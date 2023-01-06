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Monica Xie
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Hello World, who is OnBoard!? 两个爱码字的投资人关于软件、创业与投资的真诚对话。 关注主播： Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+AI创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学 GN：前SaaS及科技投资人，Gl...
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Hello World, who is OnBoard!? 两个爱码字的投资人关于软件、创业与投资的真诚对话。 关注主播： Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+AI创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学 GN：前SaaS及科技投资人，Gl...
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Available Episodes

5 of 35
  • EP 35. ICML现场对话AI研究员符尧：亲历AI诸神之战，解读LLM前沿研究，Llama 2，AI Agents
    OnBoard! 一大波更新要来啦！Monica 最近一个月都在硅谷，之前怠慢了一段时间，很快就会补上啦。 这次的节目非常特别，是在ICML 2023 (International Conference on Machine Learning, 国际机器学习大会）的现场录制的。这次的嘉宾，爱丁堡大学博士生符尧，更是众望所归，相信最近关注大语言模型的朋友都不陌生。他的好几篇关于大语言模型能力研究的文章，几乎都是业内必读。 Hello World, who is OnBoard!? 正如符尧在一篇总结文章中所说：“ICML 2023，OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta，各大名校的 rising star PhD，顶级 hedge fund 与 VC ，most popular startups 悉数到场，这里是诸神之战的最前线。” 我们就在诸神之战的现场，回顾了ICML与各位大神现场交流的见闻，fuyao对于数据、RLHF等大模型核心研究领域的思考，还有对震动行业的、刚刚发布的LlaMA-2的看法。 这次在室外录制，嘉宾还在生病，不免有些杂音。但是我想这对于关注干货的听众来说，都不是问题。相信你也会受益匪浅。Enjoy! *本期涉及比较多的术语，需要你对大模型（LLM）有基础的技术了解。 嘉宾介绍 符尧，爱丁堡大学的博士生，研究大语言模型的推理能力。符尧在北京大学完成了本科学位，在哥伦比亚大学完成了硕士学位，曾在MIT-IBM AI 实验室，Allen Institute for AI (AI2) 等担任实习研究员。他的工作主题包括了大语言模型演化，复杂推理，涌现能力，以及如何从第一性原理构造模型。他以《拆解追溯 GPT-3.5 各项能力的起源》为代表的文章系列详细阐述了语言模型的能力机制，在中文和全球互联网上都产生了重大的影响力。 我们都聊了什么 02:05 凡尔赛开场 & 嘉宾符尧的介绍 04:33 认识ICML，参加诸神之战的盛会是什么体验；付尧入选的论文如何探讨模型能力的遗忘 08:09 过去半年，对模型能力有什么新的理解 09:36 解决模型能力遗忘为什么重要，有什么挑战 13:49 模型能力遗忘对于垂直领域模型有什么影响 17:39 蒸馏 (Distillation) 技术为什么重要，现在研究和落地处在什么阶段 24:00 算力紧张，以后更多的创新研究都会发生在业界而不是学术界吗 26:39 ICML上看到了哪些有意思的研究 - paper 推荐！ 30:41 最火的话题1：基于LLM的agents 构建有什么挑战和解法 37:36 现在的大语言模型能力可以支持怎样的Agent? 48:51 最火的话题2：解读 Llama 2，最让人印象深刻的变化是什么？ 56:25 基于Llama 2,学术界可以有什么研究方向？ 