Темы
WWDC 2023 - это было мощно - 00:01:16.
Mark Zuckerberg не согласен с таким будущим - 01:41:45.
Массовые протесты против редита - 01:48:38.
Темы слушателей - 02:03:30.
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6/10/2023
Радио-Т 861
Темы
Reddit API стал очень дорогим - 00:04:02.
LLM не подходит для программистов - 00:25:41.
fq - как jq но для бинарных данных - 00:38:21.
Опять про DI - 00:43:39.
Angry Miao HATSU Wireless Split Ergonomic Keyboard - 01:05:13.
Темы наших слушателей - 2:23:10.
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6/3/2023
Радио-Т 860
Темы
Mimestream вышел - 00:05:44.
Microsoft Build 2023 - 00:29:13.
Хабру 17 лет - 00:54:55.
Podman Desktop 1.0 - 01:01:09.
GPT достало - 01:18:17.
VPN не надо использовать - 01:28:21.
Темы слушателей - 01:46:35.
аудио • лог чата
5/27/2023
Радио-Т 859
Темы
Карго-культ AI - 00:03:43.
Apple запрещает ChatGPT - 00:34:52.
20 лет Gentoo - 00:43:48.
Позорное падение GitHub - 01:06:20.
Clubhouse уволил большую половину - 01:16:52.
Что-то пошло не так с обещаниями - 01:23:37.
Темы слушателей - 01:40:12.
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5/20/2023
Радио-Т 858
Темы
Google I/O 2023 - очень много AI - 00:01:31.
YouTube начинает охоту на блокеры - 00:51:39.
Google запускает свой Copilot - 00:55:47.
GitHub выкатил новый поиск по коду - 01:01:23.
GitHub начал блокировку утекших секретов - 01:05:12.
Anthropic и его 100K контекст - 01:13:57.
Темы слушателей - 01:20:50.
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