Vol.141｜过载的方舟：“近代家庭”的发明与退场

今年3月，全嘻嘻对话上野千鹤子，以及“资助八年的女生做家庭主妇”这两个社会议题引起了非常广泛的讨论。对于这两个话题持什么态度，实际上反映了我们如何认知女性在家庭中的角色，不同观点的冲突很多时候也是家庭观念的冲突，这当中可能还包含了传统与现代、不同社会文化之间的差异。而上野千鹤子手里的社会学“解剖刀”，恰恰就是从家庭这个“黑匣子”切入的。为什么上野千鹤子说“家”是被发明出来的？日本近代家庭制度有哪些特殊之处？“近代家庭”的解体有哪些预兆？不组建家庭的人们，可以发展出“后家庭”的社区吗？在今天的节目里，我们将和大家聊聊作为社会学家的上野千鹤子如何讲述日本近代家庭制度，探讨在近代家庭观念的变迁背后是否蕴含着更广阔的可能性。【本期对谈】柳爽（大观天下志编辑部）何必（北京大学历史学博士）【收听指南】02:09 从上野千鹤子热开始说起03:35 日本社科发展的两股思潮07:20 不读这本书，不懂上野千鹤子09:25 近代家庭是一个非常日本的概念11:40 很长时间里，日本平民是无姓的17:10 家庭自我认同（Family Identify）的变迁21:00 家庭的本质更趋向于照护的需求23:50 日本夫妻同姓制度与僵硬的婚姻法25:40 日本特色家族制度与家名制度30:45 近代家庭正在走向终结吗？33:00 古今的差别有时候大于东西方差别36:45 现代个体生活正成为新的神话38:50 家庭带给年轻女性的心理压力41:50 现代生产体系对传统生命历程的冲击44:50 不婚不育，家庭之外的狭小社会空间49:20 女权的敌人：男人？父权制？50:25 人生而自由，又无往不在枷锁之中【工具箱】01 上野千鹤子，著名社会学家，日本女性学、性别研究领域的开拓者、引领者及理论学家。著有《近代家庭的形成和终结》《一个人的老后》《厌女》《父权制与资本主义》《女性主义40年》等。02 卡尔·奥古斯特·魏特夫（Karl August Wittfogel，1896-1988），德裔美国历史学家，汉学家，犹太裔。他提出东方专制主义理论，把“治水”视为东方经济政治的关键要素，引起了很大争论和影响。03 柳田国男，日本民俗学创立者。原姓松冈。东京大学政治专业毕业。早年曾投身于文学事业。30岁时离开文坛，开始研究民俗学，创立了民间传说会、民俗学研究所。著有《后狩词记》《远野物语》《海南小记》《蜗牛考》《桃太郎的诞生》等许多民俗学著作。04 有贺喜左卫门，日本民俗学家。1922年毕业于日本东京大学。曾任东京教育大学学院长、庆应大学教授、日本社会学学会会长。他的著述与学术活动多集中在农村社会和村落组织的调查研究方面。运用的观点，以社会学为主，兼有民族学的视角。著有:《农村社会研究》《日本家族制度与佃农制度》《村落生活》《先祖与氏神》《民俗学的本愿》等。05 有贺喜左卫门《日本家族与小农制度》（1943），发现透过家族以及族群系统形成的小农协作关系，此为日本特有的组织以及乡村社会运作方式。铃木荣太郎《日本农村社会学原理》（1940）提出自然村的概念，是共同体的生活场所，体现了家庭做为日本社会的精神存在状态。06 日本姓氏，苗字（みょうじ，也写作“名字”）是中文“姓氏”的意思。因为日本人姓氏的可变性很高（因开创新家业、家族集团分支或收养等原因都可以改姓，这也是日本姓氏数目众多的主要原因）。一般而言，日本的姓氏可以分为两类：自古就有的，和自《平民苗字必称义务令》后创立的。此外，因为被认为是天神的后代，而处于赐姓予臣民的社会顶层，所以日本天皇和皇族都是只有名而没有姓。07 家名。在日本指家的名字，亦指家主之位，继承人。（ 家の名。また、家の跡目。家督。）有贺喜左卫门在《日本的家族》中指出:“日本的家，是家产与家业的运营集团，在社会上是作为生活单位而存在。家超越其人员的生死，以连续存在为目标，代代夫妇都担负着这个任务。”这也是为什么日本的许多家门能够世代延续的原因——即家名延续大于血缘延续。不管是近亲入继，还是毫无血缘关系的外人入继，最核心的是家名的承继。08 《利维坦》是托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes，1588-1679）生平最重要的著作，出版于1651年。初版的《利维坦》有一个极为著名的封面，描绘着一个戴着王冠的巨大海怪，一手持剑、一手持仗，海怪的身体则由无数的人民所构成，暗示着由个人转让权利组成的国家有巨大的力量，这种力量将颠覆基督教体系的整个世界观。【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎多多留言评论，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos001（备注「播客」）