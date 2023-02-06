皮蛋漫游记

皮蛋漫游记

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B站 UP 主两颗皮蛋负责的播客频道，频道下面有三个系列 1. 产品漫游：聊聊产品，看看背后的逻辑 2. 思维漫游：从内容和日常聊起，迭代我们的思维方式 3. 皮蛋漫游：对谈不同行业的朋友，更新我们对不同行业的理解 More