59:06 ICML 上亲历的大神交流 61:57 符尧还在关注哪些新的研究方向 & 我们对 Agent 集群的畅想 我们提到的内容 符尧的ICML论文：Specializing Smaller Language Models towards Multi-Step Reasoning T5: Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models Chatbot Arena: Benchmarking LLMs in the Wild with Elo Ratings The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning FlexGen: High-Throughput Generative Inference of Large Language Models with a Single GPU FLOWGEN: Fast and slow graph generation by Aman Madaan 符尧的Llama 2 讨论会 memo (7/18/2023) RL: Reinforcement learning, 强化学习 SFT: Supervised Fine Tuning, 监督微调 RLHF: Reinforcement Learning with Human Feedback, 人类反馈强化学习 Distillation: 蒸馏，基于大语言模型训练小模型的方法 Scaling law: A mathematical relationship where performance improves with increasing size, 规模定律 Alignment tax: Additional effort to align a model's behavior with human values, 对齐税 参考文章 符尧的个人主页 ICML 2023 手记 - 诸神之战的最前线 符尧的博客 A Closer Look at Large Language Models Emergent Abilities, by Yao Fu How does GPT Obtain its Ability? Tracing Emergent Abilities of Language Models to their Sources, by Yao Fu Training language models to follow instructions with human feedback, by John Schulman Scaling Laws for Reward Model Overoptimization Emergent Abilities of Large Language Models, by Jason Wei Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models, by Jason Wei 别忘了，关注M小姐的微信公众号，了解更多中美软件、AI与创业投资的干货内容！ M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！如果你能在小宇宙上点个赞，Apple Podcasts 上给个五星好评，就能让更多的朋友看到我们努力制作的内容，打赏请我们喝杯咖啡，就给你比心！ 有任何心得和建议，也欢迎在评论区跟我们互动~
    8/7/2023
    1:09:18
  • EP 34. 对话前Gitlab 增长总监 Hila Qu：从0到100，硅谷PLG（产品驱动增长）一线实践
    好久不见，大家端午快乐！聊了这么多AI技术，是时候聊聊更实际的问题：AI产品如何在海外做增长？近年来，我们看到越来越多的中国软件创业公司，尤其是最近涌现的 AI 应用类公司，都会考虑以国际市场作为第一站。PLG，产品驱动增长，也是大多数海外AI产品采用的增长和商业化模式。技术在变，Go-To-Market 的很多经验，万变不离其宗，或许可以让大家在探索的路上少走一些弯路。 Hello World, who is OnBoard!? 今天这位嘉宾，就是Monica 一直想要邀请来的硅谷软件领域的实战派大牛，Hila Qu。Hila 原来在大名鼎鼎的开源上市公司 GitLab 担任 Head of growth, 增长负责人。Gitlab之前，Hila也在硅谷几个不同阶段的ToB, ToC公司，担任过核心增长职位。硅谷最一线的创新公司是怎么实践PLG的，Hila 大概是最有发言权的人之一了。Gitlab从开源产品到收入超过4亿美金的上市公司，更是PLG的典范。这次与Hila长达两个多小时的对话，全都是一线实战干货： ToB, ToC 产品增长有什么不同？ 怎样的公司和产品适合PLG？ PLG模式需要怎样的销售？ 如何打造围绕产品的增长团队？ 产品早期数据分析体系如何搭建…… 真的可以拿出笔记本了。 Enjoy! 嘉宾介绍 Hila Qu（Twitter @HilaQu）, 前 Gitlab 增长总监，从0到1搭建增长体系。