پادکست موسیقی راه گوش | rahegoosh

شماره هفت - موسیقی ایرانی، کلاسیکه یا سنتی؟

موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی عرفانی ایران، موسیقی ملی ایران، موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیک ایران!... هر کدوم از این اصطلاح‌ها از کجا اومدن؟ کدوم یکی از این اصطلاح‌ها درست‌ترن؟یه نوعِ موسیقی، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که بشه کلاسیک؟گوینده و مدیر اجرایی: اشکان شهریاریتحقیق، تالیف و مدیر محتوا: سعید یعقوبیانطراح پوستر: کیارش بختیاری اینستاگرام راهِ گوشتوییتر راهِ گوشایمیل راهِ گوشتاریخ تهیه: اسفند ۱۴۰۱منابع:بازخوانی اصالت، محمدرضا فیاض، فصلنامه ماهور، شماره یکگفتگو درباره‌ی اصطلاح موسیقی کلاسیک ایرانی، فصلنامه ماهور، شماره ۴۲زهیریگ بلوچی و پیدایش یک موسیقی کلاسیک، ژان دورینگ، فصلنامه ماهور، شماره ۲۴سرگذشت موسیقی جَز، یواخیم برنت، نشر ناهیدنمونه‌هایِ صوتیِ انتخابی به ترتیب:Dexter Gordon, I guess I'll hang my tears out to dryEminem, Rap GodAdele, Set fire to the rainPhilip Glass, The kissJohnny Cash, Walk the linePink Floyd, Wish you were hereCamel, IceTchaikovsky, No.4 in F minor op.36آواز بیات‌ترک قمرآواز ماهور یونس دردشتیتصنیف «درس سحر» آلبوم گل صدبرگچهارمضراب بیات‌ترک، حسین علیزاده، آلبوم شورانگیزنغمه‌ی ماهور روح‌الله خالقیچهارمضراب مخالف سه‌گاه؛ سعید یعقوبیانتصنیف «هستی چه بود»؛ حسینعلی ملاح، صدای بنانوقتی که عشق میاد، علی تجویدی، تنظیم احمد پژمانگریه کن، فردین خلعتبری، همایون شجریانپیش درآمد اصفهان مرتضا نی‌داود، تنظیم مرتضا حنانه، موسیقی سریال هزاردستانرنگ شوشتری علینقی وزیریسخنرانی نورعلی برومند در جشن هنر شیرازسه‌ قطره‌ خون اردوان کامکارشبستان داریوش دولتشاهیتنها صداست که می‌ماند، کیا طبسیانبندباز؛ علینقی وزیریبرنامه گلچین هفته، اجرای مرشد مرادیتصنیف «اندک اندک» آلبوم گل صدبرگتصنیف «ساقی من خرابم» داود آزاد، آلبوم میِ بی‌رنگیآهنگ صدف، سُلیاموزش ردیف؛ نورعلی برومندلاتطلی؛ سنا موسیٰآموزش ردیف ماهور به هرمز فرهت توسط نورعلی برومندانتهای کنسرت «دل مجنون»، محمدرضا شجریانلیلی‌ها؛ غلامعلی پورعطاییموسیقی بلوچستان«گردون بیات‌ترک، اثر ژان دورینگ، آلبومِ «درآمد دومChet Baker, The thrill is goneMiles Davis, All bluesBillie Holiday, How deep is the oceanدنبکی رو باش، اجرای سلمان سالکآغازِ سمفونی هشت مآلرابوالفتح علی‌اوف؛ آواز و تصنیف بیات شیرازبرش‌های تکنوازیِ سه‌تار: سعید یعقوبیانموسیقی تیتراژ: قطعه‌ی افشاری اثر اردشیر کامکار، آلبوم چهارگان، نشر ماهور