皮蛋漫游记
皮蛋漫游记
B站 UP 主两颗皮蛋负责的播客频道，频道下面有三个系列
1. 产品漫游：聊聊产品，看看背后的逻辑
2. 思维漫游：从内容和日常聊起，迭代我们的思维方式
3. 皮蛋漫游：对谈不同行业的朋友，更新我们对不同行业的理解 More
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产品漫游#011 | 一切预测WWDC23的终局都是锤子科技
-导言-两年前两颗皮蛋的第一期内容就是有关苹果 WWDC , 在那之后预测和复盘预测 WWDC就成了皮蛋的保留节目。适逢 WWDC23 开幕之际，我们和少数派 Nick 一起聊了聊我们与 WWDC 的缘起及经历，并且畅谈了对 WWDC23 的期待。-视频-《苹果眼镜预测》-嘉宾-少数派 Nick-时间轴-00:00 Intro1:22 WWDC23 内容可以跳转至 31:011:58 两年前皮蛋的第一期内容就是关于WWDC07:03 初号: 因为软件高保密性反而对WWDC 的未知更期待10:35 Nick：上古的WWDC观看者成就感来源于外语系的正反馈12:41 零号：早期只是 iPhone 的使用者，不关注 WWDCWWDC21 回顾13:41 疫情当下重新思考人与人的关系15:58 第一次做内容为什么选这个选题16:55 通用控制很惊艳，但真的🐦了太久WWDC22 回顾19:25 台前调度不达预期21:41 息屏显示的基本预测准确24:04 M2 Macbook Air 开始梳理笔记本产品线27:13 最近几年苹果真的造了太多词！WWDC23 探讨31:00 tvOS：不关心特性，更关心内容32:35 iPadOS：期待更好的文件管理34:17 iOS：赶紧修bug提升稳定性，Craig！！！35:47 灵动岛：期待能力进一步开放41:47 watchOS：期待 Ultra 版本更多独占特性45:00 macOS：一切的期待都是有关游戏55:18 CarPlay：谁会是完全体的第一个合作伙伴？59:02 15寸 Macbook Air 的出现并不意外苹果眼镜1:01:09 不会封闭在完全虚拟的世界1:02:19 手的交互很像操作 Apple TV1:06:46 系统更像 iPadOS 而不是 macOS1:10:07 第一步可能就是 VR 游戏1:12:31 M系列芯片的保有量是下限，与大佬联合开发眼镜专属游戏是上限题外1:18:45 果子的人工智能？1:22:35 Ending- BGM -《On And On 》- WWDC 2015《Feel It Still》- WWDC 2017- 互动方式 -B站：两颗皮蛋微博：两颗皮蛋_ 小红书：两颗皮蛋
皮蛋漫游#012| 我们想借着「漫长的季节」聊聊东北和回不去的故乡
-导言-热播剧《漫长的季节》已经收尾已有一个月有余，我们辛爽导演的这部现象级的佳作充满敬意。这种敬意不仅来源于编排的缜密与角色的刻画，更重要的是他很容易勾起作为工业城市长大的我们的思绪与回忆。本期我们请到了家乡在大庆的东北老哥宝瑞斯，与他一同漫谈剧集与回不去的东北。-嘉宾-宝瑞斯，东北衰败见证者-时间轴-Part1:总体感受0:00 《漫长的季节》：现象级国产佳作2:05 关键词：命运，反直觉与客观呈现5:56 哪一集开始突然拨云见日？Part2: 人物与细节7:30 初号：因为马队而数次流泪12:51 初号：邢三背后人到老年的释怀16:00 宝瑞斯：王响好像家乡“油公司”的大院长辈26:02 宝瑞斯：殷红背后的复杂人性28:26 零号：沈墨*人前的美好是一种灰暗的对照物30:54 零号：翻垃圾的大妈让剧中世界更加熟悉真实32:56 丽茹的意向为什么是象征 忠贞不二 幸福美满的马蹄莲？40:34 辛爽导演：反套路，闲庭信笔与草蛇灰线Part3: 漫谈东北54:41 东北式幽默与乐观的来源：漫长的冬天与宝瑞斯的自黑01:03:41 乐观背后的坚毅：东北饺子馆老板娘与街边小贩01:05:46 凝固的东北与回不去的故乡Part4:结尾01:10:06 王阳的诗：《漫长的》- 引述 -《一直游到海水变蓝》《再会顾远山，金承志的<罗刹国纪>》-日谈公园《假装的艺术》- BGM -《夜长梦多》-蛙池《你把我的脸庞转向明天》-法兹- 互动方式 -B站：两颗皮蛋微博：两颗皮蛋_ 小红书：两颗皮蛋
产品漫游#010 | 关于苹果零售我们还有什么没说的