曾任硅谷Fintech 独角兽 Acorn 增长副总裁。现在，Hila 是硅谷顶尖产品与增长培训平台 Reforge 入驻企业家（EIR），也是独立企业增长顾问，服务企业包括 Nord Security, Replit StreamNative 等。 Hila 的 LinkedIn, 公众号：兜里有糖甜, MediumEmail: hui.qu.2009 艾特 gmail.com 我们都聊了什么 [01:57] Hila 的职业之路，从ToC 到ToB 公司做增长如何转型 [05:39] 正本清源，Hila 如何定义PLG？为什么说 PLG 不只是传统的 Growth hacking （增长黑客）？ [08:10] ToC 产品的增长与 SaaS 公司 PLG 有哪些核心差异？为什么说对于 SaaS 公司，获客只是“增长”的第一步？ [12:42] 怎样的产品适合采用 PLG ？ [16:19] 为什么 PLG 需要好的产品 onboarding 体验与销售两条腿走路？ [21:41] 公司的不同阶段，如何平衡大客户需求与 PLG 增长知之间的优先级？ [27:41] 给创始人的 PLG 101：怎样是一个完整的PLG 增长体系流程？ [33:53] 什么是产品体验的 Aha Moment？如何设计一个好的 Aha Moment? 有什么常见的误区？Gitlab 如何定义 golden user journey? [43:40] 企业发展不同阶段，PLG 产品的数据体系如何搭建？ [48:30] 收费：什么时候开始收费？为什么说收费体系的建立是一个动态过程？ [57:48] SaaS 产品定价如何设计和跟踪？我们能从 Netflix 上学到什么？ [61:44] Gitlab 的实践分析：如何设计实验？从activation 到 retention, 如何确定用户流程中的北极星指标？ [68:47] 什么是获客中的 PQL (Product Qualified Leads)? 什么是好的 PQL？ [74:54] 什么是一个好的增长实验？早期数据不足的时候，如何设计实验？ [79:47] 如何从0到1搭建增长团队？Head of Growth 入职第一件事应该做什么？ [87:37] 搭建产品数据分析体系，有哪些常见的挑战和误区？ [90:02] 招聘，招聘！什么是适合 PLG 的增长和销售人才？应该具备哪些能力？ [96:55] AI 它又来了：如何识别产品早期的“噪音用户”？ [99:41] Hila 提供哪些 PLG 相关的咨询服务？如何与你的增长顾问有效沟通？ [104:07] 快问快答！Hila 推荐了一本童书？！ 我们推荐的内容 Hila Qu 的公众号：兜里有糖甜 Hila 的书：《硅谷增长黑客实战笔记》 Hila 推荐的书：The Almanack of Naval Ravikant: A Guide to Wealth and Happiness Hila 推荐的书：Someday Hila Qu:【万字长文】SaaS增长新趋势：产品驱动增长PLG Hila 的英文文章：Five steps to starting your PLG motion Hila 的英文访谈: The ultimate guide to adding a PLG motion | Hila Qu (Reforge, GitLab) Lenny's Newsletter 参考文章 草根SaaS产品：如何定价，打包，涨价？ 45张PPT了解《硅谷增长黑客实战笔记》 GitLab's Hila Qu on What B2B Companies Can Learn About Growth from B2C - OpenView Hila Qu (GitLab): B2B vs. B2C Growth How to Build A Growth Model (Part 1) How to Build A Growth Model (Part 2) 别忘了，关注M小姐的微信公众号，了解更多中美软件、AI与创业投资的干货内容！ M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！ 如果你能在小宇宙上点个赞，Apple Podcasts 上给个五星好评，就能让更多的朋友看到我们努力制作的内容，打赏请我们喝杯咖啡，就给你比心！ 有任何心得和建议，也欢迎在评论区跟我们互动~
    6/22/2023
    1:55:29
  • EP 33. 对话AfterShip创始人Teddy：十年打造服务全球的电商SaaS，在模糊的正确中迭代产品、市场与组织
