霓达|灵异时间PARANORMAL|

霓达电台NidaMed

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戴上耳机，在霓虹中抵达，霓达是一档漫聊类声音节目，旨在打造当前青年人感兴趣的听觉社区，覆盖社会、文化、娱乐等多元话题，用播客来陪伴大家的通勤、摸鱼和睡前的碎片时光。灵异时间PARANORMAL是霓达电台出品的一档“走出科学”类播客栏目。主播刘下来、王哪跑漫聊真实的灵异事件和恐怖经历，探讨那些我们无法解释的现象。或许，这... More