-导言-五一节前，我们恰逢苹果在深圳罗湖万象城的Apple Store开业，也是苹果在深圳的第二家零售店。于是我们在视频制作之后，以我们的经历聊起，加之对门店一线员工的采访，试图拆接触苹果直营店为何如此独特和重要。-视频-《苹果零售》-时间轴-00:00 Intro0:39 为啥要专门做一起视频讲苹果零售4:12 并非“果粉”，以重度用户视角观察苹果零售9:17 初号与苹果零售店的接触经历12:34 零号与苹果零售店接触的经历16:19 线上与线下的融合21:53 服务一致性：高度控制下的失控24:58 Lexi（苹果员工）如何看待一致性28:27 一致性背后是成本，也是人与人的连接30:30 苹果新零售的开路人：Angela Ahrendts34:18 将门店构建成“第三空间”38:26 CICI（苹果员工）与用户的故事43:18 动线设计背后是少和精的SKU46:35 造价和建造并非零售最重要的点51:14 如何看待被设计出来的“真诚”53:58 从个体开始拥抱真诚57:19 新零售背后需要有利润率支撑1:04:08 反对刻奇，感受真诚- BGM -《Dancing with my phone》- HYBS《Delicate》- Damien Rice- 互动方式 -B站：两颗皮蛋微博：两颗皮蛋_ 小红书：两颗皮蛋
皮蛋漫游#011| 到非洲去！与前传音销售经理漫谈坦桑尼亚和津巴布韦
-导言-大家五一假期是否都出去感受人山人海了？这期播客，我们邀请到了前传音的销售经理Jerry，他曾经在坦桑尼亚和津巴布韦作为中方人员长期驻留。我们不仅请他聊了聊传音这家公司和非洲的手机市场，也跟着他一起云游并感受了这两个“奇葩小国”的离谱经历。-嘉宾-Jerry：前传音销售经理-时间轴-0:00 Intro2:10 加入传音前对传音的了解4:18 Infinix TECNO itel 的来源及定位11:05 相互竞争又互相平衡的三个品牌14:31 规模是成本控制的重要因素15:55 非洲大陆概览坦桑尼亚🇹🇿18:12 工作缘起与初识坦桑尼亚25:17 代表itel品牌在坦桑尼亚的开拓计划29:27 坦桑尼亚城市与品牌分布32:01 为何选择小城市进行突破38:15 占领心智上的第二39:59 接触到的摩的师傅用户43:47 老百姓收入水平如何46:39 汤桑尼亚娱乐生活介绍津巴布韦🇿🇼48:16 如何从坦桑尼亚到津巴布韦50:51 200$的“美式咖啡”55:23 被长期制裁的逆差国家1:01:07 利用成熟品牌印象扩大声量尾声1:08:33 传音到底为何成为非洲之王1:12:47 不同的利益决定了不同的投入1:16:47 结语：不平的世界- BGM -《Circle of Life／Nants’ Ingonyama》《Circle of Life》- 互动方式 -B站：两颗皮蛋微博：两颗皮蛋_ 小红书：两颗皮蛋
思维漫游#007 | 再谈小米（下）：财报视角下真正的小米
- 导言 -5个月前，我们以用户和前从业者的视角与朋友一起探讨了小米这家公司。5个月后，小米22年财报已出的当下，我们再次邀请到了Chris与我们分享财报视角下的小米。我们日常对于小米的刻板印象能在财报上得到印证吗？22年营收利润双下滑的小米23年又有什么策略？小米造车目前投入了什么样的规模？以上种种问题我们都会在这期提供一些思考。- 前情提要 -《再谈小米（上)：我们心中真正的小米》- 录制嘉宾 -Chris，科技行业从业者- 时间轴 -00:00 Intro00:36 拖更是在等小米22年的财报01:25 为什么要看财报04:16 从财报看小米的业务构成Part1: 收入07:18 小米22财年：营收利润双下滑10:05 硬件：总体下滑但高端战略在手机和IoT见成效13:07 互联网：基本持平但境外收入增长显著14:44 国内互联网收入放缓：平衡商业价值和用户体验Part2:支出17:02 研发投入&运营开支&汽车&投资亏损Part3:下滑原因分析19:40 全球通胀的大背景21:06 手机整体出货下降22:06 Q1&Q2: 地缘政治，疫情与通胀影响下的库存高基数23:29 Q3: 需求疲软和库存压力24:08 Q4：竞争与印度区债务问题25:34 手机是基石，产品竞争力最终靠研发投入Part4: 23年如何扭转30:24 促销手段减少库存&高端化31:22 高端化&高端差异化：影像旗舰35:43 23年经营策略：规模与利润并重37:33 Redmi承接性价比用户38:19 重视xiaomi品牌的高端化39:03 小米汽车：一次全新的机会42:48 不断拓展全球化Part5: 小米造车挑战与优势45:19 挑战1: 产品定位与定价47:15 挑战2: 品牌与造车投入50:36 探讨: 是否叫小米汽车？53:18 优势1: 投资布局深入&全资公司54:03 优势2: 全球化&雷军个人魅力54:34 优势3: MIUI的用户规模Part6: 造车能给小米带来什么56:52 抓住风口，留住人才57:25 互联网业务拓展Part7: 总结58:59 在机会与风险中前行的小米- BGM -《Pink Floyd - Lost for Words》- 互动方式 -B站：两颗皮蛋微博：两颗皮蛋_ 小红书：两颗皮蛋- 支持 -欢迎你在爱发电给我们一些支持和鼓励。
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