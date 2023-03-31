东腔西调
大观天下志
一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是由大观天下志制作播出的一档文化类对谈播客。在这里，主播将与来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活，探寻社会文化观念背后的来龙去脉。我们还将不定期放送「思想季」与「冷思考」等特别策划栏目。突破茧房，不赶浪潮，学术也可以接地气。
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一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是由大观天下志制作播出的一档文化类对谈播客。在这里，主播将与来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活，探寻社会文化观念背后的来龙去脉。我们还将不定期放送「思想季」与「冷思考」等特别策划栏目。突破茧房，不赶浪潮，学术也可以接地气。
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串台｜民族国家的十字路口：新的世界秩序何以可能｜施展×徐涛
从什么时候开始我们不再觉得世界会更加开放包容？为什么在全球化将世界经济前所未有地紧密联结之后，当下占据政治话语的却是「脱钩」「战争」和「本国优先」？借《枢纽：3000年的中国》再版之机，我们邀请施展老师和「声东击西」的主播徐涛串台讨论：全球经济空间和政治空间的分离如何带来民族主义和保守主义思想的抬头；身处其中的我们，该如何正视自身的民族主义情绪和越来越「撕裂」的环境；高速发展的虚拟空间和数字技术能否提供一种，超越政治「左右」光谱的、新的权力秩序的想象。现有秩序的灯光似乎正在熄灭，但当我们将时间线拉长，新秩序下灯光会再次亮起。【本期对谈】徐涛，声动活泼联合创始人、声东击西主播施展，上海外国语大学教授、《枢纽》作者【收听指南】01:17惯性代替规律，过去五年间世界仿佛从恒纪元进入乱纪元04:42一个重要的结构性变化是经济空间与政治空间的日益分离08:28近代国家政治逻辑的动员取向与民族主义的发展23:24数字技术与民族主义的对撞实质是新旧秩序的竞争36:52技术如何为新的权力秩序提供正当性47:33在今天的国际秩序里，科技公司正在成为秩序的建构者56:28黑格尔的历史哲学如何帮助我们理解历史和自身的民族主义情绪61:04惯性来看，未来5年世界还将处在乱纪元【工具箱】01施展：[枢纽：3000年的中国](https://book.douban.com/subject/27602003/)02[Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control](https://mitpress.mit.edu/9780262047227)03丹麦在硅谷派驻外交官的报道：[The World’s First Ambassador to the Tech Industry](https://www.nytimes.com/2019/09/03/technology/denmark-tech-ambassador.html)04黑格尔[历史哲学](https://book.douban.com/subject/1034222/)05相关往期：[#179我们习以为常的和平，为何难以降临阿富汗](https://etw.fm/179）*感谢「声东击西」对本期节目的制作支持使用音乐- Book Bag-E's Jammy Jams幕后制作监制：含之、信宇后期：赛德运营：瑞涵设计：饭团【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎多多留言评论，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos001（备注「播客」）
Vol.143｜进步的幻象：在卷和躺之外，重要的是走出倦怠｜社会病理学
