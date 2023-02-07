Лиза Монеточка и студия Либо/Либо запускают совместный подкаст

До того, как стать известной певицей, Лиза Монеточка мечтала работать в школе. Мечта не сбылась, но Лиза это пережила. Зато теперь у неё есть подкаст, где она каждую неделю разговаривает с детьми и подростками обо всём на свете: первых отношениях, буллинге, экзаменах и принятии себя, и делится опытом. А помогает ей в этом — как и во всём остальном — муж Витя Исаев. Витя и Лиза уверены: пережили они, переживёте и вы. Новые эпизоды — каждую пятницу, начиная с 30 июня. Присылайте свои истории в бот: https://t.me/libomonetochka_bot Это подкаст студии студии Либо/Либо — https://libolibo.ru/ Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio И на наш инстаграм – https://www.instagram.com/libolibostudio/