串台|民族国家的十字路口:新的世界秩序何以可能|施展×徐涛

从什么时候开始我们不再觉得世界会更加开放包容?为什么在全球化将世界经济前所未有地紧密联结之后,当下占据政治话语的却是「脱钩」「战争」和「本国优先」?借《枢纽:3000年的中国》再版之机,我们邀请施展老师和「声东击西」的主播徐涛串台讨论:全球经济空间和政治空间的分离如何带来民族主义和保守主义思想的抬头;身处其中的我们,该如何正视自身的民族主义情绪和越来越「撕裂」的环境;高速发展的虚拟空间和数字技术能否提供一种,超越政治「左右」光谱的、新的权力秩序的想象。现有秩序的灯光似乎正在熄灭,但当我们将时间线拉长,新秩序下灯光会再次亮起。【本期对谈】徐涛,声动活泼联合创始人、声东击西主播施展,上海外国语大学教授、《枢纽》作者【收听指南】01:17惯性代替规律,过去五年间世界仿佛从恒纪元进入乱纪元04:42一个重要的结构性变化是经济空间与政治空间的日益分离08:28近代国家政治逻辑的动员取向与民族主义的发展23:24数字技术与民族主义的对撞实质是新旧秩序的竞争36:52技术如何为新的权力秩序提供正当性47:33在今天的国际秩序里,科技公司正在成为秩序的建构者56:28黑格尔的历史哲学如何帮助我们理解历史和自身的民族主义情绪61:04惯性来看,未来5年世界还将处在乱纪元【工具箱】01施展:[枢纽:3000年的中国](https://book.douban.com/subject/27602003/)02[Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control](https://mitpress.mit.edu/9780262047227)03丹麦在硅谷派驻外交官的报道:[The World's First Ambassador to the Tech Industry](https://www.nytimes.com/2019/09/03/technology/denmark-tech-ambassador.html)04黑格尔[历史哲学](https://book.douban.com/subject/1034222/)05相关往期:[#179我们习以为常的和平,为何难以降临阿富汗](https://etw.fm/179)*感谢「声东击西」对本期节目的制作支持使用音乐- Book Bag-E's Jammy Jams幕后制作监制:含之、信宇后期:赛德运营:瑞涵设计:饭团