比五一小长假更早来的又是周末调休。要不要取消调休，已经成了一个年年重复年年热闹的话题；在讨论背后，对于工作的普遍焦虑、倦怠、低预期，也愈发演变为一种生存危机——越来越多的人开始放弃对“饼”和“胡萝卜”的追求，也不再相信“明天会更好”。马克思曾经说过，劳动是人的本质属性，这对于现在的我们来说意味着什么？工作或者职业对于个体来说又意味着什么？当我们在预设并期待持续发展的时候，有没有想过增长是怎么来的？如果有极限，我们又该如何应对？本期节目，作为社会学学者的孟庆延老师将和我们聊一聊，现代文明如何把世界变成了一个分工体系，而我们每个人在其中都扮演着怎样的角色。【本期对谈】主播：何必（北京大学历史学博士）嘉宾：孟庆延（中国政法大学社会学院副教授）【收听指南】01:20 调休反而带来了身心疲惫03:20人的本质属性是劳动or休息？07:20 高度分工也意味着环环相扣09:04 人们工作的意义（感）在消失11:05 现在的工作无法满足人的预期13:40干活的干不过写PPT的？15:20 许多发展红利源于融入分工体系19:10 “明天会更好”的预期开始落空20:40 任何一个国家对增长都有焦虑24:52 钱从哪儿来？增长有没有极限？27:00 原初丰裕社会带来的启示29:05 技术乐观主义，是谁在乐观？32:20 超大规模将意味着一揽子的变化35:24 问题是如何在乱纪元中安放自己【工具箱】01 1886年5月1日，美国芝加哥20多万工人为争取实行八小时工作制而举行大罢工，最终获得了胜利。1889年7月，由恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会。会议通过决议，规定1890年5月1日国际劳动者举行游行，并决定把5月1日这一天定为国际劳动节。02现代所称的“工作伦理”可以追溯到马克斯·韦伯所讨论到的“新教徒伦理”。在《新教伦理与资本主义精神》中，韦伯提出了一个知名的论点：那就是清教徒的思想影响了资本主义的发展，现代资本主义精神诞生于基督教的禁欲主义精神——人应该按照服务于上帝的更大荣耀来安排生活，努力工作，并把它视为天职。03《新东方年会版【沙漠骆驼】：干活的累死累活有成果那又如何到头来干不过写PPT的》https://www.bilibili.com/video/BV1Qt411b7Vr04所谓发展主义是一种意识形态，一种认为经济增长是社会进步的先决条件的信念，以经济增长作为主要目标依据不同的手段例如高科技、工业化、国家干预或市场机制，产生出不同版本的发展主义学说。但各类发展主义学说都没有反思一系列的基本问题，如：什么是发展？为谁或为什么要发展？什么在发展？谋求发展有什么政治含义？等等。《发展的幻象》一书所选编的文章旨在对发展主义进行批判，《原初丰裕社会》是其中的第三篇。05 《反市场的资本主义》一书的内容包括：市场模式的演化；自我调节市场与虚构商品：劳动、土地与货币；经济：制度化的过程；为市场定位；否思社会科学：19世纪范式的局限等。06 《第七次全国人口普查公报》http://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm07《罗马史纲：超大规模共同体的兴衰》是学者李筠继《西方史纲》之后第二部通俗易懂的西方历史通识作品。该书以时间为序，通过讲述罗马“王制时代”“共和时代”“帝国时代”三个时间阶段、25个主题单元的历史事件，深入分析罗马的千年兴衰，为大众透视西方历史和文明提供了一个全新角度。【小助手】由孟庆延、李筠两位学者带队的学术考察【“星火”：陕北篇】目前正在招募同行者。本次考察时间为5月23日至27日，欢迎扫描下方海报二维码，添加考察助理微信（eidos6719），获得具体价格和更多考察信息。 【往期回顾】Vol.63｜精神鸦片：究竟哪些东西在“毁掉下一代”？Vol.65｜算法系统：人类终将陷入自己理性的牢笼Vol.68｜全景敞视：当我们一起步入“楚门的世界”Vol.70｜城市竞争：抢人大战除了抢人，还在抢什么？Vol.73｜跟风旅游：一生有多少“一定要去一次”的地方？Vol.76｜颜值正义：一场多数人对多数人的“暴政”Vol.80｜制造需要：在消费主义与反消费主义之间Vol.89｜社会病理学：社会有病，我们有药吗？（番外）Vol.92｜象牙之塔：现代大学正在缓慢死亡吗？Vol.95｜老龄社会：你真的了解过你的父母吗？Vol.108｜精神危机：现代生活的意义，究竟去哪儿了？Vol.114｜集体怀旧：一场关于“过去”的浪漫想象？Vol.117｜网络戾气：短链条理性+长链条情绪Vol.121｜乡土中国：走进乡村，走出田园牧歌式的异邦Vol.132｜小妖怪的夏天：论一个配角的自我修养Vol.136｜叫好与叫座：大众媒介越发达，我们越是分母【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎多多留言评论，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos001（备注「播客」）
Vol.142｜通往文明之路：当AI的进化不以人的意志为转移｜嘉宾：翟志勇