    新的一期 OnBoard! 的创始人深度访谈来啦！打造面向全球市场的 SaaS 公司，正在成为越来越多中国 SaaS 公司关注的话题。诞生于香港、壮大于深圳、服务于全球的 AfterShip，就是这里面不得不提的一个标杆。 Hello World, who is OnBoard!? AfterShip 成立于 2012 年，是一家服务国际电商的 B2B SaaS 公司，从第一天成立起就面向国际市场，业务今已遍布北美、欧洲、亚洲等世界各地，团队成员来自全球不同国家的 20 多个城市。客户包括 eBay、Wish、Shopee 等国际电商平台，以及 Anker、Watsons、EcoFlow 等 17,000 多家品牌。2021 年，公司获 Tiger Global 领投 6,600 万美金的 B 轮融资，刷新电商 SaaS 赛道 B 轮融资记录。公司旗下有 AfterShip Tracking（物流查询）, Email（邮件营销）, Returns（退换货管理）, Shipping（多物流商发货）等产品矩阵，涵盖售前售后各个环节。 今年正是 AfterShip 成立的第 11 个年头，趁着创始人 Teddy 回国，我们来到 AfterShip 的深圳总部，在据说由设计过 Meta 总部的设计师一手打造的“海景空间”里，完成了现场录制。Teddy非常认真和细致地跟我们分享了这个漫长过程中的教训、收获和展望。 为什么要从中小客户开始做起？ 如何在一开始打造了一个20人14个国籍的团队？ 为什么早期开发人员都要自己学会做电商？ 为什么在看似发展顺利的时候选择融资？ 整合多产品线的过程中，有哪些产品和组织上的挑战？ 从产品和客户的全球化，到团队和组织的国际化，作为国内 Global SaaS 的先行者，Teddy 无数细节的坦诚分享，一定是你能听到的、少有的原汁原味的创业故事。 你会感受到 Teddy 非常细节控的风格，当然还有，Teddy 努力了很久还是港味浓浓的普通话~哈哈！ 话不多说，大家Enjoy！ 对了，播客可以打赏你知道嘛~！☕☕☕🥂 我们都聊了什么 03:37 Teddy个人成长经历介绍，以及创立AfterShip的故事。 06:52 为什么在创立公司前做电商卖家的时候，Teddy选择看似小众的“欧洲”市场？ 09:19 什么时候决定从解决自己痛点到真正做一家软件公司？ 12:39 为什么刚开始Teddy就决定把公司做成一个“可持续的生意”？ 18:00 刚开始做的时候遇到了哪些挑战？ 20:01 回过头看，AfterShip的十年经历了哪三个重要阶段？ 25:09 为什么在Teddy看来SaaS本质其实是在卖“服务”？ 28:27 如何通过产品向客户传递行业的“最佳实践”？ 34:23 AfterShip现在的团队规模以及如何维持人人都在“一线”的文化？ 39:10 从自己的需求出发，后面是如何找到产品的PMF？ 44:28 为什么“选对客户”是产品全球化在0到1过程中最重要的事情？ 47:47 什么时候开始服务中大型客户以及如何进行需求的取舍？ 51:17 回过头来看，为什么早期服务SMB是了解全球市场的最佳路径？ 53:56 逐步做中大型客户的时候对产品和组织产生了什么变化？ 56:12 为什么在主动触达大客户的过程中发现市场空间被打开了？ 60:34 为什么真正做全球市场的时候发现“时差”是第一个意想不到的问题？ 66:03 总结服务企业级客户的过程，还有哪些最佳实践以及可以改变的地方？ 71:00 做到现在，为什么Teddy依旧觉得电商SaaS市场仍然有很大空间？ 76:31 回想创业当年，哪些事情是刚开始需要想清楚，哪些可以“模糊正确”？ 79:28 为什么SaaS“出海”和全球化是不一样的概念？ 82:52 如何从Day 1就打造全球化的团队？招聘中有什么原则？ 94:27 为什么刚开始“不出名”反而能招到来自14个不同国家的人才？ 100:01 在全球化扩张的过程中，如何通过建立影响力吸引全球高级人才？ 103:36 为什么现在Teddy还会给每位入职员工分享自己的成长经历？ 106:25 回到运营策略上，产品如何在全球市场做冷启动？ 112:04 到主动推广阶段，有什么有效经验介绍产品和方案？ 118:02 为什么产品尽早开始收费是商业化中最重要的收获？ 122:25 如今在发展多产品矩阵的时候，做了哪些取舍和原则？ 130:44 如何判断需求是一个“功能”而非“产品”？ 134:15 在多产品品牌整合的过程中，为什么最大的挑战依旧回到团队和组织？ 140:37 在品牌效应被放大的时候，如何保持单个产品团队能力一直“在线”？ 145:55 在多产品矩阵下，如何同样简单清晰地向客户传递产品信息并且做好Onboarding？ 149:19 放眼AfterShip的未来，为什么Teddy最关心依然是公司本身和组织文化？ 154:14 过去一两年，对组织和公司做过最重要的决定是什么？ 158:00 如何看待AI以及内部有哪些讨论和展望？ 165:38 为什么Teddy会提出SaaS初创公司的融资标准，以及在当下标准应当更“严格”？ 171:49 快问快答！还聊到了Teddy的个人公众号SaaS 102 为什么不是101！ 嘉宾推荐的内容 《Rework：重来》 《富爸爸，穷爸爸》 参考文章 Teddy的个人公众号：SaaS 102（ID: SaaS_102） 37signals - 这家上个世纪成立的 SaaS 公司给了我们哪些启示？ 