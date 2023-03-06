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(13,284)(171,489)
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Радио-Т

Umputun, Bobuk, Gray, Ksenks, Alek.sys
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Available Episodes

5 of 21
  • Радио-Т 862
    Темы WWDC 2023 - это было мощно - 00:01:16. Mark Zuckerberg не согласен с таким будущим - 01:41:45. Массовые протесты против редита - 01:48:38. Темы слушателей - 02:03:30. аудио • лог чата
    6/10/2023
  • Радио-Т 861
    Темы Reddit API стал очень дорогим - 00:04:02. LLM не подходит для программистов - 00:25:41. fq - как jq но для бинарных данных - 00:38:21. Опять про DI - 00:43:39. Angry Miao HATSU Wireless Split Ergonomic Keyboard - 01:05:13. Темы наших слушателей - 2:23:10. аудио • лог чата
    6/3/2023
  • Радио-Т 860
    Темы Mimestream вышел - 00:05:44. Microsoft Build 2023 - 00:29:13. Хабру 17 лет - 00:54:55. Podman Desktop 1.0 - 01:01:09. GPT достало - 01:18:17. VPN не надо использовать - 01:28:21. Темы слушателей - 01:46:35. аудио • лог чата
    5/27/2023
  • Радио-Т 859
    Темы Карго-культ AI - 00:03:43. Apple запрещает ChatGPT - 00:34:52. 20 лет Gentoo - 00:43:48. Позорное падение GitHub - 01:06:20. Clubhouse уволил большую половину - 01:16:52. Что-то пошло не так с обещаниями - 01:23:37. Темы слушателей - 01:40:12. аудио • лог чата
    5/20/2023
  • Радио-Т 858
    Темы Google I/O 2023 - очень много AI - 00:01:31. YouTube начинает охоту на блокеры - 00:51:39. Google запускает свой Copilot - 00:55:47. GitHub выкатил новый поиск по коду - 01:01:23. GitHub начал блокировку утекших секретов - 01:05:12. Anthropic и его 100K контекст - 01:13:57. Темы слушателей - 01:20:50. аудио • лог чата
    5/13/2023

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Радио-Т

Радио-Т

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