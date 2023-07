026|重启人生做一只小鸟吧不然呢 Brush up Life and Then What?

【聊了什么The What】 这是一期和友台《珊越拾穗》的串台节目! 一起聊天的三个女的分别是:林珊,小蓝,明雪 《重启人生》是一部让人会心一笑的日式人间轻喜剧,主角麻美在意外死亡之后发现自己可以重新回到婴儿时期活一遍,在经历了五次重生之后她逐渐意识到了自己活着的意义,最终回到家乡和童年挚友度过了平静又美好的余生。编剧笨蛋节奏用举重若轻的方式讨论生死的宏大命题,看似处处闲笔却能勾勒出一个真实立体的世界,让不同文化背景和年龄的观众产生强烈的情感共鸣。这一集里,我们讨论了日本的"地元系"、"空气系"、和"世界系"叙事,"宽松世代"心态和现实社会中的贫困问题。故事里的主角和朋友们有一种笃定和闲适的人生态度,而她所在的北熊谷也是一个乌托邦式的熟人社会,与孤独的当代原子社会背道而驰。如果说日式漫才里有负责吐槽的"直人"和负责执拗的"怪人",这部剧的妙处在于它温柔地提醒了电视机前的我们对随时可能降临的死亡如何拒不接受,以及对"不平凡"的执念。 "Brush up Life" is a Japanese comedy about Kondo Asami, who discovers that she can go back to being a baby and relive her life after dying in an accident at 33. After experiencing five reincarnations, she gradually realizes the meaning of her rebirth and ultimately returns to her hometown to live out her days with her childhood friends. The screenwriter, BakaRhythm, uses a light touch to discuss the grand theme of life and death, outlining a world that allows us to feel such a strong emotional resonance with the characters despite being from different backgrounds. The protagonist in the story has a sense of certainty about who she is and a relaxed attitude toward conventional success. Her hometown is depicted as a utopian community opposite from our atomized society. The brilliance of this drama lies in its gentle reminder of the unreasonable way we refuse to accept that death could come at any moment in life, as well as our obsession with being extraordinary. 【时间轴 The When】 00:02:32 节奏缓慢的电视剧是件激进的事情 00:04:30 日本的炼狱系 00:05:35 《重启人生》没有去触碰重生剧的痛点 00:07:03 日本的世界系 00:08:35 日本的地元系:专注小地方,讨论"我们的地方" 00:09:20 回到故乡(小城市)与离开故乡(到大城市、出国)的对比 00:11:03 日本的空气系 00:13:00 思考日本现实社会中的贫困问题 00:15:10 对日本作为后稀缺(post-scarcity)社会的想象 00:15:44 日本的外来打工移民 00:16:35 日本的相对贫困问题 00:18:25 日本的泡沫经济与后稀缺社会有所联 00:19:55 躺平的人和内卷的人殊途同归 00:21:45 日本的宽松世代;横向连结与纵向连结 00:25:48 飞行员的设定 00:27:30 《重启人生》对死亡的思考 00:30:25 《重启人生》中的佛教轮回概念 00:31:20 《重启人生》代入感强烈 00:35:40 《重启人生》的漫才节奏;直人与怪人;重复 00:41:05 反对上价值 00:43:10 日常生活中的况味 00:48:10 人生的捷径与修行 00:49:50 日韩影音在全球流通的对比 00:54:05 大荧幕与小屏幕的对比 00:59:15 主演安藤樱 01:02:10 《重启人生》没有挑战社会主流价值 00:02:32 - It's a radical thing to produce a slowly-paced TV drama. 00:05:35 - "Brush up Life" did not touch on the pain points of rebirth dramas. 00:07:03 - Japan's "world" genre. 00:08:35 - Japan's "local" genre: Focusing on small places and discussing "our place." 00:09:20 - The comparison between returning to hometowns (small cities) and leaving hometowns (going to big cities or overseas). 00:11:03 - Japan's "atmosphere" genre. 00:13:00 - Reflecting on poverty issues in Japanese society. 00:15:10 - Imagining Japan as a post-scarcity society. 00:15:44 - Japan's foreign migrant workers. 00:16:35 - Japan's relative poverty issue. 00:18:25 - The connection between Japan's bubble economy and post-scarcity society. 00:19:55 - The different paths of "lying flat" and "involution." 00:21:45 - Japan's "loose" generation 00:27:30 - "Brush up Life" explores death. 00:30:25 - The Buddhist reincarnation concept in the show 00:35:40 - The comedic rhythm of "Brush up Life" 00:49:50 - The comparison of Japanese and Korean dramas in the global market 00:59:15 - Why we love Sakurai Ando. 01:02:10 - "Brush up Life" did not challenge mainstream social values. 【拓展链接 The Links】 《奇巧计程车》 《宽松世代又如何》影评 有日剧气质的美国导演Kelly Reichardt 新片《Showing Up 好戲登場》 为什么日本年轻人不愿意出国 东京贫困女子 高中生穷忙族