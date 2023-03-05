诺拉A梦 Norah8mon
Norah
喜剧演员Norah和朋友们的聊天播客，希望你有空的时候听个乐
到底选哪个专业，学我所爱还是安稳为王？
到底要不要裸辞，换个环境换个心情？
到底要不要渐行渐远的另一半分手？
人生的岔路口上总是充满了大大小小的决定，当你纠结不定的时候，欢迎来到这里寻找灵感，与我们一起探讨「100个最重要的人生决定」。
「诺拉A梦 No... More
喜剧演员Norah和朋友们的聊天播客，希望你有空的时候听个乐
到底选哪个专业，学我所爱还是安稳为王？
到底要不要裸辞，换个环境换个心情？
到底要不要渐行渐远的另一半分手？
人生的岔路口上总是充满了大大小小的决定，当你纠结不定的时候，欢迎来到这里寻找灵感，与我们一起探讨「100个最重要的人生决定」。
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EP02 油百万：上过很多种班，觉得还是不上班最适合我
日企员工？初创公司？mcn签约艺人？百万说这些都不是她想要的！！她要当自由职业，这最适合她，也是她人生中最重要的决定！主播：@Norah脱口秀嘉宾：@免子队长油百万语言类Up主/新晋脱口秀演员/平平无奇语言小天才时间轴2:55「魔女的游戏」受学生爱戴的老师也有烦恼5:54「最纠结的决定」曾经有两份mcn合约摆在我的面前，我却…8:26「决定离开初创公司」和蔼的老板腾飞后 突然好爱PUA11:25「决定做自由职业」做了才知道 自己可以有多懒14:38「父母的看法」我选择不告诉他们 或者 先斩后奏21:14「我的第一份工作」一个不让吃喝 靠颜色分等级的日企25:08「语言」语言天赋从妈妈模仿苏北人讲话开始30:12「做内容的初衷」我最反感背单词33:14「决定不再害怕蟑螂」为了我的xx，我在家里放了很多蟑螂35:33「极限二选一」爱动物的人底线到底在哪里？！40:39「感情上的决定」爱看的电视剧最后一集绝对不看，但是想分手我可以马上提如果你有任何想法或者想对我们说的话，欢迎在评论区发表你的想法。Song list：Telephone Number - Junko OhashiEspresso Sun - Citrus Avenue关注主播/嘉宾：抖音/小红书/Bilibili：@Norah 脱口秀抖音/小红书/Bilibili：免子队长油百万
EP01 Landy：创业的第一步是搬来上海
「Landy就像一杯人畜无害的鸡尾酒，喝下去感觉甜甜的，但是后劲十足」诺拉A梦的第一期，我请来了我的酒仙朋友Landy，和她一起聊聊她人生中最重要的决定——搬来上海。主播：@Norah脱口秀嘉宾：@LandySimple Drinks创始人 aka 最能喝的女人1:40 「决定」变成一个酒鬼2:37 「决定」搬来上海5:05 「搬家前后」顾虑与担心？惊喜与挑战？8:00 「决定的背后」爸妈和朋友的看法9:37 「一个all in的决定」离开大厂去创业11:28「一个错误的决定」创业路上并不是一帆风顺14:32「极限二选一」果然xx最有诱惑力17:02「职场心得」远程办公还是relocate？20:11「感情插曲」分手后的第二天 我就搬家了25:15「消费和餐饮」我们的行业是F&B B的部分26:40「临时决定」 飞去意大利参加酒展30:27「餐饮和电商」要怎么曝光？能做什么产品？32:28「行业内幕」做酒的女生 酒量好是必备？38:32「一个未来的决定」决定在xx岁结婚，因为…42:37「最纠结的决定」创业了才发现，这件事是最难的如果你有任何想法或者想对我们说的话，欢迎在评论区发表你的想法Cheers to Landy, cheers to you:)Song list：Telephone Number - Junko OhashiEspresso Sun - Citrus Avenue关注主播/嘉宾：抖音/小红书/Bilibili：@Norah 脱口秀小红书：Landy简单喝酒！
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到底选哪个专业，学我所爱还是安稳为王？
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到底要不要渐行渐远的另一半分手？
人生的岔路口上总是充满了大大小小的决定，当你纠结不定的时候，欢迎来到这里寻找灵感，与我们一起探讨「100个最重要的人生决定」。
「诺拉A梦 Norah8mon」是由单口喜剧演员Norah主持的聊天类播客节目。每期将邀请一位好朋友，畅谈人生中大大小小的决定。有哭笑不得的故事，有辛酸苦辣的人生，希望你能在这里找到一些慰藉。当然更希望你听的时候全程能嘴角上扬，因为Norah她姓杨。
合作联系：[email protected]
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