去年年底，OpenAI发布的ChatGPT给人工智能领域注入了一针强心剂，很多人认为这是人工智能技术的一个里程碑。经过不到三个月，科技大咖和AI技术专家已经签署了一封名为《暂停大型人工智能研究》的公开信，呼吁暂停GPT-5的研发。从2020版GPT-3到2022版ChatGPT，再到最近掀起热潮的AutoGPT，AGI（通用人工智能）时代似乎已在眼前。AI创作的东西算不算抄袭？它是否会对既有的知识产权法律体系造成冲击？如何看待数字技术的爆发式发展将产生的社会影响？普通法在数字空间中是否还具有适用性和借鉴意义？数据科技公司会成为数字时代的大立法者吗？在今天的节目中，我们邀请到北京航空航天大学法学院教授翟志勇老师，和我们一起聊聊AI时代的数字空间与法律秩序。【本期对谈】主播：何必（北京大学历史学博士）嘉宾：翟志勇（北京航空航天大学教授）【收听指南】01:30 AI创作的东西算不算抄袭？05:04 知识产权保护与AI的创造性10:00 平台与创作者的所有权之争12:20 普通法与成文法的不同适用15:00 普通法要求“不得从自己的过错中获利”18:00 谁会成为数字时代的“大立法者”？20:30 从更宽泛的意义上去理解法律22:00 政客不是技术专家，也不是法律专家25:25 从业者实际上是新技术规范的立法者28:00 法律生成不是简单的立法或司法过程30:00 举例：不同国家的奶业标准制定33:20 法律也是一种公共服务，而且存在竞争35:50 有了ChatGPT，如何为课堂“立法”？38:10 新技术正迫使当下的法学教育更新迭代41:05 未来几年可能对大家来讲是一个阵痛期【本期推荐】《通往文明之路100讲》是由大观小组成员施展、李筠、翟志勇、许小亮以及周林刚五位老师担任主讲的全新节目，正在喜马拉雅更新中。与以往教科书式的叙述模式有所不同，节目将围绕人类历史上堪称秩序缔造者的“大立法者”们进行讲述，带大家回到秩序生成的重要时刻，向大家呈现这些大立法者在面临时代挑战时所做的思考，呈现一部人类秩序的动态生成史。欢迎你来和老师们一起，打开对世界秩序的全新想象方式。4月14日-27日期间购买还有五折优惠。【工具箱】01 《直播录像丨王安忆与余华文学对谈“现实与传奇”》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2244493302 《2021年12月8日美国国会关于数字资产和Web3的听证会完整版》https://www.bilibili.com/video/BV17M4y1c72z03 《现场直击：TikTok 美国国会听证会》https://mp.weixin.qq.com/s/sijU17dNik0CTNCpAytQvw04 未来生命研究所（Future of Life Institute）关于《暂停大型人工智能研究》的公开信https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎多多留言评论，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos001（备注「播客」）
Vol.141｜过载的方舟：“近代家庭”的发明与退场
今年3月，全嘻嘻对话上野千鹤子，以及“资助八年的女生做家庭主妇”这两个社会议题引起了非常广泛的讨论。对于这两个话题持什么态度，实际上反映了我们如何认知女性在家庭中的角色，不同观点的冲突很多时候也是家庭观念的冲突，这当中可能还包含了传统与现代、不同社会文化之间的差异。而上野千鹤子手里的社会学“解剖刀”，恰恰就是从家庭这个“黑匣子”切入的。为什么上野千鹤子说“家”是被发明出来的？日本近代家庭制度有哪些特殊之处？“近代家庭”的解体有哪些预兆？不组建家庭的人们，可以发展出“后家庭”的社区吗？在今天的节目里，我们将和大家聊聊作为社会学家的上野千鹤子如何讲述日本近代家庭制度，探讨在近代家庭观念的变迁背后是否蕴含着更广阔的可能性。【本期对谈】柳爽（大观天下志编辑部）何必（北京大学历史学博士）【收听指南】02:09 从上野千鹤子热开始说起03:35 日本社科发展的两股思潮07:20 不读这本书，不懂上野千鹤子09:25 近代家庭是一个非常日本的概念11:40 很长时间里，日本平民是无姓的17:10 家庭自我认同（Family Identify）的变迁21:00 家庭的本质更趋向于照护的需求23:50 日本夫妻同姓制度与僵硬的婚姻法25:40 日本特色家族制度与家名制度30:45 近代家庭正在走向终结吗？33:00 古今的差别有时候大于东西方差别36:45 现代个体生活正成为新的神话38:50 家庭带给年轻女性的心理压力41:50 现代生产体系对传统生命历程的冲击44:50 不婚不育，家庭之外的狭小社会空间49:20 女权的敌人：男人？父权制？50:25 人生而自由，又无往不在枷锁之中【工具箱】01 上野千鹤子，著名社会学家，日本女性学、性别研究领域的开拓者、引领者及理论学家。