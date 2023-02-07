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Podcast Радио Монеточка

Радио Монеточка

libo/libo
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До того, как стать известной певицей, Лиза Монеточка мечтала работать в школе. Мечта не сбылась, но Лиза это пережила. Зато теперь у неё есть подкаст, где она к...
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Kids & FamilyEducation for KidsSociety & Culture
До того, как стать известной певицей, Лиза Монеточка мечтала работать в школе. Мечта не сбылась, но Лиза это пережила. Зато теперь у неё есть подкаст, где она к...
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Available Episodes

2 of 2
  • «Лиза, ты можешь уже перестать петь?» Говорим о творчестве и критиках
    Когда Лиза Монеточка пишет тексты песен, она превращается в крипового типа: подслушивает чужие разговоры и записывает меткие фразочки себе в блокнот. А дальше Витя Исаев ищет, как добавить в Лизины стихи ещё больше жизни — с помощью музыки. Как написать хит и реагировать на хейт, справиться со страхом сцены и перебороть стеснение — в этом выпуске Лиза и Витя отвечают на ваши вопросы о творчестве.           Присылайте свои истории в бот: https://t.me/libomonetochka_bot         Это подкаст студии студии Либо/Либо — https://libolibo.ru/     Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio     И на наш инстаграм – https://www.instagram.com/libolibostudio/ 
    6/29/2023
    29:01
  • Лиза Монеточка и студия Либо/Либо запускают совместный подкаст
    До того, как стать известной певицей, Лиза Монеточка мечтала работать в школе. Мечта не сбылась, но Лиза это пережила. Зато теперь у неё есть подкаст, где она каждую неделю разговаривает с детьми и подростками обо всём на свете: первых отношениях, буллинге, экзаменах и принятии себя, и делится опытом. А помогает ей в этом — как и во всём остальном — муж Витя Исаев. Витя и Лиза уверены: пережили они, переживёте и вы. Новые эпизоды — каждую пятницу, начиная с 30 июня. Присылайте свои истории в бот:  https://t.me/libomonetochka_bot   Это подкаст студии студии Либо/Либо — https://libolibo.ru/ Подписывайтесь на наш телеграм — https://t.me/libolibostudio И на наш инстаграм – https://www.instagram.com/libolibostudio/  
    6/26/2023
    0:59

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About Радио Монеточка

До того, как стать известной певицей, Лиза Монеточка мечтала работать в школе. Мечта не сбылась, но Лиза это пережила. Зато теперь у неё есть подкаст, где она каждую неделю разговаривает с детьми и подростками обо всём на свете: первых отношениях, буллинге, экзаменах и принятии себя, и делится опытом. А помогает ей в этом — как и во всём остальном — муж Витя Исаев. Витя и Лиза уверены: пережили они, переживёте и вы. Присылайте свои истории в бот: https://t.me/libomonetochka_bot
Podcast website

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Радио Монеточка

Радио Монеточка

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