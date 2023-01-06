Hello World, who is OnBoard!? 两个爱码字的投资人关于软件、创业与投资的真诚对话。
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EP 35. ICML现场对话AI研究员符尧：亲历AI诸神之战，解读LLM前沿研究，Llama 2，AI Agents
OnBoard! 一大波更新要来啦！Monica 最近一个月都在硅谷，之前怠慢了一段时间，很快就会补上啦。
这次的节目非常特别，是在ICML 2023 (International Conference on Machine Learning, 国际机器学习大会）的现场录制的。这次的嘉宾，爱丁堡大学博士生符尧，更是众望所归，相信最近关注大语言模型的朋友都不陌生。他的好几篇关于大语言模型能力研究的文章，几乎都是业内必读。
Hello World, who is OnBoard!?
正如符尧在一篇总结文章中所说：“ICML 2023，OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta，各大名校的 rising star PhD，顶级 hedge fund 与 VC ，most popular startups 悉数到场，这里是诸神之战的最前线。”
我们就在诸神之战的现场，回顾了ICML与各位大神现场交流的见闻，fuyao对于数据、RLHF等大模型核心研究领域的思考，还有对震动行业的、刚刚发布的LlaMA-2的看法。
这次在室外录制，嘉宾还在生病，不免有些杂音。但是我想这对于关注干货的听众来说，都不是问题。相信你也会受益匪浅。Enjoy!
*本期涉及比较多的术语，需要你对大模型（LLM）有基础的技术了解。
嘉宾介绍
符尧，爱丁堡大学的博士生，研究大语言模型的推理能力。符尧在北京大学完成了本科学位，在哥伦比亚大学完成了硕士学位，曾在MIT-IBM AI 实验室，Allen Institute for AI (AI2) 等担任实习研究员。他的工作主题包括了大语言模型演化，复杂推理，涌现能力，以及如何从第一性原理构造模型。他以《拆解追溯 GPT-3.5 各项能力的起源》为代表的文章系列详细阐述了语言模型的能力机制，在中文和全球互联网上都产生了重大的影响力。
我们都聊了什么
02:05 凡尔赛开场 & 嘉宾符尧的介绍
04:33 认识ICML，参加诸神之战的盛会是什么体验；付尧入选的论文如何探讨模型能力的遗忘
08:09 过去半年，对模型能力有什么新的理解
09:36 解决模型能力遗忘为什么重要，有什么挑战
13:49 模型能力遗忘对于垂直领域模型有什么影响
17:39 蒸馏 (Distillation) 技术为什么重要，现在研究和落地处在什么阶段
24:00 算力紧张，以后更多的创新研究都会发生在业界而不是学术界吗
26:39 ICML上看到了哪些有意思的研究 - paper 推荐！
30:41 最火的话题1：基于LLM的agents 构建有什么挑战和解法
37:36 现在的大语言模型能力可以支持怎样的Agent?
48:51 最火的话题2：解读 Llama 2，最让人印象深刻的变化是什么？
56:25 基于Llama 2,学术界可以有什么研究方向？
59:06 ICML 上亲历的大神交流
61:57 符尧还在关注哪些新的研究方向 & 我们对 Agent 集群的畅想
我们提到的内容
符尧的ICML论文：Specializing Smaller Language Models towards Multi-Step Reasoning
T5: Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer
Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models
Chatbot Arena: Benchmarking LLMs in the Wild with Elo Ratings
The Flan Collection: Designing Data and Methods for Effective Instruction Tuning
FlexGen: High-Throughput Generative Inference of Large Language Models with a Single GPU
FLOWGEN: Fast and slow graph generation by Aman Madaan
符尧的Llama 2 讨论会 memo (7/18/2023)
RL: Reinforcement learning, 强化学习
SFT: Supervised Fine Tuning, 监督微调
RLHF: Reinforcement Learning with Human Feedback, 人类反馈强化学习
Distillation: 蒸馏，基于大语言模型训练小模型的方法
Scaling law: A mathematical relationship where performance improves with increasing size, 规模定律
Alignment tax: Additional effort to align a model's behavior with human values, 对齐税
参考文章
符尧的个人主页
ICML 2023 手记 - 诸神之战的最前线
符尧的博客
A Closer Look at Large Language Models Emergent Abilities, by Yao Fu
How does GPT Obtain its Ability? Tracing Emergent Abilities of Language Models to their Sources, by Yao Fu
Training language models to follow instructions with human feedback, by John Schulman
Scaling Laws for Reward Model Overoptimization
Emergent Abilities of Large Language Models, by Jason Wei
Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models, by Jason Wei
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8/7/2023
1:09:18
EP 34. 对话前Gitlab 增长总监 Hila Qu：从0到100，硅谷PLG（产品驱动增长）一线实践
好久不见，大家端午快乐！聊了这么多AI技术，是时候聊聊更实际的问题：AI产品如何在海外做增长？近年来，我们看到越来越多的中国软件创业公司，尤其是最近涌现的 AI 应用类公司，都会考虑以国际市场作为第一站。PLG，产品驱动增长，也是大多数海外AI产品采用的增长和商业化模式。技术在变，Go-To-Market 的很多经验，万变不离其宗，或许可以让大家在探索的路上少走一些弯路。
Hello World, who is OnBoard!?
