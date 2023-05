پلی‌لیست - کافه‌طور

" کافه طور"سلام من مختار رزمجو هستم Playlist | اینجا پادکست پلی لیست عنوان : کافه طور مود : کافه طور / آرامشبخش / عاشقانه ژانر: سافت راک / ایندی / پاپ / جاز / بلوز و ...این پلی لیست شامل موزیک هایی هست که توی کافه ها مهمولا میشنوید لینک مستقیم پادکست " صدای مهاجر":https://Castbox.fm/channel/id5313738?country=gb?لینک صفحه " پلی لیست " در سایت حامی باش جهت حمایت مالیhttp://hamibash.com/playlistpodcast برای دانلود آهنگ ها به کانال تلگرامی ما مراجعه کنیدhttps://t.me/playlistpodcas01-Tamino - Indigo Night02-33 Tours - California Dreamin03-Anathema – Flying04-Antimatter - Fighting for a Lost Cause05-Elton John - Blue Eyes06-ColdPlay – Yellow07-Dima Kobeshavidze - Red Wine08-Salvatore Adamo – Fleur09-Enrico Macias - Ma patrie10-Leonard Cohen - Famous Blue Raincoat11-Cigarettes After Sex – Apocalypse12-Irene Skylakaki - In the Light13-BEYRIES - The Pursuit of Happiness14-Christos Stylianou - Crazy Land15-Jessie Ware - Selfish Love16-Thom Yorke – Suspirium17-Bahamas - All I've Ever Known18-Boz Scaggs - Last Tango On 16th Street19-Dr. Project Point Blank - A song for V.20-Nancy Sinatra & Frank Sinatra - Somethin' Stupid21-Hozier-Run22-The Ways - Otaghe Abi23-Gary Moore - Still Got The Blues24-Eagles - Hotel California25-Pink Floyd - Another Brick In The Wall26-Freddie Mercury - Love Me Like There's No Tomorrowبرای در یافت اطلاعات اضافی در مورد محتوای این اپیزود تو شبکه های اجتماعی مارو دنبال کنید : https://instagram.com/playlistpodcast_ اینستاگرام : https://twitter.com/playlistpodcas توئیتر : دکمه نارنجی مشترک شدن (Subscribe)رو کیک کنید تا هر دوشنبه از انتشار اپیزود جدید آگاه بشید. 🔔 برای حمایت و بهتر شدن پادکست دکمه قلب❤ رو فشار بدید برای ارسال به کسی که فکر میکنید ممکنه خوشش بیاد دکمه اشتراک گذاری فشار بدید. ❗*توجه*❗ تمام محتوای این پادکست بر اساس انتخاب کاربران خواهد بود ! پس اگر تم ، مود ، موضوع ، سبک ، ژانر ،استایل ، خواننده و ... خاصی مد نظر تون هست در بخش نظرات (کامنتComment) برای ما بنویسید. +18 👇