诺拉A梦 Norah8mon

Norah

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喜剧演员Norah和朋友们的聊天播客，希望你有空的时候听个乐 到底选哪个专业，学我所爱还是安稳为王？ 到底要不要裸辞，换个环境换个心情？ 到底要不要渐行渐远的另一半分手？ 人生的岔路口上总是充满了大大小小的决定，当你纠结不定的时候，欢迎来到这里寻找灵感，与我们一起探讨「100个最重要的人生决定」。 「诺拉A梦 No... More