今天这位嘉宾，就是Monica 一直想要邀请来的硅谷软件领域的实战派大牛，Hila Qu。Hila 原来在大名鼎鼎的开源上市公司 GitLab 担任 Head of growth, 增长负责人。Gitlab之前，Hila也在硅谷几个不同阶段的ToB, ToC公司，担任过核心增长职位。硅谷最一线的创新公司是怎么实践PLG的，Hila 大概是最有发言权的人之一了。Gitlab从开源产品到收入超过4亿美金的上市公司，更是PLG的典范。这次与Hila长达两个多小时的对话，全都是一线实战干货：
ToB, ToC 产品增长有什么不同？
怎样的公司和产品适合PLG？
PLG模式需要怎样的销售？
如何打造围绕产品的增长团队？
产品早期数据分析体系如何搭建……
真的可以拿出笔记本了。
Enjoy!
嘉宾介绍
Hila Qu（Twitter @HilaQu）, 前 Gitlab 增长总监，从0到1搭建增长体系。曾任硅谷Fintech 独角兽 Acorn 增长副总裁。现在，Hila 是硅谷顶尖产品与增长培训平台 Reforge 入驻企业家（EIR），也是独立企业增长顾问，服务企业包括 Nord Security, Replit StreamNative 等。
Hila 的 LinkedIn, 公众号：兜里有糖甜, MediumEmail: hui.qu.2009 艾特 gmail.com
我们都聊了什么
[01:57] Hila 的职业之路，从ToC 到ToB 公司做增长如何转型
[05:39] 正本清源，Hila 如何定义PLG？为什么说 PLG 不只是传统的 Growth hacking （增长黑客）？
[08:10] ToC 产品的增长与 SaaS 公司 PLG 有哪些核心差异？为什么说对于 SaaS 公司，获客只是“增长”的第一步？
[12:42] 怎样的产品适合采用 PLG ？
[16:19] 为什么 PLG 需要好的产品 onboarding 体验与销售两条腿走路？
[21:41] 公司的不同阶段，如何平衡大客户需求与 PLG 增长知之间的优先级？
[27:41] 给创始人的 PLG 101：怎样是一个完整的PLG 增长体系流程？
[33:53] 什么是产品体验的 Aha Moment？如何设计一个好的 Aha Moment? 有什么常见的误区？Gitlab 如何定义 golden user journey?
[43:40] 企业发展不同阶段，PLG 产品的数据体系如何搭建？
[48:30] 收费：什么时候开始收费？为什么说收费体系的建立是一个动态过程？
[57:48] SaaS 产品定价如何设计和跟踪？我们能从 Netflix 上学到什么？
[61:44] Gitlab 的实践分析：如何设计实验？从activation 到 retention, 如何确定用户流程中的北极星指标？
[68:47] 什么是获客中的 PQL (Product Qualified Leads)? 什么是好的 PQL？
[74:54] 什么是一个好的增长实验？早期数据不足的时候，如何设计实验？
[79:47] 如何从0到1搭建增长团队？Head of Growth 入职第一件事应该做什么？
[87:37] 搭建产品数据分析体系，有哪些常见的挑战和误区？
[90:02] 招聘，招聘！什么是适合 PLG 的增长和销售人才？应该具备哪些能力？
[96:55] AI 它又来了：如何识别产品早期的“噪音用户”？
[99:41] Hila 提供哪些 PLG 相关的咨询服务？如何与你的增长顾问有效沟通？
[104:07] 快问快答！Hila 推荐了一本童书？！
我们推荐的内容
Hila Qu 的公众号：兜里有糖甜
Hila 的书：《硅谷增长黑客实战笔记》
Hila 推荐的书：The Almanack of Naval Ravikant: A Guide to Wealth and Happiness
Hila 推荐的书：Someday
Hila Qu:【万字长文】SaaS增长新趋势：产品驱动增长PLG
Hila 的英文文章：Five steps to starting your PLG motion
Hila 的英文访谈: The ultimate guide to adding a PLG motion | Hila Qu (Reforge, GitLab)
Lenny's Newsletter
参考文章
草根SaaS产品：如何定价，打包，涨价？
45张PPT了解《硅谷增长黑客实战笔记》
GitLab's Hila Qu on What B2B Companies Can Learn About Growth from B2C - OpenView
Hila Qu (GitLab): B2B vs. B2C Growth
How to Build A Growth Model (Part 1)
How to Build A Growth Model (Part 2)
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6/22/2023
1:55:29
EP 33. 对话AfterShip创始人Teddy：十年打造服务全球的电商SaaS，在模糊的正确中迭代产品、市场与组织