德天皇被流放到了佐渡，看见此花就能够暂时忘掉对皇都的思念
东京公寓楼神秘失踪案
主播 ｜李淼 小伙子
|Song List|
OP：久保田早纪 - らせん阶段
ED：つじあやの - 月が泣いてる
2008年4月18日，一对住在东京高层公寓里的姐妹家发生离奇案件。姐姐东城惠美在这天回家以后，发现妹妹东城琉璃香没有留下任何消息迟迟未回家。然而对家中进行一番仔细观察后，姐姐发现了一些疑点：妹妹靴子散乱的放在玄关门口；家里有一条被撕裂的浴巾；同时厨房的菜刀不翼而飞……
被杀害的天使们（下）
主播 ｜李淼 小伙子
|Song List|
OP：久保田早纪 - らせん阶段
ED：つじあやの - 月が泣いてる
继续讲上回秋田县连续出现的两起儿童被害案件。
警方从米山豪宪的尸检报告中获得大量的作案信息，与此同时，在与豪宪10岁的哥哥聊天中警方意外获得了重要线索。刚刚失去女儿的畠山铃香重新回到警方的调查视野之中。这两起案件之间的有什么联系？凶手为何要对可爱的孩子残忍下手？请听今天的节目
被杀害的天使们（上）
主播 ｜李淼 小伙子
|Song List|
OP：久保田早纪 - らせん阶段
ED：つじあやの - 月が泣いてる
2006年4月份，在日本东北地区的秋田县发生了一起儿童失踪案，家长报警之后警方全力寻找，最终找到了失踪儿童的尸体，疑似为意外死亡。仅仅过了一个月之后，相同地区再次有一名儿童失踪，这究竟是怎么回事？上一起案件是否确定为意外事故呢？请收听本期节目。
落语《品川心中》：令人啼笑皆非的殉情
主播 ｜李淼 小伙子
|Song List|
OP：久保田早纪 - らせん阶段
ED：つじあやの - 月が泣いてる
播客落语又开张营业了。
以往的落语可能大都是结局的反转出人意料，爆笑收场或引人深思，而这次的故事过程中就离奇曲折。
故事讲的是江户时期的一个风尘女子阿冉与人相约殉情的故事——也就是日语中所言的“心中”。说到殉情大家自然想到凄美的悲剧爱情故事，但是这个故事可有点不太一样
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“日谈物语”是由日谈公园出品的音频播客节目，由日本罪案文化专家李淼和日谈公园联合创始人冯广健共同主持，在这里我们将把视线聚焦日本，与您分享日本罪案、旅游美食、奇幻故事、热点话题等内容。日谈物语，一生懸命营业中。Podcast website
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