著有《近代家庭的形成和终结》《一个人的老后》《厌女》《父权制与资本主义》《女性主义40年》等。02 卡尔·奥古斯特·魏特夫（Karl August Wittfogel，1896-1988），德裔美国历史学家，汉学家，犹太裔。他提出东方专制主义理论，把“治水”视为东方经济政治的关键要素，引起了很大争论和影响。03 柳田国男，日本民俗学创立者。原姓松冈。东京大学政治专业毕业。早年曾投身于文学事业。30岁时离开文坛，开始研究民俗学，创立了民间传说会、民俗学研究所。著有《后狩词记》《远野物语》《海南小记》《蜗牛考》《桃太郎的诞生》等许多民俗学著作。04 有贺喜左卫门，日本民俗学家。1922年毕业于日本东京大学。曾任东京教育大学学院长、庆应大学教授、日本社会学学会会长。他的著述与学术活动多集中在农村社会和村落组织的调查研究方面。运用的观点，以社会学为主，兼有民族学的视角。著有:《农村社会研究》《日本家族制度与佃农制度》《村落生活》《先祖与氏神》《民俗学的本愿》等。05 有贺喜左卫门《日本家族与小农制度》（1943），发现透过家族以及族群系统形成的小农协作关系，此为日本特有的组织以及乡村社会运作方式。铃木荣太郎《日本农村社会学原理》（1940）提出自然村的概念，是共同体的生活场所，体现了家庭做为日本社会的精神存在状态。06 日本姓氏，苗字（みょうじ，也写作“名字”）是中文“姓氏”的意思。因为日本人姓氏的可变性很高（因开创新家业、家族集团分支或收养等原因都可以改姓，这也是日本姓氏数目众多的主要原因）。一般而言，日本的姓氏可以分为两类：自古就有的，和自《平民苗字必称义务令》后创立的。此外，因为被认为是天神的后代，而处于赐姓予臣民的社会顶层，所以日本天皇和皇族都是只有名而没有姓。07 家名。在日本指家的名字，亦指家主之位，继承人。（ 家の名。また、家の跡目。家督。）有贺喜左卫门在《日本的家族》中指出:“日本的家，是家产与家业的运营集团，在社会上是作为生活单位而存在。家超越其人员的生死，以连续存在为目标，代代夫妇都担负着这个任务。”这也是为什么日本的许多家门能够世代延续的原因——即家名延续大于血缘延续。不管是近亲入继，还是毫无血缘关系的外人入继，最核心的是家名的承继。08 《利维坦》是托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes，1588-1679）生平最重要的著作，出版于1651年。初版的《利维坦》有一个极为著名的封面，描绘着一个戴着王冠的巨大海怪，一手持剑、一手持仗，海怪的身体则由无数的人民所构成，暗示着由个人转让权利组成的国家有巨大的力量，这种力量将颠覆基督教体系的整个世界观。【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎多多留言评论，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos001（备注「播客」）
【正片】43姚泽麟x张笑宇：一门心思搞钱有什么不对吗？
嘉宾介绍 姚泽麟：华东师范大学社会发展学院副教授，《金钱的社会意义》一书中文版译者张笑宇：大观学者，华东师范大学世界政治研究中心特聘研究员，著有文明三部曲《技术与文明》《商贸与文明》《产业与文明》等；相关作品作者: 维维安娜·泽利泽出版社: 华东师范大学出版社出品方: 薄荷实验副标题: 私房钱、工资、救济金等货币原作名: The Social Meaning of Money : Pin Money, Paychecks, Poor Relief, and Other Currencies译者: 姚泽麟 等钱就是钱——大多数普通人就是这么认为的。确实，在一般观念中，金钱是一项没有感情的工具，它将社会关系简化为冷漠疏离的金钱关系。著名的社会科学家泽利泽质疑这种假设，她在本书中说明了人们如何自创货币的形式，以及人们如何透过使市场理论家困惑的方法，设定金钱的用途，将各种金钱形式与亲友关系网路融合，并终极改变了人们花钱与存钱的过程。观点讨论1. 从“诗和远方”到“专心搞钱”，这一届年轻人的金钱观发生了什么样的变化？是什么塑造了我们对钱的认知？2. 既然钱如此重要，为什么“拜金”就成了负面价值观？我们对钱的污名化从何而来？想搞钱很可耻吗？3. 在家庭内部谁掌握财政大权谁就掌握了绝对话语权吗？4. 究竟是“谈感情就不要谈钱”，还是“没有物质的爱情才是一盘散沙”？5. 金钱和商贸是如何推动现代社会和文明的诞生？观点讨论在你看来，你更同意“谈感情就不要谈钱”还是更同意“没有物质的爱情就是一盘散沙”？
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About 东腔西调
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