十年经验总结：国际 SaaS 创业的 9 条建议 SaaS 102 | 为什么 SaaS 产品不应该害怕收费？ AfterShip 十周年演讲全文：创业是一场赢得信任，创造价值的修行 对话 AfterShip 陈龙生：很少公司因为一件事做十年而死 SaaS 资本寒冬？市场缺的不是钱，缺的是好产品 最后，AfterShip正在高速发展，求贤若渴，感兴趣的朋友请戳：查看更多职位 别忘了！同步关注两位 Host 的微信公众号，看更多干货内容哦： Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+AI创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学 GN：前SaaS及科技投资人，Global SaaS社区 Linkloud 发起人，公众号我思锅我在 (ID: thinkxcloud) 主理人。| 即刻：High寧 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！希望你分享给对这个话题感兴趣的朋友哦~ 如果你用 Apple Podcasts 收听，也请给我们一个五星好评，这对我们非常重要。感恩！
    6/1/2023
    2:52:00
  • EP 32. 【生成式AI专题4】对话微软大模型专家：GPT 能否带领我们通向AGI（通用人工智能）？
    今天又是一期关于AI的硬核讨论！这次依旧是 AI 领域的核心话题之一：GPT 是否能带领我们通向 AGI (Artificial General Intelligence, 通用人工智能）？如何评估和理解 AI 的能力？大模型范式下，我们如何定义智能？这些问题，至今没有标准的答案。大模型加上 HuggingGPT, AutoGPT 一系列 generative agents（生成式代理） 之后，给各个行业甚至整个社会带来什么改变？我们这期的嘉宾，来自中美学术界与产业界，绝对难得的一线视角。 Hello World, who is OnBoard!? GPT 之后，我们关于AGI 的探讨又更近了一个阶段。但如果走向通用人工智能时代是一个大概率事件，那么实现通用人工智能的最佳路径只有 GPT 吗？还有哪些值得大家去探索的方向有待讨论，探索的方法论又从何而来？这是 OnBoard! 与科技早知道又一期合作节目，我和大家都非常喜欢的硅谷徐老师，与来自微软研究院两篇刷屏论文的作者，以及中国AI独角兽研发总监一起，深度探讨最值得你关心的几个AI领域核心命题。相信你听完这一期，会对人工智能的能与不能，希望与挑战，有不一样的认识。 长达3小时的谈话，即使知道短一些的版本会更容易传播，但是Monica 还让大家听到更多原汁原味的讨论，所以尽量保留了更多内容。相信这些干货，值得你的时间。Enjoy！ 嘉宾介绍 硅谷徐老师，硅谷连续创业者、人工智能高管、斯坦福商学院客座讲师，「科技早知道」主播 ｜推特：@H0wieXu｜ 微信公众号：硅谷云｜ AI博客：howiexu.substack.com 谭旭，微软亚洲研究院 高级研究员，主要研究方向为生成式人工智能及其在语言/语音/音乐生成中的应用，《MSRA researcher, HuggingGPT》作者之一 张弋，微软亚洲研究院 高级研究员，主要研究方向为通用人工智能的物理、数学，《Microsoft researcher，Sparks of AGI》 论文作者之一 红博士，某 AI 公司研发总监，研究方向：计算机视觉、数据压缩、通用人工智能。公众号：红博士说 主持： Monica，美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+AI创业公司打工人，公众号：M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学 我们都聊了什么 [01:41] 嘉宾自我介绍，最近关注的AI研究（及Monica的隐藏小Update!） [07:48] 第一视角解读微软刷屏论文：Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4 [13:25] GPT4 是 AGI 吗？ [18:42] 对于这篇AGI论文常见的误解：为什么这是比公开 GPT4更强的模型？ [21:48] 为什么GPT4 没有视觉训练数据，却能够理解图片？ [26:46] GPT4 达到高中生水平了吗？为什么能比 ChatGPT 提高这么多？ [31:26] 大模型的 Hallucination（幻觉）要如何解决？业界有哪些尝试？ [44:59] 大模型要实现AGI，还有哪些挑战？为什么“思考太快了”是一种局限？ [56:57] 火爆全网的 HuggingGPT: 研究背景、运作机制、与 AutoGPT 和 ChatGPT Plugin 的异同？ [65:30] 我们需要不同领域的 foundation model （基础模型）吗？ [72:27] HuggingGPT 和 AutoGPT 技术成熟了吗？为什么需要专家生态？ [78:05] 为什么说 ChatGPT Plugin 的本质是 OpenAI 在收集数据？ [85:21] 中国的大模型公司如何追赶 OpenAI? [90:05] 大模型能处理的 Context Length (背景信息长度）是能力瓶颈吗？要如何突破？ [96:11] 如何理解 context length 对于大模型能力的重要性？需要对模型架构本身做改变吗？ [103:53] 为什么说AI创新要赢得市场，生态可能比技术更重要？ [106:04] AI技术应用落地的现状如何？有什么机会和挑战？ [113:34] AI创业公司应该优先服务500强大客户吗？ [118:56] 企业会如何使用AI：调用 API 还是本地部署？有哪些决定因素？ [122:21] AI 应用创业有哪些方向？为什么说要关注 mission impossible (不可能的任务）？ [130:15] 嘉宾眼里，AI 最让人兴奋的未来是什么？ 免责：节目中的观点都是嘉宾和主持人个人观点，不代表所在机构观点，亦不构成任何投资建议。 参考文章 论文 《GPT-4，通用人工智能的火花》 Language models can explain neurons in language models Draw a unicorn in TikZ 🦄 ChatGPT cost a fortune to make with OpenAI's losses growing to $540 million last year, report says Scaling Transformer to 1M tokens and beyond with RMT ChatGPT当“律师”！全球法律巨头「律商联讯」推出Lexis+ AI™ 通用人工智能时代到来了：尽管 AGI 不完美，人类也会犯错 欢迎关注M小姐的微信公众号，了解更多中美软件、AI与创业投资的干货内容！ M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！ 如果你能在小宇宙上点个赞，Apple Podcasts 上给个五星好评，就能让更多的朋友看到我们努力制作的内容，感恩比心！ 有任何心得和建议，也欢迎在评论区跟我们互动哦~
    5/19/2023
    2:55:44
  • EP 31. 【走心幕后】13个月30期，我们与播客的共同成长（及，你们要的播客清单！）
    这一期是 OnBoard! 的 bonus 番外篇，两位主播来走心地跟大家聊聊 OnBoard! 诞生以来的历程、思考与心得。 不知不觉，OnBoard! 居然已经诞生了1年多的时间，确切的说，是13个月。回头来看，我们都没有想到，这充满动荡的一年，我们居然已经录制了整整30期播客，也就是不到两周就有一期播客（把自己都惊艳到！） Hello World, Welcome OnBoard! 在这个特殊的时间点，两位主播在北京的一个茶馆里，跟大家侃侃而谈心路历程，包括： 录制30期深度访谈播客，我们的收获与心得 我们经常收到的听友和朋友们的问题：比如，如何用爱发电？ 两位主播最近的新动向 我们在一线对创业投资市场的观察 当然，还有避不开的AI：AI如何改变 SaaS，变与不变，现在与未来？ 推荐我们平时听得最多的国内外播客 最后！还有Monica 给大家录制的一个小彩蛋~ Stable Diffusion Google Bard PaLM（Pathways Language Model） Foundation model：基础模型 Setback：挫折 Market specialist： 市场专员 Copywriter：文案作者 Algorithm：算法 UBI：Univerasl Basic Income，全民基本收入 Social post：发布在社交网络上的帖子 AGI： Artificial General Intelligence，通用人工智能 Packaging：产品功能组合包装 Retention：留存 Pricing：定价 Enterprise readiness：达到企业级可用标准/状态 Version control：版本控制 Snpid Character.ai Stabiliby.ai Perplexity.ai POE Notion AI Rewind Jasper.ai Midjourney Zapier 《纳瓦尔宝典》：纳瓦尔宝典 The Tim Ferriss Show：tim.blog Invest Like the Best：podcasts.apple.com All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg：podcasts.apple.com