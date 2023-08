About PensieroSicuro

PensieroSicuro™ 🎤Podcast semplificato di Sicurezza Informatica, Privacy e Tecnologia. 🎤 Ogni Venerdì alle 13:00 un nuovo Episodio. 🎤 Ciao sono Alessandro e sono la voce che vi racconta di argomenti di: Sicurezza informatica, Privacy e Tecnologia a 360°, all'interno del podcast PensieroSicuro. 🎤 Pensiero Sicuro nasce con il semplice obbiettivo di condividere le esperienze fatte negli anni e di parlare di argomenti complicati cercando di renderli più semplici. 🎤 Per questo motivo molti concetti vengono soltanto accennati, altri raccontati con esempi, il tutto con lo scopo di essere piacevoli da ascoltare per tutti. 🎤 Le materie sono trattate in maniera sintetica e semplificata possono essere utili come infarinatura per chi volesse solo farsi un'idea di questi temi oppure come ripasso per ha sempre meno tempo da passare sui libri. 🎤 Ma più semplicemente qualcosa da ascoltare mentre siete in coda o in metropolitana (quando ci si potrà tornare).