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霓达|灵异时间PARANORMAL|

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霓达|灵异时间PARANORMAL|

霓达电台NidaMed
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戴上耳机，在霓虹中抵达，霓达是一档漫聊类声音节目，旨在打造当前青年人感兴趣的听觉社区，覆盖社会、文化、娱乐等多元话题，用播客来陪伴大家的通勤、摸鱼和睡前的碎片时光。灵异时间PARANORMAL是霓达电台出品的一档“走出科学”类播客栏目。主播刘下来、王哪跑漫聊真实的灵异事件和恐怖经历，探讨那些我们无法解释的现象。或许，这... More
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戴上耳机，在霓虹中抵达，霓达是一档漫聊类声音节目，旨在打造当前青年人感兴趣的听觉社区，覆盖社会、文化、娱乐等多元话题，用播客来陪伴大家的通勤、摸鱼和睡前的碎片时光。灵异时间PARANORMAL是霓达电台出品的一档“走出科学”类播客栏目。主播刘下来、王哪跑漫聊真实的灵异事件和恐怖经历，探讨那些我们无法解释的现象。或许，这... More

Available Episodes

5 of 14
  • 14. 路灯、影子和微笑
    本期，刘下来和王哪跑为大家带来5个听友分享的故事00:19-05:44 停尸房的离奇现象05:45-22:18 路灯、影子和微笑22:19-31:56 车祸惹的祸32:00-42:05 艺考集训期间的怪异经历42:06-52:16 墙上的“卷心菜”特别感谢听友：@小行星啾啾 @林 @FIT葫芦娃 @冰晶梦蝶 @ Jo
    5/24/2023
    52:54
  • 13. 手腕上的红线
    本期，刘下来和王哪跑为大家带来4个听友分享的故事00:00-06:04开头之老凉的故事06:04-15:58故事一：密室游戏的墙角15:59-29:51故事二：碟仙游戏29:52-42:33故事三：手腕上的红线42:34-54:33故事四：出租屋的床下听友提供的当年玩碟仙游戏的图片（用黄纸遮住脸的就是颜姓同学；背后为墓地）特别感谢听友：@[email protected]小凳子@分子女官@观雅封面图片：@一架小飞燕
    4/26/2023
    54:46
  • 12. 墓地的灰喜鹊
    本期，刘下来和王哪跑为大家带来4个听友们分享的故事：1、防盗门的猫眼外2、墓地的灰喜鹊3、酒店“对唱”4、梦境与真实的交织特别感谢听友的投稿：@小圆饼干@黄璐@大米饭@鹭羽封面图片：@黄璐
    3/30/2023
    57:59
  • 11. 售楼部里的“大姐”
    本期，刘下来和王哪跑为大家带来3个听友们分享的故事：00:00-18:43 售楼部里的“大姐”18:51-37:15 狼牙37:15-01:01:56 湘西民俗之走胎特别感谢听友的投稿：涅长、SilentWayTattoo|绍伟、zeo特别感谢听友的封面制作：一架小飞燕
    3/2/2023
    1:02:22
  • 10. |春节特辑| 家乡的那些“流言蜚语”
    本期是2023年春节特别节目，刘下来和王哪跑为大家带来一期关于我们家乡流传的那些诡异传说：01:02-15:13 95成都僵尸事件15:14-30:44 重庆七星岗闹鬼传说30:48-43:02 天津日报大楼的诡异传说43:03-57:55 哈尔滨游乐园传说(含95哈尔滨猫脸老太太事件)相关图片 关于聊95成都僵尸事件所提及到的古代尸体 关于聊天津日报大楼的14层 关于聊哈尔滨游乐园传说的园区一角特别感谢听友投稿：🐻秋实、POPO夜欢迎大家给本期节目留言，讲述你家乡的那些“流言蜚语”！
    1/29/2023
    59:17

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戴上耳机，在霓虹中抵达，霓达是一档漫聊类声音节目，旨在打造当前青年人感兴趣的听觉社区，覆盖社会、文化、娱乐等多元话题，用播客来陪伴大家的通勤、摸鱼和睡前的碎片时光。灵异时间PARANORMAL是霓达电台出品的一档“走出科学”类播客栏目。主播刘下来、王哪跑漫聊真实的灵异事件和恐怖经历，探讨那些我们无法解释的现象。或许，这个世界真的存在另一个异度空间......
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