Talk RL：TalkRL: The Reinforcement Learning Podcast The Robert Brains：The Robot Brains Podcast with Pieter Abbeel Eye on AI：www.eye-on.ai Lex Fridman：lexfridman.com SaaStr：www.saastr.com In Depth：review.firstround.com Acquired：www.acquired.fm Software Engineering Daily：softwareengineeringdaily.com Data Engineering Show：www.dataengineeringshow.com Open Source Underdogs：opensourceunderdogs.com No Priors：podcasts.apple.com 这里有个小插曲，本来我们还想很有仪式感地录 OnBoard! 第一期视频，但是无奈一时兴起，连设备都没有准备好，用来录制的手机居然录到一半内存满了…后续咱们还是剪辑一些花絮，供大家消遣吧！同时，也要感谢看到我们朋友圈的自嘲之后，主动提出赞助设备的听众！爱你们！ 希望这次聊天，能让我们彼此走得更近一些~Enjoy! 我们都聊了什么？ 04:41 两位主播先分享近况以及最近印象深刻的一件事。 14:20 答听众问之：当初为什么做播客？ 18:24 答听众问之：做一期播客的过程以及需要多长时间？ 20:53 答听众问之：做播客对我们的工作和生活有什么帮助？ 27:12 回过头看，OnBoard!的定位是什么，“PMF”在哪里？ 35:20 回顾前面30期，令主播印象最深刻的是哪几期节目？ 44:40 为什么录制过程中最特别的环节是“提纲准备”？ 47:41 做播客后对我们职业或生活有没有带来改变甚至“惊喜”？ 55:51 两位主播常听的播客清单大公开！还有两个“fun fact”！ 73:37 做了很多期AI节目，主播自己在用什么AI工具“改善”生活？ 80:18 接着再分享几个创业公司“活用”AI工具的案例。 85:12 主播自己比较期待或关注的AI公司有哪些？ 96:13 关于AI里的新机会和未来到底在哪里？ 103:42 这一波火热的AI投资里是否真的会诞生下一个“Facebook”或“谷歌”？ 108:53 为什么我们需要关注AI或AGI的社会影响？ 111:30 最后，两位主播展望对后面播客内容的规划和一点小小的“呼吁”！ 120:16 别忘了，还有Monica准备的彩蛋，Enjoy！ 提到的AI公司或产品 Snpid Character.ai Stabiliby.ai Perplexity.ai POE Notion AI Rewind Jasper.ai Midjourney Zapier 我们的播客和书籍推荐 《纳瓦尔宝典》：纳瓦尔宝典 The Tim Ferriss Show：tim.blog Invest Like the Best：podcasts.apple.com All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg：podcasts.apple.com Talk RL：TalkRL: The Reinforcement Learning Podcast The Robert Brains：The Robot Brains Podcast with Pieter Abbeel Eye on AI：www.eye-on.ai Lex Fridman：lexfridman.com SaaStr：www.saastr.com In Depth：review.firstround.com Acquired：www.acquired.fm Software Engineering Daily：softwareengineeringdaily.com Data Engineering Show：www.dataengineeringshow.com Open Source Underdogs：opensourceunderdogs.com No Priors：podcasts.apple.com 别忘了！同步关注两位 Host 的微信公众号，看更多干货内容： M小姐研习录 (ID: MissMStudy) by Monica 我思锅我在 (ID: thinkxcloud) by GN 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！希望你分享给对这个话题感兴趣的朋友哦~ 如果你用 Apple Podcasts 收听，也请给我们一个五星好评，这对我们非常重要。感恩！
    5/9/2023
    2:05:03

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