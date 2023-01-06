EP 33. 对话AfterShip创始人Teddy：十年打造服务全球的电商SaaS，在模糊的正确中迭代产品、市场与组织

新的一期 OnBoard! 的创始人深度访谈来啦！打造面向全球市场的 SaaS 公司，正在成为越来越多中国 SaaS 公司关注的话题。诞生于香港、壮大于深圳、服务于全球的 AfterShip，就是这里面不得不提的一个标杆。 Hello World, who is OnBoard!? AfterShip 成立于 2012 年，是一家服务国际电商的 B2B SaaS 公司，从第一天成立起就面向国际市场，业务今已遍布北美、欧洲、亚洲等世界各地，团队成员来自全球不同国家的 20 多个城市。客户包括 eBay、Wish、Shopee 等国际电商平台，以及 Anker、Watsons、EcoFlow 等 17,000 多家品牌。2021 年，公司获 Tiger Global 领投 6,600 万美金的 B 轮融资，刷新电商 SaaS 赛道 B 轮融资记录。公司旗下有 AfterShip Tracking（物流查询）, Email（邮件营销）, Returns（退换货管理）, Shipping（多物流商发货）等产品矩阵，涵盖售前售后各个环节。 今年正是 AfterShip 成立的第 11 个年头，趁着创始人 Teddy 回国，我们来到 AfterShip 的深圳总部，在据说由设计过 Meta 总部的设计师一手打造的“海景空间”里，完成了现场录制。Teddy非常认真和细致地跟我们分享了这个漫长过程中的教训、收获和展望。 为什么要从中小客户开始做起？ 如何在一开始打造了一个20人14个国籍的团队？ 为什么早期开发人员都要自己学会做电商？ 为什么在看似发展顺利的时候选择融资？ 整合多产品线的过程中，有哪些产品和组织上的挑战？ 从产品和客户的全球化，到团队和组织的国际化，作为国内 Global SaaS 的先行者，Teddy 无数细节的坦诚分享，一定是你能听到的、少有的原汁原味的创业故事。 你会感受到 Teddy 非常细节控的风格，当然还有，Teddy 努力了很久还是港味浓浓的普通话~哈哈！ 话不多说，大家Enjoy！ 对了，播客可以打赏你知道嘛~！☕☕☕🥂 我们都聊了什么 03:37 Teddy个人成长经历介绍，以及创立AfterShip的故事。 06:52 为什么在创立公司前做电商卖家的时候，Teddy选择看似小众的“欧洲”市场？ 09:19 什么时候决定从解决自己痛点到真正做一家软件公司？ 12:39 为什么刚开始Teddy就决定把公司做成一个“可持续的生意”？ 18:00 刚开始做的时候遇到了哪些挑战？ 20:01 回过头看，AfterShip的十年经历了哪三个重要阶段？ 25:09 为什么在Teddy看来SaaS本质其实是在卖“服务”？ 28:27 如何通过产品向客户传递行业的“最佳实践”？ 34:23 AfterShip现在的团队规模以及如何维持人人都在“一线”的文化？ 39:10 从自己的需求出发，后面是如何找到产品的PMF？ 44:28 为什么“选对客户”是产品全球化在0到1过程中最重要的事情？ 47:47 什么时候开始服务中大型客户以及如何进行需求的取舍？ 51:17 回过头来看，为什么早期服务SMB是了解全球市场的最佳路径？ 53:56 逐步做中大型客户的时候对产品和组织产生了什么变化？ 56:12 为什么在主动触达大客户的过程中发现市场空间被打开了？ 60:34 为什么真正做全球市场的时候发现“时差”是第一个意想不到的问题？ 66:03 总结服务企业级客户的过程，还有哪些最佳实践以及可以改变的地方？ 71:00 做到现在，为什么Teddy依旧觉得电商SaaS市场仍然有很大空间？ 76:31 回想创业当年，哪些事情是刚开始需要想清楚，哪些可以“模糊正确”？ 79:28 为什么SaaS“出海”和全球化是不一样的概念？ 82:52 如何从Day 1就打造全球化的团队？招聘中有什么原则？ 94:27 为什么刚开始“不出名”反而能招到来自14个不同国家的人才？ 100:01 在全球化扩张的过程中，如何通过建立影响力吸引全球高级人才？ 103:36 为什么现在Teddy还会给每位入职员工分享自己的成长经历？ 106:25 回到运营策略上，产品如何在全球市场做冷启动？ 112:04 到主动推广阶段，有什么有效经验介绍产品和方案？ 118:02 为什么产品尽早开始收费是商业化中最重要的收获？ 122:25 如今在发展多产品矩阵的时候，做了哪些取舍和原则？ 130:44 如何判断需求是一个“功能”而非“产品”？ 134:15 在多产品品牌整合的过程中，为什么最大的挑战依旧回到团队和组织？ 140:37 在品牌效应被放大的时候，如何保持单个产品团队能力一直“在线”？ 145:55 在多产品矩阵下，如何同样简单清晰地向客户传递产品信息并且做好Onboarding？ 149:19 放眼AfterShip的未来，为什么Teddy最关心依然是公司本身和组织文化？ 154:14 过去一两年，对组织和公司做过最重要的决定是什么？ 158:00 如何看待AI以及内部有哪些讨论和展望？ 165:38 为什么Teddy会提出SaaS初创公司的融资标准，以及在当下标准应当更“严格”？ 171:49 快问快答！还聊到了Teddy的个人公众号SaaS 102 为什么不是101！ 嘉宾推荐的内容 《Rework：重来》 《富爸爸，穷爸爸》 参考文章 Teddy的个人公众号：SaaS 102（ID: SaaS_102） 37signals - 这家上个世纪成立的 SaaS 公司给了我们哪些启示？ 十年经验总结：国际 SaaS 创业的 9 条建议 SaaS 102 | 为什么 SaaS 产品不应该害怕收费？ AfterShip 十周年演讲全文：创业是一场赢得信任，创造价值的修行 对话 AfterShip 陈龙生：很少公司因为一件事做十年而死 SaaS 资本寒冬？市场缺的不是钱，缺的是好产品 最后，AfterShip正在高速发展，求贤若渴，感兴趣的朋友请戳：查看更多职位 别忘了！同步关注两位 Host 的微信公众号，看更多干货内容哦： Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+AI创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学 GN：前SaaS及科技投资人，Global SaaS社区 Linkloud 发起人，公众号我思锅我在 (ID: thinkxcloud) 主理人。| 即刻：High寧 大家的点赞、评论、转发是对我们最好的鼓励！希望你分享给对这个话题感兴趣的朋友哦~ 如果你用 Apple Podcasts 收听，也请给我们一个五星好评，这对我们非常重要。感恩！